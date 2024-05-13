Hemos encontrado hoteles con cocina galardonada: lugares donde apetece quedarse más tiempo. Porque aquí los platos son exquisitos y las habitaciones acogedoras.

Los hoteles de Austria con estrellas Michelin o "Hauben" combinan gastronomía de excelencia con alojamientos con estilo. Aquí no solo se disfrutan menús excepcionales con nombres como “Aventura culinaria alpina”, sino que también se pasa la noche en hoteles con encanto, que unen hospitalidad, ambiente y máxima calidad.