Tabernas de vino en el lago Neusiedl
Introduction
El lago Neusiedl, poco profundo y salado, es uno de los pocos lagos esteparios de Europa, el mayor de Austria y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Con su cinturón de juncos y su fascinante flora y fauna, atrae mágicamente a los amantes de la naturaleza. La inmensidad del paisaje llano es a la vez tranquilizadora y vigorizante - al igual que las especialidades regionales y los vinos locales en las rústicas y modernas tabernas y vinotecas de los alrededores del lago, que son el centro de este artículo. ¡Se acabó!
Las tres regiones vitícolas en torno al lago Neusiedl
El clima cálido con muchas horas de sol y los diferentes suelos alrededor del lago Neusiedl son ideales para la producción de vinos blancos y tintos finos.
En los suelos arcillo-arenosos y pedregosos del norte del lago predomina la afrutada y especiada Zweigelt, pero también se dan bien las variedades Blaufränkisch y St. Laurent, Pinot Noir y Merlot. Los vinos blancos minerales de las variedades Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Chardonnay y Neuburger son las estrellas en los viejos viñedos de las montañas de Leitha, al oeste del lago. Y luego está el Ruster Ausbruch, un vino dulce con clase propia.
¿Por qué Ausbruch? Ausbruch se refiere a los vinos dulces elaborados con uvas de podredumbre noble. La podredumbre noble está causada por un hongo que extrae el agua de las uvas y hace que se arruguen como pasas. Como las bayas se "desgranan" a mano, se utiliza el término "desgranado".
Tabernas de vino y tabernas de vino seleccionadasCon Rust, Mörbisch, St. Margarethen y Neusiedl, el lago Neusiedl cuenta con unos cuantos pueblos tranquilos en los que no se descuidan las delicias culinarias.
Gut Oggau en Oggau
"La mejor taberna de vinos de Burgenland 2024" (Falstaff): Los vinos ecológicos de la familia Tscheppe-Eselböck se sirven con finas especialidades regionales con acentos internacionales. El mejor ambiente
Taberna de vinos Schandl en Rust
En el centro del casco antiguo de Rust, declarado monumento histórico, se sirven platos de temporada sencillos (por ejemplo, minestrone panónico) maridados con vinos regionales. Sugerencia: Furmint. Bonito patio
Rebhof Sommer en Mörbisch
Pequeño y fino menú con delicias de Burgenland y sus propios vinos, que saben especialmente bien en el acogedor patio.
Genusslaube en Jois
Especialidades regionales poco convencionales y con certificación ecológica, desde muflón de las montañas Leitha hasta queso fresco de cabra, pasando por deliciosos aperitivos en tarro y platos veganos.
Bodega Preschitz en Neusiedl
Clásicos del Buschenschank (¡salchichas del Parque Nacional!), platos de hierbas silvestres de temporada y delicias veganas de un herbolario cualificado. ¡Lleno de variedad!
Bodega Eberherr en St. Margarethen
Los vinos son de su propia finca, los platos fríos son clásicos y originales: hay Blunzn y mousse de salmón, salchicha prensada y pasta para untar de almendras y puerros. Precioso patio
Bodega Sloboda en Podersdorf
Ambiente de chiringuito cerca del lago: la comida es tradicional, los vinos también son experimentales ("Wellentänzer"). El "cuarteto de la comida" ofrece una visión del mundo de la comida y el vino.
Bodega Haider en Podersdorf
Vinos de la casa de tercera generación y delicias frías -platos combinados, pastas para untar y bollería- se sirven en el hermoso patio.
Bodega Gratitud en Podersdorf
Cerdo Mangalitza, ternera de estepa y finas verduras en escabeche se sirven en el patio detrás de la legendaria posada. Los vinos son maravillosos aquí y allá, por ejemplo el Pinot Gris.
Taberna de vino Gowerl-Haus en Illmitz
Vino y carne de cerdo: la carne de cerdo Mangalitza, criada en casa, se refina aquí de muchas maneras, junto con otras especialidades regionales, como el Illmitzer Leberkäs.
Bodega Guttmann en Weiden am See
El sombreado jardín con adelfas, naranjos y cítricos es tan bonito como suena, los platos Heurigen son de temporada y típicos de la región, al igual que los vinos.
Lehner's BioBuschenSchank zum Rebstöckl en Gols
Desde queso de oveja hasta pan de manteca de lardo: aquí se sirve cada día comida ecológica recién cocinada, incluidas muchas opciones vegetarianas y veganas. Para bajar el ritmo
Gut Oggau en Oggau
"La mejor taberna de vinos de Burgenland 2024" (Falstaff): Los vinos ecológicos de la familia Tscheppe-Eselböck se sirven con finas especialidades regionales con acentos internacionales. El mejor ambiente
Taberna de vinos Schandl en Rust
En el centro del casco antiguo de Rust, declarado monumento histórico, se sirven platos de temporada sencillos (por ejemplo, minestrone panónico) maridados con vinos regionales. Sugerencia: Furmint. Bonito patio
Rebhof Sommer en Mörbisch
Pequeño y fino menú con delicias de Burgenland y sus propios vinos, que saben especialmente bien en el acogedor patio.
Genusslaube en Jois
Especialidades regionales poco convencionales y con certificación ecológica, desde muflón de las montañas Leitha hasta queso fresco de cabra, pasando por deliciosos aperitivos en tarro y platos veganos.
Bodega Preschitz en Neusiedl
Clásicos del Buschenschank (¡salchichas del Parque Nacional!), platos de hierbas silvestres de temporada y delicias veganas de un herbolario cualificado. ¡Lleno de variedad!
Bodega Eberherr en St. Margarethen
Los vinos son de su propia finca, los platos fríos son clásicos y originales: hay Blunzn y mousse de salmón, salchicha prensada y pasta para untar de almendras y puerros. Precioso patio
Bodega Sloboda en Podersdorf
Ambiente de chiringuito cerca del lago: la comida es tradicional, los vinos también son experimentales ("Wellentänzer"). El "cuarteto de la comida" ofrece una visión del mundo de la comida y el vino.
Bodega Haider en Podersdorf
Vinos de la casa de tercera generación y delicias frías -platos combinados, pastas para untar y bollería- se sirven en el hermoso patio.
Bodega Gratitud en Podersdorf
Cerdo Mangalitza, ternera de estepa y finas verduras en escabeche se sirven en el patio detrás de la legendaria posada. Los vinos son maravillosos aquí y allá, por ejemplo el Pinot Gris.
Taberna de vino Gowerl-Haus en Illmitz
Vino y carne de cerdo: la carne de cerdo Mangalitza, criada en casa, se refina aquí de muchas maneras, junto con otras especialidades regionales, como el Illmitzer Leberkäs.
Bodega Guttmann en Weiden am See
El sombreado jardín con adelfas, naranjos y cítricos es tan bonito como suena, los platos Heurigen son de temporada y típicos de la región, al igual que los vinos.
Lehner's BioBuschenSchank zum Rebstöckl en Gols
Desde queso de oveja hasta pan de manteca de lardo: aquí se sirve cada día comida ecológica recién cocinada, incluidas muchas opciones vegetarianas y veganas. Para bajar el ritmo
Parque Nacional del Lago Neusiedl-Seewinkel
Los paisajes del Parque Nacional de Neusiedler See-Seewinkel son lo contrario de las regiones montañosas por las que se conoce a Austria.
Las tierras bajas de Panonia son llanas, los suelos diversos y las praderas extensas: humedales, pastizales, cañaverales, praderas secas, estepas arenosas y marismas saladas encajan como piezas de un puzzle y ofrecen a cientos de especies de aves e impresionantes animales como el ganado vacuno gris y los caballos salvajes un hábitat que no se encuentra en ningún otro lugar del país. La región que rodea el lago Neusiedl no es sólo un espacio natural, sino también un paisaje cultural centenario. La viticultura, en particular, desempeña aquí un papel central.
Naturaleza salvaje: En las llamadas zonas de preservación del parque natural, es decir, áreas naturales sin utilización, viven razas de animales domésticos en peligro de extinción como el búfalo de agua, el ganado vacuno gris y los burros blancos, también conocidos como burros barrocos.