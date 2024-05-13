Experiencias de bienestar extraordinarias
Introduction
En los hoteles de bienestar y termas de Austria, la relajación se reinventa de formas sorprendentes. ¿Quién iba a imaginar que un baño en una tina de cerveza se convertiría en una experiencia de bienestar, o que productos tradicionales como la mantequilla de cabra y el aceite de semillas de calabaza se usaran en tratamientos modernos de spa?
Austria demuestra que los tratamientos de bienestar efectivos no siempre siguen los caminos convencionales. Aquí, el saber curativo ancestral se combina con enfoques terapéuticos contemporáneos para crear tratamientos excepcionales, inusuales y efectivos al mismo tiempo.
Baño de cerveza en el Hotel Moorhof
¿Un baño de cerveza en el Innviertel de Alta Austria? Puede sonar raro al principio, pero si te alojas en el Hotel Moorhof y te sumerges en una de sus rústicas cubas de madera, vivirás uno de los tratamientos de bienestar más originales de Austria.
Mientras disfrutas de un cálido baño de flores de lúpulo, puedes acompañarlo con una cerveza fría del grifo. "Cerveza por dentro y por fuera", como quien dice. ¿Y después? Un "Après-bath" único: una cama con dosel rellena de fragante paja de avena. Otros 30 minutos de total calma, con el suave susurro de la paja bajo tu cuerpo. Así es el bienestar en Innviertel, con un toque especial.
Tratamiento corporal de chocolate
Las delicias culinarias siempre han sido la especialidad del Hotel Sacher, pero en su oasis termal de Viena, el grano de cacao se convierte en una lujosa experiencia de bienestar.
Sus tratamientos utilizan los ingredientes más valiosos del cacao para ofrecer cuidados corporales únicos. Desde el "A Taste of Chocolate", que incluye exfoliación reafirmante y masaje corporal de chocolate, hasta la "Sinfonía de chocolate", un tratamiento de 90 minutos con exfoliación, mascarilla de chocolate y masaje relajante.
Los más golosos pueden optar por el "Sueño de chocolate", un dúo revitalizante con masaje exfoliante y envoltura corporal, o disfrutar de una mascarilla hidratante de manteca de cacao con el tratamiento "Sensación de chocolate".
A diferencia de la clásica tarta Sacher, estas tentaciones no se comen, pero cuidan el cuerpo y el alma con la misma dulzura.
Envoltura corporal de manteca de cabra
En el Resort de montaña y balneario Alpbacherhof, en el Tirol, han descubierto un producto natural especialmente valioso: la manteca de cabra. Lo que antes se usaba en la medicina tradicional se revitaliza aquí con un tratamiento corporal moderno. Esta crema es ideal para pieles estresadas y sensibles. Las personas con piel extremadamente seca, neurodermatitis o psoriasis se benefician de sus intensas propiedades hidratantes y nutritivas. El tratamiento restablece el equilibrio natural de la piel y calma las zonas irritadas.
Es la naturopatía tirolesa en su máxima expresión, un cuidado para la piel que demuestra que, a veces, los remedios más sencillos son los más efectivos.
Flotar en la cueva de sal
En la gruta de salmuera del Verwöhnhotel Kristall, en Pertisau am Achensee, te espera una experiencia flotante única. Flota en agua salada caliente que transporta tu cuerpo sin esfuerzo.
La gruta, iluminada con colores suaves, se convierte en un refugio donde la gravedad parece desaparecer. No solo los límites físicos se desvanecen en el agua salada que calienta el cuerpo, sino que la rutina diaria también se aleja poco a poco.
Ya sea que desees disfrutar de esta relajación profunda en solitario o compartirla con tu pareja, la atmósfera flotante privada ofrece ambas opciones. Una experiencia de bienestar que marca nuevos estándares de ligereza.
Masaje con aceite de semillas de calabaza
Estiria es conocida por su "oro verde": el aceite de semillas de calabaza. En el Heiltherme Bad Waltersdorf este potente producto regional no sólo se utiliza para aromatizar, sino que también forma parte de un concepto curativo muy especial: el "Medicina Tradicional Estiria" (TSM).
Esta forma única de terapia combina conocimientos curativos centenarios de la región con métodos de tratamiento modernos. Durante el masaje con aceite de calabaza, el característico aceite de nuez se convierte en una experiencia de bienestar profundamente arraigada en la cultura de Estiria. Analizado científicamente y desarrollado por el equipo interno del Balneario de Estiria, forma parte de un concepto de salud holístico que se basa exclusivamente en el poder curativo de los productos regionales.
El tratamiento forma parte de una gama de tratamientos tradicionales, como masajes de esteatita con miel y aceite de hierbas o tratamientos faciales con paquetes de semillas de cereal y calabaza. Así es el bienestar en Estiria: realista y muy eficaz.