Altaussee y la región de Ausseerland-Salzkammergut
El estilo de vida alpino entre el lago y la montaña
Introduction
Altaussee, en la región de Salzkammergut, en Estiria, es conocida como el «tintero de la literatura», un lugar que atrae a numerosos escritores y escritoras. Hugo von Hofmannsthal ya acudió en 1892 a pasar el verano en este balneario climático, al igual que Egon Friedell, Friedrich Torberg y Arthur Schnitzler. La escritora Barbara Frischmuth creció a orillas del lago Altausseer See.
Probablemente tenga que ver con el paisaje, estaba convencido Alfred Komarek, escritor austriaco que también creció en la región de Ausseerland. Y, de hecho, pasear por el lago Altausseer See, disfrutar de un paseo en barco o montar en bicicleta es tranquilo, relajante y abre nuevas perspectivas. Las rocas de Seewiese, los bosques, así como los picos Loser y Trisselwand, se reflejan en el lago y caracterizan el paisaje. A Alfred Komarek le encantaba la belleza en la que, según él, surgían tantas historias. Solo hay que tener oídos para escucharlas, añadía el escritor. Y el talento para escribirlas. Su memorable conclusión: «Al final, es siempre la naturaleza la que convierte al ser humano en artista».
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La región de Altaussee desde todas las perspectivas
Lo más destacado
Actividades y destinos en Ausseerland-Salzkammergut
Acontecimientos destacados
Altaussee es un paisaje que te rodea, pero nunca te encierra. A las personas creativas esto les atrae, les inspira, les da ideas.Alfred Komarek (1945-2024), Escritor austriaco
Recetas
Steirischer Backhenderlsalat
El Steirischer Backhenderlsalat es una ensalada de Estiria con pollo empanizado y frito, combinando texturas crujientes y frescura.
Steirisches Backhendl
"Steirisches Backhendl" es un plato tradicional de la cocina austriaca, específicamente de la región de Estiria.
Alojamientos únicos
Saborear los productos regionales en Ausseerland
En la «tienda de delicatessen» de Estiria —y especialmente en Ausseerland— es fácil comprar y comer productos regionales. Las granjas con venta directa, las tiendas de productos gourmet, las panaderías, las pescaderías y los mercados agrícolas ofrecen una auténtica cornucopia de especialidades; la «guía gastronómica» sirve de orientación.
Quien compra productos regionales…
… apoya a las empresas y el empleo regionales
… puede contribuir a reducir las emisiones gracias a las distancias de transporte más cortas
… puede reducir el uso de envases
… se orienta hacia los productos de temporada
… conoce el origen y la producción