Consejos gourmet Cabañas y pastos alpinos en Vorarlberg

Con la llegada de la primavera, los animales se trasladan desde las granjas al Maiensäss o Vorsäß — una estación intermedia situada entre 1.000 y 1.500 metros de altitud, antes de subir a los pastos de alta montaña. Esta zona de pastoreo se utiliza a partir de mayo o junio.

Muchas de estas cabañas y pastos alpinos ofrecen comida a los excursionistas o funcionan como estaciones de aperitivos. Allí podréis degustar especialidades regionales y conocer de cerca la vida de los agricultores alpinos.