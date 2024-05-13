Castillos y palacios de Austria
Podrás vivir la historia en estado puro.
En todo su territorio, Austria está repleta de imponentes castillos y palacios centenarios. Se erigen orgullosos sobre colinas y gozan de unas vistas que se pierden en el horizonte. O se encuentran entre paisajes pintorescos, rodeados de prados, campos y frondosos bosques. Nada más entrar en los edificios imperiales y en sus jardines y parques ya puedes llevarte una viva impresión de la vida de los escuderos y doncellas, los señores del castillo y los monarcas.
Los austríacos son conscientes de su patrimonio cultural, lo conservan con sumo esmero, cercanía y cuidado, y lo mantienen vivo. Muchos de los castillos y palacios han sido cuidadosamente restaurados y abiertos al público. Durante las visitas guiadas a castillos y palacios, los visitantes pueden descubrir anécdotas del pomposo día a día de los Habsburgo, condes, príncipes y otros nobles.
Además, los edificios históricos a menudo se decoran con un aspecto moderno y se utilizan como escenarios para conciertos, fiestas caballerescas o festivales de verano.
El Palacio de Schönbrunn en Viena y el Palacio Eggenberg en Graz han recibido un premio muy especial: ambos han sido declarados Patrimonio mundial de la UNESCO.
Mantén los ojos bien abiertos, porque en Austria el arte y la cultura pueden aparecer, de forma totalmente inesperada, detrás de cada esquina.
Celebra, pasea y duerme en castillos y palacios
Se alza el telón de los festivales en palacios y castillos
La gran variedad de festivales en palacios y castillos de Austria es excepcional, y los escenarios son tan extraordinarios como únicos.
Los jardines más bellos de palacios y castillos
Acompáñanos a dar un paseo por los jardines de palacios y castillos más bonitos de Austria y déjate hechizar por los jardines.
El Palacio Esterházy, el Palacio de Lackenbach del Renacimiento y el Castillo de Forchtenstein permiten seguir los pasos de la familia principesca Esterházy.
Otros destinos populares para excursiones a castillos y palacios en el Burgenland:
Castillo de Güssing: el castillo más antiguo del estado, construido sobre un volcán extinto
Castillo de Lockenhaus: antigua residencia de los caballeros templarios
Castillo de Schlaining: con el Friedensmuseum, el museo de la paz
Castillo de Bernstein: hotel de gestión familiar en su cuarta generación, que conserva incluso su mobiliario original
Castillo de Halbturn: una construcción barroca con parque y la antigua residencia imperial de verano
RECOMENDACIÓN: Aquí puedes encontrar más palacios y castillos en el Burgenland.
Los palacios más bonitos de Carintia suelen ser lugares populares para celebrar conciertos, bodas o festivales de verano:
Palacio Porcia: esta construcción renacentista es un lugar para eventos y exposiciones.
En las ruinas del Castillo de Finkenstein sobre el lago Faaker See hay un recinto para 1000 personas para eventos, que resultan espectaculares debido a las vistas.
Palacio Pöckstein: en su jardín francés tienen lugar festivales de verano y eventos al aire libre.
Otros palacios y castillos en Carintia conocidos por su singularidad:
El Castillo de Maria Loretto se encuentra en una península a orillas del lago Wörthersee y es un lugar popular para festivales y bodas.
El impresionante Castillo de Hochosterwitz se erige sobre un acantilado de piedra caliza de 150 metros de altura, un edificio solitario en el paisaje y que, por lo tanto, atrae toda la atención.
El Castillo de Landskron no solo es conocido por el centro de cetrería Adlerarena, sino también por su restaurante galardonado con un toque de la guía GaultMillau.
En Friesach puedes vivir la experiencia de participar en las obras de construcción de un castillo.
RECOMENDACIÓN: Aquí puedes encontrar más palacios y castillos en Carintia.
Palacio Hof: en este palacio se pueden visitar sus magníficos aposentos. El jardín barroco reconstruido con laberinto es muy popular y conocido.
Palacio de Laxenburg consta en realidad de dos edificios: el palacio Altes Schloss de la Edad Media y el palacio Blauer Hof de la época barroca.
Castillo de Grafenegg solo se puede visitar en los meses de verano. Recomendación: planifica una visita a un concierto en la torre Wolkenturm.
Muy por encima del valle de Kamptal, se erige el Castillo de Rosenburg sobre una majestuosa roca. Y las aves rapaces de su centro de cetrería vuelan en círculos sobre él.
Castillo de Rosenau: edificio barroco que alberga el único museo sobre la masonería del mundo, con una logia original del siglo XVIII.
En el Castillo de Schallaburg de 1000 años de antigüedad cada año se celebran interesantes exposiciones. Y también vale la pena ver las 1600 figuras de terracota en su patio de arcadas, el Arkadenhof.
Las ruinas del Castillo de Aggstein son famosas por ser el escenario perfecto para eventos como la fiesta medieval y el mercado de artesanía, entre otros.
RECOMENDACIÓN: Aquí puedes encontrar más palacios y castillos en la Baja Austria.
Castillo Seeschloss Ort : El castillo, que se hizo famoso como «Schlosshotel Orth» en la televisión austriaca, está situado en una pequeña isla del lago Traunsee. Es uno de los edificios más antiguos del Salzkammergut. Según la leyenda, fue construido por el gigante Erla por amor a la sirena Blondchen del lago Traunsee.
Castillo de Greinburg: es el castillo habitado más antiguo de Austria.
Museo del Castillo de Linz: originalmente un castillo, ahora alberga un museo.
Castillo de Clam: aquí se puede pernoctar en casas enramadas y suites.
Castillo de Eggenberg: el conjunto palaciego más grande e importante de Estiria alberga partes del museo universal Joanneum.
Castillo de Seggau: este castillo situado en la región vinícola del sur de Estiria tiene una bodega de más de 300 años. Es una de las más antiguas y grandes de Austria.
Palacio de Herberstein: si te gustan las plantas, los animales y el arte, deberías visitar sus jardines.
El Castillo de Piber es conocido por ser el criadero de la raza de caballos Lipizzaner. Solo aquí se crían los sementales de la raza Lipizzaner, que se exhiben en la mundialmente famosa Escuela Española de Equitación de Viena.
Castillo de Pöllau: la planta de la basílica de San Pedro de Roma fue el modelo a seguir para el Castillo de Pöllau, motivo por el que recibió el sobrenombre de la "Catedral de San Pedro de Estiria".
Castillo Deutschlandsberg: este castillo medieval alberga un hotel, un restaurante con un toque de la guía GaultMillau y un reputado museo arqueológico.
Se puede llegar al Castillo de Riegersburg por el ascensor de cristal o a pie a través de los siete portones del castillo o, si te gusta el deporte, puedes subir por una vía ferrata.
RECOMENDACIÓN: Aquí puedes encontrar más castillos y palacios de Estiria.
Ruta Schlösserstraße de Estiria/Burgenland: castillos feudales, fortificaciones y fortalezas
Palacio de Mirabell y sus jardines: Siempre ha sido un símbolo de amor: el príncipe arzobispo Wolf Dietrich hizo construir el Palacio de Mirabell con un jardín de recreo barroco para su Salome Alt, su amante, y también fue el escenario de la película Sonrisas y lágrimas. Hoy en día, La Sala de Mármol (Marmorsaal) está considerada uno de los salones de bodas más bellos del mundo.
El Palacio Hellbrunn con sus fuentes luminosas es de lo más refrescante en verano.
El Castillo de Hohenwerfen tiene una campana de cuatro toneladas, que suena durante las visitas guiadas.
El Walzenorgel más antiguo del mundo todavía en uso, suena tres veces al día.
RECOMENDACIÓN: Aquí puedes encontrar más palacios y castillos en la región de Salzburgo.
En el Palacio Imperial de Hofburg en Innsbruck los suntuosos salones, completamente renovados, son fieles a su estado original en el siglo XVIII. Lo más destacado son los aposentos de la emperatriz Elisabeth, con sus cinco aposentos decorados en diferentes colores.
En el Castillo de Ambras, además de la galería de retratos de los Habsburgo con más de 200 retratos, también hay una de las colecciones de vidrio más extensas del mundo y la Cámara de Arte y Curiosidades del archiduque Fernando II, que ya era digna de ver en el siglo XVI.
Castillo de Tratzberg: la joya del Renacimiento se une a la digitalización, porque además de la visita, también se puede hacer un viaje en el tiempo con gafas de realidad virtual.
Fortaleza de Kufstein: la torre Bürgerturm de la fortaleza alberga el órgano al aire libre más grande del mundo: el Heldenorgel. Su interpretación diaria conmemora a todas las víctimas de guerra.
RECOMENDACIÓN: Aquí puedes encontrar más palacios y castillos en el Tirol.
El Castillo Schattenburg en Feldkirch es el lugar de conservación de una de las colecciones de armas históricas más importantes de Austria. Durante los meses de verano se celebran conciertos en la sala de los caballeros.
Palacio de Hohenems: aquí, en la biblioteca del palacio, se descubrió en 1755 el manuscrito del Cantar de los nibelungos. Este palacio rectangular con su impresionante patio interior y la sala de los caballeros se considera una de las construcciones renacentistas más bellas de la región del lago de Constanza.
Castillo de Glopper, también conocido como Castillo de Neu-Ems, es una fortaleza situada a gran altura. En 2018 se reformó para convertirlo en un hotel de 5 estrellas.
RECOMENDACIÓN: Aquí puedes encontrar más palacios y castillos en Vorarlberg.
El Palacio de Schönbrunn es la antigua residencia de verano de la emperatriz Sisí y los Habsburgo. Este conjunto también alberga el zoológico más antiguo del mundo.
Palacio Belvedere: en el antiguo palacio residencial del Príncipe Eugenio se presentan obras de Klimt, Schiele y Kokoschka en un magnífico entorno barroco.
El Palacio Imperial de Hofburg fue la residencia imperial y el centro imperial de la ciudad de Viena y, hoy en día, es uno de los conjuntos palaciegos más grandes del mundo.
El Palacio de Hermesvilla fue el refugio de la emperatriz Elisabeth. Su esposo, el emperador Francisco José, hizo construir el pabellón de caza en la actual Reserva natural Lainzer Tiergarten para retener más tiempo a Sisí en Viena.
Los palacios de la calle Ringstraße fueron construidos, habitados y parcialmente alquilados por nobles y la burguesía adinerada a finales del siglo XIX. Hoy en día albergan cafeterías, el Parlamento y hoteles tan conocidos como el Hotel Imperial, el Hotel Ritz-Carlton o el Hotel Kempinski.
La Comisión de la UNESCO se dedica a proteger y fomentar la diversidad de las expresiones culturales. En Austria, la UNESCO ha reconocido 12 Patrimonios mundiales, y vale la pena visitarlos todos y cada uno:
El magnífico Palacio de Schönbrunn.
Los centros históricos de Viena, Salzburgo, Baden y Graz con el Castillo de Eggenberg.
Los encantadores paisajes de Wachau, el lago Neusiedler See, el limes del Danubio y la región de Hallstatt-Dachstein.
El Ferrocarril de Semmering.
Los palafitos prehistóricos.
Los hayedos en el Parque Nacional Kalkalpen.
Además, la UNESCO también distingue Patrimonios mundiales inmateriales, ritos y fiestas especiales que merecen ser protegidos, tradiciones que se han transmitido oralmente o conocimientos en torno al arte ambiental y la artesanía.
Datos interesantes sobre los castillos y palacios de Austria
Sostenibilidad social
La protección del patrimonio nacional es la conservación y el uso de edificios históricos. Mediante su mantenimiento y restauración, como ocurre en castillos y palacios, se ahorran recursos como materiales de construcción y se evita la degradación del suelo debido a nuevas construcciones.
De modo que la conservación de valiosos edificios históricos contribuye, por un lado, a la protección del clima y, por el otro, a la conservación de la artesanía tradicional, porque los materiales y técnicas de construcción de antaño requieren unos conocimientos y habilidades ancestrales.
Con la accesibilidad y la inclusión en las experiencias artísticas y culturales se refuerza la sostenibilidad social y se tiene en cuenta un trato respetuoso para todos.