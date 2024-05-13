Explora la Región de Salzburgo

Donde cada estación tiene su encanto

Al llegar al Aeropuerto de Salzburgo, puedes acceder fácilmente a las distintas zonas de la región en autobús, tren o mediante traslados directos desde el aeropuerto.

Tanto si quieres descubrir la ciudad de Salzburgo, recorrer la región en bicicleta, disfrutar de excursiones y ascensiones en verano o aprovechar las pistas de esquí en invierno, todas estas regiones cuentan con excelentes conexiones: