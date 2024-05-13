Monasterios: descanso y renovación.

La paz de un monasterio trae libertad interior y serenidad, renovando fuerzas y valor para la vida.

En Austria, varios monasterios y abadías con mucha tradición reciben a los huéspedes. Aquí, el estrés queda afuera y el silencio te invita a la atención plena. Es el lugar perfecto para redescubrir lo que suele pasarse por alto en el día a día: la respiración consciente, el calor del corazón o la belleza de una flor en el jardín del monasterio.

Se trata de reconectar con el flujo de la vida, sentir la fuerza creadora o simplemente hallar un nuevo bienestar.