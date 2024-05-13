Trajes tradicionales en Austria
Sobre la pasión y la historia de los Lederhosen, Dirndls y chaquetas tradicionales.

Dirndl y Lederhosen: antes ropa de trabajo, hoy una expresión de estilo, identidad y tradición viva. ¿Qué hace tan atractivo al traje tradicional en Austria?

El cine y la música, entre otros medios, han sido clave en la difusión del traje tradicional austriaco a nivel mundial. Un ejemplo destacado es la película "Sonrisas y lágrimas", que cuenta la historia de la familia Trapp en Salzburgo, popularizando la imagen del traje tradicional.

Sin embargo, el traje tradicional en Austria es mucho más que un simple cliché alpino o un accesorio cinematográfico. La pasión por los dirndls y los lederhosen está profundamente arraigada en muchas regiones del país. Estos trajes representan los orígenes locales, la comunidad y las tradiciones vivas, siendo auténticos en su esencia. En tiempos pasados, el traje tradicional también simbolizaba profesión, estatus y riqueza. Hoy en día, tanto los dirndls como los lederhosen se usan en celebraciones y forman parte de la vida diaria, especialmente en el campo de la agricultura, la restauración y la hotelería.

Dirndl y Lederhosen: un estilo de vida lleno de diversión.

¿Cómo surgió el traje tradicional?

Origen de los Dirndls y los Lederhosen

La palabra "Tracht" proviene del alemán antiguo "Draht(a)", un término que inicialmente se refería tanto a la ropa de trabajo de los leñadores como a la vestimenta representativa de las clases altas. Para la clase trabajadora, el traje tradicional tenía dos funciones principales: ser práctico y adecuado para el uso diario. El dirndl se confeccionaba con tejidos baratos, generalmente lana o lino, mientras que solo las clases altas podían acceder a materiales más nobles como la seda o el algodón. Los hombres también usaban el dirndl en sus actividades diarias, como la caza o el trabajo con la madera, una ocupación que, hasta el siglo XX, era exclusiva de la nobleza.

A mediados del siglo XIX, la aristocracia y la burguesía redescubrieron las vacaciones de verano y, con ellas, el traje tradicional. Incluso el emperador Francisco José I se convirtió en un entusiasta defensor de los lederhosen. El sastre tradicional de Salzburgo Jahn-Markl creó el color "Altschwarz" específicamente para él.

La verdadera artesanía: regiones y sus trajes tradicionales.

Traje de Vorarlberg: Juppe, Schappale, oro y plata.

Traje tradicional de Salzburgo: ciervo, seda y terciopelo.

Traje tradicional del Tirol: lino, cuero, loden

Traje tradicional en Alta Austria: historia de la Heimatwerk

El Grinzinger Dirndl en Viena

Originales de la fábrica de trajes tradicionales

En toda Austria hay numerosas fábricas y sastrerías que confeccionan trajes tradicionales de la mejor calidad.

Trajes de Lanz

Fundado en Salzburgo en los años 20, este taller hizo socialmente aceptable el traje tradicional rural y hoy goza de la mejor reputación en moda de trajes tradicionales de alta calidad.

Trajes tradicionales de Lanz

Trajes tradicionales Tostmann

Desde 1949, la manufactura produce dirndls y trajes tradicionales de alta calidad para toda la familia en el Salzkammergut, a orillas del lago Attersee, y en Viena.

Tostmann Trachten

Zillertaler Trachtenwelt

La amplia gama de moda en trajes tradicionales y modernos para mujeres, hombres y niños del fabricante tirolés está disponible en numerosas tiendas de toda Austria.

Los trajes tradicionales de Zillertal

Sastrería de trajes tradicionales Jahn-Markl

La sastrería -conocida por su artesanía y diseño tradicional- existe en Salzburgo desde 1408 y ha confeccionado incluso pantalones lederales para el emperador Francisco José I.

Sastrería tradicional Jahn-Markl

Trajes tradicionales Strohmaier

Con sus creaciones de dirndl y lederhosen, la manufactura carintia de Klagenfurt am Wörthersee pretende preservar y revitalizar la tradición y llevar el traje tradicional a la vida cotidiana.

Trajes tradicionales Strohmaier

Taller de dirndl de Moosbrugger

Desde 1990, el taller de dirndl de Bezau, en Vorarlberg, confecciona dirndls y trajes tradicionales a medida con los mejores tejidos y materiales.

Taller de Dirndl de Moosbrugger

El color del traje tradicional revela la región

Al adquirir un Dirndl auténtico, la región juega un papel crucial, junto con el corte y la ocasión. Los colores, por su parte, reflejan las particularidades de cada región, lo cual es un excelente indicio de su origen.

El azul representa las regiones con lagos

Lagos de Austria

El rosa simboliza la margarita alpina

El verde representa las regiones con bosques y prados

El morado reina donde florece la genciana alpina.

Lo que siempre quisiste saber...

¿Hay que lavar los pantalones de cuero?

Al menos en lo que respecta a los lederhosen, lo mejor suele ser no lavarlos. A diferencia de los dirndls, los "signos de desgaste" son una parte fundamental de los lederhosen, ya que muestran lo que los hace auténticos y especiales.

Es solo una cierta "panceta" – una pátina, manchas gastadas o incluso algunas marcas – lo que convierte a los pantalones en verdaderos originales. Claro está, esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que se va adquiriendo poco a poco con cada uso. No obstante, si el cuero se endurece, es necesario recurrir a una limpieza profesional.

Lo que siempre quisiste saber...

¿Existe una etiqueta para el Dirndl?

La respuesta es sí. La forma en que se anuda el lazo del delantal del Dirndl no debe tomarse a la ligera, ya que revela detalles sobre la persona que lo lleva:

  • Lazo a la izquierda: sola, libre y sin compromiso

    Cuando una mujer ata el lazo a la izquierda, significa que no está casada ni tiene pareja estable. Tal vez de ahí provenga la expresión "anbandeln". Al hacerlo, la mujer está indicando que está abierta a conocer a alguien nuevo.

  • Lazo a la derecha: enamorada, comprometida, casada

    Si el lazo se coloca a la derecha, esto señala que la mujer está comprometida o casada.

  • Lazo en la espalda: en luto

    Cuando el lazo se ata en la espalda, significa que la portadora del Dirndl es viuda.

Patrimonio Inmaterial UNESCO: Artesanía tradicional.

Ocho artesanías centenarias, que siguen siendo auténticas hoy en día, forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, resultado de un meticuloso trabajo artesanal y una cuidadosa atención al detalle.

Producción y uso de trajes tradicionales de Montafon

Artesanía en Vorarlberg

Peregrinación Goldhauben y trajes tradicionales Mostviertel

Artesanía en Baja Austria

Bregenzerwald Juppen y trajes femeninos

Artesanía en Vorarlberg

Garnier spencer, sombrero y corpiño acolchado

Artesanía en Salzburgo

Bordado de plumas

Artesanía en toda Austria

Producción y uso del bonete de oro de Linz

Artesanía en Alta Austria

Capó del lago de Constanza en encaje de lamé

Artesanía en Vorarlberg

Estampado azul a mano con añil de Burgenland

Artesanía en Burgenland

Protección del clima

¿Por qué son sostenibles las tradiciones y costumbres?

El cultivo de costumbres y tradiciones en Austria está estrechamente vinculado a la sostenibilidad. Prácticas como la conducción de ganado, las fiestas tradicionales y la artesanía regional reflejan un profundo respeto por la naturaleza y los recursos. Estas tradiciones promueven la comprensión y el aprecio por la flora y fauna locales, así como una mayor conciencia medioambiental.

Además, las costumbres y tradiciones refuerzan la sostenibilidad social. Celebraciones como la izada del mayo, las festividades de Semana Santa y las tradiciones navideñas fomentan el sentido de comunidad y el compromiso compartido de cuidar la región. La página de Patrimonio Cultural Inmaterial honra los rituales, costumbres y oficios tradicionales que se transmiten de generación en generación. Los visitantes que participan en estas tradiciones no solo descubren la cultura austriaca, sino también el modo de vida que define a Austria.

Viajar de forma sostenible

