Lo dulce embellece Tratamiento corporal de chocolate

Las delicias culinarias siempre han sido la especialidad del Hotel Sacher, pero en su oasis termal de Viena, el grano de cacao se convierte en una lujosa experiencia de bienestar.

Sus tratamientos utilizan los ingredientes más valiosos del cacao para ofrecer cuidados corporales únicos. Desde el "A Taste of Chocolate", que incluye exfoliación reafirmante y masaje corporal de chocolate, hasta la "Sinfonía de chocolate", un tratamiento de 90 minutos con exfoliación, mascarilla de chocolate y masaje relajante.

Los más golosos pueden optar por el "Sueño de chocolate", un dúo revitalizante con masaje exfoliante y envoltura corporal, o disfrutar de una mascarilla hidratante de manteca de cacao con el tratamiento "Sensación de chocolate".

A diferencia de la clásica tarta Sacher, estas tentaciones no se comen, pero cuidan el cuerpo y el alma con la misma dulzura.