Podcasts de Austria: sonidos, historia y cultura
Introduction
Explora Austria a través de nuestros podcasts: historia, cultura y más. ¡Escucha y viaja con nosotros!
Bienvenido a nuestra sección de podcasts, donde te invitamos a descubrir Austria a través de relatos, entrevistas y exploraciones únicas. Con episodios sobre música, historia y cultura, cada podcast ofrece una nueva forma de conocer este fascinante país. Ya seas un amante de la cultura, un curioso explorador o un viajero virtual, aquí encontrarás algo que te cautivará.
¡Acompáñanos y descubre Austria en todo su esplendor!
Johann Strauss - El Rey del ValsCuatro viajes sonoros: descubre la grandeza de Strauss con Muy Música.
Vienna
Vienna Design Week, el lujo de los objetos cotidianos
Los hoteles más musicales de Viena
Tirol
Slow travel con espíritu sostenible en las granjas del Tirol
Cuando fue la última vez que tocaste las estrellas?
Blanco y majestuoso Tirol entre los pinceles cálidos de Alfons Walde
Innsbruck
Innsbruck, paraíso imperial entre montañas y cristal
Nieve imperial: navidad y deportes de locura en Innsbruck
Vorarlberg
Vorarlberg, música flotante entre arquitectura sostenible
Salzburgo
Los mitos, secretos, supersticiones y leyendas que esconde Salzburgo
Salzburgo, mucho más que Mozart
Graz
Graz, el contraste de la capital de las delicias
Graz, sabrosa Navidad en la Capital de las Delicias
Gustav Klimt
Gustav Klimt, el modernista seducido por las mujeres
Emilie Flöge
Emilie Flöge, la diseñadora de alta costura inmortalizada en El beso de Klimt
Hedy Lamarr
Hedy Lamarr, la brillante diva del cine vienesa que inventó el Bluetooth
Swarovski
Swarovski, emociones secretas de agua y cristal
Region Salzkammergut
76 lagos únicos bajo la batuta de Mozart
Schubert