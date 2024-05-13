Castillos y palacios de Austria

Los castillos y palacios conectan el pasado con el presente, con inesperadas experiencias culturales.

Podrás vivir la historia en estado puro.

En todo su territorio, Austria está repleta de imponentes castillos y palacios centenarios. Se erigen orgullosos sobre colinas y gozan de unas vistas que se pierden en el horizonte. O se encuentran entre paisajes pintorescos, rodeados de prados, campos y frondosos bosques. Nada más entrar en los edificios imperiales y en sus jardines y parques ya puedes llevarte una viva impresión de la vida de los escuderos y doncellas, los señores del castillo y los monarcas.

Los austríacos son conscientes de su patrimonio cultural, lo conservan con sumo esmero, cercanía y cuidado, y lo mantienen vivo. Muchos de los castillos y palacios han sido cuidadosamente restaurados y abiertos al público. Durante las visitas guiadas a castillos y palacios, los visitantes pueden descubrir anécdotas del pomposo día a día de los Habsburgo, condes, príncipes y otros nobles.

Además, los edificios históricos a menudo se decoran con un aspecto moderno y se utilizan como escenarios para conciertos, fiestas caballerescas o festivales de verano.

El Palacio de Schönbrunn en Viena y el Palacio Eggenberg en Graz han recibido un premio muy especial: ambos han sido declarados Patrimonio mundial de la UNESCO.

Mantén los ojos bien abiertos, porque en Austria el arte y la cultura pueden aparecer, de forma totalmente inesperada, detrás de cada esquina.

Celebra, pasea y duerme en castillos y palacios

Se alza el telón de los festivales en palacios y castillos

La gran variedad de festivales en palacios y castillos de Austria es excepcional, y los escenarios son tan extraordinarios como únicos.

Festivales en palacios y castillos

Los jardines más bellos de palacios y castillos

Acompáñanos a dar un paseo por los jardines de palacios y castillos más bonitos de Austria y déjate hechizar por los jardines.

Jardines de palacios y castillos

Pasar la noche en palacios y castillos

Aquí no solo se hacen realidad los sueños de príncipes y princesas: estancias de cuento en castillos y palacios que invitan a pasar la noche.

Dormir en castillos y palacios
Castillos y palacios: nueve estados federales de Austria
Los castillos y palacios más bonitos del Burgenland

El Palacio Esterházy, el Palacio de Lackenbach del Renacimiento y el Castillo de Forchtenstein permiten seguir los pasos de la familia principesca Esterházy.

Otros destinos populares para excursiones a castillos y palacios en el Burgenland:

Castillos y palacios en Burgenland
Los castillos y palacios más bonitos de Carintia

Los palacios más bonitos de Carintia suelen ser lugares populares para celebrar conciertos, bodas o festivales de verano:

Otros palacios y castillos en Carintia conocidos por su singularidad:

Aquí puedes encontrar más palacios y castillos en Carintia.

Castillos y palacios Carintia
Los castillos y palacios más bonitos de la Baja Austria

  • Palacio Hof: en este palacio se pueden visitar sus magníficos aposentos. El jardín barroco reconstruido con laberinto es muy popular y conocido.

  • Palacio de Laxenburg consta en realidad de dos edificios: el palacio Altes Schloss de la Edad Media y el palacio Blauer Hof de la época barroca.

  • Castillo de Grafenegg solo se puede visitar en los meses de verano. Recomendación: planifica una visita a un concierto en la torre Wolkenturm.

  • Muy por encima del valle de Kamptal, se erige el Castillo de Rosenburg sobre una majestuosa roca. Y las aves rapaces de su centro de cetrería vuelan en círculos sobre él.

  • Castillo de Rosenau: edificio barroco que alberga el único museo sobre la masonería del mundo, con una logia original del siglo XVIII.

  • En el Castillo de Schallaburg de 1000 años de antigüedad cada año se celebran interesantes exposiciones. Y también vale la pena ver las 1600 figuras de terracota en su patio de arcadas, el Arkadenhof.

  • Las ruinas del Castillo de Aggstein son famosas por ser el escenario perfecto para eventos como la fiesta medieval y el mercado de artesanía, entre otros.

Aquí puedes encontrar más palacios y castillos en la Baja Austria.

Castillos y palacios Baja Austria
Los castillos y palacios más bonitos de la Alta Austria

  • Castillo Seeschloss Ort : El castillo, que se hizo famoso como «Schlosshotel Orth» en la televisión austriaca, está situado en una pequeña isla del lago Traunsee. Es uno de los edificios más antiguos del Salzkammergut. Según la leyenda, fue construido por el gigante Erla por amor a la sirena Blondchen del lago Traunsee.

  • Castillo de Greinburg: es el castillo habitado más antiguo de Austria.

  • Museo del Castillo de Linz: originalmente un castillo, ahora alberga un museo.

  • Castillo de Clam: aquí se puede pernoctar en casas enramadas y suites.

Burgen und Schlösser Oberösterreich
Los castillos y palacios más bonitos de Estiria

  • Castillo de Eggenberg: el conjunto palaciego más grande e importante de Estiria alberga partes del museo universal Joanneum.

  • Castillo de Seggau: este castillo situado en la región vinícola del sur de Estiria tiene una bodega de más de 300 años. Es una de las más antiguas y grandes de Austria.

  • Palacio de Herberstein: si te gustan las plantas, los animales y el arte, deberías visitar sus jardines.

  • El Castillo de Piber es conocido por ser el criadero de la raza de caballos Lipizzaner. Solo aquí se crían los sementales de la raza Lipizzaner, que se exhiben en la mundialmente famosa Escuela Española de Equitación de Viena.

  • Castillo de Pöllau: la planta de la basílica de San Pedro de Roma fue el modelo a seguir para el Castillo de Pöllau, motivo por el que recibió el sobrenombre de la "Catedral de San Pedro de Estiria".

  • Castillo Deutschlandsberg: este castillo medieval alberga un hotel, un restaurante con un toque de la guía GaultMillau y un reputado museo arqueológico.

  • Se puede llegar al Castillo de Riegersburg por el ascensor de cristal o a pie a través de los siete portones del castillo o, si te gusta el deporte, puedes subir por una vía ferrata.

    Aquí puedes encontrar más castillos y palacios de Estiria.

Castillos y palacios Estiria

Ruta Schlösserstraße de Estiria/Burgenland: castillos feudales, fortificaciones y fortalezas

Schlösserstraße
Los castillos y palacios más bonitos: región de Salzburgo

  1. Palacio de Mirabell y sus jardines: Siempre ha sido un símbolo de amor: el príncipe arzobispo Wolf Dietrich hizo construir el Palacio de Mirabell con un jardín de recreo barroco para su Salome Alt, su amante, y también fue el escenario de la película Sonrisas y lágrimas. Hoy en día, La Sala de Mármol (Marmorsaal) está considerada uno de los salones de bodas más bellos del mundo.

  2. El Palacio Hellbrunn con sus fuentes luminosas es de lo más refrescante en verano.

  3. El Castillo de Hohenwerfen tiene una campana de cuatro toneladas, que suena durante las visitas guiadas.

  4. El Walzenorgel más antiguo del mundo todavía en uso, suena tres veces al día.

Aquí puedes encontrar más palacios y castillos en la región de Salzburgo.

Castillos y palacios SalzburgerLand
Los castillos y palacios más bonitos del Tirol

  • En el Palacio Imperial de Hofburg en Innsbruck los suntuosos salones, completamente renovados, son fieles a su estado original en el siglo XVIII. Lo más destacado son los aposentos de la emperatriz Elisabeth, con sus cinco aposentos decorados en diferentes colores.

  • En el Castillo de Ambras, además de la galería de retratos de los Habsburgo con más de 200 retratos, también hay una de las colecciones de vidrio más extensas del mundo y la Cámara de Arte y Curiosidades del archiduque Fernando II, que ya era digna de ver en el siglo XVI.

  • Castillo de Tratzberg: la joya del Renacimiento se une a la digitalización, porque además de la visita, también se puede hacer un viaje en el tiempo con gafas de realidad virtual.

  • Fortaleza de Kufstein: la torre Bürgerturm de la fortaleza alberga el órgano al aire libre más grande del mundo: el Heldenorgel. Su interpretación diaria conmemora a todas las víctimas de guerra.

Aquí puedes encontrar más palacios y castillos en el Tirol.

Castillos y palacios Tirol
Los castillos y palacios más bonitos de Vorarlberg

  • El Castillo Schattenburg en Feldkirch es el lugar de conservación de una de las colecciones de armas históricas más importantes de Austria. Durante los meses de verano se celebran conciertos en la sala de los caballeros.

  • Palacio de Hohenems: aquí, en la biblioteca del palacio, se descubrió en 1755 el manuscrito del Cantar de los nibelungos. Este palacio rectangular con su impresionante patio interior y la sala de los caballeros se considera una de las construcciones renacentistas más bellas de la región del lago de Constanza.

  • Castillo de Glopper, también conocido como Castillo de Neu-Ems, es una fortaleza situada a gran altura. En 2018 se reformó para convertirlo en un hotel de 5 estrellas.


    Aquí puedes encontrar más palacios y castillos en Vorarlberg.

Castillos y palacios Vorarlberg
Los castillos y palacios más bonitos de Viena

  • El Palacio de Schönbrunn es la antigua residencia de verano de la emperatriz Sisí y los Habsburgo. Este conjunto también alberga el zoológico más antiguo del mundo.

  • Palacio Belvedere: en el antiguo palacio residencial del Príncipe Eugenio se presentan obras de Klimt, Schiele y Kokoschka en un magnífico entorno barroco.

  • El Palacio Imperial de Hofburg fue la residencia imperial y el centro imperial de la ciudad de Viena y, hoy en día, es uno de los conjuntos palaciegos más grandes del mundo.

  • El Palacio de Hermesvilla fue el refugio de la emperatriz Elisabeth. Su esposo, el emperador Francisco José, hizo construir el pabellón de caza en la actual Reserva natural Lainzer Tiergarten para retener más tiempo a Sisí en Viena.

  • Los palacios de la calle Ringstraße fueron construidos, habitados y parcialmente alquilados por nobles y la burguesía adinerada a finales del siglo XIX. Hoy en día albergan cafeterías, el Parlamento y hoteles tan conocidos como el Hotel Imperial, el Hotel Ritz-Carlton o el Hotel Kempinski.

La conservación de los tesoros históricos

La Comisión de la UNESCO se dedica a proteger y fomentar la diversidad de las expresiones culturales. En Austria, la UNESCO ha reconocido 12 Patrimonios mundiales, y vale la pena visitarlos todos y cada uno:

  • El magnífico Palacio de Schönbrunn.

  • Los centros históricos de Viena, Salzburgo, Baden y Graz con el Castillo de Eggenberg.

  • Los encantadores paisajes de Wachau, el lago Neusiedler See, el limes del Danubio y la región de Hallstatt-Dachstein.

  • El Ferrocarril de Semmering.

  • Los palafitos prehistóricos.

  • Los hayedos en el Parque Nacional Kalkalpen.

Además, la UNESCO también distingue Patrimonios mundiales inmateriales, ritos y fiestas especiales que merecen ser protegidos, tradiciones que se han transmitido oralmente o conocimientos en torno al arte ambiental y la artesanía.

Datos interesantes sobre los castillos y palacios de Austria

En Austria hay alrededor de 1000 castillos y palacios, aunque de algunos no se conservan más que las ruinas.

  • Castillo de Forchtenstein, Burgenland

  • Castillo de Hochosterwitz, Carintia

  • Castillo de Kreuzenstein, Baja Austria

  • Castillo Burg Clam, Alta Austria

  • Castillo de Hohenwerfen, Salzburgo

  • Castillo de Riegersburg, Estiria

  • Fortaleza de Kufstein, Tirol

  • Castillo de Schattenburg, Vorarlberg

La Fortaleza de Hohensalzburg, que domina la ciudad de Salzburgo, ya que es uno de los castillos conservados casi por completo más grandes de la Europa Central. El órgano de rodillos más antiguo del mundo todavía en uso sigue sonando aquí tres veces al día.

El Palacio de Schönbrunn es el más grande de Austria y es Patrimonio mundial de la UNESCO desde 1996. El Palacio de Schönbrunn es la antigua residencia de verano de la emperatriz Sisí y los Habsburgo. Este conjunto también alberga el zoológico más antiguo del mundo.

La diferencia radica principalmente en sus diferentes funciones: un castillo solía utilizarse a modo de defensa. Con sus gruesos muros, protegía contra las tropas enemigas y se encontraba principalmente sobre una colina para disponer de unas amplias vistas. Los castillos se construyeron en general antes que los palacios, es decir, en la Edad Media.

Por el contrario, un palacio era la residencia de los nobles. Tenía una función representativa y reflejaba la riqueza y el poder de su dueño. En este sentido, un palacio estaba lujosamente amueblado, tenía grandes ventanales, salones y aposentos pomposos y amplios jardines con un bonito diseño.

Paisajes de ensueño que invitan a dormir: aquí puedes disfrutar de noches de cuentos de hadas y estancias imperiales en castillos, antiguas residencias nobles y fortalezas medievales:

  • Burgenland: Castillo de Bernstein, Castillo de Lockenhaus

  • Carintia: Hotel Schloss Lerchenhof, Schloss Seefels, Seeschlössl Velden

  • Baja Austria: Castillo de Schönau, Castillo de Dürnstein

  • Alta Austria: Castillo de Clam, Heritage Hotel Hallstatt

  • SalzburgerLand: Hotel Schloss Leopoldskron, Schloss Fuschl

  • Estiria: Castillo Kapfenstein, Castillo Gamlitz, Castillo Pichlarn

  • Tirol: Hotel Schloss Fernsteinsee, Jagdschloss Kühtai, Hotel Bergschlössl

  • Vorarlberg: Hotel Hirschen Schwarzenberg, Castillo de Glopper

  • Viena: Palacio de Schönbrunn, Palacio de Wilhelminenberg

También puedes pasar la noche en los castillos, palacios y casas señoriales convertidos en hoteles.

Sostenibilidad social

Información sobre la protección del medioambiente

La protección del patrimonio nacional es la conservación y el uso de edificios históricos. Mediante su mantenimiento y restauración, como ocurre en castillos y palacios, se ahorran recursos como materiales de construcción y se evita la degradación del suelo debido a nuevas construcciones.

De modo que la conservación de valiosos edificios históricos contribuye, por un lado, a la protección del clima y, por el otro, a la conservación de la artesanía tradicional, porque los materiales y técnicas de construcción de antaño requieren unos conocimientos y habilidades ancestrales.

Con la accesibilidad y la inclusión en las experiencias artísticas y culturales se refuerza la sostenibilidad social y se tiene en cuenta un trato respetuoso para todos.

