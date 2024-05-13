Las respuestas las dan dos artistas de la supervivencia animal que son maestros de la adaptación: Mientras un pájaro ha elegido como hábitat el lado más cálido y seco de Austria, un roedor vive por encima de la línea de árboles en el frío y duro mundo montañoso de los Alpes.

El chorlitejo chico vuela cada primavera a las tierras bajas panónicas del lago Neusiedl para anidar aquí tras un largo paréntesis invernal en África. Las condiciones son ideales para ellos. En la zona costera, libre de vegetación, deposita sus huevos para la cría entre numerosos guijarros. Como su superficie está moteada, los huevos están bien protegidos de los curiosos ladrones de nidos.

El segundo artista de la supervivencia habita en los Alpes (por ejemplo, en el Parque Nacional de Hohe Tauern) a una altitud de 1.500 y 2.500 metros durante todo el año y se ha adaptado al frío extremo de forma muy ingeniosa. La marmota hiberna durante seis meses, con algunas breves interrupciones. Durante este tiempo, su temperatura corporal desciende por debajo de los cinco grados.