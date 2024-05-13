Lugares de rodaje en Austria
Introduction
Desde aventuras alpinas hasta relatos eternos en Viena, el país sigue desempeñando un papel protagónico en la pantalla. James Bond y Ethan Hunt recorrieron los Alpes a toda velocidad, Bridget Jones vino a esquiar, y The Sound of Music aún resuena en Salzburgo. Más recientemente, producciones como Vienna Blood, Downhill y Extraction 2 han vuelto a poner el paisaje austríaco en el centro de atención.
Descubre algunos de los lugares icónicos de rodaje en Austria, de ayer hasta hoy.
El tercer hombre (1949)
Tras llegar a Viena, el estadounidense Holly Martins se entera de que su amigo y futuro jefe Harry Lime ha muerto en un accidente de coche. Cuando empieza a investigar la muerte de Lime, pronto se da cuenta de que no todo es lo que parece...
Puede reservar "The Third Man Tour" en Viena, y ver los lugares de rodaje DEBAJO de la ciudad, en el alcantarillado. Le recomendamos que reserve sus entradas con antelación, ya que se agotan rápidamente
Sonrisas y lágrimas (1965)
Este clásico musical ganador de un Oscar está protagonizado por Christopher Plummer en el papel del estirado capitán von Trapp y Julie Andrews como la institutriz de espíritu libre de sus siete hijos. Ambos acaban enamorándose y tienen que huir de Austria al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Datos de interés: "Sonrisas y lágrimas" celebra este año su 60 aniversario
Reserve el "Original Sound of Music Tour" en Salzburgo y visite los lugares de rodaje, incluyendo:
Jardín de Mirabell y Fuente de Pegaso
Convento de Nonnberg
Castillo de Leopoldskron
Palacio y mirador de Hellbrunn
Iglesia de Mondsee
¡Help! (1965)
Incluso los Beatles vinieron a Obertauern Lo eligieron como escenario para su largometraje "Help!" por su fiabilidad en la nieve y transformaron el antaño tranquilo pueblo en el centro de la cultura pop durante unos días.
Los monumentos de los Beatles en Obertauern incluyen la estatua frente al Hotel Edelweiss, el piano de los Beatles en la estación de montaña Grünwaldkopf y el monumento a los Beatles en el Kirchbühellift.
Más información sobre los Beatles en Obertauern aquí.
Datos de interés: Este año, Obertauern celebra el 60 aniversario de "The Beatles - Help!".
Más información aquí.
James Bond - Las luces del día (1987)
El agente 007 (en esta película interpretado por Timothy Dalton) es enviado a investigar una política del KGB para asesinar a desertores. Mientras Bond explora esta amenaza, sale a la luz una trama contraria en la que están implicados un turbio traficante de armas americano y un par de asesinos rusos. Comienza entonces una cacería por todo el mundo.
Las secuencias de la película en Bratislava se rodaron en Viena, en la Volksoper y la Sofiensäle. La escena final se rodó en el palacio de Schönbrunn. Para más información sobre Viena, consulte aquí.
La persecución fronteriza se rodó en Carintia, incluidas las zonas de Nassfeld y Weissensee. Para más información sobre Carintia, consulte aquí.
Antes del amanecer (1995)
Un americano (Ethan Hawke) y una francesa (Julie Delpy) se conocen en un tren. Por capricho, deciden bajarse en Viena y explorar juntos la ciudad. Su viaje de una noche por la capital austriaca les descubre los rincones menos conocidos pero con más encanto de Viena.
Siga los pasos de Jesse y Céline:
Zollamtssteg y Zollamtsbrücke (ambos puentes son de principios de siglo y el del ferrocarril fue diseñado por Otto Wagner) Iglesia Votivkirche iglesia - Bulevar del Ring - Teatro Burg - Plaza Maria-Theresien - Prater y la Noria Gigante - Kleines Café - Iglesia Maria am Gestade - Canal del Danubio - Spittelberg - Albertina (lista incompleta)
Siete años en el Tíbet (1997)
La película sigue la vida del alpinista austriaco Heinrich Harrer (interpretado por Brad Pitt) y sus experiencias en el Tíbet entre 1944 y 1951, donde conoce al joven Dalai Lama y se convierte en uno de sus maestros... y en un amigo íntimo.
Si quiere saber más sobre Lienz, en el Tirol Oriental, consulte aquí.
Bridget Jones - Al filo de la razón (2004)
Bridget (Renée Zellweger) se siente cada vez más incómoda en su relación con el Sr. Darcy (Colin Firth). Además de lidiar con su nuevo jefe, se va de vacaciones en su peor momento, donde se propone aprender a esquiar en las pistas de Lech Zürs.
Si quieres aprender a esquiar en Lech Zürs, consulta las escuelas de esquí aquí.
James Bond - Un Quantum de Solace (2008)
A James (esta vez Daniel Craig) le sigue costando asimilar la muerte de Vesper y se propone llevar a los responsables ante la justicia. Su búsqueda de los miembros de la organización Quantum le lleva -entre otros lugares- a la ciudad de Bregenz, donde se representa "Tosca" en el escenario del lago del Festival de Bregenz,
Si busca más información sobre la ciudad de Bregenz, consulte aquí.
Caballero y día (2010)
June Havens (Cameron Diaz) entabla conversación con su compañero de asiento, Roy Miller (Tom Cruise), sin saber que es un agente encubierto a la fuga. Pronto se ve esquivando balas en Boston, saltando tejados en Austria y esquivando toros en España, aprendiendo por el camino que la confianza es clave para sobrevivir.
Las localizaciones de la película en Salzburgo son:
Kleines Festspielhaus
Linzer Gasse, Linzer Platzl
Río Salzach
Staatsbrücke
Para más información sobre Salzburgo, consulte aquí.
Chalet Girl (2011)
La ex campeona de monopatín Kim (interpretada por Felicity Jones) quiere ganar más dinero tras la trágica muerte de su madre. Se une a una empresa de servicios de élite, que la envía a Austria para trabajar como chica de chalet. Anton am Arlberg (Bill Nighy, Brooke Shields y Ed Westwick) parece tenerlo todo.
La mayoría de las escenas de la película se rodaron directamente en St. Anton, algunas en la zona de Galzig.
Para más información sobre esquí y deportes de invierno en St. Anton am Arlberg, consulte aquí.
Rush (2013)
"Rush" cuenta la historia real de los habilidosísimos pilotos de Fórmula Uno James Hunt (UK, Chris Hemsworth) y Niki Lauda (AT, Daniel Brühl) y su rivalidad en los circuitos durante la temporada automovilística de 1976.
Niki Lauda creció en Viena, y algunas escenas se rodaron en Singerstrasse, una calle cercana al centro. Para más información sobre Viena, consulte aquí.
El circuito austriaco de Fórmula Uno es el "Red Bull Ring" de Spielberg, en Estiria, enclavado en el verde Airchfeld y rodeado por las montañas Murtal. Para más información aquí.
James Bond: SPECTRE (2015)
Esta aventura lleva a 007 (Daniel Craig) -entre otros lugares pintorescos- a los Alpes austriacos mientras investiga a una misteriosa organización llamada SPECTRE.
Curiosidades: Puedes comer en la clínica futurista que aparece en la película: el restaurante q de hielo de Sölden. Compruébelo aquí.
Justo al lado del restaurante, encontrará la instalación cinematográfica "eLEMENTOS DE 007", que se centra principalmente en "SPECTRE", pero también toca otros capítulos de 24 películas de James Bond. Más información aquí.
Misión Imposible 5: Rogue Nation (2015)
El agente Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo emprenden su misión más imposible: erradicar una organización internacional de delincuentes empeñada en destruir el FMI.
Entre los coprotagonistas de Tom Cruise figuran Jeremy Renner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg y Alec Baldwin.
La 5ª entrega de la franquicia MI cuenta con algunas localizaciones en Viena:
la estación de metro "Schottenring
estación de metro "Karlsplatz
Downhill (2020)
Durante unas vacaciones de esquí familiares en los Alpes austríacos, un matrimonio sobrevive por poco a una avalancha, lo que pone su relación en jaque mientras se enfrentan a sus verdaderos sentimientos el uno por el otro…
Downhill, protagonizada por Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell, se rodó en el invierno de 2018 en varios lugares del Tirol: Ischgl, Serfaus-Fiss-Ladis y el Kaunertal.
Viena Blood (TV Series, 2019–2024)
Ambientada en la Viena de principios de 1900: Sigue al Dr. Max Liebermann (Matthew Beard), un joven médico y alumno de Sigmund Freud, mientras ayuda al detective de policía Oskar Reinhardt (Jürgen Maurer) a resolver una serie de inquietantes asesinatos. Utilizando su perspicacia psicológica para adentrarse en la mente de los sospechosos, Liebermann contribuye a desvelar los motivos detrás de los crímenes.
A lo largo de la serie, los espectadores pueden disfrutar de algunos de los lugares más emblemáticos de Viena, como la Ópera Estatal de Viena, el Volkstheater, el Museo de Historia Natural, el Palacio de Schönbrunn y muchos más, todo envuelto en una atmósfera escalofriante y misteriosa.
Extraction 2 (2023)
De regreso al borde de la muerte, el comandante de élite Tyler Rake (Chris Hemsworth) asume una nueva y peligrosa misión: rescatar a la familia encarcelada de un despiadado gánster. Habiendo sobrevivido por poco a su misión anterior en Dhaka, Bangladesh, Rake y su equipo deben infiltrarse en un complejo penitenciario fuertemente custodiado para salvar a la familia.
Dato curioso: originalmente se planeó rodar en Australia, pero debido a los protocolos de COVID, la producción se trasladó. Extraction 2 se filmó principalmente en Praga, República Checa, con rodajes adicionales en Viena en enero y febrero de 2022, incluyendo la DC Tower en Donaustadt, Viena, de 220 metros de altura (el edificio más alto de Austria).
Más curiosidades
Inspector Rex (Kommissar Rex) - la popular serie austríaca
Muy conocida en España, la serie se rodó principalmente en Viena y muestra numerosos escenarios urbanos de la capital austríaca.
El secreto de la máscara de hierro (1979)
Partes de esta producción histórica internacional, protagonizada por Beau Bridges, Rex Harrison y Sylvia Kristel, se rodaron en el castillo de Kreuzenstein, que aportó su atmósfera medieval a esta historia de intrigas y poder.
El prisionero de Zenda (1979)
El castillo de Kreuzenstein sirvió como escenario para el castillo ficticio de Zenda en esta adaptación cinematográfica del clásico de aventuras, protagonizada por Peter Sellers.
Die Einsteiger (1985)
En esta popular comedia alemana, protagonizada por Thomas Gottschalk y Mike Krüger, el castillo fue utilizado como localización para un episodio con temática vampírica.
Pedro el Grande (1986)
Fue uno de los escenarios de esta ambiciosa serie histórica sobre el zar ruso Pedro el Grande, con Maximilian Schell en el papel principal.
Los tres mosqueteros (1993)
El castillo apareció como localización en esta producción de Disney, aportando un entorno auténtico a la clásica historia de capa y espada.
Shadow of the Sword – El verdugo (2004)
Algunas escenas de este drama histórico se rodaron en el castillo de Kreuzenstein, cuya arquitectura reforzó el tono oscuro y medieval de la película.
Gregorian – DVD musical (2006)
El grupo alemán de pop gregoriano Gregorian grabó en el castillo una de sus producciones audiovisuales.
Tom Turbo (2004 / 2006)
El castillo fue escenario de dos episodios de la popular serie infantil austríaca: La espada del caballero rojo y La peligrosa historia del conde Geierkrall.
El último templario (2011)
La producción estadounidense protagonizada por Nicolas Cage utilizó el castillo de Kreuzenstein como localización para representar escenarios medievales en esta aventura de acción histórica.
Los pilares de la Tierra (2010)
Basada en la novela de Ken Follett, esta prestigiosa miniserie internacional se rodó parcialmente en el castillo, que dio vida a la Inglaterra medieval del siglo XII.
Un mundo sin fin (2012)
La serie continuación de Los pilares de la Tierra volvió a utilizar Kreuzenstein como escenario para recrear el mundo medieval descrito por Ken Follett.
The Quest (2014)
El canal estadounidense ABC eligió el castillo de Kreuzenstein como escenario para su reality show de aventuras ambientado en un mundo medieval ficticio.
Maximiliano – El juego de poder y amor (2015)
Esta producción televisiva de ORF y ZDF rodó varias escenas en el castillo, que sirvió como marco histórico para la vida del emperador Maximiliano I.
La bruja Lilli salva la Navidad (2017)
El castillo apareció como localización en esta película infantil, aportando un entorno mágico y medieval a la historia navideña.
The Witcher (2019)
La exitosa serie de Netflix utilizó el castillo de Kreuzenstein para algunas escenas, aprovechando su estética medieval para el universo fantástico de la producción.
Shardlake (2023)
El castillo fue una de las localizaciones de esta serie de Disney+, ambientada en la Inglaterra del siglo XVI y basada en las novelas de C. J. Sansom.