Recetas de Austria: sabores tradicionales austriacos
En el círculo de las estaciones: estacionales, regionales y sorprendentes
Pensar con originalidad y perfeccionar deliciosos platos con especialidades regionales es una pasión que a los austriacos nos encanta compartir.
Las recetas y especialidades regionales son emblemas de su país de origen. Revelan mucho sobre el alma de un país y su apertura a otras culturas. La combinación de distintas influencias en el menú, que hoy consideramos especialidades austriacas, nunca habría surgido sin el diálogo intercultural. Y los austriacos, en particular, son maestros a la hora de llevar al plato diferentes influencias culturales.
Con el Wiener Schnitzel y el Tafelspitz, las especialidades de las provincias figuran entre los clásicos que encabezan la lista de los platos austriacos más populares.
Clásicos de la cocina austriaca
Caracterizados por influencias de las antiguas tierras de la corona monárquica y refinados por ambiciosos pasteleros: Los pasteles y postres de Austria son dignos de un pecado.
Tartas y postres
Cuando el delicado aroma de las medias lunas de vainilla flota en el aire y la gente escucha los sonidos de la Navidad: Entonces ha llegado el tiempo de Adviento, que en Austria se celebra con gran espíritu.
Galletas de Navidad
En lagos, ríos y arroyos se pueden encontrar truchas, salvelinos, siluros y luciopercas: Numerosos expertos en su campo ofrecen pescado fresco y ahumado de la mejor calidad en Austria.
Platos con pescado
Las verduras y las hierbas son las protagonistas de todos los platos vegetarianos y están de temporada en todas las épocas del año. Numerosos horticultores de toda Austria apuestan por el cultivo ecológico y sostenible
Platos vegetarianos
No sólo realzan los sabores de las estaciones, sino que también invitan a disfrutar de momentos acogedores con un toque de encanto austriaco.
Bebidas: ideas para cada ocasión
Cuando bajan las temperaturas, aumentan las ganas de disfrutar de platos contundentes que nos calienten por dentro. Ya sean guisos sustanciosos, asados al horno o dulces al horno, estas recetas le invitan a disfrutar plenamente de la calidez del invierno.
Platos para sentirse bien en la estación fría
Cada estación aporta sus propios ingredientes. Las recetas tradicionales se reinterpretan y los productos de temporada se mezclan creativamente en la masa. El resultado es una experiencia culinaria especial que lleva los frutos de la naturaleza a su plato.