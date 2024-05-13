Brezensuppe
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- Aperitivo
- Sopa
La "Brezensuppe" es una sopa austriaca hecha con pretzels. Es un plato reconfortante, ideal para días fríos, que se puede disfrutar como entrada o plato principal.
Método
- Tiempo de preparación: 45 min.
- 4 Porciones
Corta los pretzels en trozos de 1 cm de ancho, luego vierte la sopa caliente sobre ellos, tapa y deja en remojo.
Escurre cuidadosamente el exceso de sopa.
Coloca capas alternas de pretzels y queso en un molde para hornear.
Fríe la cebolla picada en mantequilla hasta que adquiera un color amarillo claro y luego viértela por encima.
Hornea y sirve espolvoreado con cebollino.
Consejo: Para acompañar, servir con leche o suero de mantequilla.