White lighthouse with red stripes at Lake Neusiedl harbour, calm water, flat shoreline.
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El Lago Neusiedler See
Nadar en el singular lago de estepa

Juncales, lagunas salinas y praderas se alternan con viñedos y playas soleadas: aquí se fusionan naturaleza y estilo de vida.

El encanto del Lago Neusiedl: un paraíso de aves y espacios abiertos

El lago Neusiedl, un único lago de estepa con aguas someras bordeadas de juncos, ofrece una sensación de amplitud y tranquilidad. A diferencia de los lagos alpinos de Austria, el Neusiedl atrae a sus visitantes con un paisaje abierto que parece casi interminable, rodeado de suaves colinas y viñedos. Es un lugar de belleza serena donde se combina naturaleza y cultura. La región de Burgenland es famosa por sus excelentes vinos, y los restaurantes junto al lago son ideales para disfrutar de una bebida al atardecer. Para los más activos, el lago ofrece caminos bien desarrollados para ciclismo, así como oportunidades para navegar y practicar windsurf, gracias a las frecuentemente ideales condiciones de viento.

Observación de Aves en el Parque Nacional

La observación de aves es una de las actividades destacadas en el Parque Nacional Neusiedler See-Seewinkel. Aquí, los observadores se aproximan con calma y silencio, buscando avistamientos como el de un ave con su distintiva cresta. La paciencia y la concentración son esenciales durante las "safaris de avistamiento de aves", guiadas por expertos del parque. Los visitantes tienen la oportunidad de observar algunas de las 340 especies de aves del lago, una diversidad única en el interior de Europa.

El lago Neusiedler See de un vistazo
Ubicación:en Burgenland, en la frontera con Hungría
Altura:115 m sobre el nivel del mar
Media profundidad:1 m
Profundidad máxima:2 m
Superficie:320 km² (de los cuales 180 km² son de pantano de juncos)
Cuenca hidrográfica:1.120 km²
Mejor época para visitar
Durante todo el año
Ideal para
Families y Couples

Puntos destacados

Observación de aves en el lago

No hay mejor lugar para la observación de aves que los alrededores de las salinas del Seewinkel y el cinturón de juncos del lago Neusiedl. Aquí podrás avistar estos animales.

El abejaruco

¡Preparado para el color de pies a cabeza! El abejaruco, como ave migratoria, pasa el invierno en África y viene de visita en verano para anidar en calma.

El abejaruco

El avefría

¡Un mensajero confiable de la primavera! El avefría anida en la región hasta noviembre y tiene la peculiaridad de llamar con su propio nombre.

Avefría

El espátula

90 parejas de cría habitan el lago, un lugar de cría especialmente importante para esta especie rara. Los espátulas encuentran su alimento en los campos inundado

El espátula

La avutarda

Es el ave voladora más pesada del mundo, con un peso de hasta 16 kilogramos. En peligro a nivel mundial, se puede observar en los humedales bajos.

La avutarda

El ganso común

¡La comunidad lo es todo! Estas aves altamente sociales cuidan también a los polluelos de otros individuos en una especie de "guardería".

El ganso común

Neusiedlersee Radweg

Neusiedlersee Radweg

Las 4 playas más bonitas

Playa de Podersdorf

¡Aquí los niños mandan! ¿Una sesión de paddle surf, windsurf, o simplemente chapotear a gusto?

Playa de Podersdorf

Playa de Illmitz

Quien busque el típico encanto panónico, lo encontrará aquí, en el corazón del Parque Nacional Neusiedler See-Seewinkel. ¡Lo mejor es descubrirlo uno mismo!

Playa de Illmitz

Playa Neusiedl am See

El Lago Neusiedl se ha llamado "El mar de los vieneses" desde 1927, cuando se inauguró la primera zona de baño en Neusiedl; hoy, una moderna y cuidada playa tranquila.

Playa Neusiedl am See

Nadar en el lago y sus alrededores: ¡encuentra tu lugar favorito para bañarte!

Bañarse en Neusiedlersee

Heuriger y tabernas de vino

¡Siempre ha sido así de bueno! Las tabernas Heuriger tienen una tradición muy especial en Burgenland.
Las rústicas tabernas regentadas por viticultores son parte integrante de la cultura culinaria del Burgenland. Los aperitivos típicos, en su mayoría caseros, se degustan en el jardín. El viticultor sirve su vino para acompañar. Lo mejor es simplemente probar las especialidades de carne y embutidos, la variedad de quesos, las verduras frescas y las ensaladas.

Las uvas aman el clima panónico

Las rutas del vino de Burgenland

Las rutas del vino de Burgenland abarcan unas 14.000 hectáreas de viñedos. Aunque Burgenland sea pequeña, es la segunda región vinícola más grande de Austria. Y este tamaño se aplica tanto a la superficie como a la calidad. Los excelentes suelos, el clima cálido y seco de Panonia y el lago Neusiedl como depósito de humedad hacen que el vino de Burgenland sea excelente.

Las rutas del vino ...

Bodegas en el Neusiedler See

Si viajas por los alrededores del lago Neusiedler See, no podrás evitar el vino, si es amante de una excelente gota. Al fin y al cabo, Burgenland es conocida por sus sofisticados viticultores y sus excelentes "Heurige". Muchos de ellos elaboran vinos que reflejan sus orígenes.
Para que esto tenga éxito, deben conjugarse tres factores: los buenos suelos en los que crecen las vides, el clima... y también los propios viticultores que elaboran el vino.De este modo, se crean grandes vinos blancos como Pinot blanc, Chardonnay y Welschriesling, así como tintos con cuerpo como Blauer Zweigelt, cuvées versátiles, Blaufränkisch y Merlot.

6 excelentes bodegas

Consejo: VisitelaAcademia Austriaca del Vinoen Rust.

Naturaleza en su forma más pura

Parque Nacional Neusiedler See-Seewinkel

Lagos salados, cañaverales y una increíble diversidad de especies: el Parque Nacional Neusiedler See-Seewinkel es un espacio natural lleno de contrastes y sorpresas. Para comprenderlo, nada mejor que unirse a una excursión guiada con guardabosques.

A pie, los expertos del parque conducen a rincones ocultos, hablan de aves migratorias, ganado salvaje y plantas raras, y enseñan a descubrir lo especial en lo aparentemente simple. El punto de partida es el centro de información en Illmitz, el lugar ideal para explorar este silencioso lago estepario.

Parque Nacional See-Seewinkel

Los 5 locales de verano más bonitos del lago

El Fritz in Weiden

¡Siempre hay algo en el Fritz! Ya sea para comer, celebrar o casarse. El lugar es estupendo y las vistas al lago son espectaculares.

El Fritz

Weingut Sloboda en Podersdorf

Tradición auténtica de heuriger con vinos regionales y catas a ciegas.

Weingut Sloboda

Restaurante Strandhaus Mörbisch

Ubicado directamente en el lago, aquí se celebran eventos con música en vivo. Ven y disfruta de la atmósfera relajada.

Strandhaus

Restaurante junto al lago Katamaran in Rust

Comer directamente junto al lago. Los atardeceres se disfrutan mejor con una bebida en el bar con sombrilla.

Katamaran

Seejungfrau Jois

Ambiente acogedor, excelente vista de los veleros y unas impresionantes puestas de sol.

Seejungfrau

5 consejos de alojamiento excepcionales

El hotel Parcel

Alojarse en una tiny house con un acogedor huerto de frutales.

El hotel Parcel

Hotel Art Boutique

Alojarse en una casa histórica de ciudadanos.

Hotel Art Boutique

El Refugium

Alojarse en un estilo zen moderno con piscina.

El Refugium

Vila Vita Pannonia

Alojarse en un bungalow exclusivo.

Vila Vita Pannonia

Hotel Knappenstöckl

Alojarse en un castillo.

Hotel Knappenstöckl

Preguntas frecuentes

Llamado cariñosamente por los lugareños “Lago Cappuccino”, el Lago Neusiedl tiene un color marrón lechoso. ¡Pero no te preocupes! El lago no está “sucio” en absoluto. Por el contrario: ¡el Lago Neusiedl tiene una excelente calidad de agua para bañarse!

La turbidez tiene una causa plausible: se trata de un lago de estepa. Las características típicas son una cuenca poco profunda y un nivel de agua que varía mucho, dependiendo de la lluvia y la evaporación. Por eso, el Lago Neusiedl es extremadamente poco profundo, la profundidad máxima es de solo dos metros, incluso en el centro del lago (¡así que nunca te lances de cabeza!). Las olas agitan el fondo y los sólidos en suspensión permanecen constantemente en el agua. Además, el fondo del lago no está hecho de grava, sino de barro.

Y ese es todo su – nada lamentable – secreto.

  1. Su zona de juncos es, después del delta del Danubio, el segundo mayor manto continuo de juncos en Europa.

  2. Los espacios naturales son diversos: áreas de juncos, praderas cercanas al lago, charcas salinas que se secan periódicamente.

  3. ¡La flora y la fauna son excepcionales! Alrededor del lago se encuentran especies animales y vegetales alpinas, panónicas, asiáticas, mediterráneas y nórdicas.

  4. Los bueyes de estepa grises, los burros blancos y los caballos de Przewalski están en el área del lago como parte de proyectos de conservación mediante pastoreo.

  5. El lago de estepa cruza la frontera desde Burgenland en Austria hacia Hungría.

  6. El Lago Neusiedl es el lago de estepa más occidental de Europa y el mayor lago de Austria. La región y el parque nacional están incluidos en el Patrimonio Mundial.

  7. La región es la más cálida de Austria. Alrededor de 60 días de verano calurosos al año crean condiciones ideales para la viticultura, la flora y la fauna.

  8. La orilla este del lago es una de las áreas más ventosas de Europa. En particular, el viento del sur es muy apreciado por los deportistas acuáticos como viento para la navegación.

Hace 16 millones de años, la actual cuenca de Viena y partes de la llanura húngara estaban cubiertas por el mar mundial. El mar abierto se retiró y quedó un cuerpo de agua interior que primero tuvo que deshacerse de su salinidad antes de que pudiera brotar la primera vegetación en la región del Seewinkel. Luego, la evolución tardó mucho tiempo. Y solo hace 13,000 años se formó un lago de estepa clásico, que se secaba y se llenaba de agua de lluvia una y otra vez.

Los famosos suelos salinos se formaron a través de varios procesos relacionados con la temperatura, las precipitaciones, la evaporación, las aguas subterráneas y los períodos de sequía. En tales suelos salinos sobreviven solo plantas especiales que pueden adaptarse. Por eso, el Lago Neusiedl es tan único en su biodiversidad.

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