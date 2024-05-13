Cabañas y pastos alpinos para hacer una parada

Parar en una cabaña alpina mientras el sol brilla entre las montañas es una experiencia única. En la mesa, también se disfruta con la vista.

Parar en una cabaña alpina es una forma muy especial de experimentar el estilo de vida alpino con todos los sentidos. Este sentimiento vacacional, tan típicamente austríaco, está marcado por agricultores, cocineros y anfitriones, que hacen posible que platos con ingredientes regionales se sirvan incluso a 2.000 metros de altura. Alimentos frescos como pan, huevos, mermelada, jamón y tocino provienen de las granjas, mientras que la leche, la mantequilla y el queso llegan de las queserías alpinas. Cada cabaña tiene sus propias especialidades.

Cabañas y pastos alpinos en Vorarlberg

Con la llegada de la primavera, los animales se trasladan desde las granjas al Maiensäss o Vorsäß — una estación intermedia situada entre 1.000 y 1.500 metros de altitud, antes de subir a los pastos de alta montaña. Esta zona de pastoreo se utiliza a partir de mayo o junio.

Muchas de estas cabañas y pastos alpinos ofrecen comida a los excursionistas o funcionan como estaciones de aperitivos. Allí podréis degustar especialidades regionales y conocer de cerca la vida de los agricultores alpinos.

Descubrid rutas de senderismo alpinas seleccionadas y descansad en una acogedora cabaña de montaña.

Alpe Nova

Primero desayunar, luego charlar con Andrea y Andreas, la pareja de queseros. Ellos ofrecen una visión sobre la elaboración del Montafoner Sura Kees.

Posada alpina Rellseck

Desayuno rústico con queso, patatas, huevos, pan y tocino, con vistas panorámicas desde Rätikon hasta Silvretta.

Alpstöbli Tafamunt

Una pequeña y acogedora posada de montaña con comida alpina y delicias de Vorarlberg. El acceso es rápido y cómodo con el teleférico Tafamunt desde Partenen.

Rongg-Alpe

Desde el balneario de Gargellen, se puede caminar hasta el alpino centenario. El alpino en actividad está abierto desde mediados de junio hasta finales de septiembre.

Cabañas y pastos alpinos en Tirol

Cuando las cabañas alpinas se engalanan, las vacas, ovejas y cabras pastan en los prados y las hierbas alpinas perfuman el aire, entonces comienza el verano en las montañas. Comer después de una caminata o tras pasar la noche en la cabaña es toda una experiencia: respirar el aire fresco y aromático de la montaña, disfrutar del panorama fantástico, escuchar las campanas de las vacas a lo lejos y saciar la primera sed tras la subida con agua fresca del manantial.

Descubrid rutas de senderismo alpinas seleccionadas en Tirol y descansad en una acogedora cabaña de montaña.

Posada alpina Boscheben

Clara es la encargada con corazón y alma de la posada alpina en Patscherkofel, a 2.030 metros de altura — ¡un verdadero consejo secreto!

Eng Alm

Alrededor del pueblo alpino más grande en el corazón del Karwendel, pastan unas 240 vacas en verdes praderas alpinas. Una especialidad es el queso alpino Enger.

Pastos alpinos en el Gaistal

El valle alto de Leutasch en la región de Seefeld es el reino de los pastos alpinos, con una gran variedad de cabañas. Un viaje culinario por la cocina tirolesa.

Aschinger Alm

En la posada alpina podéis degustar productos propios de la quesería, speck tirolés, salami alpino, miel y aguardiente, además de comprarlos en la tienda de la granja.

Ritzau-Alm

Aquí hay Brettljause tirolés, caza propia, buey alpino y pasteles caseros con vista al Kaisergebirge.

Berg'k'hof Kaisertal

Conocidos por sus productos orgánicos regionales, los anfitriones ofrecen un delicioso buffet de desayuno en la montaña, abierto los siete días de la semana.

Au Hochalm

Todo casero: especialidades con leche, cerdo y vaca de la montaña. Y el huevo para el desayuno es fresco, directo del gallinero cada día.

Hinterschießling-Alm

En la región de Wilder Kaiser, disfruta de un desayuno alpino con pan recién horneado, untables caseros, jamón y salami de carne Angus.

Cabañas y refugios alpinos en SalzburgerLand

En el SalzburgerLand os esperan unas 165 cabañas alpinas certificadas para el verano alpino: una experiencia auténtica en la montaña. Allí podréis disfrutar de especialidades regionales, como los Kaspressknödel de Pinzgau, en un ambiente acogedor y tradicional.

Algunas cabañas tienen enfoques especiales: las cabañas accesibles con cochecito son ideales para familias, ya que son fácilmente accesibles. Las cabañas para bicicletas de montaña ofrecen rutas especiales para ciclistas, y en las cabañas de arte y cultura se pueden vivir eventos únicos.

Cabañas de verano alpinas

tom Almhütte en Maria Alm

Un comienzo especial del día os espera con el almuerzo alpino en la terraza soleada de la moderna cabaña alpina con un encanto rústico.

Cabaña Pottinger en Bad Gastein

Tocino, queso, pan y mantequilla de producción propia. Y una vista de ensueño al Parque Nacional Hohe Tauern.

Cabañas alpinas en Lungau

Senderismo de cabaña en cabaña. Los pastores y anfitriones ofrecen especialidades caseras.

Cabaña Wallehen en Filzmoos

Un saludo de buenos días desde la Bischofsmütze, el Hochkönig e incluso el Großglockner. El "desayuno senderista" está disponible bajo pedido.

Präau-Hochalm en Dorfgastein

Un paraíso gourmet! En verano, los animales del Präaugut están en la Hochalm y dan leche para mantequilla y queso.

Amoser-Alm en Dorfgastein

En la vertiente oeste del valle de Dorfgastein, los anfitriones sirven pan, tocino y queso a 1.200 metros.

Mayerlehenhütte en Hintersee

Los fines de semana se sirve un desayuno orgánico: leche, queso, jamón y pan caseros. La cabaña también es accesible con cochecito por el camino forestal.

Filzmoosalm en el Gran Valle de Gastein (Großarltal)

Los agricultores Bettina y Manfred dirigen la empresa familiar centenaria. Bettina elabora mantequilla fresca y queso agrio en la alm.

Cabaña Die.Deantnerin en Deanten

Un desayuno en la cabaña alpina con estilo y vista al Hochkönig se sirve en la Deantnerin con reserva previa.

Mußbachalm en Maria Alm

En la alm de hierbas de la región de Hochkönig se elaboran queso, mantequilla y pan, y los platos se enriquecen con hierbas.

Cabañas y pastos alpinos en Estiria

Quien busca placer sin aditivos artificiales lo encuentra en los pastos alpinos de Estiria. Las delicias se sirven con cariño y vistas a la montaña. Estiria cuenta con 1.666 pastos alpinos, 801 de ellos en explotación. Entre parques nacionales, un parque biosfera de la UNESCO y numerosas áreas protegidas, se encuentran numerosas cabañas.

El Parque Natural Almenland es una de las mayores zonas de pastos alpinos de Europa. Aquí se invita a entrar, disfrutar y hacer descubrimientos culinarios de cabaña en cabaña.

Cocina de cabañas en Estiria

Gastronomía alpina de un chef con estrella Michelin

En la región de Schladming-Dachstein, el chef estrella Richard Rauch crea platos junto con los anfitriones de las cabañas alpinas.

Teichalm y Sommeralm

Comer con aire fresco de la montaña: desde restaurantes hasta cabañas rústicas, aquí la oferta culinaria es amplia.

Moarhof-Alm

En la Moarhof-Alm, de unos 350 años, se sirven trucha de montaña y comida casera con vistas a los Alpes de Ennstal.

Cabañas y alpes en Carintia

En el Parque de la Biosfera UNESCO de los Nockberge de Carintia, la agricultura alpina tiene una larga tradición. Las manos humanas y los animales de pastoreo cuidan las laderas cubiertas de hierba. Algunas alpes en Carintia se gestionan desde hace 400 años. Las fachadas de madera, tostadas por el sol, y las acogedoras estancias de las cabañas ofrecen encantadores refugios. Cuando a principios del siglo XX los habitantes de la ciudad descubrieron la naturaleza como lugar de descanso, también aquí surgieron las primeras cabañas. La más antigua de estas alojamientos es la actual Alexanderhütte.

Cabañas gestionadas

AlexanderAlm

Para el desayuno alpino Slow Food se ofrece un buffet con delicias de la agricultura orgánica propia.

Hermagorer Bodenalm

En verano, las vacas pastan en los prados alpinos de la región de Weissensee; la leche se procesa en la quesería alpina para producir queso y mantequilla de nata agria.

Lammersdorfer Alm

Por encima del lago Millstätter, a 1.500 metros, el panorama es único y el desayuno Hüttenpfandl con huevos, tocino y queso es especialmente contundente.

Cabañas y alpes en Alta Austria

Ya sea una cabaña alpina rústica o una casa de montaña moderna, aquí encontraréis delicias regionales como pan fresco, tocino sabroso y queso de montaña. Especialmente en los Alpes de piedra caliza, en Salzkammergut o Mühlviertel, las cabañas ofrecen vistas impresionantes y una hospitalidad cálida.

Ya sea a 1.500 metros de altura o en medio de praderas alpinas florecientes, cada cabaña promete disfrute y descanso. Tras una pausa revitalizante, continuaréis con nuevas excursiones para descubrir la naturaleza de Alta Austria.

Consejos de cabañas

Posada Rettenbachalm

En la posada Rettenbachalm en Bad Ischl, Florian Simmer sirve platos austriacos con ingredientes regionales y postres caseros.

Gowilalm en Spital am Pyhrn

La Gowilalm encanta con especialidades regionales y una naturaleza impresionante. Después de la caminata os espera una contundente tabla de embutidos y postres caseros.

Refugio Ennser

Disfrutad de la cocina tradicional en la terraza o en la sala, con ingredientes regionales, platos de horno de leña y cerveza tirada fresca. ¡Postres caseros incluidos!

Cabañas y alpes en Baja Austria

Auténticas, acogedoras y llenas de encanto: las cabañas y alpes en Baja Austria – o "Schwaigen", como se les llama en la región de Wechsel – os invitan a disfrutar de la calma y la verdadera vida montañesa. Lejos del ruido y el estrés, podéis relajaros y sentir la naturaleza. Mientras los niños juegan en el alpe, vosotros os podéis acomodar en la terraza soleada.

Praderas florecidas, impresionantes cumbres montañosas y vacas pastando en los prados os harán olvidar el ajetreo diario.

Cabañas y alpes

Casa de los Amigos de la Naturaleza Knofeleben

La cocina de la cabaña se basa en los agricultores locales, platos caseros y cocina a la leña. Bonita caminata a través de Bodenwiese, el alpe más grande de Baja Austria.

Enzianhütte

Disfrutad de la cabaña con Sunny y Didi, cerdo asado, Kaspressknödel y hamburguesas de genciana! ¡Especialidades de temporada cada día!

Ybbstalerhütte

Salvaje y romántica: La cabaña solo es accesible a pie. Allí os esperan Holzofenbratl y cocina regional. ¡Muchas rutas y el cielo estrellado os invitan a quedados!

Sabíais que.…?

..que el huevo en la montaña necesita más tiempo de cocción?

¡Cuanto más alto en la montaña, más tiempo necesita un huevo para cocerse! La explicación: El punto de ebullición del agua depende de la presión atmosférica, y solo a presión normal es de 100 grados Celsius. A altitudes más altas, es más bajo. Cuando el huevo se cocina a una temperatura más baja, naturalmente tarda más en ponerse duro (o idealmente: suave). Como regla general, el punto de ebullición disminuye aproximadamente un grado por cada 300 metros de altitud.

