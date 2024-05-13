Estaciones de esquí de Austria
Un invierno alpino lleno de acción

Si buscas grandes estaciones de esquí con modernos teleféricos, Austria es el lugar ideal, con pistas bien acondicionadas y montañas impresionantes.

Esquí y snowboard en Austria: vive el invierno por todo lo alto en los Alpes

Los austríacos siempre han conocido y amado la nieve y sus montañas. Por eso el esquí goza de una tradición especial en Austria. Sobre todo en las grandes estaciones de esquí, las variadas pistas con parques de nieve ofrecen unos días de esquí épicos y desafíos deportivos.

La sensación de euforia en las pistas en un día helado y soleado, las vistas panorámicas de las cimas nevadas, la visita al refugio con el tradicional Kaiserschmarren (crepe troceada y caramelizada): todo esto forma parte de unas vacaciones de esquí en Austria. Las pistas bien señalizadas, los teleféricos sostenibles y unas modernas infraestructuras terminan de completar la diversión en las pistas. Así es cómo se vive el invierno por todo lo alto en Austria.

Todo sobre el Campeonato Mundial de Esquí Alpino FIS Saalbach 2025, del 4 al 16 de febrero

Estaciones de esquí : carving y snowboard cuando te apetezca

Las 9 estaciones de esquí más grandes de Austria

Estaciones de esquí con nieve asegurada: un paraíso invernal

Felicidad invernal para los más pequeños

Estaciones de esquí pequeñas, encantadoras y sostenibles.

Estaciones de esquí para principiantes y reinitados

Estaciones de esquí para principiantes y los que vuelven a aficionarse

Estaciones de esquí con wellness: de las pistas a las termas

Estaciones de esquí en glaciares

Esquí nocturno en Austria: carving bajo las estrellas

Cuando se pone el sol, la diversión en las pistas continúa con una experiencia muy especial: algunas regiones permiten el esquí nocturno bajo el cielo estrellado. Los focos iluminan las pistas al anochecer. ¡Increíblemente romántico!

Aprende a hacerlo bien

Escuelas de esquí en Austria

Giros hábiles, buen manejo de los bastones, subir y bajar correctamente del remonte: todo esto es lo que aprenden los principiantes de los profesionales de las escuelas de esquí austríacas.

Apertura de las estaciones de esquí e inicio de la temporada en Austria: resumen de fechas

Inicio de la temporada de invierno

Recomendación para la protección del medioambiente

¿Cómo podemos conciliar la protección del medioambiente con las vacaciones de invierno?  

  • Elige estaciones de esquí sostenibles 

  • Reserva hoteles con certificación medioambiental 

  • Planifica tu viaje con el tren 

  • Utiliza opciones de movilidad sostenibles cuando llegues a tu destino invernal 

  • Alquila el material de esquí (que cumpla las normas ecológicas) 

  • Por el bien de la naturaleza, permanece en las pistas 

  • Disfruta siempre de productos regionales, de temporada y ecológicos 

  • Prueba las actividades de un invierno slow 

Vacaciones de invierno sostenibles

