10 consejos para el invierno fuera de pista en Austria
Introduction
Cuando, temprano por la mañana, la nieve cruje bajo los zapatos, el aire helado y fresco llena los pulmones y la vista se pierde en el impresionante panorama alpino, entonces queda claro: han llegado por fin a sus vacaciones de invierno, a un mundo de nieve hecho realidad.
En la Austria profundamente nevada, el invierno se convierte en una verdadera idílica postal invernal que los invita a descubrir una amplia gama de actividades.
Quienes deseen mantenerse activos en la temporada fría, más allá de las pistas, encontrarán en la Austria invernal un inmenso campo de juego cubierto de nieve. Con unas condiciones tan de ensueño, cada día es un buen día para fijarse nuevas metas. ¿El único límite? La propia resistencia.
Senderismo invernal en Kartitsch
Situado en uno de los valles más bellos de los Alpes, el pueblo de montaña Kartitsch en el Tirol Oriental satisface el anhelo de vivir experiencias invernales cerca de la naturaleza. Aquí, el silencio meditativo del bosque invernal cubierto de nieve solo se ve interrumpido por el crujido de los pasos en la nieve. Tu propio aliento en el puro aire invernal es el que marca el ritmo durante las excursiones invernales. Con sus numerosos senderos bien señalizados, el primer pueblo de senderismo invernal certificado de Austria se ha ganado con creces su distinción. Se encuentra protegido entre las estribaciones de los Dolomitas de Lienz al norte y la Cordillera principal de los Alpes Cárnicos al sur. Aquí hay algo para todos los gustos, ya sea al sol o a la sombra, exigente o sin esfuerzo.
Sea donde sea, el singular paisaje montañoso estará siempre a la vista. Lejos de las pistas, durante las excursiones invernales siempre irás acompañado de una naturaleza fascinante y bien cuidada que recordarás durante mucho tiempo. A ello contribuyen también los alojamientos para excursionistas invernales con sus amables anfitriones y su gastronomía regional, así como los rangers que ofrecen rutas guiadas por el paisaje invernal. Una vez al año se realizan visitas guiadas con un programa complementario con motivo de los Días del senderismo de invierno. Y si aún quieres más variedad, también encontrarás lo que buscas en la zona de Kartitsch: ya sea en las pistas de las estaciones de esquí circundantes, en las pistas de esquí de fondo o en una ruta de esquí.
Excursiones con raquetas de nieve en el valle Raurisertal
Rauris se encuentra a 950 m s.n.m. en el Parque Nacional Hohe Tauern, la zona protegida más grande de los Alpes. Aquí se cuida especialmente la naturaleza, lo que hace que hacer una excursión en raquetas de nieve se convierta en una experiencia muy especial. Lejos de las pistas, en el bosque virgen de Rauris, entre abetos y pinos centenarios, el sol de invierno brilla y hace bailar a miles de cristales de nieve. De vez en cuando algún tímido habitante del bosque pasa corriendo en busca de comida. Con cada paso que damos con nuestras suelas planas anchas, nos inundan la paz y la tranquilidad.
La ruta con raquetas de nieve en el valle Raurisertal está bien señalizada y, si lo deseas, puedes explorarla por tu cuenta. ¿Te sientes más seguro con un guía? Los rangers de los parques nacionales ofrecen excursiones guiadas con raquetas de nieve dos veces por semana. Lo más destacado es la ruta nocturna de luna llena.
Incluso lejos de las rutas con raquetas de nieve, el valle Raurisertal es el lugar ideal para los amantes del invierno, ya sea en las pistas, en una agradable excursión invernal, en trineo con toda la familia o practicando esquí de fondo.
Excursión con alpacas en la región de Seefeld
A solo un paso de la puerta del hotel quedarás inmerso en el esplendor invernal de Seefeld: innumerables cristales de nieve resplandecen a lo largo del camino, el cielo azul contrasta con el blanco de las majestuosas cimas de las montañas y el suave sol invernal calienta las mejillas heladas. Pero lo mejor está por llegar: un paseo al lado de una alpaca frente a este paisaje de ensueño. Estos animales peludos son conocidos por su simpatía y docilidad, por lo que son idóneos para familias. Pero, ¿qué hace que el senderismo con alpacas en la región de Seefeld sea una experiencia inolvidable?
A pesar de las imponentes montañas que rodean la meseta alpina a 1200 m s.n.m., las vistas son impresionantes. Seefeld forma parte del Parque Natural de Karwendel, la reserva natural más grande del Tirol y también el parque natural más grande de toda Austria. Aquí los visitantes descubren algo más allá de la belleza de la naturaleza: la oferta también incluye opciones sostenibles para desconectar en todas sus facetas, desde el senderismo con alpacas y el esquí de fondo hasta baños de bosque invernales. Unas experiencias que recordarás durante mucho tiempo como momentos agradables.
Excursión con antorchas en el lago Pillersee
Una tarde estrellada de enero en el valle Pillerseetal tirolés. Un manto blanco de nieve cubre el paisaje. El aire es seco y frío: el aliento forma pequeñas nubes, pero por suerte las llamas de las antorchas proporcionan un poco de calor. Son la única fuente de luz en la oscuridad. La nieve cruje silenciosamente bajo las botas mientras caminas por el bosque nevado. Si no fuera por el sonido de pasos, reinaría el silencio. Las llamas de las antorchas proyectan suaves sombras en los árboles circundantes. ¡Una experiencia mágica!
El valle Pillerseetal se encuentra en los Alpes de Kitzbühl, a 835 m s.n.m. Aquí las montañas son altas, los valles, profundos y los bosques nevados, densos: naturaleza en estado virgen hasta donde alcanza la vista. Durante el día, antes de que con el anochecer llegue el momento ideal para practicar el senderismo con antorchas, la región de los Alpes de Kitzbühl es perfecta para participar en actividades invernales fuera de las pistas. Es muy divertido deslizarse por las pistas de esquí de fondo de una de las regiones con más nieve del Tirol o caminar sin esfuerzo por la nieve con raquetas de nieve.
Una recomendación especial es una excursión invernal hasta la cruz de la cima a la que se puede acceder más grande del mundo, la Jakobskreuz (cruz de San Jacobo). En lo alto de la cima del Buchensteinwand, esta accesible cruz se erige en medio del paisaje nevado del invierno. Desde la plataforma panorámica, a una altura de unos 30 m, podrás disfrutar de unas vistas increíbles de las montañas circundantes de los Alpes de Kitzbühel.
Esquí de travesía en Montafon
En el corazón de los Alpes austríacos, cerca de la frontera suiza, se encuentra Montafon , una región en la que el invierno es sinónimo de desconexión y aventura. Y esto no viene de ahora: hace 100 años, el famoso escritor Ernest Hemingway vino al apacible valle de Vorarlberg para aprender a esquiar. Es probable que las granjas rústicas que actualmente caracterizan el paisaje de Montafon se construyeran en aquella época. Hoy en día, si miras las cimas de hasta 3000 m s.n.m., verás lo que Hemingway vio en sus primeros giros.
Si buscas aventuras invernales en forma de rutas de esquí, en Montafon encontrarás el lugar idóneo. Fuera de las pistas, unos guías experimentados guían a los visitantes por bosques cubiertos de nieve y vastas praderas alpinas para mostrarles la belleza intacta de la región. En Gargellen se ofrece una experiencia de montaña muy especial con una ruta de esquí nocturna: cuando la estación de esquí cierra por la tarde, se puede subir a la meseta del Schafberg con esquís de travesía y el descenso al valle se realiza a la luz de la propia linterna frontal.
Adéntrate en el silencio de la naturaleza con la nieve polvo crujiendo bajo tus pies como único sonido: el invierno en Montafon es más que un simple destino. Es una invitación a seguir los pasos de Hemingway, dejar tus propias huellas en la nieve polvo y vivir la verdadera belleza de la naturaleza.
Trineo en la estación de esquí Wildkogel Arena
Un trineo, dos patines y la pista de trineo natural iluminada más larga del mundo: la estación de esquí Wildkogel Arena de Neukirchen y Bramberg es perfecta para los que durante sus vacaciones de invierno quieran deslizarse en trineo por la montaña. Casco, gafas, guantes, calzado resistente y listo. Esta pista de trineo natural de 14 km de longitud va desde Wildkogel hasta Bramberg. La telecabina Smaragdbahn te lleva a casi 2100 m s.n.m.; luego tienes que reunir todo tu coraje, preparar el trineo y deslizarte por la aventurera pista de trineo bajo la luz de los focos. Los 1300 metros de desnivel se recorren en entre 30 y 50 minutos.
No sube tanto la adrenalina pero aun así es relajante: lejos del estrés y de la vida cotidiana, la naturaleza alpina en la región de Salzburgo ofrece un entorno maravilloso. Ningún cristal brilla más que los cristales de la nieve polvo recién caída. Todo el mundo puede comprobarlo con sus propios ojos en los 30 km de pistas de esquí de fondo, mientras practica senderismo invernal o hace excursiones con raquetas de nieve por los arcaicos valles de Sulzbach.
Patinaje sobre hielo en el lago Weissensee
La piedra caliza blanca del fondo del lago Weissensee es la que le da su nombre (en alemán, lago blanco). Como un fiordo, se encuentra pintorescamente enclavado a 930 m s.n.m. en medio de los Alpes de Gailtal. Sin embargo, lo que distingue especialmente a este lago natural es su orilla que, en su mayoría, ha permanecido intacta sin construir. Algo que no hace más que subrayar el compromiso con la preservación de la naturaleza en su forma original. El parque natural decidió desde el principio promover un desarrollo sostenible. Un compromiso que también caracteriza la gastronomía regional. Los habitantes del lago Weissensee están orgullosos de vivir y trabajar en la primera región slow food, porque aquí han encontrado la combinación perfecta entre el placer y la responsabilidad. Se trata del valor de la comida regional que no solo tiene un sabor excelente, sino que también se produce de forma ecológica y sostenible. Un compromiso que confirman numerosas distinciones.
Sin embargo, las posibles experiencias en el lago Weissensee no terminan ahí. En invierno el lago se convierte en la superficie de hielo natural más grande de Europa. A menudo, la capa de hielo es lo suficientemente gruesa como para que los amantes de los deportes de invierno puedan disfrutar a sus anchas en 6,5 kilómetros cuadrados: patinando sobre hielo, practicando el curling o dando un paseo con vistas a las cimas nevadas.
Si el hielo no está en condiciones para poder caminar sobre él, tampoco te aburrirás: las excursiones en raquetas de nieve o el esquí de fondo son algunas de las entretenidas actividades invernales que podrás encontrar aquí. Aquí se esconde incluso una pequeña estación de esquí con vistas al lago.
Wellness y spa en Bad Gastein
Es el calor de la sauna y la temperatura de las aguas termales lo que nos relaja mientras fuera los copos de nieve bailan en silencio. Es la sensación de calidez después de un paseo invernal la que nos hace sentir cómodos mientras escuchamos de fondo el crepitar de la chimenea. La combinación del frío glacial con el calor del agua y el fuego nos permite relajarnos. Bad Gastein en la región de Salzburgo es exactamente el lugar ideal para los que buscan relajarse más allá de las pistas.
Este balneario y lugar ideal para practicar deportes de invierno es conocido por sus hoteles y villas de la Belle Époque, construidos en las empinadas laderas boscosas. En el centro de esta localidad se precipita una cascada, el símbolo de Bad Gastein. Esta localidad se encuentra a 1000 m s.n.m. en el Parque Nacional Hohe Tauern, una de las zonas protegidas más grandes de la Europa Central. En medio de la belleza salvaje de este paisaje alpino, el agua termal caliente brota de las rocas. Numerosos alojamientos y termas utilizan el poder del agua de manantial rica en minerales, que permiten regenerarse, recuperar fuerzas y mejorar el bienestar integral. La misión de sus comprometidos anfitriones es lograr armonizar el cuerpo y la mente de sus invitados. Además de las excursiones con raquetas de nieve y el senderismo invernal en el valle de Gastein, también permiten esta armonización más allá de la naturaleza: con sesiones de yoga y masajes relajantes, el estrés cotidiano desaparece por arte de magia. Y después de las vacaciones volverás a casa con más fuerzas para afrontar los fríos meses de invierno.
Baños de hielo en el lago Millstätter See
Sumergirse en un lago helado en invierno puede parecer una locura. Sin embargo, para los más atrevidos, los baños de hielo son una forma genial de combatir la tristeza invernal en el sentido literal de la palabra. El paisaje está cubierto por un manto blanco de nieve y en el horizonte las montañas se elevan como una corona en el cielo despejado. El lago Millstätter See en Carintia es casi imperceptible debido a la gruesa capa de hielo que lo cubre. Los baños de hielo son como una especie de meditación extrema. La atención se centra por completo en el momento y la respiración, que es lenta y profunda. Cada vez más personas prueban esta actividad, que ciertamente requiere un gran esfuerzo. ¿Quizás sea el anhelo de sentir libertad y conectar con la naturaleza?
El lago Millstätter See de once kilómetros de longitud ofrece el entorno ideal. Las vistas panorámicas de las suaves colinas de la Reserva de la Biosfera Nockberge y de la cresta Millstätter Alpe te distraerán del frío glacial. Y si no te atreves a meterte en el agua helada, ponte un jersey cómodo y experimenta la conexión con la naturaleza en una excursión invernal, una excursión con raquetas de nieve o un romántico paseo en trineo tirado por caballos alrededor de este idílico lago.
Paseo en trineo tirado por caballos
Es un claro y frío día de invierno en Schladming, el cochero cubre a los pasajeros con una agradable manta y se sube al trineo. Con un chasquido, los dos caballos marrones se ponen en marcha. El aire se llena con el sonido de los cascabeles sujetos a las riendas de los caballos. La nieve cruje suavemente bajo las patines del trineo mientras se adentra en el bosque nevado. Parece tanto un cuento de hadas invernal, que incluso te hace olvidar del frío. Ahora es el momento de disfrutar de la tranquilidad y el silencio y de la belleza de la naturaleza.
Y cuando se trata de disfrutar de la naturaleza, la región Schladming-Dachstein tiene lo mejor de lo mejor. Solo en Ramsau am Dachstein, 40 trineos tirados por dos caballos recorren unos 40 km por senderos especialmente preparados a través de un paisaje invernal totalmente intacto. Si no te apetece subirte a un trineo tirado por caballos, encontrarás a tu disposición 282 km de rutas de senderismo. Podrás profundizar aún más en esta región de senderismo invernal gracias a las numerosas rutas de senderismo con raquetas de nieve.