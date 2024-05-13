Experiencias con animales
Excursiones, safaris y observaciones
Introduction
Amanece en un prado de montaña en Austria. El aire es fresco y despejado, y de repente, ahí están: una familia de lobos, moviéndose silenciosamente entre la niebla. Son esos momentos únicos en la montaña los que nos dejan sin aliento. Los Alpes austriacos están llenos de sorpresas: marmotas que calientan a sus crías bajo el sol de la mañana, rompiendo el silencio con su característico silbido. O puedes caminar junto a esponjosas alpacas por las montañas, disfrutando de su tranquila naturaleza y descubriendo lo relajante que puede ser un paseo compartido. Las montañas austriacas son un lugar lleno de maravillas, donde las familias pueden vivir juntas las pequeñas y grandes maravillas de la naturaleza.
Observación de animales salvajes
Observación de quebrantahuesos en el Valle de Rauris
En el Valle de Rauris Kruml, "Valle de los Buitres", águilas reales, buitres y quebrantahuesos vuelan en libertad.
Avistamiento de linces en el Parque Nacional de Kalkalpen
El tímido lince regresa lentamente a los Alpes. Las excursiones guiadas por el Parque Nacional de Kalkalpen ofrecen la oportunidad de descubrir a este fascinante cazador.
Safari de castores en las llanuras aluviales del Danubio
Descubra el mundo de los castores en los bosques ribereños del Danubio. Las excursiones guiadas al amanecer o al atardecer son especialmente emocionantes.
Gatos salvajes alimentándose en Parque Nacional de Thayatal
Con un poco de suerte, el raro gato montés europeo puede ser avistado en el Thayatal. También hay un recinto dedicado a los gatos monteses para conocer su comportamiento.
Celo del ciervo rojo en los Alpes Calcáreos
En otoño, la berrea del ciervo en el Parque Nacional Kalkalpen es un espectáculo único, con visitas para observar a estos animales.
Safari en el Seewinkel
Los guardabosques te llevan por la naturaleza del Seewinkel. Genial: descubra especies de aves entre juncos y estepa que sólo se encuentran aquí.
Fauna y espectáculo de alimentación en Habachtal
Durante la visita guiada, aprenderá más sobre los distintos tipos de alimentación y las muchas facetas inesperadas de la gestión de la fauna salvaje.
Observación de reptiles en las llanuras aluviales Danubio
Conozca los reptiles locales y su hábitat. Lagartos esmeralda, culebras de dados y serpientes esculapias se sienten como en casa en la soleada ladera de Rötelsteinfelsen.
En el santuario de osos de Arbesbach
En el bosque de los osos, los osos rescatados tienen un hogar acogedor y se les puede observar buscando comida, echándose la siesta o chapoteando en el estanque.
Experiencias extraordinarias con animales
Campamento de huskies en Kleinwalsertal
En la hoguera aprenderás datos interesantes sobre los fascinantes perros. Después comienza la aventura en trineo tirado por huskies.
Espectáculo de aves rapaces en el castillo de Hohenwerfen
El castillo de Hohenwerfen destaca por su impresionante espectáculo de aves rapaces, donde halcones, buitres y águilas muestran sus habilidades de vuelo.
Montaña de los monos en Villach
En una visita al reino de los monos, aprenderá todo sobre los macacos japoneses. 180 animales viven aquí y pueden ser observados en libertad
Circo de truchas en St. Aegidi
Seguro que nunca ha visto este curioso espectáculo: truchas domesticadas realizan sus acrobacias en el arroyo Mühlbach.
Excursiones con llamas y alpacas
Senderismo con la Dama Llama en Maria Anzbach
Un zoólogo nos acerca al mundo de las llamas y las alpacas. Una excursión para toda la familia.
Las alpacas del Dörflgraf
La granja de alpacas se encuentra a pocos minutos en coche de Weiz y también alberga bueyes de Almo, mini cerdos, cabras y gallinas.
Excursión con alpacas en Seefeld
Tras una introducción inicial y una breve sesión informativa, guíe a "su" alpaca o llama por colinas y valles.
Senderismo con llamas en Hall-Wattens
Durante la ruta de senderismo aprenderá mucho sobre la llama y la región, con sus numerosas costumbres y tradiciones, mientras toma un tentempié.
Senderismo con burros y cabras
Paseo con cabras por el Wurzeralm
El día de aventura comienza con una visita guiada por la granja. A continuación, daremos un paseo con las adorables cabras por lugares pintorescos de la granja.
Senderismo con cabras cerca de Hagenbrunn
Paso a paso hacia la desaceleración: involúcrese con los animales, forme parte del rebaño y acérquese mucho a ellos.
Paseos en burro por el Waldviertel
Salir a pasear con animales de orejas largas: un paseo tranquilo, una excursión dedicada de un día o un día de aventura son posibles en la granja de burros Waldviertel.
Yoga con cabras
Yoga con cabras en Poysbrunn
¿Yoga en medio de un rebaño de cabras? No se trata sólo de conectar contigo mismo, sino también con otros seres vivos. Los animales nos ayudan a enraizarnos.
Zoológicos, parques de animales y refugios excepcionales
Zoo de los Alpes en Innsbruck
Los Alpes albergan una asombrosa diversidad de vida. 2.000 especies viven en el Zoo Alpino de Innsbruck.
Rarezas del zoo de Ebbs
El zoo ofrece una impresionante colección de animales exóticos, como tortugas gigantes y loros guacamayos.
Casa del Mar en Viena
Descubre el fascinante mundo submarino en pleno centro de la ciudad, en una histórica torre antiaérea de la Segunda Guerra Mundial.
Zoológico de reptiles de Klagenfurt
Un día con lagartos, serpientes y arañas: El zoo de reptiles más rico en especies de Austria es un emocionante destino de excursión para toda la familia.