Vacaciones accesibles e inclusión cultural en Austria

Hoteles y restaurantes accesibles, incluidos museos y excursiones sin barreras en las regiones más bonitas: unas cómodas vacaciones en Austria para todos.

Las vacaciones accesibles en Austria significan poder moverse libremente y tomar decisiones con autonomía, tanto en el alojamiento como en la naturaleza, la cultura y la movilidad. La accesibilidad no termina en la puerta: incluye información accesible, ayudas de orientación y ofertas inclusivas para diferentes necesidades. En Austria, estas propuestas se desarrollan con gran compromiso para que todas las personas se sientan bienvenidas.

Austria ofrece una amplia variedad de hoteles adaptados para personas con movilidad reducida, destinos accesibles y actividades para todos: desde rutas de senderismo bien acondicionadas, lagos y espacios alpinos, hasta ofertas inclusivas de deporte en verano e invierno, así como museos y espacios culturales con audiodescripción, maquetas táctiles o visitas en lengua de signos. Todo ello se complementa con opciones de transporte y movilidad accesibles, creando unas vacaciones en las que la inclusión es algo natural, tanto en la ciudad como en el entorno rural, durante todo el año.