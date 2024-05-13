Vacaciones con perro en Austria
Introduction
En Austria, las vacaciones con perro se convierten en toda una experiencia. Muchos hoteles reciben a los huéspedes de cuatro patas con los brazos abiertos y se aseguran de que no les falte de nada. Mientras humanos y animales exploran juntos la hermosa y a menudo virgen naturaleza, disfrutan del aire fresco de la montaña y escuchan el relajante murmullo de los bosques. Los amplios senderos atraviesan paisajes pintorescos, pasando junto a lagos brillantes y praderas verdes, donde los perros pueden correr y jugar a su antojo.
Después de un día activo, en el hotel esperan cómodas camas para perros, golosinas y comederos: todo lo necesario para que las vacaciones sean inolvidables para todos.
Burgenland
Experiencia en la naturaleza con el perro
Restaurant-Hotel Eisenberg, St. Martin an der Raab
En el Hotel Eisenberg, los perros están bien atendidos en las habitaciones y en el restaurante. Justo fuera de la puerta comienza una amplia área natural ideal para paseos largos. El jardín de 15 hectáreas ofrece mucho espacio para correr, y el cercano río Raab y una pequeña piscina para perros proporcionan refrescantes baños. Los dueños de perros interesados pueden aprovechar los fines de semana especiales con un experto canino para obtener consejos sobre comunicación y entrenamiento.
Hotel Larimar en Stegersbach
En el Hotel Larimar, los huéspedes con perro disfrutan de cómodas habitaciones con un área de jardín privada, un amplio espacio de 200 m² para que los perros corran libremente y un estanque para perros para refrescarse y jugar. Las semanas de entrenadores caninos y los días de entrenamiento ofrecen oportunidades adicionales para fortalecer el vínculo con su perro y aprender nuevas habilidades juntos.
Bienestar y relajación para cuadrúpedos
St. Martins Therme & Lodge
En la St. Martins Therme, los perros son tan bienvenidos como sus dueños. En la habitación, les espera una suave manta, junto con un cuenco para comida y otro para agua, para hacer su estancia lo más cómoda posible.
Más consejos
Todos los alojamientos para perros en Burgenland
Carintia
Vacaciones junto al agua con perro
Das Jo. Seehotel en Pörtschach
En Das Jo. Seehotel, los perros no solo están permitidos, sino que son especialmente bienvenidos. Ofrecen habitaciones amigables con perros, con suelos resistentes, camas para perros, mantas y cuencos. Además, el hotel cuenta con acceso directo al lago y toallas para patas mojadas, ideales después de un paseo.
Strandhotel Burgstaller en Feld am See
En el Strandhotel Burgstaller, tanto los perros como sus dueños reciben una cálida bienvenida con instalaciones cómodas, incluyendo camas para perros, cuencos y toallas. El hotel ofrece acceso directo al lago, especialmente para perros, así como amplios senderos para paseos cercanos. Además, hay duchas para perros y la opción de llevar al cuatro patas a la playa del hotel.
Hospitalidad familiar con perro
Hotel Eschenhof de 4 estrellas en Bad Kleinkirchheim
Los queridos perros son bienvenidos en el Eschenhof, tanto en las habitaciones como en áreas seleccionadas del restaurante. Los dos perros de la casa, Bella y Coco, están encantados de tener compañeros de juego.
Más consejos
Baja Austria
Vacaciones en contacto con la naturaleza con perro
Genießergasthof Kutscherklause en Eggern, Waldviertel
En el Genießergasthof Kutscherklause, los perros son recibidos con golosinas, mantas, cuencos y bolsas para desechos en las habitaciones. Además, hay amplias oportunidades para correr en los senderos cercanos y estanques para refrescarse.
Steinschalerhof en Rabenstein
En el Steinschalerhof, los perros se sienten como en casa. Son bienvenidos en el restaurante y en el jardín. Hay numerosos caminos para pasear, rutas de senderismo y lugares para bañarse. Las acogedoras cabañas en el jardín, con cercado, son ideales para perros. Extras adicionales incluyen toallas para patas, cuencos de agua y comida en la habitación, un estanque natural y lugares de baño idílicos en el arroyo. A la llegada, se les ofrece golosinas y una estación para perros.
Alta Austria
Hoteles con servicio completo para perros
Hotel Bärnsteinhof en Aigen-Schlägl
El Hotel Bärnsteinhof ofrece un servicio especial para perros con su paquete "Auf den Hund gekommen". Incluye comida, cuencos de agua, mantas acogedoras, bolsas para desechos, toallas, y consejos para paseos y caminatas.
Falkensteiner Genuss & Wohlfühlhotel en Mühlviertel
El Falkensteiner Hotel recibe a los perros con el "Arrival Package", que incluye golosinas, huesos para masticar, consejos para rutas de paseo, hora de juego diaria, servicio de paseo, manta, toalla, cuenco para comida y bufanda para el perro.
Hotel Donauschlinge en Haibach/Donau
En el Hotel Donauschlinge, los perros son bienvenidos y reciben un paquete de bienvenida que incluye cuencos para comida y agua, toalla, manta, bolsas para desechos, golosinas, servicio de paseo, rutas para caminar y zonas para nadar en el Danubio.
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Vacaciones con perro en Alta Austria: hoteles para perros, zonas de baño y recomendaciones de ocio
SalzburgerLand
Vacaciones activas para perros y sus dueños
Hotel para perros Grimming en Rauris
En el Hotel Grimming, los perros encuentran un equipamiento lleno de cariño: cómodos cojines para perros y recipientes para comida y agua están disponibles en las habitaciones, junto con una selección de alimentos secos y húmedos, además de un servicio de alimentación diario. En un prado para perros sin correa de 4,500 m² con un recorrido de agilidad, balancines, obstáculos y túneles, los perros pueden disfrutar corriendo libremente, mientras que un estanque proporciona una refrescante pausa. Durante las caminatas, las cabañas alpinas amigables con los perros, descritas en la "Guía de cabañas para perros", ofrecen comidas y un merecido descanso.
Berghotel Arthurhaus* en Hochkönig**
El Berghotel Arthurhaus, situado directamente en la zona de senderismo a 1,500 metros al pie del Hochkönig, ofrece estancia gratuita para perros en la habitación. Las comodidades especiales incluyen un menú para perros, bolsas para desechos, un área de recreo cercada, un recorrido para perros, toallas para perros y una máquina para limpiar patas. Además, hay clases privadas con entrenadores de perros y amplias áreas para correr en la zona de senderismo.
Bienestar y relajación para los cuadrúpedos
Residenz Gruber en Gastein
En la GRUBERS Hotel Apartment Gastein, en el paraíso termal y de senderismo del valle de Gastein, los perros disfrutan de una estancia completamente agradable. Ya al llegar, les esperan un cómodo sofá para perros y recipientes para la comida. Las mascotas de cuatro patas también son bienvenidas en el desayuno y la cena. Numerosos caminos empiezan justo en la puerta, y un arroyo refrescante está a solo 150 metros de distancia. Mientras los dueños visitan la terma o reciben tratamientos, un cuidador de perros se encarga de los peludos. Otras comodidades incluyen mantas de descanso, una tienda para perros, un prado cercado, bienestar para perros y una ducha para perros.
Gartenhotel Theresia****S en Saalbach-Hinterglemm
El Gartenhotel Theresia, idealmente ubicado lejos del bullicioso centro de Hinterglemm, ofrece a los perros un espacio ilimitado para correr a lo largo del sendero que comienza directamente en el hotel, siguiendo el río hasta el final del valle o en dirección contraria. La propiedad de 2,7 hectáreas, con arroyos, estanques de natación, piscinas y muchos rincones acogedores en el extenso jardín de montaña, es un verdadero paraíso para humanos y animales. Los perros son bienvenidos en el restaurante Zirbenstube, el vestíbulo y el bar. Se proporcionan cuencos de comida, toallas y mantas para los perros.
Hospitalidad familiar con perro
Hotel Aloisia en Mariapfarr
En el Hotel Aloisia, los perros pueden correr libremente en un área de juegos de 1,000 m². En el hotel, los perros también pueden entrar en el restaurante, el jardín y la zona de césped para relajarse. También se ofrece servicio de paseo para perros y cuidado de mascotas.
Hotel Sonne** en Saalbach-Hinterglemm**
En el Hotel Sonne, los anfitriones son conocidos por su especial amabilidad hacia los perros. Se proporciona comida para perros en el hotel, y los perros pueden acompañar a sus dueños tanto en el área del bar como en la acogedora Zirmstube. La amplia propiedad ofrece mucho espacio para una estancia relajante con su mascota.
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Vacaciones con perro en Salzburgo: hoteles, senderismo y baño con perro
Estiria
Hoteles con servicio completo para perros
Almfrieden Hotel & Romantikchalet en Ramsau am Dachstein
El Almfrieden Hotel & Romantikchalet no solo ofrece a los perros una estancia gratuita, sino también mucho espacio para jugar y corretear en el parque de agilidad del hotel. En la habitación, los perros encontrarán un plato para comida, una manta acogedora, juguetes, una toalla para perros y una golosina de bienvenida. Un área de restaurante exclusiva para dueños de perros, una pequeña tienda para mascotas, servicio de cuidado de perros bajo petición y otras comodidades hacen que la estancia en medio de la zona verde de senderismo, esquí de fondo y esquí del Dachstein sea especialmente agradable.
DIE WASNERIN en Bad Aussee
El hotel 4 estrellas superior DIE WASNERIN en Bad Aussee ofrece una escapada exclusiva para huéspedes con perro. Las habitaciones especialmente diseñadas para perros cuentan con acceso directo a un jardín cercado, cama para perro, comedero, bolsitas para paseos y un cartel personalizado para el perro.
Resort Bio-Natur Retter 4 estrellas superior
El resort 4 estrellas superior Retter Bio-Natur en Pöllauberg, Estiria, ofrece a los perros equipamiento amigable: cama para perro, comederos y acceso al jardín. Los senderos comienzan justo delante del hotel, y en el restaurante hay mesas reservadas para huéspedes con perro.
Más consejos
Tirol
Lujo y comodidad con perro
Gradonna****s Mountain Resort en Tirol del Este
El Gradonna****s Mountain Resort, un complejo libre de automóviles, ofrece a los perros máximo espacio para correr en un paisaje de ensueño. En el hotel de 4 estrellas superior y en los chalets de lujo, los perros disfrutan de numerosas comodidades, como golosinas, comedero y una caja de viaje para perros con toalla suave.
Vacaciones activas para perros y dueños
Hotel Riederhof** en Tirol Oberland**
El Hotel Riederhof está especialmente diseñado para los huéspedes de cuatro patas y ofrece numerosos beneficios para los perros: servicio de paseo, un área de juegos de 1,000 m² con estanque para nadar, peluquería canina, estación de limpieza para perros, excursiones guiadas y una escuela de perros móvil. En la habitación, hay una manta para perros, comedero, y fundas para cama y sofá. Los perros pueden quedarse solos en la habitación o acompañar a sus dueños al restaurante.
Hotel Lärchenhof****S en Seefeld en Tirol
El Hotel Lärchenhof, en el altiplano de Seefeld, es un hotel natural y spa amigable con los perros, donde los peludos son recibidos con golosinas de bienvenida, comedero y bebedero, y un lugar de descanso acogedor en la habitación. El amplio terreno del hotel ofrece mucho espacio para correr, y justo en la puerta comienzan varios senderos y rutas de paseo para explorar juntos la región. En invierno, la pista de esquí de fondo especial para perros de la región olímpica de Seefeld ofrece diversión sin preocupaciones para personas y perros.
Bienestar y relajación para cuadrúpedos
Hotel Magdalena** en el Valle de Ziller**
El Hotel Magdalena, un hotel de bienestar amigable con los perros, no cobra tarifas adicionales por ellos y ofrece numerosos servicios incluidos, como una cama para perros y un comedero en la habitación. Tanto los perros como sus dueños disfrutan de extras especiales como un rincón de lectura con literatura sobre perros y el servicio de un peluquero canino móvil. También hay un estanque para nadar, rutas para pasear justo frente a la puerta, un área de juegos para perros y una sala de lavado para ellos. Las caminatas guiadas con perros completan la oferta.
Panoramahotel Inntalerhof** en Seefeld en Tirol**
En el Panoramahotel Inntalerhof, los perros son recibidos con gran cariño. Para ofrecer a los dueños unas vacaciones sin estrés, el hotel cuenta con varias comodidades para perros: golosinas de bienvenida en la habitación, una estación de agua en la entrada, toallas para perros en las entradas y un paquete de bolsas para excrementos. También se ofrecen clases y programas de entrenamiento en colaboración con el entrenador certificado Peter Oberhollenzer. El hotel está certificado con "Pfotencheck" con cinco patas.
Hospitalidad familiar con perro
Hotel Johanna en el corazón del Valle de Ötz
En el Hotel Johanna, en el Valle de Ötz, tanto los dueños como sus perros se sienten como en casa. En este negocio familiar, los perros no solo son admitidos, sino que son bienvenidos, lo que hace que la estancia sea especialmente agradable para todos.
Romantikhotel Böglerhof** en Alpbach**
En el Romantikhotel Böglerhof, los perros son recibidos a su llegada con un set de bienvenida que incluye una cama acogedora, golosinas, comedero y bebedero, una toalla para perros, un folleto informativo para dueños de perros en Alpbach, y bolsas para desechos. El equipo de recepción ofrece con gusto consejos sobre rutas interesantes para pasear, incluida una ruta propia para perros.
Experiencia natural junto al agua
Alpenhotel Kitzbühel
El Alpenhotel Kitzbühel, ubicado justo a orillas del lago Schwarzsee, ofrece a los dueños de perros y a sus mascotas unas vacaciones relajantes en medio de la naturaleza, rodeados de numerosos senderos para caminar y explorar juntos.
Hotel Natürlich en Fiss
El Hotel Natürlich es un hotel amigable con los animales que dispone de tres habitaciones en la planta baja para perros, con terraza propia y zona de césped. Entre las comodidades se incluyen una cama para perros, una estación de limpieza para perros y senderos para pasear justo frente a la puerta. Además, se organizan caminatas con perros y hay estaciones para perros en el pueblo.
Más consejos
Vorarlberg
Experiencias naturales con perro
Hotel Hubertushof en Stuben am Arlberg
En el Hotel Hubertushof, los huéspedes pueden disfrutar de unas vacaciones de esquí con su perro. Para los peludos, hay disponibles cuencos de agua y comida con alfombra para el suelo, un cartel de "Perro en la habitación" para la puerta, golosinas y bolsas Robby. También hay senderos para pasear en las cercanías.
Naturhotel Chesa Valisa en Kleinwalsertal
El hotel natural 4 estrellas superior Chesa Valisa en Hirschegg da la bienvenida a los perros en habitaciones y suites seleccionadas. Justo frente al hotel esperan 185 km de senderos y más de 130 km de pistas de esquí, ideales para días activos con el perro. En el restaurante, el bar y la terraza soleada, la compañía animal es bienvenida.
Más consejos
Hundewelt Kleinwalsertal
La Hundewelt en Kleinwalsertal ofrece excursiones guiadas especiales para perros, dirigidas a personas que viajan solas, mujeres y amantes de las hierbas, así como caminatas generales en el Kleinwalsertal.
Bregenzerwald
En Bregenzerwald, los perros pueden acompañar a sus dueños en la mayoría de los teleféricos, lo que facilita disfrutar juntos de caminatas en el paisaje alpino.
Viena
Lujo y comodidad con perro
Hotel Sacher
El programa "Sacher Pets" de los hoteles Sacher en Viena y Salzburgo ofrece una estancia de lujo para huéspedes con o sin mascotas. En el Hotel Sacher de Viena, los perros son recibidos con una cama suave adaptada a su tamaño, una manta acogedora, una toalla especial, bolsas para excrementos, y un comedero y bebedero en la habitación. Tanto en el desayuno como en la cena, los perros y sus dueños son bienvenidos en la Sacherstube, donde pueden disfrutar de comida preparada al nivel de alta cocina bajo petición. También se ofrece servicio de cuidador de perros.
Boutique Hotel Stadthalle
El Boutique Hotel Stadthalle en Viena da una cálida bienvenida a las mascotas y ofrece una variedad de comodidades para una estancia relajante con los amigos de cuatro patas. Los perros reciben un paquete de bienvenida especial que incluye una cómoda cama para perros y comederos. Además, hay numerosas zonas verdes y senderos cercanos, ideales para paseos.
The Guesthouse Vienna
The Guesthouse Vienna es un elegante hotel de diseño en el corazón de Viena, que se adapta especialmente a los huéspedes con perros. Las mascotas se alojan gratis y son recibidas con una cómoda cama para perros, golosinas de bienvenida y un bebedero en la habitación. Los perros también son bienvenidos en el restaurante del hotel, donde se cuida de ellos. Además, se puede organizar un servicio de cuidador de perros a pedido, para que los dueños puedan explorar la ciudad sin preocupaciones.
Más consejos
Perro en la gran ciudad: recomendaciones sobre el uso del bozal y la correa en la ciudad, así como el comportamiento adecuado en el transporte público y en los parques.
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