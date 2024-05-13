Recetas de Austria: sabores tradicionales austriacos

Pensar con originalidad y perfeccionar deliciosos platos con especialidades regionales es una pasión que a los austriacos nos encanta compartir.

Las recetas y especialidades regionales son emblemas de su país de origen. Revelan mucho sobre el alma de un país y su apertura a otras culturas. La combinación de distintas influencias en el menú, que hoy consideramos especialidades austriacas, nunca habría surgido sin el diálogo intercultural. Y los austriacos, en particular, son maestros a la hora de llevar al plato diferentes influencias culturales.