Estaciones de esquí de Austria
Un invierno alpino lleno de acción
Esquí y snowboard en Austria: vive el invierno por todo lo alto en los Alpes
Los austríacos siempre han conocido y amado la nieve y sus montañas. Por eso el esquí goza de una tradición especial en Austria. Sobre todo en las grandes estaciones de esquí, las variadas pistas con parques de nieve ofrecen unos días de esquí épicos y desafíos deportivos.
La sensación de euforia en las pistas en un día helado y soleado, las vistas panorámicas de las cimas nevadas, la visita al refugio con el tradicional Kaiserschmarren (crepe troceada y caramelizada): todo esto forma parte de unas vacaciones de esquí en Austria. Las pistas bien señalizadas, los teleféricos sostenibles y unas modernas infraestructuras terminan de completar la diversión en las pistas. Así es cómo se vive el invierno por todo lo alto en Austria.
Todo sobre el Campeonato Mundial de Esquí Alpino FIS Saalbach 2025, del 4 al 16 de febrero
Estaciones de esquí : carving y snowboard cuando te apetezca
Esquí nocturno en Austria: carving bajo las estrellas
Aprende a hacerlo bien
Escuelas de esquí en Austria
Giros hábiles, buen manejo de los bastones, subir y bajar correctamente del remonte: todo esto es lo que aprenden los principiantes de los profesionales de las escuelas de esquí austríacas.
Apertura de las estaciones de esquí e inicio de la temporada en Austria: resumen de fechas
Recomendación para la protección del medioambiente
¿Cómo podemos conciliar la protección del medioambiente con las vacaciones de invierno?
Elige estaciones de esquí sostenibles
Reserva hoteles con certificación medioambiental
Planifica tu viaje con el tren
Utiliza opciones de movilidad sostenibles cuando llegues a tu destino invernal
Alquila el material de esquí (que cumpla las normas ecológicas)
Por el bien de la naturaleza, permanece en las pistas
Disfruta siempre de productos regionales, de temporada y ecológicos
Prueba las actividades de un invierno slow