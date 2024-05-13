¿Relax o acción? ¿Disfrute o algo más exigente? En Innsbruck y sus alrededores, todo es posible, y de una manera totalmente natural.

Pura alegría de vivir en unas vacaciones inolvidables en Austria: entre cultura y naturaleza, altas cumbres y profundos valles, tradiciones y tendencias modernas… ninguna otra región une contrastes tan extremos con tanto encanto como Innsbruck.

Aquí puedes pasar, en solo 20 minutos, del corazón de la capital del Tirol a las montañas de la Nordkette o vivir el estilo alpino-urbano de esta ciudad austriaca, con pequeños saltos en el tiempo: de la arquitectura contemporánea a los edificios históricos. El casco antiguo, con su encanto especial, y las atracciones más famosas de la ciudad están a un paso de tu próxima excursión de senderismo o de tu ruta en bici.

¿En qué otro lugar puedes disfrutar de esta combinación de relax y desafío en un mismo destino?