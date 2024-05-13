Tarde de verano, luces de la ciudad, personas queridas: sobre los tejados de las ciudades surgen momentos que permanecen, entre bebidas frescas y puestas de sol inolvidab

Elegantes, relajados o simplemente celestiales: los rooftops en Austria son el epítome de la ligereza urbana del verano. Quien comienza la velada aquí, siente esa sensación especial de flotar sobre la ciudad: lejos de la rutina, muy cerca de amigos, conocidos o pareja.

Una bebida en la terraza del techo, música en el aire, la vista sobre los tejados y las montañas: son precisamente esos instantes los que hacen que los rooftops con vistas sean tan extraordinarios. Aquí cambia la perspectiva: la ciudad explorada durante el día muestra desde arriba un rostro nuevo, se siente más ligera, más luminosa, más sorprendente. Entre las luces de la ciudad y los atardeceres dorados surge una sensación que no se puede atrapar, pero que perdura.

De Viena a Innsbruck, de Salzburgo a Graz: bares panorámicos, sky-bars y elegantes terrazas en los tejados dan al verano urbano un carácter propio: ligero, vibrante y lleno de sensaciones. Cada rooftop cuenta su propia historia.

Y quien ha estado alguna vez aquí arriba, lleva ese momento dentro de sí: como parte de la sensación de vivir. Imposible de olvidar.