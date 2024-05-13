El Lago Neusiedler See
Nadar en el singular lago de estepa
Introduction
El encanto del Lago Neusiedl: un paraíso de aves y espacios abiertos
El lago Neusiedl, un único lago de estepa con aguas someras bordeadas de juncos, ofrece una sensación de amplitud y tranquilidad. A diferencia de los lagos alpinos de Austria, el Neusiedl atrae a sus visitantes con un paisaje abierto que parece casi interminable, rodeado de suaves colinas y viñedos. Es un lugar de belleza serena donde se combina naturaleza y cultura. La región de Burgenland es famosa por sus excelentes vinos, y los restaurantes junto al lago son ideales para disfrutar de una bebida al atardecer. Para los más activos, el lago ofrece caminos bien desarrollados para ciclismo, así como oportunidades para navegar y practicar windsurf, gracias a las frecuentemente ideales condiciones de viento.
Observación de Aves en el Parque Nacional
La observación de aves es una de las actividades destacadas en el Parque Nacional Neusiedler See-Seewinkel. Aquí, los observadores se aproximan con calma y silencio, buscando avistamientos como el de un ave con su distintiva cresta. La paciencia y la concentración son esenciales durante las "safaris de avistamiento de aves", guiadas por expertos del parque. Los visitantes tienen la oportunidad de observar algunas de las 340 especies de aves del lago, una diversidad única en el interior de Europa.
Observación de aves en el lagoNo hay mejor lugar para la observación de aves que los alrededores de las salinas del Seewinkel y el cinturón de juncos del lago Neusiedl. Aquí podrás avistar estos animales.
El abejaruco
¡Preparado para el color de pies a cabeza! El abejaruco, como ave migratoria, pasa el invierno en África y viene de visita en verano para anidar en calma.
El avefría
¡Un mensajero confiable de la primavera! El avefría anida en la región hasta noviembre y tiene la peculiaridad de llamar con su propio nombre.
El espátula
90 parejas de cría habitan el lago, un lugar de cría especialmente importante para esta especie rara. Los espátulas encuentran su alimento en los campos inundado
La avutarda
Es el ave voladora más pesada del mundo, con un peso de hasta 16 kilogramos. En peligro a nivel mundial, se puede observar en los humedales bajos.
Neusiedlersee Radweg
Las 4 playas más bonitas
Playa de Podersdorf
¡Aquí los niños mandan! ¿Una sesión de paddle surf, windsurf, o simplemente chapotear a gusto?
Playa de Illmitz
Quien busque el típico encanto panónico, lo encontrará aquí, en el corazón del Parque Nacional Neusiedler See-Seewinkel. ¡Lo mejor es descubrirlo uno mismo!
Nadar en el lago y sus alrededores: ¡encuentra tu lugar favorito para bañarte!
Heuriger y tabernas de vino
¡Siempre ha sido así de bueno! Las tabernas Heuriger tienen una tradición muy especial en Burgenland.
Las rústicas tabernas regentadas por viticultores son parte integrante de la cultura culinaria del Burgenland. Los aperitivos típicos, en su mayoría caseros, se degustan en el jardín. El viticultor sirve su vino para acompañar. Lo mejor es simplemente probar las especialidades de carne y embutidos, la variedad de quesos, las verduras frescas y las ensaladas.
Las rutas del vino de Burgenland
Las rutas del vino de Burgenland abarcan unas 14.000 hectáreas de viñedos. Aunque Burgenland sea pequeña, es la segunda región vinícola más grande de Austria. Y este tamaño se aplica tanto a la superficie como a la calidad. Los excelentes suelos, el clima cálido y seco de Panonia y el lago Neusiedl como depósito de humedad hacen que el vino de Burgenland sea excelente.
Las rutas del vino ...
Bodegas en el Neusiedler See
Si viajas por los alrededores del lago Neusiedler See, no podrás evitar el vino, si es amante de una excelente gota. Al fin y al cabo, Burgenland es conocida por sus sofisticados viticultores y sus excelentes "Heurige". Muchos de ellos elaboran vinos que reflejan sus orígenes.
Para que esto tenga éxito, deben conjugarse tres factores: los buenos suelos en los que crecen las vides, el clima... y también los propios viticultores que elaboran el vino.De este modo, se crean grandes vinos blancos como Pinot blanc, Chardonnay y Welschriesling, así como tintos con cuerpo como Blauer Zweigelt, cuvées versátiles, Blaufränkisch y Merlot.
6 excelentes bodegas
Parque Nacional Neusiedler See-Seewinkel
Lagos salados, cañaverales y una increíble diversidad de especies: el Parque Nacional Neusiedler See-Seewinkel es un espacio natural lleno de contrastes y sorpresas. Para comprenderlo, nada mejor que unirse a una excursión guiada con guardabosques.
A pie, los expertos del parque conducen a rincones ocultos, hablan de aves migratorias, ganado salvaje y plantas raras, y enseñan a descubrir lo especial en lo aparentemente simple. El punto de partida es el centro de información en Illmitz, el lugar ideal para explorar este silencioso lago estepario.
Los 5 locales de verano más bonitos del lago
El Fritz in Weiden
¡Siempre hay algo en el Fritz! Ya sea para comer, celebrar o casarse. El lugar es estupendo y las vistas al lago son espectaculares.
Restaurante Strandhaus Mörbisch
Ubicado directamente en el lago, aquí se celebran eventos con música en vivo. Ven y disfruta de la atmósfera relajada.
Restaurante junto al lago Katamaran in Rust
Comer directamente junto al lago. Los atardeceres se disfrutan mejor con una bebida en el bar con sombrilla.