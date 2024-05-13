Los rooftops más bonitos de Austria

Tarde de verano, luces de la ciudad, personas queridas: sobre los tejados de las ciudades surgen momentos que permanecen, entre bebidas frescas y puestas de sol inolvidab

Elegantes, relajados o simplemente celestiales: los rooftops en Austria son el epítome de la ligereza urbana del verano. Quien comienza la velada aquí, siente esa sensación especial de flotar sobre la ciudad: lejos de la rutina, muy cerca de amigos, conocidos o pareja.

Una bebida en la terraza del techo, música en el aire, la vista sobre los tejados y las montañas: son precisamente esos instantes los que hacen que los rooftops con vistas sean tan extraordinarios. Aquí cambia la perspectiva: la ciudad explorada durante el día muestra desde arriba un rostro nuevo, se siente más ligera, más luminosa, más sorprendente. Entre las luces de la ciudad y los atardeceres dorados surge una sensación que no se puede atrapar, pero que perdura.

De Viena a Innsbruck, de Salzburgo a Graz: bares panorámicos, sky-bars y elegantes terrazas en los tejados dan al verano urbano un carácter propio: ligero, vibrante y lleno de sensaciones. Cada rooftop cuenta su propia historia.

Y quien ha estado alguna vez aquí arriba, lleva ese momento dentro de sí: como parte de la sensación de vivir. Imposible de olvidar.

Donde el casco antiguo se encuentra con el skyline

Rooftops en Viena

Sobre los tejados de Viena, el cielo parece acercarse un poco más. Entre cúpulas históricas, modernas fachadas de vidrio y las colinas lejanas del Bosque de Viena, se despliega un panorama que une pasado y presente de manera juguetona.

Cuando el sol se oculta lentamente detrás de los edificios, las terrazas de los rooftops se transforman en pequeños escenarios de la vida veraniega: los vasos tintinean, la música flota en el aire cálido y el oro urbano del sol de la tarde se posa sobre los tejados del casco antiguo.

Aquí, Viena muestra su lado ligero y alegre: urbana, encantadora y atemporalmente hermosa.

Entre el marco barroco y la luz dorada del atardecer

Rooftop Bars en Salzburgo

En Salzburgo, la elegancia barroca se encuentra con la sensación de vida alpina y ligera. Quien levanta aquí una copa en las alturas, contempla la Fortaleza de Hohensalzburg, las callejuelas del casco antiguo y las colinas verdes que rodean la ciudad.

El juego de la luz del atardecer y el sonido de las campanas se percibe en el aire, mientras la ciudad brilla con el resplandor dorado del sol poniente.

Los rooftops de Salzburgo son como pequeños oasis sobre la ciudad de la música: un lugar para disfrutar, observar y respirar.

Cuando el aire alpino se encuentra con la vida urbana

Rooftop-Bars en Innsbruck

Pocas ciudades acercan el cielo y las montañas como Innsbruck. Desde los tejados, los picos parecen al alcance de la mano, mientras abajo la ciudad late con vida.

Una noche en un rooftop se siente como unas vacaciones en medio del día a día: aire fresco de montaña, aroma de verano, una copa fría en la mano y el mar de luces que brilla entre la Nordkette y el Patscherkofel.

Un panorama que pone la piel de gallina y dan ganas de capturar el momento.

Ciudades pequeñas, grandes vistas

Sky-Bars en Graz, Linz, Klagenfurt, St. Pölten, Eisenstadt

Del sur hasta Burgenland: incluso fuera de los grandes hotspots de rooftops, hay lugares que acercan el cielo. En Graz, el encanto mediterráneo del casco antiguo se combina con creativas terrazas en la azotea, perfectas para noches templadas con vistas al Schlossberg. Linz se muestra urbana y moderna, Klagenfurt brilla con el ambiente del Wörthersee, y St. Pölten y Eisenstadt sorprenden con encantadores miradores. En todos lados se percibe la misma sensación de vida relajada entre una copa, juegos de luces y el espíritu del verano.

FAQs

  • Mejor hora: Al atardecer – luz dorada y ambiente perfecto.

  • Reservas: Especialmente los fines de semana, reservar con antelación.

  • Código de vestimenta: Smart casual – elegante pero relajado.

  • Bebidas: Probar los cócteles estrella, a menudo con un toque regional.

  • Temporada: Temporada principal de abril a octubre; algunos rooftops también abren en invierno.

  • Consejo extra: Llegar temprano para conseguir los mejores lugares y las vistas más bonitas.

De Viena a Innsbruck, los rooftops atraen con vistas y buen ambiente. Entre los más populares están:

Sí, especialmente los fines de semana o al atardecer conviene reservar. Muchos rooftops tienen plazas limitadas con las mejores vistas; quien asegure su mesa con antelación podrá disfrutar la noche sin preocupaciones.

No, la mayoría solo abre de abril/mayo a septiembre/octubre. Solo algunos locales con zonas cubiertas o calefactores abren también en invierno. Antes de visitarlas en los meses fríos, conviene revisar los horarios.

¡Sí! Incluso en ciudades más pequeñas se encuentran terrazas modernas. En Linz destacan la Rooftop7 Bar y el Skygarden, en Eisenstadt la THE TOP Bar del Hotel Galántha. Incluso en St. Pölten hay una sorprendente rooftop: el Sundeck del Hotel Alfred.

