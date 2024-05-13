Desde dormir entre las copas de los árboles hasta despertar junto a dinosaurios: convierte tus próximas vacaciones en Austria en una experiencia inolvidable.

Desde un iglú en los Alpes hasta una suite de diseño en plena naturaleza: en Austria, pasar la noche puede convertirse en toda una aventura. Quienes eligen alojamientos fuera de lo común descubren un mundo alejado de la rutina, bajo las estrellas, rodeados de bosques o en espacios de arquitectura sorprendente.

Estos hoteles y alojamientos destacan por sus ubicaciones únicas, sus detalles especiales y su personalidad propia. Cada estancia es diferente y deja recuerdos imborrables. Ya sea para una escapada romántica, una aventura entre amigos o unas vacaciones en familia, aquí no solo se duerme: se vive una experiencia única.