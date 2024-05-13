Two people snowshoeing in the Austrian mountains. Under the bright winter sun, they enjoy the snow-covered landscape, the crisp mountain air, and moments together filled with lightheartedness and joie de vivre.
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Vivid el Lebensgefühl de Austria en invierno
The Austrian Synapse: imposible de quitárselo de la cabeza

Viajar es transformación: las nuevas experiencias de vacaciones conectan los sentidos, el alma y las sinapsis, nos cambian y se quedan con nosotros.

Porque el Lebensgefühl de Austria deja huella. Las nuevas experiencias de vacaciones cambian la mirada sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Quien vive Austria en invierno se lleva algo más que momentos bonitos. Son experiencias que sorprenden y perduran: el primer giro seguro en la pista, el crujido de la nieve bajo las raquetas o el silencio de una mañana de invierno en la montaña. Así nacen recuerdos que acompañan las vacaciones de invierno mucho más allá del momento: The Austrian Synapse.

Vacaciones que se quedan contigo

Grow your Austrian Synapse!

A veces el Lebensgefühl de Austria empieza con un giro vertiginoso en la pista, a veces con un paso sobre la nieve recién caída. El aire frío de la montaña y la inmensidad del paisaje invernal despiertan los sentidos. De esas imágenes, encuentros y vivencias surge algo que permanece: The Austrian Synapse. En la pista, el tanteo cauteloso del principio se convierte en seguridad y ligereza. La mirada se despega de las puntas de los esquís y sube hacia las cumbres. Con cada giro crece la confianza, hasta que solo cuenta el puro placer de esquiar.

Fuera de la pista, en cambio, el invierno cambia de ritmo. Las raquetas de nieve dejan las primeras huellas sobre la nieve fresca. En la pista de esquí de fondo, respiración y movimiento encuentran su compás. Un trineo tirado por caballos se desliza por el paisaje invernal. Las cuchillas trazan líneas sobre el hielo del lago helado y, en trineo, se baja valle abajo.

Ya sean descensos vertiginosos por la pista o momentos de silencio en la naturaleza: cada una de estas experiencias de invierno deja recuerdos que perduran mucho tiempo. The Austrian Synapse: imposible de quitárselo de la cabeza.

Lebensgefühl en la pista de esquí y en la nieve

¿Por qué gustan tanto las vacaciones de invierno en Austria? Porque son más que deporte: en los Alpes, la pista se une al placer de la nieve y los refugios a la hospitalidad. Y algunas experiencias duran más que el viaje.

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Lebensgefühl más allá de la pista

Quien vive el invierno austriaco fuera de las pistas descubre a menudo un Lebensgefühl más pausado. El senderismo invernal, el esquí de fondo o los paseos en trineo llevan por paisajes nevados, allí donde el silencio, el movimiento y la naturaleza marcan el ritmo.

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Grow your Austrian Synapse! De los momentos especiales nacen recuerdos que perduran.

Lebensgefühl durante todo el año

Austria cambia con las estaciones, con cada región y cada actividad. Entre montañas, lagos, paisajes y ciudades nacen experiencias que unen movimiento, naturaleza y cultura. Así podéis sentir el Lebensgefühl de Austria durante todo el año.

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