Regulaciones de entrada y aduanas en Austria
Toda la información sobre pasaporte, documento de identidad, ETIAS, normas aduaneras y mascotas
Pasaporte y documento de identidad
Viajar sin fronteras: documentos de entrada
Aunque en el espacio Schengen generalmente no hay controles fronterizos, los viajeros deben llevar siempre un documento de viaje válido. En controles aleatorios, sirve como prueba de identidad, independientemente de si viajan en tren, coche o avión.
Los niños también necesitan su propio pasaporte o documento de identidad; ya no se permiten inscripciones en el documento de los padres.
Entrada desde Suiza:
Los ciudadanos suizos pueden ingresar con un documento de identidad válido o un pasaporte que haya vencido hasta cinco años atrás. Se recomienda llevar siempre un documento válido, ya que a menudo se necesita para reservas de hotel o alquiler de coches.
Más información: Embajada de Austria en Berna
Entrada desde Alemania:
Los ciudadanos alemanes necesitan para entrar a Austria un documento de identidad o pasaporte válido (o que haya caducado hace menos de un año).
Más información: Embajada de Austria en Berlín
Quién necesita visado y quién no?
Visado y normas Schengen para viajar a Austria
Los ciudadanos de los estados miembros de la UE, los estados del EWR, Suiza y muchos otros países (por ejemplo, Australia, Israel, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, etc.) no necesitan visado para entrar a Austria. El resto de nacionalidades requieren un visado Schengen para una estancia de hasta 90 días.
Con la entrada en vigor del Acuerdo de Schengen, los nacionales de terceros países que requieran un visado también podrán entrar en Austria con un visado Schengen sin necesidad de otro documento visado austríaco.
Los nacionales que tengan un permiso de residencia en un Estado Schengen tienen derecho a viajar a cualquier otro Estado Schengen y permanecer allí hasta 90 días.
Información sobre el visado
Servicio de información a partir de una grabación disponible en el número de teléfono 0900-575 022.
Información personalizada de 14 a 16 horas en el departamento de visados de la Embajada de Austria en Berna en el teléfono 031-356 52 52.
Sitio web https://www.bmeia.gv.at/en/
Para los viajeros dentro de la Unión Europea se aplican normas aduaneras simplificadas. Quienes viajan dentro de la EU generalmente cruzan la frontera sin controles aduaneros, aunque se pueden realizar inspecciones aleatorias en cualquier momento.
En un vuelo directo entre países de la EU, solo hay que utilizar la salida para viajeros de la EU en el aeropuerto. La situación es diferente si el viaje comienza fuera de la EU. Si solo se hace una escala o se utiliza la zona de tránsito en un país de la EU, se aplican las normas para viajeros de terceros países. En ese caso, las regulaciones aduaneras y los límites libres pueden ser relevantes, especialmente para tabaco, alcohol, productos de lujo o regalos.
Entrada desde países de la EU
Cantidades orientativas para productos del tabaco o alcohol
Los productos del tabaco o las bebidas alcohólicas solo están exentas de impuestos si son para consumo propio. Si se superan las siguientes cantidades orientativas, deberá demostrarse que los productos están destinados al consumo propio:
Productos del tabaco
Cigarrillos: 800 unidades
Cigarritos (máximo de 3 g por unidad): 400 unidades
Puros: 200 unidades
Tabaco de fumar: 1 kg
Bebidas alcohólicas
Licores: 10 litros
Otras bebidas alcohólicas como cerveza, vino espumoso o vino con un vol. de hasta un 22 %: 20 litros
Vino (con un máximo de 60 litros para el vino espumoso): 90 litros
Cerveza: 110 litros
Aquí encontrarás información detallada sobre las dietas para viajar desde países de la EU.
Entrada desde países terceros
Cantidades y límites para viajeros desde países terceros
Quienes viajan a Austria desde un país fuera de la UE pueden introducir ciertas mercancías sin pagar impuestos, siempre que sean para uso personal o como regalo. Las cantidades válidas por persona mayor de 17 años son:
Tabaco:
Cigarrillos: 200 unidades
Cigarillos (máx. 3 g/unidad): 100 unidades
Puros: 50 unidades
Tabaco para fumar: 250 g
O una combinación proporcional de estos productos
Bebidas alcohólicas:
Alcohol >22 % vol. o alcohol etílico sin desnaturalizar ≥80 % vol.: 1 litro
Alcohol ≤22 % vol.: 2 litros
Además: vino no espumoso: 4 litros; cerveza: 16 litros
Otras mercancías:
Valor total 300 € (por carretera)
Valor total 430 € (por avión)
Para menores de 15 años, límite de 150 €, independientemente del medio de transporte
No se pueden sumar los límites entre varios viajeros. El equipo personal de viaje puede introducirse libre de impuestos si no está prohibido.
La Oficina Central de Aduanas brinda información sobre preguntas generales y restricciones de importación.
Información a tener en cuenta
Viajar con perros, gatos, etc.
Se pueden llevar como máximo cinco animales por persona.
Cada animal debe tener un microchip; los tatuajes realizados antes del 3 de julio de 2011 se aceptan si son claramente legibles.
Se requiere un pasaporte para mascotas, emitido por un veterinario autorizado, que demuestre una vacunación válida contra la rabia y, si es necesario, su refuerzo. La vacuna es válida 21 días después de la inmunización básica si se mantiene al día.
Más información sobre la entrada y reentrada de mascotas, vacunación contra la rabia y normas para cachorros está disponible en el Ministerio Federal de Austria.
Correa y bozal
El uso de correa o bozal lo regulan los municipios, por lo que las normas varían según el estado o localidad. Generalmente se aplican estas reglas:
Correa o bozal para perros fuera de terrenos cercados en zonas residenciales
Correa o bozal en áreas verdes
Correa y bozal en lugares específicos, como transporte público
Prohibición de perros en parques infantiles
Obligación de recoger los excrementos, manteniendo limpias aceras, zonas peatonales, areneros y parques infantiles
Están exentos los perros de asistencia, perros de servicio y los perros en zonas designadas para ellos.
Debido a las diferentes regulaciones locales, se recomienda informarse antes de acudir al lugar.
¿Qué es ETIAS?
La autorización de viaje ETIAS es un requisito de entrada para los ciudadanos exentos de visado que viajan a estos 30 países europeos:
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza.
Quién debe solicitar ETIAS
Los ciudadanos de los siguientes países, exentos de visado, deben solicitar ETIAS:
Albania, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunei, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Georgia, Granada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israel, Japón, Kiribati, Kosovo, Macao, Malasia, Islas Marshall, Mauricio, México, Micronesia, Moldavia, Montenegro, Nueva Zelanda, Nicaragua, Macedonia del Norte, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Serbia, Seychelles, Singapur, Islas Salomón, Corea del Sur, Taiwán, Timor-Leste, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela.
Más información sobre requisitos, solicitud, costes, validez, etc., se encuentra disponible en los canales oficiales de ETIAS.