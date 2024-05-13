Grow your Austrian Synapse!

A veces el Lebensgefühl de Austria empieza con un giro vertiginoso en la pista, a veces con un paso sobre la nieve recién caída. El aire frío de la montaña y la inmensidad del paisaje invernal despiertan los sentidos. De esas imágenes, encuentros y vivencias surge algo que permanece: The Austrian Synapse. En la pista, el tanteo cauteloso del principio se convierte en seguridad y ligereza. La mirada se despega de las puntas de los esquís y sube hacia las cumbres. Con cada giro crece la confianza, hasta que solo cuenta el puro placer de esquiar.

Fuera de la pista, en cambio, el invierno cambia de ritmo. Las raquetas de nieve dejan las primeras huellas sobre la nieve fresca. En la pista de esquí de fondo, respiración y movimiento encuentran su compás. Un trineo tirado por caballos se desliza por el paisaje invernal. Las cuchillas trazan líneas sobre el hielo del lago helado y, en trineo, se baja valle abajo.

Ya sean descensos vertiginosos por la pista o momentos de silencio en la naturaleza: cada una de estas experiencias de invierno deja recuerdos que perduran mucho tiempo. The Austrian Synapse: imposible de quitárselo de la cabeza.