16 estaciones de esquí garantizadas con nieve en Austria
Algunas estaciones de esquí en Austria se consideran con nieve garantizada gracias a su ubicación y altitud. Además de pistas perfectamente preparadas para principiantes y avanzados, estas estaciones ofrecen maravillosas actividades fuera de las pistas:
El esquí de fondo deslumbra con vistas al panorama nevado, en el trineo se oye la risa alegre de los niños entre los bosques, y en las caminatas invernales se puede disfrutar de tiempo en pareja.
Estas 16 estaciones con nieve garantizada cumplen los sueños de invierno.
Großglockner Heiligenblut
La estación de esquí Grossglockner Heiligenblut se encuentra al final del valle de Möll, en la región del Parque Nacional Hohe Tauern en Carintia. Un verdadero secreto para familias, freeriders y amantes de las caminatas invernales que buscan algo especial.
Con 55 km de pistas variadas, espectaculares descensos en nieve profunda y 11 remontes que llevan de diciembre a abril a alturas alpinas, aquí se combina la experiencia de la naturaleza con la libertad deportiva.
Siempre a la vista: la impresionante panorámica del monte más alto de Austria, el Großglockner (3.798 metros).
Turracher Höhe
Esquí, esquí de fondo y caminatas invernales: de noviembre a mayo. Su ubicación geográfica y altitud lo hacen posible. La meseta en la frontera entre Carintia y Estiria ofrece 16 modernos remontes y telesillas, así como 43 km de pistas que se pueden cubrir hasta al 100 % con nieve artificial.
Un verdadero atractivo: el “Pistenbutler”. Encantador, atento y siempre disponible, convierte a cada visitante en un huésped VIP y el día de esquí en una experiencia memorable.
Con el Nocky Flitzer se desciende a toda velocidad: desde la estación superior del Panoramabahn a 2.000 metros, se desliza por los rieles hasta Turracher Höhe a 1.763 metros.
Hochkar
El Hochkar: con nieve garantizada, soleado y el centro alpino más alto de los Alpes de Baja Austria, ideal para quienes aman el esquí.
Gracias a su clima de alta montaña, de diciembre a principios de abril se puede confiar en la nieve. Ocho remontes, 27 pistas variadas, un Kinderland cuidadosamente diseñado y un centro de freeride hacen de la estación el lugar perfecto, tanto para principiantes y familias como para amantes del powder.
Más giros, más diversión, más Route99: la Funslope ofrece acción, curvas emocionantes y adrenalina, un punto culminante para pequeños y grandes aficionados al esquí.
Dachstein Krippenstein
El Dachstein Krippenstein, situado sobre el lago Hallstatt y en pleno corazón de la región del Salzkammergut, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es de diciembre a abril un lugar destacado para esquiadores que buscan algo más que pistas habituales.
Modernos remontes llevan al terreno libre, donde 30 km de rutas fuera de pista atraviesan impresionantes paisajes kársticos. El descenso al valle de nueve kilómetros es uno de los más largos de toda Alta Austria. No es de extrañar que el Krippenstein sea considerado un punto caliente de la escena freeride.
Una vista de 360 grados que quita el aliento: desde el Dachstein se abre un panorama fantástico sobre el Salzkammergut.
Gasteinertal
En el valle de Gastein, en Salzburgo, se combinan cuatro estaciones de esquí en una experiencia invernal variada, con pistas tanto para principiantes como para expertos.
Schlossalm–Angertal–Stubnerkogel
Gracias al moderno teleférico Schlossalmbahn, estarás en pocos minutos en el corazón de la acción. Es la zona de esquí más grande de la región, con amplios descensos y vistas a las montañas de Gastein.
Sportgastein
La estación más alta de Ski amadé combina encanto alpino con 24 km de pistas exigentes, un secreto para los amantes del freeride.
Graukogel
En Graukogel encontrarás esquí auténtico sobre nieve natural, rodeado de antiguos bosques de pino, tranquilo y relajante.
Dorfgastein–Großarl
La conexión Dorfgastein–Großarl ofrece alrededor de 70 km de pistas, ideal para quienes disfrutan de amplios giros.
Tras el día de esquí, espera un cálido relax en la Alpentherme Bad Hofgastein o en la Felsentherme Bad Gastein. Perfecto para desconectar, entrar en calor y recargar energías.
Obertauern
Primeras huellas en la nieve, en medio de un sueño invernal: Obertauern es una de las estaciones de esquí más grandes de Austria y también de las más seguras en cuanto a nieve. De noviembre a mayo, os esperan unos 100 km de pistas perfectamente preparadas, rodeadas de un paisaje montañoso espectacular.
Gracias a su elevada ubicación, el lugar es conocido cariñosamente como la “cuchara de nieve”: la nieve cae antes, permanece más tiempo y atrae tanto a freeriders como a esquiadores recreativos.
Los modernos remontes os llevan de forma rápida, segura y cómoda a las cumbres más altas, haciendo que vuestra estancia invernal en Salzburgo sea un auténtico placer y una experiencia inolvidable.
De la cama directamente a la pista: el concepto Ski-In/Ski-Out lo hace posible. En Obertauern estaréis en pleno centro de la acción, incluso antes de que abra el primer remonte.
Wildkogel Arena
Invierno de cuento de hadas: un mundo nevado y una estación familiar y segura en cuanto a nieve, con 70 km de pistas, que ofrece una experiencia única de noviembre a abril.
La Wildkogel-Arena se encuentra pintorescamente entre el Parque Nacional Hohe Tauern y los Alpes de Kitzbühel, una región que combina de manera maravillosa naturaleza, vistas panorámicas y diversión en las pistas.
14 kilómetros de diversión en trineo por la noche: en la pista de trineo iluminada más larga del mundo, se desciende desde Wildkogel hasta Bramberg.
Hauser Kaibling
Una de las mayores estaciones de esquí de Austria os espera con 123 km de pistas perfectamente preparadas y acceso directo a la región de esquí Schladming-Dachstein.
Como parte del circuito de esquí de 4 montañas de Schladming, Hauser Kaibling en el valle de Ennstal, Estiria, está conectado con Planai, Hochwurzen y Reiteralm, ofreciendo diversión infinita a través de cuatro montañas.
A 1.800 metros de altitud, las tumbonas panorámicas de la “Isla del Placer” invitan a relajarse, con vistas impresionantes y Wi-Fi gratuito para quienes quieran mantenerse conectados.
Die Tauplitz / Bad Mitterndorf
La Tauplitz, la estación de esquí individual más grande de Estiria, en la región de Ausseerland-Salzkammergut, ofrece condiciones de nieve perfectas de noviembre a abril: 43 km de pistas, descensos variados y extensas laderas de nieve profunda. Ideal para familias, aficionados al esquí recreativo y quienes desean disfrutar del invierno de manera tranquila y auténtica.
Esquí de fondo con vistas: la red de pistas alrededor de Tauplitz y en Tauplitzalm ofrece el ritmo adecuado para todos. Con 177 km, se encuentra entre las más largas y variadas de toda Austria.
Ischgl
Situada en lo alto de Ischgl, en el valle de Paznaun, se encuentra la Silvretta Arena, uno de los dominios esquiables más modernos de los Alpes. Con 239 km de pistas perfectamente preparadas y modernos telesillas y teleféricos, os adentraréis directamente en el corazón de la diversión en la nieve.
Ya sea para esquiar o hacer snowboard, en los parques de freestyle o en las áreas de freeride, Ischgl es el lugar de referencia para quienes aman el invierno y desean combinar el estilo de vida alpino con un toque internacional.
Ischgl da la bienvenida a la temporada: en el Top of the Mountain Opening Concert se unen el inicio de la nieve y las superestrellas, a finales de noviembre, en pleno dominio esquiable.
Kühtai
Amplias pistas, perfectas pendientes de nieve polvo y numerosas cabañas acogedoras, junto con animados bares, hacen de Kühtai un auténtico secreto para amantes del buen esquí y del powder.
Lo mejor: muchas de las 49 km de pistas llegan directamente hasta la puerta del hotel. Como estación de esquí más alta de Austria, Kühtai garantiza nieve segura de principios de diciembre a finales de abril, rodeado de tranquilidad, amplitud y un paisaje alpino que cautiva.
Esquí nocturno en Kühtai: cuando los focos iluminan las pistas y el silencio de las montañas se convierte en escenario. Cada miércoles y sábado, esquí y snowboard bajo el cielo estrellado – una experiencia con una atmósfera única.
Gurgl
Al final del valle de Ötztal se encuentra una de las estaciones de esquí más seguras de los Alpes, ideal para quienes buscan amplitud, tranquilidad y libertad. Con 112 km de pistas y 25 modernos remontes, se disfruta de un esquí sin límites: cómodo, elegante y sin prisas.
Los aficionados a los deportes de invierno pueden disfrutar de una larga temporada hasta abril, en un refugio de alta montaña que ofrece paz y vistas panorámicas.
Un destino emocionante para familias: en el Infopoint Hohe Mut del Parque Natural Ötztal, descubriréis el fascinante mundo de la investigación sobre glaciares y alta montaña.
Serfaus-Fiss-Ladis
La estación de esquí más grande de Tirol impresiona con 214 km de pistas, 38 modernos remontes y unas vacaciones de invierno al pie del grupo de Samnaun, que se sienten como un cofre lleno de experiencias.
Ya sea interactivo, rápido, mágico o con un toque de emoción, aquí cada persona descubre algo nuevo. ¿El centro de todo? Siempre la diversión para toda la familia.
Para el transporte cómodo de los amantes del deporte de invierno, Serfaus cuenta con una particularidad única: un tren subterráneo con cuatro paradas. Conecta el centro del pueblo con la estación base de los teleféricos: silencioso, rápido y libre de coches.
Zillertal Arena
Placer puro de esquí, soleadas pendientes y valles laterales de ensueño: la Zillertal Arena invita a explorar sus 150 kilómetros de pistas y 52 modernos remontes.
Esquiadores y snowboarders encontrarán todo lo que hace especial unas vacaciones de invierno: bajadas amplias, retos deportivos y rincones tranquilos para relajarse.
Tanto en las pistas como fuera de ellas, la diversión y el tiempo en familia son el centro de la experiencia.
En el «Moonlight Skiing & Dinner» vivirás una experiencia invernal única durante las noches de luna llena de enero a marzo: al caer la última luz del día, se sale a las pistas; en la cima, te espera un ambiente especial con un sundowner acompañado de DJ en vivo y una cena acogedora en la montaña.
Ski Arlberg
Esquiar en el Arlberg significa disfrutar del invierno en una nueva dimensión. Ski Arlberg impresiona por su tamaño y diversidad: con unos 300 kilómetros de pistas interconectadas, es uno de los cinco dominios esquiables más grandes del mundo.
Tanto principiantes como profesionales encuentran aquí condiciones ideales. La infraestructura de última generación, con 85 teleféricos y remontes, garantiza conexiones cómodas y rápidas entre St. Anton, Lech, Zürs, Warth y Schröcken.
El Weiße Ring en Lech Zürs am Arlberg – la ruta de esquí más legendaria de los Alpes – es para los amantes del invierno un recorrido de descubrimiento, con pistas de dificultad fácil a media y vistas espectaculares.
Silvretta-Montafon
La Silvretta Montafon ofrece 140 km de pistas y 70 rutas de freeride, brindando una aventura invernal para todos los niveles. Descubrid las pendientes vírgenes mientras practicáis freeride o exhibid vuestros trucos en el snowpark con rieles, saltos y kicker.
Quienes busquen adrenalina pueden competir por el mejor tiempo en las pistas de carreras. Para los que prefieren la calma, los recorridos cross ofrecen una experiencia natural variada. Aquí encontraréis el terreno perfecto para momentos invernales inolvidables.
Diversión asegurada: los Black Scorpions, cinco pistas de esquí con pendientes de hasta el 67 %.