Close-up of black goat with horns and leash on green alpine meadow, mountain in the background.
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Experiencias con animales
Excursiones, safaris y observaciones

Codo con codo con una alpaca, observe aves poco comunes y pase el día con una marmota: Las actividades con animales prometen experiencias extraordinarias.

Amanece en un prado de montaña en Austria. El aire es fresco y despejado, y de repente, ahí están: una familia de lobos, moviéndose silenciosamente entre la niebla. Son esos momentos únicos en la montaña los que nos dejan sin aliento. Los Alpes austriacos están llenos de sorpresas: marmotas que calientan a sus crías bajo el sol de la mañana, rompiendo el silencio con su característico silbido. O puedes caminar junto a esponjosas alpacas por las montañas, disfrutando de su tranquila naturaleza y descubriendo lo relajante que puede ser un paseo compartido. Las montañas austriacas son un lugar lleno de maravillas, donde las familias pueden vivir juntas las pequeñas y grandes maravillas de la naturaleza.

Observación de animales salvajes

Observación de quebrantahuesos en el Valle de Rauris

En el Valle de Rauris Kruml, "Valle de los Buitres", águilas reales, buitres y quebrantahuesos vuelan en libertad.

Observación de buitres

Avistamiento de linces en el Parque Nacional de Kalkalpen

El tímido lince regresa lentamente a los Alpes. Las excursiones guiadas por el Parque Nacional de Kalkalpen ofrecen la oportunidad de descubrir a este fascinante cazador.

Observación de linces

Safari de castores en las llanuras aluviales del Danubio

Descubra el mundo de los castores en los bosques ribereños del Danubio. Las excursiones guiadas al amanecer o al atardecer son especialmente emocionantes.

Safari de castores

Gatos salvajes alimentándose en Parque Nacional de Thayatal

Con un poco de suerte, el raro gato montés europeo puede ser avistado en el Thayatal. También hay un recinto dedicado a los gatos monteses para conocer su comportamiento.

Alimentación de los gatos monteses

Celo del ciervo rojo en los Alpes Calcáreos

En otoño, la berrea del ciervo en el Parque Nacional Kalkalpen es un espectáculo único, con visitas para observar a estos animales.

Observación de ciervos rojos

Safari en el Seewinkel

Los guardabosques te llevan por la naturaleza del Seewinkel. Genial: descubra especies de aves entre juncos y estepa que sólo se encuentran aquí.

Safari en el Seewinkel

Fauna y espectáculo de alimentación en Habachtal

Durante la visita guiada, aprenderá más sobre los distintos tipos de alimentación y las muchas facetas inesperadas de la gestión de la fauna salvaje.

Observación de la fauna salvaje

Observación de reptiles en las llanuras aluviales Danubio

Conozca los reptiles locales y su hábitat. Lagartos esmeralda, culebras de dados y serpientes esculapias se sienten como en casa en la soleada ladera de Rötelsteinfelsen.

Observación de reptiles

En el santuario de osos de Arbesbach

En el bosque de los osos, los osos rescatados tienen un hogar acogedor y se les puede observar buscando comida, echándose la siesta o chapoteando en el estanque.

Observación de osos

Encuentro con la marmota en Filzmoos

Y todos los días te saluda la marmota: en el Bachlalm de Filzmoos puedes encontrarte con los pequeños roedores en su hábitat natural.

Encuentro con la marmota

Experiencias extraordinarias con animales

Campamento de huskies en Kleinwalsertal

En la hoguera aprenderás datos interesantes sobre los fascinantes perros. Después comienza la aventura en trineo tirado por huskies.

Campamento de huskys

Espectáculo de aves rapaces en el castillo de Hohenwerfen

El castillo de Hohenwerfen destaca por su impresionante espectáculo de aves rapaces, donde halcones, buitres y águilas muestran sus habilidades de vuelo.

Espectáculo de aves rapaces

Montaña de los monos en Villach

En una visita al reino de los monos, aprenderá todo sobre los macacos japoneses. 180 animales viven aquí y pueden ser observados en libertad

Montaña de los monos

Circo de truchas en St. Aegidi

Seguro que nunca ha visto este curioso espectáculo: truchas domesticadas realizan sus acrobacias en el arroyo Mühlbach.

Circo de truchas

Experiencias con lobos en Ernstbrunn

Paseos guiados, visitas y adiestramiento: el centro de investigación del lobo es todo sobre el hermano mayor del perro.

Centro de investigación del lobo

Excursiones con llamas y alpacas

Senderismo con la Dama Llama en Maria Anzbach

Un zoólogo nos acerca al mundo de las llamas y las alpacas. Una excursión para toda la familia.

La Dama Llama

Las alpacas del Dörflgraf

La granja de alpacas se encuentra a pocos minutos en coche de Weiz y también alberga bueyes de Almo, mini cerdos, cabras y gallinas.

Las alpacas del Dörflgraf

Excursión con alpacas en Seefeld

Tras una introducción inicial y una breve sesión informativa, guíe a "su" alpaca o llama por colinas y valles.

Senderismo con alpacas en Seefeld

Senderismo con llamas en Hall-Wattens

Durante la ruta de senderismo aprenderá mucho sobre la llama y la región, con sus numerosas costumbres y tradiciones, mientras toma un tentempié.

Senderismo con llamas Hall-Wattens

Senderismo con llamas en PillerseeTal

Disfrute de la naturaleza en todas sus facetas y sumérjase de lleno en el momento: Conozca a estos adorables animales en una excursión guiada.

Senderismo con llamas PillerseeTal

Senderismo con burros y cabras

Paseo con cabras por el Wurzeralm

El día de aventura comienza con una visita guiada por la granja. A continuación, daremos un paseo con las adorables cabras por lugares pintorescos de la granja.

Susurro de la cabra

Senderismo con cabras cerca de Hagenbrunn

Paso a paso hacia la desaceleración: involúcrese con los animales, forme parte del rebaño y acérquese mucho a ellos.

El balido

Paseos en burro por el Waldviertel

Salir a pasear con animales de orejas largas: un paseo tranquilo, una excursión dedicada de un día o un día de aventura son posibles en la granja de burros Waldviertel.

Granja de burros Waldviertel

Senderismo con cabras de cachemira en Mostviertel

Descubre los lugares más bellos del Wachtberg, con una gran variedad de animales, plantas y valiosas hierbas silvestres.

Senderismo con cabras W.I.I.TT

Yoga con cabras

Yoga con cabras en Poysbrunn

¿Yoga en medio de un rebaño de cabras? No se trata sólo de conectar contigo mismo, sino también con otros seres vivos. Los animales nos ayudan a enraizarnos.

Yoga con cabras en Poysbrunn

Yoga con cabras en Villach

Los animales te acompañan en un viaje hacia ti mismo. Disfrute de la paz, la musa y quizás incluso de nuevas percepciones.

Yoga con cabras en Villach

Zoológicos, parques de animales y refugios excepcionales

Zoo de los Alpes en Innsbruck

Los Alpes albergan una asombrosa diversidad de vida. 2.000 especies viven en el Zoo Alpino de Innsbruck.

Zoo de los Alpes

Rarezas del zoo de Ebbs

El zoo ofrece una impresionante colección de animales exóticos, como tortugas gigantes y loros guacamayos.

Zoo de rarezas

Casa del Mar en Viena

Descubre el fascinante mundo submarino en pleno centro de la ciudad, en una histórica torre antiaérea de la Segunda Guerra Mundial.

Casa del mar

Zoológico de reptiles de Klagenfurt

Un día con lagartos, serpientes y arañas: El zoo de reptiles más rico en especies de Austria es un emocionante destino de excursión para toda la familia.

Zoo de reptiles

Gut Aiderbichl en Henndorf

En el santuario, los visitantes se encuentran con animales rescatados, viven sus historias de cerca y sienten la convivencia especial entre humanos y animales.

Gut Aiderbichl

Paseos temáticos

Senderos de hormigas: El gran rastreo

Senderos de abejas: mucho zumbido

Preguntas frecuentes

Normalmente a partir de los seis años, pero varía según el proveedor. Es importante que los niños puedan seguir las instrucciones.

De mayo a septiembre. Los animales son especialmente activos por la mañana y a última hora de la tarde.

Es aconsejable reservar con antelación con los guardas actividades como las caminatas para ver alpacas o la observación de animales salvajes.

Es aconsejable llevar calzado resistente y ropa impermeable, provisiones, prismáticos y, si es posible, bastones de senderismo.

Sí, por ejemplo íbices y gamuzas. Las marmotas hibernan, por lo que sólo pueden verse en la estación cálida.

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