Condiciones ideales de las pistas contribuyen a un día de esquí perfecto. Estas estaciones disfrutan de abundante nieve gracias a su altitud.

Algunas estaciones de esquí en Austria se consideran con nieve garantizada gracias a su ubicación y altitud. Además de pistas perfectamente preparadas para principiantes y avanzados, estas estaciones ofrecen maravillosas actividades fuera de las pistas:

El esquí de fondo deslumbra con vistas al panorama nevado, en el trineo se oye la risa alegre de los niños entre los bosques, y en las caminatas invernales se puede disfrutar de tiempo en pareja.

Estas 16 estaciones con nieve garantizada cumplen los sueños de invierno.