Alta cocina con alojamiento: consejos hoteles culinarios

Hemos encontrado hoteles con cocina galardonada: lugares donde apetece quedarse más tiempo. Porque aquí los platos son exquisitos y las habitaciones acogedoras.

Los hoteles de Austria con estrellas Michelin o "Hauben" combinan gastronomía de excelencia con alojamientos con estilo. Aquí no solo se disfrutan menús excepcionales con nombres como “Aventura culinaria alpina”, sino que también se pasa la noche en hoteles con encanto, que unen hospitalidad, ambiente y máxima calidad.

En Vorarlberg

En Vorarlberg

Vorarlberg: Alta cocina y arquitectura con alma
Vorarlberg combina cocina de primer nivel con refugios elegantes en arquitectura de madera, tanto tradicional como moderna.

  • En el Biohotel Schwanen en Bizau, Emanuel Moosbrugger y la chef Franziska Hiller apuestan por productos orgánicos regionales del jardín Wilde-Weiber.

  • El Hotel Gasthof Hirschen en Schwarzenberg destaca con cocina nose to tail y pastelería artesanal de Raphaela Wirrer.

  • En el Rote Wand Gourmethotel en Lech se vive la experiencia Chef's Table de Julian Stieger.

  • En la Walserstuba en Riezlern, Jeremias Riezler ofrece alta cocina alpina con estrella.

  • El Hotel Gasthof Krone en Hittisau combina sostenibilidad y placer desde la cocina hasta las habitaciones.

Biohotel Schwanen

El menú “Wilde Weiber” de Franziska Hiller —una sorpresa de cinco platos— es el clásico del restaurante en el Biohotel Schwanen de Bizau, en el bosque de Bregenz.

Biohotel Schwanen

Hotel Gasthof Hirschen

Desde 1755, el Hotel Hirschen en Schwarzenberg ofrece delicias culinarias y vinos selectos en salas históricas.

Hotel Gasthof Hirschen

Rote Wand Gourmet Hotel

En Zug, cerca de Lech am Arlberg, el hotel y el Chef’s Table del chef estrella Julian Stieger ofrecen una experiencia única para gourmets de todo el mundo.

Rote Wand Gourmet Hotel

Biohotel Walserstuba

Jeremias Riezler ofrece cocina creativa con productos orgánicos y cría propia, en un biohotel con encanto y confort.

Biohotel Walserstuba

Hotel & Restaurant Krone

En la Krone de Hittisau se combinan cocina regional con sabor y habitaciones elegantes. La sostenibilidad lo define todo, desde los ingredientes hasta el alojamiento.

Hotel & Restaurant Krone
En Tirol

En Tirol

Tirol: Alta cocina en el corazón de los Alpes
Tirol combina gastronomía de excelencia con alojamientos alpinos llenos de encanto.

  • En el Hotel Tannenhof en St. Anton, Dennis Ilies ofrece cocina gourmet al más alto nivel.

  • El Gannerhof en Innervillgraten presenta cocina con estrella, auténtica y con productos regionales.

  • En el Gourmethotel Unterwirt en Ebbs, la tradición tirolesa se une a la sofisticación moderna.

  • El Jagdhof en Neustift destaca con su galardonada Hubertusstube y menús gourmet clásicos.

Hotel Tannenhof

Dennis Ilies lleva la alta cocina a St. Anton am Arlberg: lujo alpino, vistas panorámicas, platos modernos, 600 vinos y un menú de 6 tiempos. Preguntar a ChatGPT

Hotel Tannenhof

Gannerhof

Vale la pena el viaje: granjas de Villgraten con huertos y salas rústicas. Josef y Carola Mühlmann sirven un creativo menú de 7 tiempos con ingredientes regionales.

Gannerhof

DER UNTERWIRT

Hotel acogedor en Ebbs con jardín, cocina tirolesa moderna y auténtico ambiente de taberna.

DER UNTERWIRT

Hotel Jagdhof Pfurtscheller

En el Jagdhof de Neustift: menú de 7 tiempos con productos de primera y vinos selectos del sommelier Albin Mayr.

Hotel Jagdhof Pfurtscheller
En SalzburgerLand

En SalzburgerLand

Ya sea alta cocina alpina o clásicos regionales, SalzburgerLand ofrece restaurantes con estrellas y hoteles acogedores. Ideal para quienes valoran la excelencia gastronómica y el confort.

  • En el Hotel y Wirtshaus Döllerer en Golling, Andreas Döllerer celebra la Alpine Cuisine con los mejores productos locales.

  • En el Genießerhotel Sonnhof by Vitus Winkler en St. Veit, el Alpine Detox sorprende con hierbas silvestres y sabores refinados.

  • El Restaurant Hotel Obauer en Werfen es un referente de la cocina austríaca moderna.

  • En la Riederalm en Leogang, Andreas Herbst fusiona cocina regional con menús degustación creativos.

Döllerers Genießerhotel

En el Hotel Döllerer en Golling todo gira en torno a la cocina alpina, presentada de forma moderna o tradicional: en el restaurante, la taberna y la tienda gourmet.

Döllerers Genießerhotel

Sonnhof by Vitus Winkler

En el Sonnhof de St. Veit, el restaurante Kräuterreich del chef estrella Vitus Winkler ofrece un viaje culinario por el Pongau.

Sonnhof by Vitus Winkler

Restaurant-Hotel Obauer

Entre la mesa y la cama en los Obauers de Werfen solo hay unos pasos. La cocina utiliza ingredientes de agricultores de la región de Hochkönig.

Restaurant-Hotel Obauer

RIEDERALM

En Leogang, Andreas Herbst ofrece cocina creativa y regional con estilo "Pinzgauer", en un ambiente elegante y relajado. Preguntar a ChatGPT

RIEDERALM
En Estiria

En Estiria

Dormir y saborear al más alto nivel: eso ofrecen estas exclusivas direcciones gourmet en Estiria.

  • Steirereck am Pogusch: alta cocina y chalets de lujo en plena naturaleza.

  • Lurgbauer: platos de cordero de primera y habitaciones con estilo.

  • Villa Rosa: los hermanos Rauch miman con menús gourmet y habitaciones acogedoras.

  • Hotel der WILDe EDER: gastronomía refinada en el restaurante ZeitRAUM y diseño alpino.

Steirereck am Pogusch

El Steirereck am Pogusch ofrece cocina de Estiria y habitaciones románticas en la cabaña de caza, la cabaña del corzo, la casa de los pájaros o la casa del árbol.

Steirereck am Pogusch

Lurgbauer

En el Lurgbauer, en St. Sebastian cerca de Mariazell, todo gira en torno a exquisitos platos de ternera de pasto y carne de Black Angus de crianza propia.

Lurgbauer

Restaurant & Genießerhotel Villa Rosa

Los hermanos Rauch combinan sensibilidad hacia sus huéspedes y buena cocina. Sonja y Richard os dan una cálida bienvenida en el Steira Wirt y la Villa Rosa.

Geniesserhotel Villa Rosa

Der WILDe EDER

El restaurante del hotel Der WILDe EDER ofrece un menú de 7 tiempos servido por el anfitrión Stefan Wild, con postres creados por Eveline Wild.

Der WILDe EDER
En Carintia

En Carintia

¡Alta cocina y descanso reparador en Carintia!

  • En el Wörthersee, Hubert Wallner deleita con gastronomía de primer nivel; se puede pernoctar justo al lado, en el Hermitage Vital Resort, con vistas al lago.

  • En Techendorf, junto al Weißensee, Hannes Müller cocina de forma sostenible y creativa en el Genießerhotel Die Forelle; tras una cena exquisita, os espera una acogedora cama de hotel.

  • En Hermagor, el Bärenwirt ofrece platos refinados con enfoque regional, y la noche se pasa con estilo en el encantador Kleinen Bären.

Hermitage Vital Resort

Placer con vistas al lago: junto al Wörthersee, Hubert Wallner ofrece cocina austro-mediterránea, con menú o a la carta y una selección de 3.000 vinos.

Kulinarik by Hubert Wallner

Genießerhotel Die Forelle

A pocos pasos del agua cristalina del Weissensee se encuentra el Hotel Die Forelle. Un plato especial en la carta: pesca salvaje del propio lago.

Genießerhotel Die Forelle

BÄRENWIRT

Claudia y Manuel Ressi dirigen el Bärenwirt en Hermagor con pasión: clásicos regionales y menús creativos. Se puede pernoctar en el encantador Kleinen Bären.

BÄRENWIRT
En Alta Austria

En Alta Austria

Alta gastronomía y hospitalidad en Alta Austria

  • En el Mühltalhof en Neufelden, Philip Rachinger ofrece cocina creativa de primer nivel, mientras el restaurante asociado Ois apuesta por el purismo en el plato.

  • En el Restaurant Bootshaus en el Traunsee, Lukas Nagl sorprende con platos innovadores y de inspiración regional. El Seehotel Das Traunsee es el refugio ideal para pasar la noche.

  • En Nußdorf am Attersee, el restaurante DAS BRÄU del Boutiquehotel Aichinger combina cocina moderna con raíces tradicionales, seguido de una estancia relajante en elegantes habitaciones.

Mühltalhof

La cocina del Mühltalhof en Neufelden es el corazón vibrante y caliente de la casa. La arquitectura moderna se integra con el antiguo hotel con vistas al río.

Mühltalhof

Das Traunsee

En el restaurante Bootshaus en Traunkirchen, el chef estrella Lukas Nagl deslumbra con menús creativos. Así sabe el Salzkammergut en cada bocado.

Seehotel Das Traunsee

Boutiquehotel Aichinger

El restaurante BRÄU del Hotel Aichinger en Nußdorf am Attersee combina encanto rural con cocina austríaca. Cuenta con una bonita terraza y habitaciones con estilo.

Boutiquehotel Aichinger
En Baja Austria, Viena y Burgenland

En Baja Austria, Viena y Burgenland

Estrellas y confort: alta cocina con alojamiento de estilo en el este de Austria

En Baja Austria, Viena y Burgenland, tres casas excepcionales combinan gastronomía de primer nivel con estancias elegantes:

  • En la Wachau, el Landhaus Bacher es toda una institución donde el chef estrella Thomas Dorfer sirve platos refinados con raíces regionales.

  • En Burgenland, Alain Weissgerber fascina en el Landhaus Taubenkobel con su cocina natural creativa; los huéspedes descansan en habitaciones de diseño con encanto.

  • En Viena, el Palais Coburg une lujo y alta gastronomía en el restaurante de Silvio Nickol, galardonado con dos estrellas Michelin.

¡Una fiesta para los sentidos!

Landhaus Bacher

Cada plato del chef estrella Thomas Dorfer en el Landhaus Bacher, en la Wachau, es una invitación a explorar los aromas y texturas de los ingredientes.

Landhaus Bacher

Landhaus taubenkobel

Gastronomía, estilo y hospitalidad: en Schützen am Neusiedler See, la familia Eselböck lo tiene todo.

taubenkobel

Palais Coburg

El chef estrella Silvio Nickol deslumbra en el Palais Coburg con cocina creativa y productos de temporada. Menú de 7 o 9 tiempos con vinos selectos.

Palais Coburg

Chefs galardonados: 82 restaurantes con estrella, 43 Bib Gourmand y 33 Estrellas Verdes.

Guide MICHELIN Österreich 2025

