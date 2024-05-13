Monasterios: descanso y renovación.
Introduction
En Austria, varios monasterios y abadías con mucha tradición reciben a los huéspedes. Aquí, el estrés queda afuera y el silencio te invita a la atención plena. Es el lugar perfecto para redescubrir lo que suele pasarse por alto en el día a día: la respiración consciente, el calor del corazón o la belleza de una flor en el jardín del monasterio.
Se trata de reconectar con el flujo de la vida, sentir la fuerza creadora o simplemente hallar un nuevo bienestar.
Kurhaus y Abadía de Marienkron
Cuando el exterior afecta al interior: En Kurhaus Marienkron, la curación espiritual tiende la mano al bienestar físico. Inaugurado en mayo de 2019 y completamente renovado y reconstruido, Marienkron está considerado uno de los balnearios más modernos de Austria, centrado en el intestino y la salud.
En la actualidad, 14 monjas viven en la Abadía de Marienkron: con sus programas espirituales, por ejemplo en forma de seminarios como retiros cortos o Qigong, enriquecen la diversidad de la casa y subrayan su carácter tan especial.
Monasterio de Wernberg
Idílicamente situado sobre el Drau, cerca de Villach, los que buscan un sentido encontrarán el castillo renacentista Monasterio de Wernbergprogramas espirituales y cursos creativos. El restaurante del monasterio sirve productos de su propia granja. Las Hermanas Misioneras de laPreciosa Sangreviven y gestionan el castillo desde 1935 con un espíritu de "trato responsable de la creación y de todas las cosas creadas".
Abadía de St Georgen
Una escapada a Carintia para los sentidos: un copioso desayuno con productos locales en el Hotel Stift St. Georgen te da fuerzas para el día. La vista del lago Längsee, enmarcada por nenúfares, ya empieza a calmar el alma. Y un paseo por el jardín del monasterio y las suaves colinas de Carintia Central revitalizará cuerpo y alma. Si hace mal tiempo, una visita a la iglesia barroca del monasterio de 1.000 años de antigüedad es una buena idea.
Abadía de Heiligenkreuz
fundado en 1133, el monasterio es sorprendentemente joven: la mayoría de sus cerca de 80 monjes tienen menos de 50 años. Muchos de ellos llegaron al monasterio a través de Internet y el correo electrónico. Los benedictinos utilizan los nuevos medios para llegar al mayor número posible de personas y difundir su misión por todo el mundo.
Esto es precisamente lo que caracteriza a la abadía de Heiligenkreuz: Comprender la calidad de los tiempos y, sin embargo, vivir sin cambios, según los principios tradicionales de la fe y las reglas de la orden.
Si quieres ser huésped, sólo tienes que hacer una cosa: callar, estar quieto. Porque aquí el silencio es sagrado.
Monasterio de Pernegg
En Pernegg, el ayuno siempre forma parte del retiro al silencio. Guías profesionales del ayuno dirigen el cambio de dieta que se decide en cuanto se reserva una semana. La naturaleza también es un factor importante aquí, que le ayudará a superar muchas crisis de ayuno. Casi todas las actividades tienen lugar al aire libre: en el jardín del monasterio, en el bosque, en la pradera.
Un día comienza, por ejemplo, con un paseo matutino por el bosque cercano, donde la meditación en movimiento aporta un suave despertar. Cada semana tiene un enfoque diferente: desde yoga tibetano curativo, escritura, golf y canto hasta ayuno de senderismo en Waldviertel, danza, pintura o teatro.
Abadía benedictina de Göttweig
Desde hace siglos, el Göttweiger Berg, en Baja Austria, atrae a personas que buscan relajación para el cuerpo y el alma. Inaugurado en 1983, el centro de retiros del edificio barroco ofrece un espacio protegido a todo aquel que desee emprender un viaje espiritual. Aquí, los huéspedes se retiran al silencio durante unos tres a cinco días y reciben orientación espiritual de uno de los Padres Göttweiger.
Para quienes deseen recargar las pilas sin un programa de cursos específico, existe la oferta "Vacaciones en el monasterio".
Abadía agustiniana de Reichersberg
"El alma se alimenta de aquello en lo que se regocija" Fiel a este principio rector, el monasterio, con más de 940 años de antigüedad, espera a todos aquellos que buscan paz y relajación en un entorno acogedor.
El monasterio de canónigos agustinos de Reichersberg se encuentra en el lado de Alta Austria del Inn, entre Braunau y Passau. Los huéspedes del monasterio encuentran aquí paz y tranquilidad y pueden reflexionar sobre lo esencial lejos del estrés de la vida cotidiana. Los canónigos organizan seminarios sobre diversos temas, como música, pintura, artesanía u orientación en la vida y la fe. El jardín barroco del monasterio, cuyas principales características se han conservado hasta hoy, ofrece relajación en la naturaleza.
"Lugares de curación
Los "Lugares de curación" son 9 lugares de retiro para el cuerpo, la mente y el alma. En medio de los bellos paisajes de SalzburgerLand y la verde ciudad de Salzburgo, monasterios históricos y centros espirituales, podrá sentir el poder calmante del silencio. Estos lugares invitan a dejar atrás la vida cotidiana, recargar las pilas y -en el sentido más estricto de la palabra- recuperar los sentidos. Estas casas y lugares se caracterizan por su arraigada espiritualidad y ofrecen las condiciones ideales para la contemplación interior y la relajación.
Abadía de San Lambrecht
Detener el flujo de información de la vida cotidiana y encontrar tiempo para la reflexión: La abadía benedictina de St. Lambrecht, en Estiria, organiza la "Escuela de la existencia" con un equilibrado programa de seminarios.
El programa de la abadía benedictina de San Lambrecht abarca desde semanas de ayuno y cursos de pintura hasta cursos de respiración y meditación. Los ejecutivos pueden volver a encontrar su centro en retiros, mientras que seminarios como "Puesta al día: ¿sigo por el buen camino?" o "Cuando el silencio grita" están pensados para liberar a las personas de las molestias de la vida cotidiana. Los participantes en los seminarios de la "Escuela de la Existencia" experimentan la tranquilidad de la comunidad monástica y disponen de mucho espacio para la meditación, el silencio y la oración.
Abadías y monasterios con un rico programa culturalLos monasterios son lugares de contemplación y cultura. Impresionan por su arquitectura única, sus colecciones históricas y, a menudo, su arte moderno. Combinan tradición y creatividad y le invitan a un viaje en el tiempo.
Abadía de Klosterneuburg: Galería de Arte Moderno
A sólo diez minutos de Viena, el arte profano y el espiritual se combinan en una interpretación contemporánea.
Abadía de Admont: cuatro museos en una abadía
Este monasterio de Estiria alberga varios museos: gótico, de arte contemporáneo y el Museo de Arte e Historia Natural.