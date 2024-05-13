Neusiedlersee DAC, Ruster Ausbruch DAC y Leithaberg DAC Las tres regiones vitícolas en torno al lago Neusiedl

El clima cálido con muchas horas de sol y los diferentes suelos alrededor del lago Neusiedl son ideales para la producción de vinos blancos y tintos finos.

En los suelos arcillo-arenosos y pedregosos del norte del lago predomina la afrutada y especiada Zweigelt, pero también se dan bien las variedades Blaufränkisch y St. Laurent, Pinot Noir y Merlot. Los vinos blancos minerales de las variedades Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Chardonnay y Neuburger son las estrellas en los viejos viñedos de las montañas de Leitha, al oeste del lago. Y luego está el Ruster Ausbruch, un vino dulce con clase propia.