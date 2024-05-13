Peaje, viñeta y GO-Box en Austria
Todo sobre tarifas, sistema de peaje, viñeta, GO-Box, tramos de peaje especiales y distintivo ambiental
Para vehículos de hasta 3,5 t de peso total, en Austria es obligatoria la viñeta antes de incorporarse a autopistas o vías rápidas. La viñeta debe colocarse de manera visible en el parabrisas antes de la entrada o comprarse previamente en formato digital; de lo contrario, se aplicarán altas sanciones por peaje no pagado. Las tarifas varían según el tipo de vehículo (automóvil y vehículos hasta 3,5 t o motocicleta) y la validez: 1 día, 10 días, 2 meses o 1 año. La viñeta se puede adquirir en más de 6.000 puntos de venta: en Austria, por ejemplo, en los clubes de automovilistas ÖAMTC y ARBÖ, en gasolineras y en tabaquerías, y en el extranjero en los clubes de automovilistas correspondientes y gasolineras cercanas a la frontera, así como en línea.
Para camiones de más de 3,5 t se aplica la GO-Box electrónica y el distintivo ambiental.
El futuro de la viñeta es digital: a partir de 2027 solo existirá la Viñeta Digital en Austria. En 2026 todo sigue igual: ya sea la viñeta adhesiva clásica en el parabrisas o la versión digital, ambas seguirán siendo válidas.
Así funciona la viñeta adhesiva
Viñeta de autopista: validez e información
Hay tres tipos de viñetas adhesivas: la viñeta de un año, de dos meses y de 10 días.
En los automóviles, la viñeta adhesiva se pega en el interior del parabrisas, en el borde superior izquierdo o detrás del espejo retrovisor. La viñeta no debe quedar cubierta por ninguna franja para oscurecer cristales.
En las motos, hay que pegarla a algún componente de difícil extracción (barra de la horquilla o depósito) y que quede bien visible.
El control lo realizan la policía, los guardias de aduanas y los empleados del servicio de inspección y control, así como de forma automática con la ayuda de cámaras.
Además, los ciudadanos de Austria con restricciones de movilidad pueden solicitar una viñeta anual gratuita al Ministerio de Derechos Sociales.
Sin adhesivo, sin estrés
Viñeta digital de autopista: disponible online
Si quieres comprar la viñeta desde la comodidad de tu casa antes de las vacaciones, puedes comprar la viñeta digital en la tienda web de ASFINAG o mediante la aplicación gratuita "Unterwegs" de ASFINAG.
Hay cuatro tipos de viñetas digitales: viñeta anual, de 2 meses, de 10 días o de 1 día.
Pero, ¡cuidado!: al comprar la viñeta de 2 meses y de un año por internet, no es válida hasta el 18.º día después de la fecha de compra (después de comprar la viñeta digital por internet, los compradores tienen 14 días para cancelar la compra). Al comprarla en puntos de venta y máquinas expendedoras, la viñeta digital tiene una validez inmediata.
Incluso si compras una viñeta de 1 o 10 días, este plazo no se aplica y la viñeta es válida al instante.
Viñeta de autopista Austria 2025
Viñeta anual
Vehículos de una sola vía: 41,50 €
Automóviles y vehículos hasta 3,5 toneladas de peso total: 103,80 €
Viñeta de 2 meses
Vehículos de una sola vía: 12,40 €
Automóviles y vehículos hasta 3,5 toneladas de peso total: 31,10 €
Viñeta de 10 días
Vehículos de una sola vía: 4,90 €
Automóviles y vehículos hasta 3,5 toneladas de peso total: 12,40 €
Viñeta de 1 día
Vehículos de una sola vía: 3,70 €
Automóviles y vehículos hasta 3,5 toneladas de peso total: 9,30 €
Viñeta de autopista Austria 2026
Viñeta anual
Vehículos de una sola vía: 42,70 €
Automóviles y vehículos hasta 3,5 toneladas de peso total: 106,80 €
Viñeta de 2 meses
Vehículos de una sola vía: 12,80 €
Automóviles y vehículos hasta 3,5 toneladas de peso total: 32 €
Viñeta de 10 días
Vehículos de una sola vía: 5,10 €
Automóviles y vehículos hasta 3,5 toneladas de peso total: 12,80 €
Viñeta de 1 día
Vehículos de una sola vía: 3,80 €
Automóviles y vehículos hasta 3,5 toneladas de peso total: 9,60 €
tramos que no requieren una viñeta
Excepciones a la obligación de comprar una viñeta
La autopista de peaje A 1 Westautobahn entre la frontera estatal en Walserberg y el cruce de Salzburg Nord.
La autopista de peaje A 12 Inntalautobahn entre la frontera estatal en Kufstein y el cruce de Kufstein-Süd.
La autopista de peaje A 14 Rheintal/Walgau Autobahn entre la frontera estatal en Hörbranz y el cruce de Hohenems.
La autopista de peaje A 26 Linzer Autobahn (actualmente aún en construcción, estará sujeta a la obligación de viñeta solo a partir del final del día en que se abra al tráfico su conexión con la autopista A7 Mühlkreis a través del enlace Linz-Hummelhof).
Puedes encontrar más información sobre las excepciones temporales en el sitio web de la autoridad responsable, ASFINAG.
Precios y resumen
Tramos de peaje especiales en Austria 2025
Independientemente de la viñeta, en Austria se cobra una tasa adicional de carretera en determinados tramos de peaje especiales. Esto incluye pasos alpinos y túneles de alto costo, como el Arlberg o el túnel de Karawanken. La tasa se paga directamente en la estación de peaje o cómodamente por adelantado en línea. Según el tramo, los costos varían entre 8,80 € y 18,50 € por viaje.
Los tramos de peaje especiales son:
Los túneles Bosruck y Gleinalm en la A9
La autopista A10 Tauern
La autopista A11 Karawanken
La autopista A13 Brenner
La vía rápida S16 Arlberg
Peaje para vehículos grandes
GO-Box para vehículos > 3,5 t
Todos los vehículos con una masa máxima técnicamente autorizada superior a 3,5 t deben estar equipados con un dispositivo a bordo, el llamado GO-Box. GO-Box registra mediante una señal de microondas cada paso por un portal de peaje. La clase de emisiones EURO o las clases de emisiones de CO₂, el número de kilómetros recorridos y el número de ejes del vehículo influyen en las tarifas de peaje, que solo se pueden pagar a través del GO-Box. Está disponible en numerosos puntos de venta. El peaje se puede pagar por adelantado o a posteriori y los costes también se pueden abonar directamente a ASFINAG a través de GO Direkt.
Consejo: obligación del distintivo ambiental
En Austria, la obligación del distintivo ambiental se aplica solo a camiones de las clases N1, N2 y N3 cuando circulan por alguna de las ocho zonas ambientales existentes, así como a automóviles registrados fiscalmente como camiones N1.
Más sobre el distintivo ambiental
Los números de emergencia más importantes
Número de urgencia europeo: 112
Números de urgencia en Austria:
Bomberos: 122
Policía: 133
Salvamento: 144
Servicios de asistencia en carretera en Austria:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Rescate en montaña: 140