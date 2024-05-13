Vienna Pass
Vienna Sightseeing
Introduction
Descubre todo lo que Viena tiene para ofrecer con el Vienna Pass, una herramienta imprescindible para los viajeros que desean explorar esta majestuosa ciudad de manera cómoda y eficiente.
Con este pase, tendrás acceso prioritario a las principales atracciones, museos y monumentos, ahorrándote tiempo en largas filas y permitiéndote disfrutar al máximo de tu visita.
Además, incluye recorridos en autobuses turísticos, mapas y guías que te ayudarán a planificar tu día, garantizando que no te pierdas ninguno de los tesoros culturales, históricos y arquitectónicos que hacen de Viena un destino único.
Un viaje de fin de semana a Viena en 48 horas
¿Solo tienes 48 horas para descubrir Viena? Gracias a su ubicación céntrica, su historia imperial y su elegancia atemporal, la capital austríaca es un destino ideal incluso para estancias cortas. Bien planificado, el tiempo puede rendir mucho más de lo que imaginas.
Para ahorrar tiempo y dinero y ver lo máximo posible, existe una solución práctica y flexible: el Vienna PASS.
Cómo aprovechar al máximo 48 horas en VienaDescubre la elegante ciudad imperial que te dejará sin aliento con su belleza.
Aprovecha bien tu tiempo
48 horas pueden ser suficientes para explorar Viena si organizas bien tus visitas.
Consejo:
Con la tarjeta Vienna PASS, puedes ahorrar tiempo y dinero. Incluye acceso gratuito a hasta 90 museos, galerías y atracciones.
Opciones de Vienna PASS
Vienna PASS estándar: Permite visitar hasta 90 atracciones en 2 días o más. FLEXI Pass: Permite explorar hasta 60 atracciones pagando solo por las entradas que necesites.
Atracciones destacadas con el Vienna PASS
Palacio de Schönbrunn, visitas guiadas en la Ópera Estatal de Viena, galería Albertina, zoológico de Schönbrunn y mucho más.
Ventajas adicionales
Uso del autobús turístico HOP ON HOP OFF: Subida en Karlsplatz. Conexión a lugares emblemáticos como el Belvedere. Sube y baja tantas veces como desees en las paradas.
Conclusión
Saca el máximo provecho de tus 48 horas y disfruta del encanto de Viena con el Vienna PASS.
Vienna PASS y Vienna FLEXI PassSightseeing inteligente El Vienna PASS permite acceder gratuitamente a numerosas atracciones, museos y galerías de la ciudad. Existen dos opciones:
Vienna PASS
Acceso a hasta 90 atracciones durante 1, 2, 3 o 6 días consecutivos. Ideal como pase todo incluido.
Lo más destacado del Vienna PASS
Atención al cliente todo el año, la mayor red HOP ON HOP OFF y dos pases a tu medida: Vienna PASS y Vienna FLEXI Pass.
Vienna FLEXI Pass
Eliges entre 2 y 5 atracciones y dispones de 60 días para visitarlas con calma. Incluye hasta 70 atracciones.
Acceso gratuito
¿Conoces las tarjetas de turismo que ofrecen acceso gratuito a atracciones y museos famosos? ¡Son una gran idea!
Una opción en Viena es el Vienna PASS, disponible en dos versiones: el estándar y el FLEXI Pass. Con el Vienna PASS puedes visitar hasta 90 atracciones en 2 días o más, mientras que el FLEXI Pass permite explorar hasta 60 atracciones eligiendo solo las entradas que necesites, ahorrando dinero.
Con tu tarjeta turística podrás disfrutar del Palacio de Schönbrunn, la Ópera Estatal de Viena, la Galería Albertina, el Zoológico de Schönbrunn y mucho más. Además, incluye el autobús turístico HOP ON HOP OFF, que te llevará a los principales puntos de la ciudad, como el Belvedere, el Ayuntamiento, Schönbrunn o la Noria Gigante.
Sube y baja tantas veces como quieras y descubre Viena a tu ritmo.
Viena en HOP ON HOP OFF con Vienna SightseeingIncluye autobuses HOP ON HOP OFF: muévete con flexibilidad, sube y baja cuando quieras y descubre Viena de forma más sostenible.
Ventajas principales
Flexibilidad: hasta 4 líneas diferentes
Confort: autobuses cómodos con Wi-Fi gratuito
Información: audioguías en 16 idiomas + canal infantil
Sostenibilidad: flota parcialmente eléctrica (100 % eléctrica en 2025)
Live Tracking: seguimiento GPS en tiempo real
Líneas disponibles
Línea Roja: centro histórico y Ringstrasse
Línea Azul: Danubio, Prater y ONU-City
Línea Amarilla: palacios y parques (Schönbrunn, Belvedere)
Línea Verde: zonas verdes y barrios tradicionales como Grinzing
Ventajas principales
Flexibilidad: hasta 4 líneas diferentes
Confort: autobuses cómodos con Wi-Fi gratuito
Información: audioguías en 16 idiomas + canal infantil
Sostenibilidad: flota parcialmente eléctrica (100 % eléctrica en 2025)
Live Tracking: seguimiento GPS en tiempo real
Líneas disponibles
Línea Roja: centro histórico y Ringstrasse
Línea Azul: Danubio, Prater y ONU-City
Línea Amarilla: palacios y parques (Schönbrunn, Belvedere)
Línea Verde: zonas verdes y barrios tradicionales como Grinzing
Vienna Sightseeing Tours: más experiencias
Desde hace más de 50 años, Vienna Sightseeing es líder en tours y visitas guiadas en Viena. Además del HOP ON HOP OFF, ofrece excursiones de medio día y día completo a destinos como Salzburgo, Hallstatt o Bratislava, siempre con guías profesionales.
Un producto destacado es la Panoramabahn Schönbrunn, un tren panorámico 100 % eléctrico con 9 paradas dentro del recinto del palacio y audioguía en 7 idiomas.
Dirección:Opernring 3-5, Top Nr. 17-24, 1010 Viena
Número de teléfono: +43 1 712 46 83-0
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