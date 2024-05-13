Dirndl y Lederhosen: antes ropa de trabajo, hoy una expresión de estilo, identidad y tradición viva. ¿Qué hace tan atractivo al traje tradicional en Austria?

El cine y la música, entre otros medios, han sido clave en la difusión del traje tradicional austriaco a nivel mundial. Un ejemplo destacado es la película "Sonrisas y lágrimas", que cuenta la historia de la familia Trapp en Salzburgo, popularizando la imagen del traje tradicional.

Sin embargo, el traje tradicional en Austria es mucho más que un simple cliché alpino o un accesorio cinematográfico. La pasión por los dirndls y los lederhosen está profundamente arraigada en muchas regiones del país. Estos trajes representan los orígenes locales, la comunidad y las tradiciones vivas, siendo auténticos en su esencia. En tiempos pasados, el traje tradicional también simbolizaba profesión, estatus y riqueza. Hoy en día, tanto los dirndls como los lederhosen se usan en celebraciones y forman parte de la vida diaria, especialmente en el campo de la agricultura, la restauración y la hotelería.