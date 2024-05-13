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Podcasts de Austria: sonidos, historia y cultura

Explora Austria a través de nuestros podcasts: historia, cultura y más. ¡Escucha y viaja con nosotros!

Bienvenido a nuestra sección de podcasts, donde te invitamos a descubrir Austria a través de relatos, entrevistas y exploraciones únicas. Con episodios sobre música, historia y cultura, cada podcast ofrece una nueva forma de conocer este fascinante país. Ya seas un amante de la cultura, un curioso explorador o un viajero virtual, aquí encontrarás algo que te cautivará.

¡Acompáñanos y descubre Austria en todo su esplendor!

Johann Strauss - El Rey del Vals

Cuatro viajes sonoros: descubre la grandeza de Strauss con Muy Música.

Episodio 1

Johann Strauss Hijo, todo comienza con su padre

¡A escuchar!

Episodio 2

Viena, la capital del vals en el siglo XIX

¡A escuchar!

Episodio 3

Los valses más emblemáticos de Johann Strauss hijo

¡A escuchar!

Episodio 4

Así creó Strauss sus obras más importantes

¡A escuchar!

Episodio 5

El legado de Strauss como símbolo nacional

¡A escuchar!

Episodio 6

La muerte y el legado de Strauss

¡A escuchar!
Vienna

Vienna Design Week, el lujo de los objetos cotidianos

¡A escuchar!

Los hoteles más musicales de Viena

¡A escuchar!
Tirol

Slow travel con espíritu sostenible en las granjas del Tirol

¡A escuchar!

Cuando fue la última vez que tocaste las estrellas?

¡A escuchar!

Blanco y majestuoso Tirol entre los pinceles cálidos de Alfons Walde

¡A escuchar!
Innsbruck

Innsbruck, paraíso imperial entre montañas y cristal

¡A escuchar!

Nieve imperial: navidad y deportes de locura en Innsbruck

¡A escuchar!
Vorarlberg

Vorarlberg, música flotante entre arquitectura sostenible

¡A escuchar!
Salzburgo

Los mitos, secretos, supersticiones y leyendas que esconde Salzburgo

¡A escuchar!

Salzburgo, mucho más que Mozart

¡A escuchar!
Graz

Graz, el contraste de la capital de las delicias

¡A escuchar!

Graz, sabrosa Navidad en la Capital de las Delicias

¡A escuchar!
Gustav Klimt

Gustav Klimt, el modernista seducido por las mujeres

¡A escuchar!
Emilie Flöge

Emilie Flöge, la diseñadora de alta costura inmortalizada en El beso de Klimt

¡A escuchar!
Hedy Lamarr

Hedy Lamarr, la brillante diva del cine vienesa que inventó el Bluetooth

¡A escuchar!
Swarovski

Swarovski, emociones secretas de agua y cristal

¡A escuchar!
Region Salzkammergut

76 lagos únicos bajo la batuta de Mozart

¡A escuchar!
Schubert

Schubert, el genio romántico que yace con Beethoven

¡A escuchar!
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