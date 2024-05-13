Alojamientos extraordinarios en Austria
Introduction
Desde un iglú en los Alpes hasta una suite de diseño en plena naturaleza: en Austria, pasar la noche puede convertirse en toda una aventura. Quienes eligen alojamientos fuera de lo común descubren un mundo alejado de la rutina, bajo las estrellas, rodeados de bosques o en espacios de arquitectura sorprendente.
Estos hoteles y alojamientos destacan por sus ubicaciones únicas, sus detalles especiales y su personalidad propia. Cada estancia es diferente y deja recuerdos imborrables. Ya sea para una escapada romántica, una aventura entre amigos o unas vacaciones en familia, aquí no solo se duerme: se vive una experiencia única.
Hoteles y casas en los árboles
Una estancia en una casa en los árboles es una experiencia única. Entre las copas de los árboles, tranquilidad y aventura se unen en un entorno incomparable. Ya sea en una versión de lujo con jacuzzi o en una acogedora cabaña de madera, estos alojamientos ofrecen una forma diferente de conectar con la naturaleza. Rodeados por el susurro de las hojas, cada amanecer se convierte en un momento especial. Ideal para parejas, familias y quienes buscan desconectar en plena naturaleza.
Wood Lodges en el lago Natterer
Pequeñas cabañas de madera y barriles para dormir situados junto al lago, dentro de un camping. Todos los alojamientos están decorados con mucho encanto.
Lofts de diseño Gut Guntrams en la región de Bucklige Welt
Lofts de diseño de madera maciza suspendidos sobre huertos y viñedos, con espacios luminosos, terrazas soleadas y jardines privados con bañera de granito.
Hotel en los árboles de Kopfing, cerca de Schärding
21 exclusivas casas en los árboles, situadas junto al sendero de las copas de los árboles de Kopfing, ideales para parejas, familias y grupos.
Casa en el árbol Prechtlhof, cerca de Althofen
Situada a 14 metros de altura en un tilo de 300 años, ofrece una romántica escapada con desayuno y acceso a la zona wellness.
Casa en el árbol del Hotel Gassner, en Neukirchen
Con 147 m² para dos adultos y hasta tres niños, este refugio cuenta con jacuzzi y sauna para una estancia de relax en plena naturaleza.
Casa en el árbol del Hotel Hochfilzer
Exclusivo apartamento con dormitorio, salón, cocina y terraza con vistas panorámicas de 360°, donde naturaleza y lujo se unen.
Baumhotel Styrassic Park, en Bad Gleichenberg
Casas en los árboles climatizadas a seis metros de altura, situadas en pleno Styrassic Park, con piscina, circuitos de aventura y veladas junto a la hoguera.
Dormir en una casa para pájaros en Pogusch
Vistas espectaculares a los bosques de Alta Estiria desde la cama, bañera exenta y materiales naturales de alta calidad en un entorno idílico.
Cabañas forestales con techo de cristal
Duerme bajo las estrellas y despierta con vistas a las copas de los árboles en estas acogedoras cabañas en plena naturaleza.
Dormir bajo las estrellas
Cuando el cielo se convierte en techo, comienza la magia. Ya sea en un iglú a 2.000 metros de altitud, en un tipi junto a una hoguera o en una burbuja transparente con vistas al lago, estas experiencias acercan la naturaleza como pocas otras. A cambio, regalan silencio, cielos estrellados y momentos únicos que permanecen en la memoria.
Pajar o cama con dosel al aire libre en Gastein
Noches románticas durmiendo sobre heno o bajo las estrellas, con pícnic y desayuno incluidos.
Biwaks en el lago Millstätter See
Refugios minimalistas con ventanas panorámicas bajo las estrellas, construidos con madera local y diseñados para dos personas.
Tipi Hotel en Natternbach
23 suites de madera y tipis modernos con terraza, algunos junto al estanque de baño, rodeados de prados y árboles.
Pueblo de iglús en Kühtai
Iglús románticos para parejas y de grupo para hasta cuatro personas, equipados con colchones térmicos, sacos de dormir, fondue de queso y acceso a sauna.
Noche en iglú en Ötz
Pasa una noche en plena montaña tirolesa, en un iglú para cuatro personas o en un romántico iglú de cristal, bajo un espectacular cielo estrellado.
Alojarse con estilo
Diseño y personalidad se unen en estos alojamientos únicos. Antiguos barriles de vino convertidos en acogedoras suites, vagones transformados en elegantes refugios o lofts con vistas espectaculares ofrecen experiencias fuera de lo común. Lugares llenos de encanto, confort y detalles especiales para quienes buscan una estancia diferente y con mucho estilo.
Dormir en un barril de vino en Weinviertel
Acogedoras suites en barriles de vino para dos personas y chalets para hasta cuatro personas en plena región vinícola de Weinviertel.
Hotel Daniel Airstream Caravan, en Viena
Pasa una noche diferente en una auténtica caravana Airstream, equipada con cama, bañera exenta, aire acondicionado y wifi.
Troadkasten en Magdalensberg
Acogedora casa tradicional de 50 m² para dos personas, con terraza, dormitorio y zona wellness privada con vistas panorámicas.
Hotel Tren de Waldkirchen, en Waldvierte
Alojamiento en cuatro vagones de tren rehabilitados, cada uno con cocina, zona de estar, ducha y aseo independiente.