Los castillos y palacios conectan el pasado con el presente, con inesperadas experiencias culturales.

Podrás vivir la historia en estado puro.

En todo su territorio, Austria está repleta de imponentes castillos y palacios centenarios. Se erigen orgullosos sobre colinas y gozan de unas vistas que se pierden en el horizonte. O se encuentran entre paisajes pintorescos, rodeados de prados, campos y frondosos bosques. Nada más entrar en los edificios imperiales y en sus jardines y parques ya puedes llevarte una viva impresión de la vida de los escuderos y doncellas, los señores del castillo y los monarcas.

Los austríacos son conscientes de su patrimonio cultural, lo conservan con sumo esmero, cercanía y cuidado, y lo mantienen vivo. Muchos de los castillos y palacios han sido cuidadosamente restaurados y abiertos al público. Durante las visitas guiadas a castillos y palacios, los visitantes pueden descubrir anécdotas del pomposo día a día de los Habsburgo, condes, príncipes y otros nobles.

Además, los edificios históricos a menudo se decoran con un aspecto moderno y se utilizan como escenarios para conciertos, fiestas caballerescas o festivales de verano.

El Palacio de Schönbrunn en Viena y el Palacio Eggenberg en Graz han recibido un premio muy especial: ambos han sido declarados Patrimonio mundial de la UNESCO.

Mantén los ojos bien abiertos, porque en Austria el arte y la cultura pueden aparecer, de forma totalmente inesperada, detrás de cada esquina.