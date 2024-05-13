Codo con codo con una alpaca, observe aves poco comunes y pase el día con una marmota: Las actividades con animales prometen experiencias extraordinarias.

Amanece en un prado de montaña en Austria. El aire es fresco y despejado, y de repente, ahí están: una familia de lobos, moviéndose silenciosamente entre la niebla. Son esos momentos únicos en la montaña los que nos dejan sin aliento. Los Alpes austriacos están llenos de sorpresas: marmotas que calientan a sus crías bajo el sol de la mañana, rompiendo el silencio con su característico silbido. O puedes caminar junto a esponjosas alpacas por las montañas, disfrutando de su tranquila naturaleza y descubriendo lo relajante que puede ser un paseo compartido. Las montañas austriacas son un lugar lleno de maravillas, donde las familias pueden vivir juntas las pequeñas y grandes maravillas de la naturaleza.