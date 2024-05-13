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Vacaciones accesibles e inclusión cultural en Austria

Hoteles y restaurantes accesibles, incluidos museos y excursiones sin barreras en las regiones más bonitas: unas cómodas vacaciones en Austria para todos.

Las vacaciones accesibles en Austria significan poder moverse libremente y tomar decisiones con autonomía, tanto en el alojamiento como en la naturaleza, la cultura y la movilidad. La accesibilidad no termina en la puerta: incluye información accesible, ayudas de orientación y ofertas inclusivas para diferentes necesidades. En Austria, estas propuestas se desarrollan con gran compromiso para que todas las personas se sientan bienvenidas.

Austria ofrece una amplia variedad de hoteles adaptados para personas con movilidad reducida, destinos accesibles y actividades para todos: desde rutas de senderismo bien acondicionadas, lagos y espacios alpinos, hasta ofertas inclusivas de deporte en verano e invierno, así como museos y espacios culturales con audiodescripción, maquetas táctiles o visitas en lengua de signos. Todo ello se complementa con opciones de transporte y movilidad accesibles, creando unas vacaciones en las que la inclusión es algo natural, tanto en la ciudad como en el entorno rural, durante todo el año.

Vacaciones accesibles en los estados federados y ciudades

En Austria, la accesibilidad se integra tanto en la ciudad como en la naturaleza, con ofertas inclusivas que van desde alojamientos y destinos adaptados hasta experiencias culturales y naturales.

Linz: cultura y paseos urbanos sin barreras

Carintia: senderismo accesible y experiencias

Salzburgo: turismo accesible en la ciudad de Mozart

Vorarlberg: viajar y disfrutar sin barreras

SalzburgerLand: turismo accesible entre cultura y naturaleza

Graz: ciudad, cultura y gastronomía sin barreras

Baja Austria: ocio y excursiones accesibles

Estiria: experiencias accesibles entre montaña y cultura

Alta Austria: viajar sin barreras con cultura y confort

Viena: accesible y en movimiento entre cultura y ciudad

Tirol: rutas y excursiones accesibles en los Alpes

Innsbruck: disfrutar de la ciudad y la montaña sin barreras

Burgenland: experiencias accesibles junto al lago

Actividades accesibles en las regiones

Lagos con acceso y equipamientos accesibles

Los lagos con acceso adaptado hacen que el baño en verano en Austria sea accesible para todos: rampas de entrada, elevadores, sillas anfibias y servicios adaptados permiten disfrutar del agua con total comodidad.

Lago Ossiacher, en Carintia

El baño en la zona de playa es accesible tanto para huéspedes del camping como para visitantes externos, gracias al acceso sin barreras al lago.

Campingbeach en Annenheim

Lago Wörthersee, en Carintia

Acceso al lago sin barreras, instalaciones adaptadas para silla de ruedas y aparcamiento en el mayor complejo de baño lacustre de interior de Europa.

Strandbad Klagenfurt

Lago Millstätter, en Carintia

Rampa accesible, silla anfibia (asegurada con sistema eurokey) y aseo adaptado.

Döbriach, en el lago Millstätter

Lago Faaker, en Carintia

Rampa de acceso sin barreras, elevador al agua y servicios adaptados en la zona de baño.

Strandbad Egg am Faaker See

Lago Attersee, en el Salzkammergut (Alta Austria)

En localidades como Seewalchen, Unterach y Weyregg, las zonas de baño cuentan con elevadores que permiten un acceso al lago sin barreras.

Attersee

Lago Obertrumer, en SalzburgerLand

Elevador accesible para piscina en el Biodorf Seeham junto al lago y otras instalaciones adaptadas para silla de ruedas.

Seeham am Obertrumer See

Lago de baño Ried, en Tirol

Elevador que permite un acceso sin barreras al lago, así como aseo adaptado.

Badesee Ried

Vivir el arte y la cultura de forma inclusiva

Vivir el arte y la cultura de forma inclusiva va más allá de la accesibilidad arquitectónica. Audiodescripciones, maquetas táctiles para personas con discapacidad visual o visitas en lengua de signos permiten un acceso autónomo a museos, exposiciones y eventos.

Kunsthistorisches Museum Wien: arte para todas las personas

Festspielhaus Erl (Tirol): música y teatro sin barreras

DomQuartier Salzburg: visita al museo sin barreras

Museo de Salzburgo: amplia oferta accesible

Mundos de Cristal Swarovski: experiencia de visita accesible

Museo de Vorarlberg: amplia programación accesible

Museo de Arte: programas accesibles de mediación cultural

Schloss Hof (Baja Austria): historia accesible

Festspielhaus Bregenz: eventos accesibles

Museo de Viena: amplia programación accesible

Museo Celta de Hallein: historia prehistórica

Albertina: visitas guiadas para personas sordas

Palacio de Schönbrunn: descubrir la historia sin barreras

Dom Museum Viena: app con modo TalkBack y VoiceOver

Arte y cultura sin barreras

En la Guía de Museos Inclusiva encontraréis museos en Austria con accesibilidad e inclusión en sus ofertas culturales.

Visitas guiadas accesibles

Escuchar, sentir y redescubrir la ciudad: en Viena, Salzburgo, Innsbruck y Graz, guías especializados ofrecen un acceso sin barreras a la historia urbana. Para personas ciegas, con discapacidad visual o movilidad reducida, la cultura se vuelve una experiencia directa.

Innsbruck: visitas guiadas accesibles

Graz: visitas guiadas para escuchar

Salzburgo: visitas para personas ciegas

Viena: visitas para personas ciegas y con discapacidad

Máxima movilidad con movilidad reducida

Viajes en autobús con movilidad reducida

Muchos autobuses Postbus cuentan con rampa o elevador, plazas para sillas de ruedas e información acústica y visual a bordo.

Viajes en autobús accesibles

Viajes en tren ÖBB con movilidad reducida

Accesibilidad, asistencia y billetes sin recargo: aquí encontraréis información y bases legales sobre viajar sin barreras en tren en Austria.

Viajes accesibles con ÖBB

Viajes en barco por el Danubio

Inclusión a bordo: la DDSG Blue Danube ofrece cruceros accesibles para personas con necesidades especiales, garantizando una experiencia segura y cómoda en el Danubio.

Navegación accesible por el Danubio
Flexibilidad en vacaciones

Llegada y movilidad: viajar sin barreras en Austria

Viajar en coche ofrece gran flexibilidad para descubrir Austria y, para personas con movilidad reducida, suele ser la mejor o única opción. Estas son las principales normas:

  • Con una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad emitida en la UE, se aplican regulaciones especiales: está permitido detenerse en zonas con señal de prohibido parar o líneas amarillas, así como cargar ayudas como sillas de ruedas.

  • También está permitido acceder para carga y descarga en zonas peatonales con dicha tarjeta.

  • Las zonas de estacionamiento de corta duración son gratuitas y sin límite de tiempo.

  • Las plazas reservadas suelen estar señalizadas con el símbolo de silla de ruedas; se puede aparcar con la tarjeta de la UE, salvo que estén asignadas a una persona o matrícula concreta. La tarjeta debe colocarse de forma visible en el parabrisas.

  • La exención de peajes (viñeta y peajes especiales) solo se aplica a personas con discapacidad residentes en Austria.

Tarjeta de estacionamiento de la UEÁreas de servicio en autopistas

Alojamientos accesibles: Austria sin barreras

JUFA Hotels: habitaciones adaptadas y servicios adicionales

Hoteles wellness accesibles: descanso en Austria

Hotel educare: infraestructura completamente accesible

Información práctica para unas vacaciones accesibles

Lista de viaje para personas con discapacidad

Lista de viaje

Búsqueda de alojamientos accesibles

Alojamiento

Búsqueda de lugares adaptados para silla de ruedas

Mapa

Vacaciones sobre ruedas

Portal de información

Alojamientos y programas de excursiones

Vacaciones con asistencia

Baños Eurokey en Austria

Ubicaciones Eurokey

Preguntas frecuentes

Austria ofrece actividades de ocio accesibles tanto en la ciudad como en la naturaleza, como destinos turísticos adaptados, rutas de senderismo accesibles, cultura inclusiva (museos, visitas con lengua de signos o audiodescripción), deportes de verano e invierno (por ejemplo, handbike o monosquí), así como zonas de baño y lagos accesibles.

La inclusión en los museos va más allá de la accesibilidad física. Se trata de diseñar la mediación cultural de forma que las personas con discapacidad puedan planificar y disfrutar su visita de manera autónoma. Esto implica que los contenidos de exposiciones, colecciones y temas se puedan experimentar a través de múltiples sentidos y vías de información. También incluye formatos accesibles para actividades, visitas guiadas o talleres.

La Guía de Museos Inclusiva ofrece orientación sobre la oferta disponible en toda Austria.

Existen en todos los estados federados de Austria. Muchas regiones y ciudades recopilan sus ofertas en páginas informativas propias: desde destinos accesibles y experiencias en la naturaleza hasta cultura y deporte inclusivos. Según el estado, destacan propuestas alpinas, lagos, paisajes fluviales o ciudades, por lo que en todo el país encontraréis opciones adaptadas a diferentes necesidades.

Los hoteles accesibles cuentan con equipamientos especiales que permiten a las personas con discapacidad utilizar todas las instalaciones con facilidad: acceso sin barreras a las habitaciones, al restaurante o a la terraza, entre muchas otras comodidades. Combinado con actividades accesibles en la naturaleza, unas vacaciones en Austria son literalmente sin límites.

Podéis encontrar alojamientos accesibles en:

  • Biohoteles

  • Granjas turísticas

  • Hoteles rurales y negocios familiares

  • Apartamentos turísticos

  • Hoteles JUFA

  • Hoteles wellness

Con una tarjeta de estacionamiento de la UE se aplican las siguientes facilidades en Austria:

  • Las zonas de estacionamiento de corta duración son gratuitas y sin límite de tiempo.

  • Está permitido detenerse en zonas de prohibido parar o líneas amarillas, así como acceder para carga en zonas peatonales.

  • Se pueden utilizar plazas reservadas para personas con discapacidad, siempre que no estén asignadas.

  • La tarjeta debe colocarse de forma visible en el vehículo.

Tarjeta de estacionamiento de la UE

Muchos trenes y estaciones de ÖBB, así como la mayoría de los autobuses Postbus, están adaptados. El servicio de movilidad de ÖBB ofrece asistencia gratuita para subir y bajar, previa reserva. Planificar el viaje con antelación facilita el uso de conexiones y servicios adecuados.

Viajes en tren con ÖBB

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