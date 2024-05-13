¿Será el lago, el aire, la tranquilidad o las montañas? Quizás la combinación de todo lo que hace que Altaussee y el Ausseerland-Salzkammergut sean tan especiales.

Altaussee, en la región de Salzkammergut, en Estiria, es conocida como el «tintero de la literatura», un lugar que atrae a numerosos escritores y escritoras. Hugo von Hofmannsthal ya acudió en 1892 a pasar el verano en este balneario climático, al igual que Egon Friedell, Friedrich Torberg y Arthur Schnitzler. La escritora Barbara Frischmuth creció a orillas del lago Altausseer See.

Probablemente tenga que ver con el paisaje, estaba convencido Alfred Komarek, escritor austriaco que también creció en la región de Ausseerland. Y, de hecho, pasear por el lago Altausseer See, disfrutar de un paseo en barco o montar en bicicleta es tranquilo, relajante y abre nuevas perspectivas. Las rocas de Seewiese, los bosques, así como los picos Loser y Trisselwand, se reflejan en el lago y caracterizan el paisaje. A Alfred Komarek le encantaba la belleza en la que, según él, surgían tantas historias. Solo hay que tener oídos para escucharlas, añadía el escritor. Y el talento para escribirlas. Su memorable conclusión: «Al final, es siempre la naturaleza la que convierte al ser humano en artista».