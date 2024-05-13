Los mejores lugares para practicar snowboard en Austria
Practicar snowboard en Austria es algo extraordinario. Con sus pistas de primera categoría, sus majestuosos paisajes alpinos y su vibrante cultura après-ski, es el destino ideal tanto para principiantes como para expertos. Desde las pistas llenas de nieve polvo del Tirol hasta los emocionantes parques de SalzburgerLand, Austria ofrece infinitas posibilidades para labrar su propia aventura. Las pistas perfectamente acondicionadas y los terrenos fuera de pista se adaptan a todos los estilos y niveles, todo ello rodeado de una impresionante belleza natural. Tanto si buscas adrenalina como un relajado paseo por parajes nevados, Austria promete momentos inolvidables en la nieve.
San Antón
St. Anton, en Tirol, es un clásico del invierno: Apodada por algunos "cuna del esquí alpino", los snowboarders son igualmente bienvenidos en esta región. Aquí encontrará numerosas pistas y magníficos descensos en nieve polvo. Un total de 87 remontes facilitan el acceso a todo lo que ofrece la estación. Y como muchos de ellos son telecabinas y telesillas, subir a la montaña es mucho más fácil y agradable para los snowboarders que con los remontes de arrastre.
La página STANTON Freestyle Park con sus kickers, rails y boxes adaptados a diferentes niveles de habilidad, se ha consolidado a lo largo de los años como un auténtico punto culminante del freestyle. Es fácilmente accesible mediante dos remontes. Y si necesitas un pequeño descanso de la acción, la terraza Rendl, con sus bares y restaurantes, ofrece unas vistas magníficas de todo el parque.
Sölden
Sölden, en el Tirol, ocupa un lugar especial en el corazón de los amantes de la fiesta. Sin embargo, antes de la fiesta, ¡es la hora de las pistas! Los snowboarders a los que les gusta salirse de pista encontrarán las condiciones ideales para perfeccionar sus giros en nieve polvo. La montaña Giggijoch es adecuada para los principiantes en freeride, ya que el terreno sólo tiene una pendiente moderada, mientras que la montaña Gaislachkogl se recomienda sólo para snowboarders experimentados. Ambas cuentan con puestos de control de freeride con información sobre el tiempo actual y el peligro de avalanchas: ¡la seguridad es lo primero!
En los últimos años, el AREA 47 Snow Park Sölden con todos sus saltos, rails, wall rides y boxes que cambian regularmente, como un "double elbow rail" con dos giros, ha atraído a snowboarders de todo el mundo. Es adecuado tanto para principiantes como para avanzados y verdaderos aficionados al estilo libre.
Salzburgo y Estiria
Esquí amadé
A tiro de piedra (60 km) de la ciudad de Salzburgo, se encuentra la estación de esquí más grande de Austria, que combina 5 regiones25 estaciones de esquí, 760 km de pistas y 270 remontes. Los amantes del snowboard podrán disfrutar de todas las pistas y fuera de ellas, claramente señalizadas y adaptadas a todos los niveles, desde principiantes hasta expertos. ¿Quieres dominar tus habilidades? Apúntate a un curso o contrate a un monitor profesional durante unos días.
Ski Amadé también cuenta con 10 snowparks y 13 pistas de diversióncon half-pipes, pistas de obstáculos y una nieve polvo increíble. Y si quieres estirar las piernas, hay nada menos que 260 refugios de montaña y restaurantes donde podrás degustar platos típicos del invierno austriaco, como los "Kaiserschmarren".
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
En Skicircus encontrarás una gran variedad de pistas de snowboard para todos los niveles, repartidas en 270 km. Y si alguna vez te quedas sin opciones -o simplemente quieres probar algo nuevo para variar-, no estás limitado a la región: La TARJETA SKI ALPIN le da acceso a otras dos estaciones de esquí, Zell am See - Kaprun y el Kitzsteinhorn y la friolera de 408 km de pistas por un módico precio.
Los snowboarders que busquen emociones fuertes (o que quieran dominar sus habilidades en un entorno seguro) pueden dirigirse a los parques de atracciones de la región, como el Nitro Snow Park en Leogang, con sus numerosos obstáculos, raíles y saltos. También cuenta con el mayor Centro de Pruebas de Snowboard NITRO de Austria (semanal).
Zell am See - Kaprun
Zell am See-Kaprun es un destino popular para los amantes del snowboard, ya que ofrece terrenos diversos e instalaciones modernas. La zona cuenta con varios snowparks y un halfpipe para principiantes y expertos. El impresionante paisaje montañoso y las excelentes condiciones de la nieve proporcionan el escenario perfecto para practicar deportes de invierno. Con una amplia gama de actividades après-ski, podrás relajarte y empaparte del ambiente local después de un día en las pistas.
Hochficht y Kasberg
Alta Austria ofrece excelentes opciones para practicar snowboard, desde suaves pendientes hasta emocionantes parques de atracciones. Kasbergen la región de Almtal, es popular entre los snowboarders de todos los niveles, con 21 km de pistas, desde pendientes para principiantes hasta descensos más desafiantes. Los aficionados al freestyle disfrutarán en el parque de atracciones, con diversos obstáculos y saltos. Su ambiente relajado y sus vistas alpinas hacen que Kasberg sea perfecta tanto para los entusiastas del deporte como para las familias, con cabañas tradicionales que ofrecen cocina local.
Hochficht en el Bosque de Bohemia, es otro de los puntos neurálgicos del snowboard en Alta Austria. Con más de 20 kilómetros de pistas y modernos remontes, se adapta a todos los niveles. Destacan el snowpark y la pista de boardercross, que atraen a los amantes de la adrenalina. Su proximidad a la frontera y su ambiente familiar hacen de Hochficht uno de los destinos invernales favoritos.
Picos nevados y pistas soleadas
Carintia es un destino fantástico para los amantes del snowboard, ya que ofrece una gran variedad de opciones para todos los niveles de habilidad. Conocida por sus soleadas pistas y modernas estaciones como Nassfeld y Katschberg esta provincia austriaca garantiza excelentes condiciones para la práctica del snowboard. Se puede disfrutar de amplias pistas ideales para el carving, así como de divertidos parques para los entusiastas del freestyle.
En la frontera con Estiria se encuentra Turracher Höhe que ofrece un terreno atractivo. Además de un magnífico snowboard, Carintia atrae a los visitantes con sus impresionantes paisajes alpinos y una vibrante escena après-ski, perfecta para realzar sus vacaciones de invierno.
La provincia más occidental de Austria
Si prefieres alejarte del bullicio de las grandes estaciones, unas vacaciones de snowboard en una de las regiones de esquí más pequeñas del oeste de Austria pueden ser lo que buscas.
En Montafon Snow Park cerca de la frontera suiza, es uno de los mejores parques de los Alpes, con unos 40 obstáculos para todos los niveles. En Parque de Nieve Crystal Ground en Kleinwalsertal, es conocido por sus creativas y cambiantes instalaciones. También ofrece atracciones nocturnas todos los miércoles de 19:00 a 21:00.
Lech Zürs alberga el Lech Snow Park con su línea profesional y sus 305 km de pistas perfectamente preparadas y freeride hasta donde alcanza la vista.
Concienciación sobre avalanchas
¡Haz siempre un plan!
Si quieres hacer una excursión o practicar freeride, planifícalo siempre: ¡mejor ir con un guía!
Comprueba la información actualizada
Evaluación del riesgo de avalanchas
Previsión meteorológica de la zona
Mapa de la zona
NUNCA vayas sin equipo de avalanchas
Transceptor/baliza
Pala
Airbag para avalanchas
Si no tienes experiencia
Reserva un curso de avalanchas antes de salir por tu cuenta.
Lee literatura especializada
Por ejemplo, aprende a detectar una zona en la que pueda producirse una avalancha.