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Alojamientos extraordinarios en Austria

Interior of an Airstream caravan with two sinks, wooden panelling and bed in the background.
Desde dormir entre las copas de los árboles hasta despertar junto a dinosaurios: convierte tus próximas vacaciones en Austria en una experiencia inolvidable.

Desde un iglú en los Alpes hasta una suite de diseño en plena naturaleza: en Austria, pasar la noche puede convertirse en toda una aventura. Quienes eligen alojamientos fuera de lo común descubren un mundo alejado de la rutina, bajo las estrellas, rodeados de bosques o en espacios de arquitectura sorprendente.

Estos hoteles y alojamientos destacan por sus ubicaciones únicas, sus detalles especiales y su personalidad propia. Cada estancia es diferente y deja recuerdos imborrables. Ya sea para una escapada romántica, una aventura entre amigos o unas vacaciones en familia, aquí no solo se duerme: se vive una experiencia única.

Dormir en plena naturaleza y a varios metros de altura

Hoteles y casas en los árboles

Una estancia en una casa en los árboles es una experiencia única. Entre las copas de los árboles, tranquilidad y aventura se unen en un entorno incomparable. Ya sea en una versión de lujo con jacuzzi o en una acogedora cabaña de madera, estos alojamientos ofrecen una forma diferente de conectar con la naturaleza. Rodeados por el susurro de las hojas, cada amanecer se convierte en un momento especial. Ideal para parejas, familias y quienes buscan desconectar en plena naturaleza.

Wood Lodges en el lago Natterer

Pequeñas cabañas de madera y barriles para dormir situados junto al lago, dentro de un camping. Todos los alojamientos están decorados con mucho encanto.

Paraíso vacacional Natterer See

Lofts de diseño Gut Guntrams en la región de Bucklige Welt

Lofts de diseño de madera maciza suspendidos sobre huertos y viñedos, con espacios luminosos, terrazas soleadas y jardines privados con bañera de granito.

Gut Guntrams

Hotel en los árboles de Kopfing, cerca de Schärding

21 exclusivas casas en los árboles, situadas junto al sendero de las copas de los árboles de Kopfing, ideales para parejas, familias y grupos.

Baumkronenweg Baumhotel Kopfing

Casa en el árbol Prechtlhof, cerca de Althofen

Situada a 14 metros de altura en un tilo de 300 años, ofrece una romántica escapada con desayuno y acceso a la zona wellness.

Hotel Prechtlhof

Casa en el árbol del Hotel Gassner, en Neukirchen

Con 147 m² para dos adultos y hasta tres niños, este refugio cuenta con jacuzzi y sauna para una estancia de relax en plena naturaleza.

Hotel Gassner

Casa en el árbol del Hotel Hochfilzer

Exclusivo apartamento con dormitorio, salón, cocina y terraza con vistas panorámicas de 360°, donde naturaleza y lujo se unen.

Hotel Hochfilzer

Baumhotel Styrassic Park, en Bad Gleichenberg

Casas en los árboles climatizadas a seis metros de altura, situadas en pleno Styrassic Park, con piscina, circuitos de aventura y veladas junto a la hoguera.

Baumhotel Styrassic Park

Dormir en una casa para pájaros en Pogusch

Vistas espectaculares a los bosques de Alta Estiria desde la cama, bañera exenta y materiales naturales de alta calidad en un entorno idílico.

Vogelhäuser en Pogusch

Cabañas forestales con techo de cristal

Duerme bajo las estrellas y despierta con vistas a las copas de los árboles en estas acogedoras cabañas en plena naturaleza.

Ochys Waldfreizeitpark Mistelbach

Desconexión entre las copas de los árboles

Casa en los árboles junto al bosque, ideal para relajarse, disfrutar de la naturaleza y contemplar las estrellas.

baumhaus buchengrün Steiermark
Noches inolvidables en plena naturaleza

Dormir bajo las estrellas

Cuando el cielo se convierte en techo, comienza la magia. Ya sea en un iglú a 2.000 metros de altitud, en un tipi junto a una hoguera o en una burbuja transparente con vistas al lago, estas experiencias acercan la naturaleza como pocas otras. A cambio, regalan silencio, cielos estrellados y momentos únicos que permanecen en la memoria.

Pajar o cama con dosel al aire libre en Gastein

Noches románticas durmiendo sobre heno o bajo las estrellas, con pícnic y desayuno incluidos.

Bauernhof-Hotel

Biwaks en el lago Millstätter See

Refugios minimalistas con ventanas panorámicas bajo las estrellas, construidos con madera local y diseñados para dos personas.

Biwak bajo las estrellas

Tipi Hotel en Natternbach

23 suites de madera y tipis modernos con terraza, algunos junto al estanque de baño, rodeados de prados y árboles.

IKUNA Naturresort

Pueblo de iglús en Kühtai

Iglús románticos para parejas y de grupo para hasta cuatro personas, equipados con colchones térmicos, sacos de dormir, fondue de queso y acceso a sauna.

Pueblo de iglús

Noche en iglú en Ötz

Pasa una noche en plena montaña tirolesa, en un iglú para cuatro personas o en un romántico iglú de cristal, bajo un espectacular cielo estrellado.

Schneedorf

BubbleTent en Attersee

El alojamiento ofrece noches únicas en cúpulas transparentes, con sistema de ventilación, vistas al lago y acceso directo a la zona de baño.

BubbleTent
Dormir en una arquitectura extraordinaria

Alojarse con estilo

Diseño y personalidad se unen en estos alojamientos únicos. Antiguos barriles de vino convertidos en acogedoras suites, vagones transformados en elegantes refugios o lofts con vistas espectaculares ofrecen experiencias fuera de lo común. Lugares llenos de encanto, confort y detalles especiales para quienes buscan una estancia diferente y con mucho estilo.

Dormir en un barril de vino en Weinviertel

Acogedoras suites en barriles de vino para dos personas y chalets para hasta cuatro personas en plena región vinícola de Weinviertel.

Winzerhof Küssler

Hotel Daniel Airstream Caravan, en Viena

Pasa una noche diferente en una auténtica caravana Airstream, equipada con cama, bañera exenta, aire acondicionado y wifi.

Hotel Daniel Viena

Troadkasten en Magdalensberg

Acogedora casa tradicional de 50 m² para dos personas, con terraza, dormitorio y zona wellness privada con vistas panorámicas.

Hotel Magdalensberg

Hotel Tren de Waldkirchen, en Waldvierte

Alojamiento en cuatro vagones de tren rehabilitados, cada uno con cocina, zona de estar, ducha y aseo independiente.

Zughotel Waldkirchen

Alojarse en un tradicional Kellerstöckl

Estas típicas casitas entre viñedos del sur de Burgenland han sido restauradas con encanto y transformadas en acogedores alojamientos vacacionales.

Kellerstöckl sur de Burgenland

FAQs

Los alojamientos más originales de Austria ofrecen experiencias únicas, ya sea en casas en los árboles, barriles de vino, iglús, tipis o antiguos graneros rehabilitados. Suelen destacar por su arquitectura, su ubicación o un concepto de alojamiento fuera de lo común.

Son perfectos para parejas, familias, grupos de amigos y viajeros individuales que buscan una forma diferente de alojarse. Muchos ofrecen conceptos originales y son ideales tanto para escapadas cortas como para ocasiones especiales.

  • Reserva con antelación: muchos alojamientos cuentan con pocas unidades y suelen agotarse rápidamente en temporada alta.

  • Revisa los servicios: consulta previamente las opciones de acceso, aparcamiento e infraestructuras disponibles.

  • Ten en cuenta la temporada: algunos alojamientos solo están disponibles en verano o en invierno.

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