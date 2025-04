Ópera en un espectacular entorno natural Festival de ópera

La reina de los festivales. ¿Quién no conoce el mundialmente famoso Festival de Salzburgo? La escenificación de la obra “Jedermann” atrae cada año a visitantes de todo el mundo a la ciudad de Mozart. Pero no solo se mima a los aficionados a la música clásica: la oferta se extiende a estrenos de autores contemporáneos, música nueva o experimentos vanguardistas. No es de extrañar que todos los que tienen fama en el mundo del arte vengan a Austria cada verano. Desde St. Margarethen vía Salzburgo hasta Bregenz: ¡música con efecto sorpresa!

¿Será por los espectaculares escenarios naturales, las grandes producciones operísticas de fama mundial o los sorprendentes y elaborados decorados de cada año? Sea como fuere: definitivamente será una experiencia en conjunto que recordarás durante mucho tiempo.