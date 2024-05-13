Los mejores lugares para practicar snowboard en Austria

San Antón

St. Anton, en Tirol, es un clásico del invierno: Apodada por algunos "cuna del esquí alpino", los snowboarders son igualmente bienvenidos en esta región. Aquí encontrará numerosas pistas y magníficos descensos en nieve polvo. Un total de 87 remontes facilitan el acceso a todo lo que ofrece la estación. Y como muchos de ellos son telecabinas y telesillas, subir a la montaña es mucho más fácil y agradable para los snowboarders que con los remontes de arrastre.

La página STANTON Freestyle Park con sus kickers, rails y boxes adaptados a diferentes niveles de habilidad, se ha consolidado a lo largo de los años como un auténtico punto culminante del freestyle. Es fácilmente accesible mediante dos remontes. Y si necesitas un pequeño descanso de la acción, la terraza Rendl, con sus bares y restaurantes, ofrece unas vistas magníficas de todo el parque.