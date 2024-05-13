Vacaciones accesibles e inclusión cultural en Austria
Introduction
Las vacaciones accesibles en Austria significan poder moverse libremente y tomar decisiones con autonomía, tanto en el alojamiento como en la naturaleza, la cultura y la movilidad. La accesibilidad no termina en la puerta: incluye información accesible, ayudas de orientación y ofertas inclusivas para diferentes necesidades. En Austria, estas propuestas se desarrollan con gran compromiso para que todas las personas se sientan bienvenidas.
Austria ofrece una amplia variedad de hoteles adaptados para personas con movilidad reducida, destinos accesibles y actividades para todos: desde rutas de senderismo bien acondicionadas, lagos y espacios alpinos, hasta ofertas inclusivas de deporte en verano e invierno, así como museos y espacios culturales con audiodescripción, maquetas táctiles o visitas en lengua de signos. Todo ello se complementa con opciones de transporte y movilidad accesibles, creando unas vacaciones en las que la inclusión es algo natural, tanto en la ciudad como en el entorno rural, durante todo el año.
Vacaciones accesibles en los estados federados y ciudadesEn Austria, la accesibilidad se integra tanto en la ciudad como en la naturaleza, con ofertas inclusivas que van desde alojamientos y destinos adaptados hasta experiencias culturales y naturales.
Lagos con acceso y equipamientos accesiblesLos lagos con acceso adaptado hacen que el baño en verano en Austria sea accesible para todos: rampas de entrada, elevadores, sillas anfibias y servicios adaptados permiten disfrutar del agua con total comodidad.
Lago Ossiacher, en Carintia
El baño en la zona de playa es accesible tanto para huéspedes del camping como para visitantes externos, gracias al acceso sin barreras al lago.
Lago Wörthersee, en Carintia
Acceso al lago sin barreras, instalaciones adaptadas para silla de ruedas y aparcamiento en el mayor complejo de baño lacustre de interior de Europa.
Lago Millstätter, en Carintia
Rampa accesible, silla anfibia (asegurada con sistema eurokey) y aseo adaptado.
Lago Faaker, en Carintia
Rampa de acceso sin barreras, elevador al agua y servicios adaptados en la zona de baño.
Lago Attersee, en el Salzkammergut (Alta Austria)
En localidades como Seewalchen, Unterach y Weyregg, las zonas de baño cuentan con elevadores que permiten un acceso al lago sin barreras.
Lago Obertrumer, en SalzburgerLand
Elevador accesible para piscina en el Biodorf Seeham junto al lago y otras instalaciones adaptadas para silla de ruedas.
Vivir el arte y la cultura de forma inclusivaVivir el arte y la cultura de forma inclusiva va más allá de la accesibilidad arquitectónica. Audiodescripciones, maquetas táctiles para personas con discapacidad visual o visitas en lengua de signos permiten un acceso autónomo a museos, exposiciones y eventos.
Arte y cultura sin barreras
En la Guía de Museos Inclusiva encontraréis museos en Austria con accesibilidad e inclusión en sus ofertas culturales.
Visitas guiadas accesiblesEscuchar, sentir y redescubrir la ciudad: en Viena, Salzburgo, Innsbruck y Graz, guías especializados ofrecen un acceso sin barreras a la historia urbana. Para personas ciegas, con discapacidad visual o movilidad reducida, la cultura se vuelve una experiencia directa.
Máxima movilidad con movilidad reducida
Viajes en autobús con movilidad reducida
Muchos autobuses Postbus cuentan con rampa o elevador, plazas para sillas de ruedas e información acústica y visual a bordo.
Viajes en tren ÖBB con movilidad reducida
Accesibilidad, asistencia y billetes sin recargo: aquí encontraréis información y bases legales sobre viajar sin barreras en tren en Austria.
Llegada y movilidad: viajar sin barreras en Austria
Viajar en coche ofrece gran flexibilidad para descubrir Austria y, para personas con movilidad reducida, suele ser la mejor o única opción. Estas son las principales normas:
Con una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad emitida en la UE, se aplican regulaciones especiales: está permitido detenerse en zonas con señal de prohibido parar o líneas amarillas, así como cargar ayudas como sillas de ruedas.
También está permitido acceder para carga y descarga en zonas peatonales con dicha tarjeta.
Las zonas de estacionamiento de corta duración son gratuitas y sin límite de tiempo.
Las plazas reservadas suelen estar señalizadas con el símbolo de silla de ruedas; se puede aparcar con la tarjeta de la UE, salvo que estén asignadas a una persona o matrícula concreta. La tarjeta debe colocarse de forma visible en el parabrisas.
La exención de peajes (viñeta y peajes especiales) solo se aplica a personas con discapacidad residentes en Austria.