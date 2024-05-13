Innsbruck
En vacaciones, infinitas posibilidades
Introduction
Pura alegría de vivir en unas vacaciones inolvidables en Austria: entre cultura y naturaleza, altas cumbres y profundos valles, tradiciones y tendencias modernas… ninguna otra región une contrastes tan extremos con tanto encanto como Innsbruck.
Aquí puedes pasar, en solo 20 minutos, del corazón de la capital del Tirol a las montañas de la Nordkette o vivir el estilo alpino-urbano de esta ciudad austriaca, con pequeños saltos en el tiempo: de la arquitectura contemporánea a los edificios históricos. El casco antiguo, con su encanto especial, y las atracciones más famosas de la ciudad están a un paso de tu próxima excursión de senderismo o de tu ruta en bici.
¿En qué otro lugar puedes disfrutar de esta combinación de relax y desafío en un mismo destino?
6 curiosidades de Innsbruck que probablemente no conocías
Lo más destacado de Innsbruck
Imprescindibles en Innsbruck
Del Tejadillo de Oro y el Palacio Imperial hasta la Nordkette: solo quien ha visto estos lugares conoce de verdad Innsbruck.
Una pausa de la ciudad
Innsbruck combina de forma única ambiente urbano y estilo de vida alpino, algo que se aprecia especialmente en el Bergisel.
Nuevo lujo: 5 consejos para la regiónEn Innsbruck encontrarás experiencias a todas las alturas: desde el centro de la ciudad en el valle hasta las cumbres a más de 6.500 metros sobre el nivel del mar. En conjunto, es una nueva forma de lujo que da sentido a la vida.
Todo tipo de experiencias
Innsbruck une la ciudad con aventuras alpinas. Por ejemplo, el rafting en el río Inn combina turismo y acción, y el teleférico de Nordkette te lleva en poco tiempo a la montaña, con vistas espectaculares de la ciudad y del río. Una mezcla perfecta que también se nota en la gente y en el ambiente.
Pasa tiempo en la naturaleza
Bosques, praderas y montañas están a un paso de la ciudad. Paseos por el altiplano de Mieming, rutas por praderas y cumbres, y recorridos en bici o MTB te acercan a la naturaleza. Aquí la sientes de verdad y puedes respirar hondo.
Disfruta de la excelente calidad del agua de montaña
El agua potable de Innsbruck es cristalina y de máxima calidad. Hay muchas fuentes para beber en la ciudad y a lo largo de los senderos, con refrescos gratuitos. Lleva siempre una botella reutilizable: así podrás disfrutarla de forma sostenible.
Distancias cortas
Innsbruck es fácil de alcanzar en avión, tren o autobús de larga distancia. Allí, el transporte público permite moverse sin complicaciones. Muchos lugares se recorren a pie o en bici, y las distancias cortas facilitan el turismo.
Ve a los lugares “secretos”
Innsbruck es pequeña, internacional y llena de vida. Estudiantes, escenas creativas y bares y tiendas con rollo marcan la ciudad. Y eventos como Crankworx o la IFSC Climbing World Cup lo demuestran: aquí prima la calidad sobre el tamaño.
Las mejores experiencias de montaña en Innsbruck
Nordkette
¡Del centro al mayor parque natural de Austria en solo 20 minutos, con vistas de 360° sobre Innsbruck y el Karwendel!
Monte olímpico Patscherkofel
Al sureste de Innsbruck, con vistas a más de 400 cumbres y sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1964 y 1976.
Montaña de experiencias Muttereralm
Muttereralm ofrece muchas opciones de senderismo, como el Almenweg, y un gran parque de juegos alpino con lago panorámico. Además, hay numerosos lugares para comer.
Axamer Lizum
Con 62 km de senderos, Axamer Lizum es un destino muy popular. El teleférico Hoadlbahn sube en minutos al Hoadl-Haus, a 2.340 m.
Kühtai a 2.020 m
Paisajes espectaculares, rutas de lago en lago, vías de escalada y senderos como el Knappenweg o el Panoramaweg hacen de Kühtai una experiencia inolvidable.
Vacaciones en familia en Innsbruck
Ya sea cultura o naturaleza, ciudad o campo, relax o acción: la región de Innsbruck ofrece experiencias inolvidables para toda la familia.
En Innsbruck encontrarás museos interactivos y visitas guiadas pensadas para familias. Audioversum, los Museos Regionales del Tirol y el Tirol Panorama ofrecen planes interesantes para peques y mayores. También el Castillo de Ambras y la Kaiserplatz aportan variedad.
Y haga el tiempo que haga, siempre hay opciones: con sol, te esperan el lago de baño de Mieming, la piscina forestal de Barwies y el lago Natterer See; con mal tiempo, podéis ir al Alpenzoo o a los Swarovski Kristallwelten, ambos accesibles en shuttle bus.
Y si queréis subir a la montaña, os esperan el Geisterweg, la montaña de experiencias Muttereralm, excursiones guiadas, paseos con llamas y mucho más. Para una dosis extra de adrenalina, Mountaincarts y el Bikepark Innsbruck garantizan acción para todas las edades.
Experiencias para la familia
Experiencias gastronómicas en la región
Ya sea cocina regional o internacional, sencilla o de alta gastronomía, la región de Innsbruck convence por su diversidad culinaria. Mientras refugios de montaña y posadas sirven delicias tradicionales, los restaurantes galardonados completan menús exclusivos con el vino perfecto. La internacionalidad de la ciudad también se nota en su oferta: de asiática a italiana, además de opciones vegetarianas y veganas.
¡Buen provecho!
Welcome Card
Vive la libertad en la región de Innsbruck: la Welcome Card es tu llave para disfrutar al máximo del estilo de vida alpino-urbano en Innsbruck y sus alrededores. Con numerosos servicios incluidos —como el uso gratuito del transporte público en la ciudad y la región, subidas gratuitas a la montaña y muchas actividades de ocio—, esta tarjeta es la compañera ideal para tus vacaciones en el Tirol.
Rutas recomendadas
Acividades
¡Estas atracciones de Innsbruck no os las podéis perder bajo ningún concepto!
Rutas de senderismo
Las rutas de senderismo más bonitas en Innsbruck y alrededores:
Zirbenweg, con vistas sobre Innsbruck y el valle del Inn
Goetheweg, con vistas a Innsbruck y el Karwendel
Ruta circular de los tres lagos en Kühtai, con vistas a tres lagos de montaña y a Kühtai
Rutas en bicicleta
Ciclismo de carretera, mountain bike o un paseo tranquilo: todo es posible en Innsbruck:
Innsbruck Tourismus
Burggraben 3
6020 Innsbruck
Teléfono: +43 512 5356