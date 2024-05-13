Dormir en un castillo: noches de ensueño
Introduction
Dormir en un castillo
Los castillos y palacios de Austria, con sus muros centenarios y jardines románticos, desbordan historia y misterio. Alojarse en un hotel castillo es la mejor forma de sumergirse en su encanto y tradición.
¿Por qué es tan relajante alojarse en un castillo?
Cambiar de entorno revitaliza la mente y ofrece nuevas perspectivas. Los castillos, con su atmósfera única, invitan a desconectar: su arquitectura, sonidos y entorno nos transportan a otro mundo. Su paz y aislamiento fomentan una relajación profunda, renovando cuerpo y mente. En Austria, varios hoteles castillo fusionan historia y lujo, brindando servicios exclusivos como spas y gastronomía gourmet para una experiencia inolvidable.
Habitación junto al lago
Estos hoteles castillo no sólo impresionan por sus muros venerables, sino también por su ubicación junto a aguas cristalinas.
Hotel Schloss Seelfels
Esta enorme residencia del siglo XIX se renovó por completo en 2022 y cuenta con lujosas suites y una sauna.
Noches mágicas en lugares místicos
Por si una noche en el castillo no fuera lo suficientemente inusual, algunas de las propiedades renovadas encantan con aspectos muy especiales, como laberintos subterráneos.
Castillo de Schönau
Detalle fascinante del castillo de Schönau: bajo el pabellón de caza hay un complejo sistema de laberintos y cuevas subterráneas.
Hotel Seeschlössl
En el Hotel Seeschlössl, los huéspedes no sólo pueden encontrar paz y tranquilidad mientras duermen, sino también en el parque de 7.000 metros cuadrados.
Suites reales y vistas maravillosas
En SalzburgerLand, una naturaleza única se une a una historia cultural polifacética Hotel Schloss Leopoldskron el rodaje de la mundialmente famosa película "Sonrisas y lágrimas", que en parte se rodó aquí. Los amantes del teatro y la música también encontrarán mucho que hacer en el Schlosshotel Iglhauser ya que la ciudad del lago Mattsee es conocida por sus festivales de verano al aire libre. El castillo del siglo XV ha conservado el ambiente de una cervecería-pub y hoy sirve platos de pescado únicos. No menos delicioso es el Hotel Schloss Prielau donde el chef, galardonado con dos estrellas Michelin, elabora platos de ensueño. Y si lo que busca es un ambiente medieval, visite el Hotel Schloss Mittersill en medio de 900 años de historia.
Saborea el aire de la montaña: Pernoctaciones en las alturas
Los hoteles en castillos, encumbrados en lo alto de las montañas, deleitan con vistas majestuosas y estilo alpino. Rodeados de naturaleza, combinan historia y serenidad, fusionando la grandeza de los Alpes con el encanto de sus antiguas murallas.
Pabellón de caza Kühtai Resort
En el Jagdschloss Kühtai Resort se puede rastrear la historia de la familia Habsburgo, que venía aquí a relajarse antes de sus obligaciones imperiales.
Donde vivieron caballeros, monjes y damiselas
Los muebles bien conservados, los frescos, las obras de arte e incluso las colecciones de armas y porcelana ofrecen una ventana al pasado, permitiéndonos imaginar cómo era la vida en tiempos antiguos. ¿Cómo vivían camareras, bufones, obispos y nobles? Como siempre, la imaginación no tiene fronteras.
Soñar en medio del Patrimonio de la Humanidad
No sólo las alcobas de estos castillos atraen todas las miradas, sino también sus famosos telones de fondo, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
¿Te apetece una copa de vino?
Ubicados entre suaves viñedos, los hoteles palacio ofrecen una estancia con elegancia. La fusión del ambiente histórico y el pintoresco paisaje de viñedos crea una atmósfera de placer y serenidad. Los huéspedes no solo disfrutan de la tradición vinícola, sino que también tienen la oportunidad de saborear vinos excepcionales en el mismo lugar.
Castillo de Kapfenstein
En el castillo de Kapfenstein, con un panorama que se extiende desde Estiria hasta Hungría y Eslovenia, se ofrecen visitas a bodegas y vinos ecológicos.
Gastronomía de hotel en sintonía con la naturaleza
La filosofía slow food del castillo de Lerchenhof, en Carintia, se fundamenta en el uso de ingredientes locales y recursos del entorno cercano. Rodeado de tierras de cultivo sostenible, el trigo se muele en su propio molino y se convierte en pan crujiente, servido en el desayuno cada mañana. Mientras los niños exploran la granja, los adultos pueden relajarse en el sendero Kneipp junto al arroyo. El castillo, de estilo Biedermeier, refleja la sencillez y acogedora tranquilidad propia de esa época, donde la paz fluye con el ritmo de la naturaleza.