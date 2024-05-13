Alojamientos en Austria
Dormir aquí es toda una experiencia

Desde chalés de diseño hasta rústicas cabañas alpinas: el alojamiento en Austria pone a todo el mundo de buen humor para sus vacaciones.

En Austria, los alojamientos especiales ofrecen una experiencia vacacional extraordinaria. Combinan naturaleza y confort de una forma única: Ya sea en un acogedor chalet con vistas a las montañas, en una casa en un árbol en medio del bosque o en una tienda glamping que combina una experiencia cercana a la naturaleza con modernas comodidades: estos lugares crean una atmósfera especial de relajación.

Alojamiento especial

Casas y hoteles en los árboles

Fascinación infantil en las copas de los árboles: charla sobre la experiencia y construcción de casas en árboles.

Hoteles orgánicos: alojamientos certificados ecológicos.

Hoteles austriacos: vacaciones sostenibles con ahorro de recursos y calidad ecológica.

Alojamientos con certificado

Alojamiento cerca de la naturaleza

Vacaciones en los pastos alpinos

En un prado alpino le espera una vida completamente diferente, pero infinitamente buena para usted.

A las vacaciones alpinas

