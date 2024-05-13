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Dormir en un castillo: noches de ensueño

View across the Danube to Dürnstein with blue abbey tower and red tile roofs, rock face in background.
Los hoteles en castillos, restaurados con esmero, combinan historia y lujo moderno para una experiencia única.

Dormir en un castillo

Los castillos y palacios de Austria, con sus muros centenarios y jardines románticos, desbordan historia y misterio. Alojarse en un hotel castillo es la mejor forma de sumergirse en su encanto y tradición.

¿Por qué es tan relajante alojarse en un castillo?

Cambiar de entorno revitaliza la mente y ofrece nuevas perspectivas. Los castillos, con su atmósfera única, invitan a desconectar: su arquitectura, sonidos y entorno nos transportan a otro mundo. Su paz y aislamiento fomentan una relajación profunda, renovando cuerpo y mente. En Austria, varios hoteles castillo fusionan historia y lujo, brindando servicios exclusivos como spas y gastronomía gourmet para una experiencia inolvidable.

Habitación junto al lago

Estos hoteles castillo no sólo impresionan por sus muros venerables, sino también por su ubicación junto a aguas cristalinas.

Hotel Schloss Seelfels

Esta enorme residencia del siglo XIX se renovó por completo en 2022 y cuenta con lujosas suites y una sauna.

Hotel Schloss Seelfels

Hotel Schloss Fernsteinsee

El panorama del lago alpino se combina con un interior principesco: los huéspedes pueden pasar la noche en el hotel castillo o en la villa vecina.

Hotel Schloss Fernsteinsee

Noches mágicas en lugares místicos

Por si una noche en el castillo no fuera lo suficientemente inusual, algunas de las propiedades renovadas encantan con aspectos muy especiales, como laberintos subterráneos.

Castillo de Schönau

Detalle fascinante del castillo de Schönau: bajo el pabellón de caza hay un complejo sistema de laberintos y cuevas subterráneas.

Castillo de Schönau

Hotel Seeschlössl

En el Hotel Seeschlössl, los huéspedes no sólo pueden encontrar paz y tranquilidad mientras duermen, sino también en el parque de 7.000 metros cuadrados.

Hotel Seeschlössl

Hotel Hirschen Schwarzenberg

Todas las habitaciones del Hotel Hirschen Schwarzenberg están dedicadas a importantes artistas, músicos y poetas.

Hotel Hirschen Schwarzenberg

Suites reales y vistas maravillosas

En SalzburgerLand, una naturaleza única se une a una historia cultural polifacética Hotel Schloss Leopoldskron el rodaje de la mundialmente famosa película "Sonrisas y lágrimas", que en parte se rodó aquí. Los amantes del teatro y la música también encontrarán mucho que hacer en el Schlosshotel Iglhauser ya que la ciudad del lago Mattsee es conocida por sus festivales de verano al aire libre. El castillo del siglo XV ha conservado el ambiente de una cervecería-pub y hoy sirve platos de pescado únicos. No menos delicioso es el Hotel Schloss Prielau donde el chef, galardonado con dos estrellas Michelin, elabora platos de ensueño. Y si lo que busca es un ambiente medieval, visite el Hotel Schloss Mittersill en medio de 900 años de historia.

Saborea el aire de la montaña: Pernoctaciones en las alturas

Los hoteles en castillos, encumbrados en lo alto de las montañas, deleitan con vistas majestuosas y estilo alpino. Rodeados de naturaleza, combinan historia y serenidad, fusionando la grandeza de los Alpes con el encanto de sus antiguas murallas.

Pabellón de caza Kühtai Resort

En el Jagdschloss Kühtai Resort se puede rastrear la historia de la familia Habsburgo, que venía aquí a relajarse antes de sus obligaciones imperiales.

Pabellón de caza Kühtai Resort

Hotel Bergschlössl

El Hotel Bergschlössl, en St. Anton am Arlberg, se encuentra al pie del teleférico y refleja la arquitectura tirolesa.

Hotel Bergschlössl

Donde vivieron caballeros, monjes y damiselas

Los muebles bien conservados, los frescos, las obras de arte e incluso las colecciones de armas y porcelana ofrecen una ventana al pasado, permitiéndonos imaginar cómo era la vida en tiempos antiguos. ¿Cómo vivían camareras, bufones, obispos y nobles? Como siempre, la imaginación no tiene fronteras.

Castillo de Clam

El Castillo de las Almejas sorprende con noches en enramadas, conciertos y visitas privadas del dueño.

Castillo de Clam

Castillo Berg Klösterle

La espiritualidad del lugar, apreciada por monjes carmelitas y capuchinos, ahora cautiva a los huéspedes con su altura y cómodas instalaciones.

Castillo Berg Klösterle

Soñar en medio del Patrimonio de la Humanidad

No sólo las alcobas de estos castillos atraen todas las miradas, sino también sus famosos telones de fondo, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Hotel Schloss Dürnstein

Construido en el siglo XVII, el castillo perteneció a dinastías aristocráticas y está rodeado de viñedos en el centro del Wachau.

Castillo de Dürnstein

Palacio de Schönbrunn

Es difícil de creer, pero se puede pasar la noche en la suite de 167 metros cuadrados de la famosa residencia.

Palacio de Schönbrunn

¿Te apetece una copa de vino?

Ubicados entre suaves viñedos, los hoteles palacio ofrecen una estancia con elegancia. La fusión del ambiente histórico y el pintoresco paisaje de viñedos crea una atmósfera de placer y serenidad. Los huéspedes no solo disfrutan de la tradición vinícola, sino que también tienen la oportunidad de saborear vinos excepcionales en el mismo lugar.

Castillo de Kapfenstein

En el castillo de Kapfenstein, con un panorama que se extiende desde Estiria hasta Hungría y Eslovenia, se ofrecen visitas a bodegas y vinos ecológicos.

Castillo de Kapfenstein

Castillo de Bernstein

Burgenland es conocida por su excelente selección de vinos: El castillo de Bernstein, una fortaleza milenaria, es un lugar maravilloso para brindar.

Castillo de Bernstein
Baja una marcha gracias a la cocina slow food

Gastronomía de hotel en sintonía con la naturaleza

La filosofía slow food del castillo de Lerchenhof, en Carintia, se fundamenta en el uso de ingredientes locales y recursos del entorno cercano. Rodeado de tierras de cultivo sostenible, el trigo se muele en su propio molino y se convierte en pan crujiente, servido en el desayuno cada mañana. Mientras los niños exploran la granja, los adultos pueden relajarse en el sendero Kneipp junto al arroyo. El castillo, de estilo Biedermeier, refleja la sencillez y acogedora tranquilidad propia de esa época, donde la paz fluye con el ritmo de la naturaleza.

Castillo de Lerchenhof

Preguntas frecuentes

Burgenland

  • Castillo de Bernstein

Carintia

  • Hotel Gurk Abbey

  • Castillo Berg Klösterle

  • Hotel Schloss Lerchenhof

  • Castillo de Seefels

  • Seeschlössl Velden

Baja Austria

  • Castillo de Dürnstein

  • Castillo de Schönau

Alta Austria

  • Castillo de Clam

  • Hotel Heritage Hallstatt

  • Hotel Spital am Pyhrn

Salzburgo

  • Castillo Fuschl

  • Castillo Hotel Iglhauser

  • Hotel Schloss Leopoldskron

  • Hotel Schloss Mittersill

  • Hotel Schloss Prielau

Estiria

  • Hotel Judenburg

  • Castillo Kapfenstein

Tirol

  • Hotel Bergschlössl

  • Hotel Schloss Fernsteinsee

  • Pabellón de caza Kühtai Resort

Vorarlberg

  • Hotel Hirschen Schwarzenberg

Viena

  • Palacio de Schönbrunn

Carintia

  • Castillo de Seefels

  • Seeschlössl Velden

Alta Austria

  • Hotel del Patrimonio Hallstatt

Salzburgo

  • Castillo Hotel Iglhauser

  • Castillo Fuschl

  • Hotel Schloss Leopoldskron

Tirol

  • Hotel Schloss Fernsteinsee

La suite del palacio de Schönbrunn está a disposición de los huéspedes para pernoctar. Aquí nadie sufrirá de claustrofobia: Las habitaciones ocupan 167 metros cuadrados de la antigua residencia de verano de la familia imperial.

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