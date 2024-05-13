Vacaciones con perro en Austria

Tirol

Lujo y comodidad con perro

Gradonna****s Mountain Resort en Tirol del Este

El Gradonna****s Mountain Resort, un complejo libre de automóviles, ofrece a los perros máximo espacio para correr en un paisaje de ensueño. En el hotel de 4 estrellas superior y en los chalets de lujo, los perros disfrutan de numerosas comodidades, como golosinas, comedero y una caja de viaje para perros con toalla suave.

Vacaciones activas para perros y dueños

Hotel Riederhof** en Tirol Oberland**

El Hotel Riederhof está especialmente diseñado para los huéspedes de cuatro patas y ofrece numerosos beneficios para los perros: servicio de paseo, un área de juegos de 1,000 m² con estanque para nadar, peluquería canina, estación de limpieza para perros, excursiones guiadas y una escuela de perros móvil. En la habitación, hay una manta para perros, comedero, y fundas para cama y sofá. Los perros pueden quedarse solos en la habitación o acompañar a sus dueños al restaurante.

Hotel Lärchenhof****S en Seefeld en Tirol

El Hotel Lärchenhof, en el altiplano de Seefeld, es un hotel natural y spa amigable con los perros, donde los peludos son recibidos con golosinas de bienvenida, comedero y bebedero, y un lugar de descanso acogedor en la habitación. El amplio terreno del hotel ofrece mucho espacio para correr, y justo en la puerta comienzan varios senderos y rutas de paseo para explorar juntos la región. En invierno, la pista de esquí de fondo especial para perros de la región olímpica de Seefeld ofrece diversión sin preocupaciones para personas y perros.

Bienestar y relajación para cuadrúpedos

Hotel Magdalena** en el Valle de Ziller**

El Hotel Magdalena, un hotel de bienestar amigable con los perros, no cobra tarifas adicionales por ellos y ofrece numerosos servicios incluidos, como una cama para perros y un comedero en la habitación. Tanto los perros como sus dueños disfrutan de extras especiales como un rincón de lectura con literatura sobre perros y el servicio de un peluquero canino móvil. También hay un estanque para nadar, rutas para pasear justo frente a la puerta, un área de juegos para perros y una sala de lavado para ellos. Las caminatas guiadas con perros completan la oferta.

Panoramahotel Inntalerhof** en Seefeld en Tirol**

En el Panoramahotel Inntalerhof, los perros son recibidos con gran cariño. Para ofrecer a los dueños unas vacaciones sin estrés, el hotel cuenta con varias comodidades para perros: golosinas de bienvenida en la habitación, una estación de agua en la entrada, toallas para perros en las entradas y un paquete de bolsas para excrementos. También se ofrecen clases y programas de entrenamiento en colaboración con el entrenador certificado Peter Oberhollenzer. El hotel está certificado con "Pfotencheck" con cinco patas.

Hospitalidad familiar con perro

Hotel Johanna en el corazón del Valle de Ötz

En el Hotel Johanna, en el Valle de Ötz, tanto los dueños como sus perros se sienten como en casa. En este negocio familiar, los perros no solo son admitidos, sino que son bienvenidos, lo que hace que la estancia sea especialmente agradable para todos.

Romantikhotel Böglerhof** en Alpbach**

En el Romantikhotel Böglerhof, los perros son recibidos a su llegada con un set de bienvenida que incluye una cama acogedora, golosinas, comedero y bebedero, una toalla para perros, un folleto informativo para dueños de perros en Alpbach, y bolsas para desechos. El equipo de recepción ofrece con gusto consejos sobre rutas interesantes para pasear, incluida una ruta propia para perros.

Experiencia natural junto al agua

Alpenhotel Kitzbühel

El Alpenhotel Kitzbühel, ubicado justo a orillas del lago Schwarzsee, ofrece a los dueños de perros y a sus mascotas unas vacaciones relajantes en medio de la naturaleza, rodeados de numerosos senderos para caminar y explorar juntos.

Hotel Natürlich en Fiss

El Hotel Natürlich es un hotel amigable con los animales que dispone de tres habitaciones en la planta baja para perros, con terraza propia y zona de césped. Entre las comodidades se incluyen una cama para perros, una estación de limpieza para perros y senderos para pasear justo frente a la puerta. Además, se organizan caminatas con perros y hay estaciones para perros en el pueblo.