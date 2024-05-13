Lugares de rodaje en Austria

El último templario (2011)

La producción estadounidense protagonizada por Nicolas Cage utilizó el castillo de Kreuzenstein como localización para representar escenarios medievales en esta aventura de acción histórica.

Los pilares de la Tierra (2010)

Basada en la novela de Ken Follett, esta prestigiosa miniserie internacional se rodó parcialmente en el castillo, que dio vida a la Inglaterra medieval del siglo XII.

Un mundo sin fin (2012)

La serie continuación de Los pilares de la Tierra volvió a utilizar Kreuzenstein como escenario para recrear el mundo medieval descrito por Ken Follett.

The Quest (2014)

El canal estadounidense ABC eligió el castillo de Kreuzenstein como escenario para su reality show de aventuras ambientado en un mundo medieval ficticio.

Maximiliano – El juego de poder y amor (2015)

Esta producción televisiva de ORF y ZDF rodó varias escenas en el castillo, que sirvió como marco histórico para la vida del emperador Maximiliano I.

La bruja Lilli salva la Navidad (2017)

El castillo apareció como localización en esta película infantil, aportando un entorno mágico y medieval a la historia navideña.

The Witcher (2019)

La exitosa serie de Netflix utilizó el castillo de Kreuzenstein para algunas escenas, aprovechando su estética medieval para el universo fantástico de la producción.

Shardlake (2023)

El castillo fue una de las localizaciones de esta serie de Disney+, ambientada en la Inglaterra del siglo XVI y basada en las novelas de C. J. Sansom.