Viajar sin fronteras: documentos de entrada

Aunque en el espacio Schengen generalmente no hay controles fronterizos, los viajeros deben llevar siempre un documento de viaje válido. En controles aleatorios, sirve como prueba de identidad, independientemente de si viajan en tren, coche o avión.

Los niños también necesitan su propio pasaporte o documento de identidad; ya no se permiten inscripciones en el documento de los padres.

Entrada desde Suiza:

Los ciudadanos suizos pueden ingresar con un documento de identidad válido o un pasaporte que haya vencido hasta cinco años atrás. Se recomienda llevar siempre un documento válido, ya que a menudo se necesita para reservas de hotel o alquiler de coches.

Más información: Embajada de Austria en Berna

Entrada desde Alemania:

Los ciudadanos alemanes necesitan para entrar a Austria un documento de identidad o pasaporte válido (o que haya caducado hace menos de un año).

Más información: Embajada de Austria en Berlín