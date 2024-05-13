Regulaciones de entrada y aduanas en Austria
Toda la información sobre pasaporte, documento de identidad, ETIAS, normas aduaneras y mascotas

Ya sea en coche, tren o avión: te mostramos qué documentos son importantes, qué puedes llevar y cómo ingresar con mascotas sin problemas.

Pasaporte y documento de identidad

Viajar sin fronteras: documentos de entrada

Aunque en el espacio Schengen generalmente no hay controles fronterizos, los viajeros deben llevar siempre un documento de viaje válido. En controles aleatorios, sirve como prueba de identidad, independientemente de si viajan en tren, coche o avión.

Los niños también necesitan su propio pasaporte o documento de identidad; ya no se permiten inscripciones en el documento de los padres.

Entrada desde Suiza:

Los ciudadanos suizos pueden ingresar con un documento de identidad válido o un pasaporte que haya vencido hasta cinco años atrás. Se recomienda llevar siempre un documento válido, ya que a menudo se necesita para reservas de hotel o alquiler de coches.

Más información: Embajada de Austria en Berna

Entrada desde Alemania:

Los ciudadanos alemanes necesitan para entrar a Austria un documento de identidad o pasaporte válido (o que haya caducado hace menos de un año).

Más información: Embajada de Austria en Berlín

Documentos de entrada necesarios

Quién necesita visado y quién no?

Visado y normas Schengen para viajar a Austria

Los ciudadanos de los estados miembros de la UE, los estados del EWR, Suiza y muchos otros países (por ejemplo, Australia, Israel, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, etc.) no necesitan visado para entrar a Austria. El resto de nacionalidades requieren un visado Schengen para una estancia de hasta 90 días.

Con la entrada en vigor del Acuerdo de Schengen, los nacionales de terceros países que requieran un visado también podrán entrar en Austria con un visado Schengen sin necesidad de otro documento visado austríaco.

Los nacionales que tengan un permiso de residencia en un Estado Schengen tienen derecho a viajar a cualquier otro Estado Schengen y permanecer allí hasta 90 días.

Información sobre el visado

Servicio de información a partir de una grabación disponible en el número de teléfono 0900-575 022.

Información personalizada de 14 a 16 horas en el departamento de visados de la Embajada de Austria en Berna en el teléfono 031-356 52 52.

Sitio web https://www.bmeia.gv.at/en/ 

Visados y exenciones de entrada
Regulaciones aduaneras en Austria: lo que debes saber

Para los viajeros dentro de la Unión Europea se aplican normas aduaneras simplificadas. Quienes viajan dentro de la EU generalmente cruzan la frontera sin controles aduaneros, aunque se pueden realizar inspecciones aleatorias en cualquier momento.

En un vuelo directo entre países de la EU, solo hay que utilizar la salida para viajeros de la EU en el aeropuerto. La situación es diferente si el viaje comienza fuera de la EU. Si solo se hace una escala o se utiliza la zona de tránsito en un país de la EU, se aplican las normas para viajeros de terceros países. En ese caso, las regulaciones aduaneras y los límites libres pueden ser relevantes, especialmente para tabaco, alcohol, productos de lujo o regalos.

Mercancías libres en la EUImportación desde terceros países

Entrada desde países de la EU

Cantidades orientativas para productos del tabaco o alcohol

Los productos del tabaco o las bebidas alcohólicas solo están exentas de impuestos si son para consumo propio. Si se superan las siguientes cantidades orientativas, deberá demostrarse que los productos están destinados al consumo propio:

Productos del tabaco

  • Cigarrillos: 800 unidades

  • Cigarritos (máximo de 3 g por unidad): 400 unidades

  • Puros: 200 unidades

  • Tabaco de fumar: 1 kg

Bebidas alcohólicas

  • Licores: 10 litros

  • Otras bebidas alcohólicas como cerveza, vino espumoso o vino con un vol. de hasta un 22 %: 20 litros

  • Vino (con un máximo de 60 litros para el vino espumoso): 90 litros

  • Cerveza: 110 litros

Aquí encontrarás información detallada sobre las dietas para viajar desde países de la EU.

Límites libres desde la EU

Entrada desde países terceros

Cantidades y límites para viajeros desde países terceros

Quienes viajan a Austria desde un país fuera de la UE pueden introducir ciertas mercancías sin pagar impuestos, siempre que sean para uso personal o como regalo. Las cantidades válidas por persona mayor de 17 años son:

Tabaco:

  • Cigarrillos: 200 unidades

  • Cigarillos (máx. 3 g/unidad): 100 unidades

  • Puros: 50 unidades

  • Tabaco para fumar: 250 g

  • O una combinación proporcional de estos productos

Bebidas alcohólicas:

  • Alcohol >22 % vol. o alcohol etílico sin desnaturalizar ≥80 % vol.: 1 litro

  • Alcohol ≤22 % vol.: 2 litros

  • Además: vino no espumoso: 4 litros; cerveza: 16 litros

Otras mercancías:

  • Valor total 300 € (por carretera)

  • Valor total 430 € (por avión)

  • Para menores de 15 años, límite de 150 €, independientemente del medio de transporte

No se pueden sumar los límites entre varios viajeros. El equipo personal de viaje puede introducirse libre de impuestos si no está prohibido.

La Oficina Central de Aduanas brinda información sobre preguntas generales y restricciones de importación.

 

Límites libres desde fuera de la UE

Información a tener en cuenta

Viajar con perros, gatos, etc.

Se pueden llevar como máximo cinco animales por persona.

Cada animal debe tener un microchip; los tatuajes realizados antes del 3 de julio de 2011 se aceptan si son claramente legibles.

Se requiere un pasaporte para mascotas, emitido por un veterinario autorizado, que demuestre una vacunación válida contra la rabia y, si es necesario, su refuerzo. La vacuna es válida 21 días después de la inmunización básica si se mantiene al día.

Más información sobre la entrada y reentrada de mascotas, vacunación contra la rabia y normas para cachorros está disponible en el Ministerio Federal de Austria.

Correa y bozal

El uso de correa o bozal lo regulan los municipios, por lo que las normas varían según el estado o localidad. Generalmente se aplican estas reglas:

  • Correa o bozal para perros fuera de terrenos cercados en zonas residenciales

  • Correa o bozal en áreas verdes

  • Correa y bozal en lugares específicos, como transporte público

  • Prohibición de perros en parques infantiles

  • Obligación de recoger los excrementos, manteniendo limpias aceras, zonas peatonales, areneros y parques infantiles

Están exentos los perros de asistencia, perros de servicio y los perros en zonas designadas para ellos.

Debido a las diferentes regulaciones locales, se recomienda informarse antes de acudir al lugar.

Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes – ETIAS

¿Qué es ETIAS?

La autorización de viaje ETIAS es un requisito de entrada para los ciudadanos exentos de visado que viajan a estos 30 países europeos:

Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza.

Quién debe solicitar ETIAS

Los ciudadanos de los siguientes países, exentos de visado, deben solicitar ETIAS:

Albania, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunei, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Georgia, Granada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israel, Japón, Kiribati, Kosovo, Macao, Malasia, Islas Marshall, Mauricio, México, Micronesia, Moldavia, Montenegro, Nueva Zelanda, Nicaragua, Macedonia del Norte, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Serbia, Seychelles, Singapur, Islas Salomón, Corea del Sur, Taiwán, Timor-Leste, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela.

Más información sobre requisitos, solicitud, costes, validez, etc., se encuentra disponible en los canales oficiales de ETIAS.

FAQs

  • Se pueden llevar como máximo cinco animales por persona.

  • Cada animal debe estar identificado con un microchip. Un tatuaje realizado antes del 3 de julio de 2011 sigue siendo válido, siempre que sea claramente legible.

  • Cada animal debe llevar un pasaporte para mascotas (Pet Passport) emitido por un veterinario autorizado por la autoridad competente. Además, debe indicar que el animal tiene una vacunación válida contra la rabia y, si corresponde, su refuerzo.

Sí, los niños necesitan un pasaporte propio; una inscripción en el pasaporte de los padres no es válida.

Aquí encontrarán información detallada sobre los límites libres al entrar desde países de la EU y fuera de la EU.

Los ciudadanos de los estados miembros de la EU, del EWR, de Suiza y de numerosos otros países (por ejemplo, Australia, Israel, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, etc.) no necesitan visado para entrar a Austria. Todas las demás nacionalidades requieren un visado Schengen para estancias de hasta 90 días.

Con la entrada en vigor del Acuerdo de Schengen, los ciudadanos de terceros países que necesiten visado y tengan un visado Schengen pueden entrar a Austria sin necesidad de un visado adicional austriaco.

Los ciudadanos que tengan un permiso de residencia en un país Schengen pueden viajar a cualquier otro estado Schengen y permanecer allí hasta 90 días.

Los ciudadanos alemanes pueden entrar con un documento de identidad caducado hasta un año, y los suizos con un pasaporte caducado hasta cinco años.

Sin embargo, se recomienda llevar siempre un documento de viaje válido, ya que en la práctica suele ser necesario.

Los ciudadanos de la EU, del EWR y de Suiza pueden entrar sin límite de tiempo. Los ciudadanos de muchos países exentos de visado pueden permanecer en Austria hasta 90 días. Para estancias más largas se requiere un visado o un permiso de residencia.

