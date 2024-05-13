Vacaciones en un pueblo de senderismo certificado Senderismo invernal en Kartitsch

Situado en uno de los valles más bellos de los Alpes, el pueblo de montaña Kartitsch en el Tirol Oriental satisface el anhelo de vivir experiencias invernales cerca de la naturaleza. Aquí, el silencio meditativo del bosque invernal cubierto de nieve solo se ve interrumpido por el crujido de los pasos en la nieve. Tu propio aliento en el puro aire invernal es el que marca el ritmo durante las excursiones invernales. Con sus numerosos senderos bien señalizados, el primer pueblo de senderismo invernal certificado de Austria se ha ganado con creces su distinción. Se encuentra protegido entre las estribaciones de los Dolomitas de Lienz al norte y la Cordillera principal de los Alpes Cárnicos al sur. Aquí hay algo para todos los gustos, ya sea al sol o a la sombra, exigente o sin esfuerzo.

Sea donde sea, el singular paisaje montañoso estará siempre a la vista. Lejos de las pistas, durante las excursiones invernales siempre irás acompañado de una naturaleza fascinante y bien cuidada que recordarás durante mucho tiempo. A ello contribuyen también los alojamientos para excursionistas invernales con sus amables anfitriones y su gastronomía regional, así como los rangers que ofrecen rutas guiadas por el paisaje invernal. Una vez al año se realizan visitas guiadas con un programa complementario con motivo de los Días del senderismo de invierno. Y si aún quieres más variedad, también encontrarás lo que buscas en la zona de Kartitsch: ya sea en las pistas de las estaciones de esquí circundantes, en las pistas de esquí de fondo o en una ruta de esquí.