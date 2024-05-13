Trajes tradicionales en Austria
Sobre la pasión y la historia de los Lederhosen, Dirndls y chaquetas tradicionales.
El cine y la música, entre otros medios, han sido clave en la difusión del traje tradicional austriaco a nivel mundial. Un ejemplo destacado es la película "Sonrisas y lágrimas", que cuenta la historia de la familia Trapp en Salzburgo, popularizando la imagen del traje tradicional.
Sin embargo, el traje tradicional en Austria es mucho más que un simple cliché alpino o un accesorio cinematográfico. La pasión por los dirndls y los lederhosen está profundamente arraigada en muchas regiones del país. Estos trajes representan los orígenes locales, la comunidad y las tradiciones vivas, siendo auténticos en su esencia. En tiempos pasados, el traje tradicional también simbolizaba profesión, estatus y riqueza. Hoy en día, tanto los dirndls como los lederhosen se usan en celebraciones y forman parte de la vida diaria, especialmente en el campo de la agricultura, la restauración y la hotelería.
Dirndl y Lederhosen: un estilo de vida lleno de diversión.
¿Cómo surgió el traje tradicional?
Origen de los Dirndls y los Lederhosen
La palabra "Tracht" proviene del alemán antiguo "Draht(a)", un término que inicialmente se refería tanto a la ropa de trabajo de los leñadores como a la vestimenta representativa de las clases altas. Para la clase trabajadora, el traje tradicional tenía dos funciones principales: ser práctico y adecuado para el uso diario. El dirndl se confeccionaba con tejidos baratos, generalmente lana o lino, mientras que solo las clases altas podían acceder a materiales más nobles como la seda o el algodón. Los hombres también usaban el dirndl en sus actividades diarias, como la caza o el trabajo con la madera, una ocupación que, hasta el siglo XX, era exclusiva de la nobleza.
A mediados del siglo XIX, la aristocracia y la burguesía redescubrieron las vacaciones de verano y, con ellas, el traje tradicional. Incluso el emperador Francisco José I se convirtió en un entusiasta defensor de los lederhosen. El sastre tradicional de Salzburgo Jahn-Markl creó el color "Altschwarz" específicamente para él.
La verdadera artesanía: regiones y sus trajes tradicionales.
Originales de la fábrica de trajes tradicionales
Trajes de Lanz
Fundado en Salzburgo en los años 20, este taller hizo socialmente aceptable el traje tradicional rural y hoy goza de la mejor reputación en moda de trajes tradicionales de alta calidad.
Trajes tradicionales Tostmann
Desde 1949, la manufactura produce dirndls y trajes tradicionales de alta calidad para toda la familia en el Salzkammergut, a orillas del lago Attersee, y en Viena.
Zillertaler Trachtenwelt
La amplia gama de moda en trajes tradicionales y modernos para mujeres, hombres y niños del fabricante tirolés está disponible en numerosas tiendas de toda Austria.
Sastrería de trajes tradicionales Jahn-Markl
La sastrería -conocida por su artesanía y diseño tradicional- existe en Salzburgo desde 1408 y ha confeccionado incluso pantalones lederales para el emperador Francisco José I.
Trajes tradicionales Strohmaier
Con sus creaciones de dirndl y lederhosen, la manufactura carintia de Klagenfurt am Wörthersee pretende preservar y revitalizar la tradición y llevar el traje tradicional a la vida cotidiana.
Taller de dirndl de Moosbrugger
Desde 1990, el taller de dirndl de Bezau, en Vorarlberg, confecciona dirndls y trajes tradicionales a medida con los mejores tejidos y materiales.
El color del traje tradicional revela la región
Lo que siempre quisiste saber...
¿Hay que lavar los pantalones de cuero?
Al menos en lo que respecta a los lederhosen, lo mejor suele ser no lavarlos. A diferencia de los dirndls, los "signos de desgaste" son una parte fundamental de los lederhosen, ya que muestran lo que los hace auténticos y especiales.
Es solo una cierta "panceta" – una pátina, manchas gastadas o incluso algunas marcas – lo que convierte a los pantalones en verdaderos originales. Claro está, esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que se va adquiriendo poco a poco con cada uso. No obstante, si el cuero se endurece, es necesario recurrir a una limpieza profesional.
Lo que siempre quisiste saber...
¿Existe una etiqueta para el Dirndl?
La respuesta es sí. La forma en que se anuda el lazo del delantal del Dirndl no debe tomarse a la ligera, ya que revela detalles sobre la persona que lo lleva:
Lazo a la izquierda: sola, libre y sin compromiso
Cuando una mujer ata el lazo a la izquierda, significa que no está casada ni tiene pareja estable. Tal vez de ahí provenga la expresión "anbandeln". Al hacerlo, la mujer está indicando que está abierta a conocer a alguien nuevo.
Lazo a la derecha: enamorada, comprometida, casada
Si el lazo se coloca a la derecha, esto señala que la mujer está comprometida o casada.
Lazo en la espalda: en luto
Cuando el lazo se ata en la espalda, significa que la portadora del Dirndl es viuda.
Patrimonio Inmaterial UNESCO: Artesanía tradicional.
Producción y uso de trajes tradicionales de Montafon
Peregrinación Goldhauben y trajes tradicionales Mostviertel
Bregenzerwald Juppen y trajes femeninos
Garnier spencer, sombrero y corpiño acolchado
Bordado de plumas
Producción y uso del bonete de oro de Linz
Capó del lago de Constanza en encaje de lamé
Estampado azul a mano con añil de Burgenland
Protección del clima
¿Por qué son sostenibles las tradiciones y costumbres?
El cultivo de costumbres y tradiciones en Austria está estrechamente vinculado a la sostenibilidad. Prácticas como la conducción de ganado, las fiestas tradicionales y la artesanía regional reflejan un profundo respeto por la naturaleza y los recursos. Estas tradiciones promueven la comprensión y el aprecio por la flora y fauna locales, así como una mayor conciencia medioambiental.
Además, las costumbres y tradiciones refuerzan la sostenibilidad social. Celebraciones como la izada del mayo, las festividades de Semana Santa y las tradiciones navideñas fomentan el sentido de comunidad y el compromiso compartido de cuidar la región. La página de Patrimonio Cultural Inmaterial honra los rituales, costumbres y oficios tradicionales que se transmiten de generación en generación. Los visitantes que participan en estas tradiciones no solo descubren la cultura austriaca, sino también el modo de vida que define a Austria.