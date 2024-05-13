Explora la Región de Salzburgo
Introduction
Al llegar al Aeropuerto de Salzburgo, puedes acceder fácilmente a las distintas zonas de la región en autobús, tren o mediante traslados directos desde el aeropuerto.
Tanto si quieres descubrir la ciudad de Salzburgo, recorrer la región en bicicleta, disfrutar de excursiones y ascensiones en verano o aprovechar las pistas de esquí en invierno, todas estas regiones cuentan con excelentes conexiones:
Obertauern
Hochkönig
Saalbach Hinterglemm
Zell am See-Kaprun
Salzburger Sportwelt
Valle de Gastein
Salzkammergut
Vuelo directo con Eurowings: Barcelona–Salzburgo
Numerosas conexiones directas desde ciudades europeas te llevan rápida y cómodamente a Salzburgo. Desde allí, puedes continuar fácilmente en autobús o tren hacia las distintas regiones, o utilizar el servicio de lanzadera del aeropuerto y los traslados organizados por tu alojamiento.
Tarjeta de movilidad para huéspedes
Como huésped, con la nueva tarjeta de movilidad puedes utilizar todo el transporte público de la región desde tu llegada y durante toda tu estancia.
Solo reserva tu alojamiento y recibirás el billete automáticamente al hacer el check-in.
Introduction
Lagos de aguas cristalinas con agradables temperaturas para el baño, praderas alpinas de fácil acceso, pueblos de montaña con encanto y ciudades históricas con una oferta cultural impresionante. Entre ellos, espectáculos naturales únicos como cascadas y cuevas de hielo, testimonios históricos como castillos y palacios, carreteras de alta montaña monumentales y la mayor reserva natural de Europa Central.
El verano en el SalzburgerLand es tan variado como la región misma: ideal tanto para quienes disfrutan del senderismo o el ciclismo al aire libre como para familias y amantes de la cultura. Ya sea unas vacaciones de senderismo, una escapada de bienestar o divertidos días de baño, en el SalzburgerLand también este año se vive bajo el lema: «Para esto vivimos», tanto anfitriones como visitantes.
Naturaleza y placer al aire libre
En los días calurosos de verano, nada refresca más que un chapuzón en una de las 185 aguas cristalinas y naturales del SalzburgerLand.
La región es conocida por su excelente calidad de agua potable y, con 22 lagos de baño y más de 60 piscinas al aire libre, ofrece muchas opciones para refrescarse y relajarse después de una ruta en bici o una excursión.
Praderas alpinas y senderismo
Como la región de Austria con más praderas alpinas, las montañas ofrecen un refugio ideal en los días calurosos. Cerca del 80 % de las praderas alpinas se alcanzan a pie en 60–90 minutos, muchas también en cómodos teleféricos de verano.
La región cuenta con más de 550 cabañas alpinas gestionadas, 163 de ellas certificadas, que destacan por su autenticidad, calidad y gastronomía tradicional. Varias se sitúan a lo largo del Sendero de los pastos alpinos de Salzburgo (Salzburger Almenweg), una de las rutas de gran recorrido más bellas de los Alpes, con unos 350 km de pura experiencia senderista.
Ciclismo
Para los ciclistas es un auténtico paraíso. Con unos 7.000 kilómetros de rutas perfectamente señalizadas para ciclismo y mountain bike, espectaculares bike parks y exigentes descensos, la región ofrece opciones tanto para aficionados como para profesionales.
Destacan especialmente Zell am See-Kaprun y Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden, con variadas rutas de carretera y gravel. Además, eventos internacionales como el Glocknerkönig o el Ironman 70.3 de Zell am See refuerzan la gran experiencia ciclista de la región.
Golf
Además de montañas, lagos y rutas ciclistas, la región, con su paisaje variado, es también un destino ideal para los amantes del golf. Ya sea entre imponentes cumbres, a orillas de un lago, en cuidados campos situados en el valle o en desafiantes fairways ondulados, cerca de 30 campos de golf en la zona y sus alrededores prometen un auténtico “bonito juego”.
Conoce su cultura y músicaWolfgang Amadeus Mozart, Festspiele y The Sound of Music
Año del aniversario de W. A. Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart es uno de los compositores más célebres del mundo. En 2026, Salzburgo celebra su genio. Vive el espíritu de Mozart.
Salzburger Festspiele
El famoso festival cultural que desde 1920 convierte cada verano Salzburgo en un gran escenario con ópera, conciertos y teatro.
Gastronomía
Además de las actividades deportivas, el placer gastronómico también ocupa un lugar destacado en el SalzburgerLand. Desde 2009, la Via Culinaria guía a los amantes de la buena mesa a lo largo de diez rutas gastronómicas que recorren toda la región y presentan más de 350 direcciones culinarias. La guía de las mejores paradas gastronómicas, considerada ya una obra de referencia en el ámbito culinario, se publica cada dos años en una edición revisada y actualizada. Es una oportunidad ideal para descubrir la diversidad de la cocina regional.
La cocina alpina del SalzburgerLand representa autenticidad y respeto por la tradición, sostenibilidad y espíritu innovador, transparencia y el máximo placer gastronómico. Abarca desde el clásico bocadillo de queso servido en las praderas alpinas, pasando por la popular cocina de las tabernas, hasta los menús sorpresa de chefs galardonados con cinco toques. La estacionalidad, la frescura y el origen regional de los productos son tan importantes como el gusto por experimentar y la recuperación de antiguas recetas y métodos artesanales transmitidos de generación en generación.
Región de Salzburgo
Wiener Bundesstraße 23
5300 Hallwang
Teléfono: +43 662 6688 0