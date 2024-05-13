Estaciones de esquí de Austria

Si buscas grandes estaciones de esquí con modernos teleféricos, Austria es el lugar ideal, con pistas bien acondicionadas y montañas impresionantes.

Esquí y snowboard en Austria: vive el invierno por todo lo alto en los Alpes

Los austríacos siempre han conocido y amado la nieve y sus montañas. Por eso el esquí goza de una tradición especial en Austria. Sobre todo en las grandes estaciones de esquí, las variadas pistas con parques de nieve ofrecen unos días de esquí épicos y desafíos deportivos.

La sensación de euforia en las pistas en un día helado y soleado, las vistas panorámicas de las cimas nevadas, la visita al refugio con el tradicional Kaiserschmarren (crepe troceada y caramelizada): todo esto forma parte de unas vacaciones de esquí en Austria. Las pistas bien señalizadas, los teleféricos sostenibles y unas modernas infraestructuras terminan de completar la diversión en las pistas. Así es cómo se vive el invierno por todo lo alto en Austria.