Wooden boathouses at lakeside with reflection in green water, forested hillside and houses in the background.
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Altaussee y la región de Ausseerland-Salzkammergut
El estilo de vida alpino entre el lago y la montaña

¿Será el lago, el aire, la tranquilidad o las montañas? Quizás la combinación de todo lo que hace que Altaussee y el Ausseerland-Salzkammergut sean tan especiales.

Altaussee, en la región de Salzkammergut, en Estiria, es conocida como el «tintero de la literatura», un lugar que atrae a numerosos escritores y escritoras. Hugo von Hofmannsthal ya acudió en 1892 a pasar el verano en este balneario climático, al igual que Egon Friedell, Friedrich Torberg y Arthur Schnitzler. La escritora Barbara Frischmuth creció a orillas del lago Altausseer See.

Probablemente tenga que ver con el paisaje, estaba convencido Alfred Komarek, escritor austriaco que también creció en la región de Ausseerland. Y, de hecho, pasear por el lago Altausseer See, disfrutar de un paseo en barco o montar en bicicleta es tranquilo, relajante y abre nuevas perspectivas. Las rocas de Seewiese, los bosques, así como los picos Loser y Trisselwand, se reflejan en el lago y caracterizan el paisaje. A Alfred Komarek le encantaba la belleza en la que, según él, surgían tantas historias. Solo hay que tener oídos para escucharlas, añadía el escritor. Y el talento para escribirlas. Su memorable conclusión: «Al final, es siempre la naturaleza la que convierte al ser humano en artista».

Información rápida sobre Altaussee
Ubicación:En la región de Ausseerland, en el Salzkammergut de Estiria
Altitud:720 m
Población:aprox. 1.900 habitantes (datos de 2025)
Localidades:Altaussee, Bad Mitterndorf, Bad Aussee, Grundlsee
Distinción: Balneario climático
Montaña más alta:Loser (1.838 m)
Cómo llegar
Eventos

Las tarjetas turísticas de Ausseerland garantizan descuentos y ofertas con todo incluido: con las diferentes modalidades de estas tarjetas, podrás disfrutar de numerosas atracciones interesantes en Ausseerland y en Salzkammergut.

La región de Altaussee desde todas las perspectivas

Lo más destacado

Wellness y balnearios termales

Loser: la montaña local con carretera panorámica a 1.838 m

Traje típico del Ausseerland según antiguas tradiciones

Paraíso del esquí en Tauplitz

Minas de sal de Altaussee: tesoros de montaña en sal gema

Experiencias en la naturaleza en la región de Ausseerland

Lago de Altaussee: paseos en barcaza y barco solar

Actividades y destinos en Ausseerland-Salzkammergut

Acontecimientos destacados

Altaussee es un paisaje que te rodea, pero nunca te encierra. A las personas creativas esto les atrae, les inspira, les da ideas.

Alfred Komarek (1945-2024)Escritor austriaco

Recetas

Steirischer Backhenderlsalat

El Steirischer Backhenderlsalat es una ensalada de Estiria con pollo empanizado y frito, combinando texturas crujientes y frescura.

Steirischer Backhenderlsalat

Steirisches Backhendl

"Steirisches Backhendl" es un plato tradicional de la cocina austriaca, específicamente de la región de Estiria.

Steirisches Backhendl

Steirisches Wurzelfleisch

El "Steirisches Wurzelfleisch" es un plato de Estiria que consiste en carne de cerdo cocida con verduras de raíz y especias, servido con patatas.

Steirisches Wurzelfleisch

Alojamientos únicos

Pensión Waldruhe Bad Aussee: un pequeño y acogedor refugio

Hideaways Beach Café: apartamentos en el lago Altausseer

Alpenparks Hagan Lodge Altaussee: chalés junto a pistas

Seehotel Grundlsee: Alojamiento junto al lago, 4 estrellas

Narzissen Vital Resort Bad Aussee: suites con baño salino

Mayrlife Altaussee: centro de salud y bienestar y longevidad

Aldiana Club Salzkammergut: junto a termas de Grimming

Vacaciones sostenibles y disfrute

Saborear los productos regionales en Ausseerland

En la «tienda de delicatessen» de Estiria —y especialmente en Ausseerland— es fácil comprar y comer productos regionales. Las granjas con venta directa, las tiendas de productos gourmet, las panaderías, las pescaderías y los mercados agrícolas ofrecen una auténtica cornucopia de especialidades; la «guía gastronómica» sirve de orientación.

Quien compra productos regionales…

  • … apoya a las empresas y el empleo regionales

  • … puede contribuir a reducir las emisiones gracias a las distancias de transporte más cortas

  • … puede reducir el uso de envases

  • … se orienta hacia los productos de temporada

  • … conoce el origen y la producción

Preguntas frecuentes

Altaussee ist ein Ort in der Steiermark, zugeordnet dem Ausseerland Salzkammergut – eine besonders malerische Region mit zahlreichen Seen, Bergen und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Herzstück des Ortes ist der Altausseer See und seine Umgebung, in der sich eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt erhalten hat. Altaussee liegt am Toten Gebirge, einer Gebirgsgruppe in den Nördlichen Kalkalpen. Zentraler „Hausberg“ ist der Loser mit 1.838 Metern Seehöhe, der eine beeindruckende Aussicht auf die umliegende Landschaft bietet, unter anderem auf den Altausseer See, den Grundlsee und das Dachsteinmassiv. 

En Altaussee propiamente dicho no hay estación de ferrocarril. Sin embargo, hay autobuses públicos y taxis entre Altaussee y la estación de tren más cercana, en la localidad vecina de Bad Aussee.

Altaussee y la región circundante de Ausseerland ofrecen un paisaje de montañas, rocas, lagos y bosques, lo que brinda la oportunidad de realizar numerosas actividades:

  • Senderismo: La región de Ausseerland-Salzkammergut ofrece numerosas rutas de senderismo, desde paseos por la orilla del lago hasta exigentes excursiones de montaña y escalada.

  • Excursiones en barco: el lago Altaussee revela su tranquila belleza y su panorama alpino especialmente bien desde la perspectiva de un barco: hay disponibles botes de remos, barcos eléctricos, el primer barco de Austria propulsado por energía solar o excursiones en barco.

  • Ciclismo y bicicleta de montaña: junto a lagos y con vistas a las montañas: Ausseerland-Salzkammergut ofrece una gran variedad de excursiones en bicicleta.

  • Esquí y deportes de invierno: Loser y Tauplitz ofrecen pistas acondicionadas para esquiadores ocasionales.

Altaussee recibió el título de "balneario climático" en 1989. Algunos de los criterios para ello son

  • Calidad del aire: El aire de la región es de alta calidad, hay un bajo recuento de polen y una baja exposición a contaminantes nocivos o a la contaminación atmosférica.

  • Entorno natural: Los alrededores están cerca de la naturaleza, llenos de bosques, montañas y lagos que contribuyen a la relajación.

  • Infraestructura terapéutica: Altaussee cuenta con una instalación de graduación y Kneipp en la que se utiliza salmuera de la montaña de sal de Altaussee.

  • Infraestructura turística: El buen acceso de los huéspedes al alojamiento, las instalaciones de ocio y la naturaleza está garantizado.

Aunque no se disponga de coche propio, es fácil moverse por Ausseerland. Las conexiones de autobús y tren unen las localidades de la región, complementadas por el servicio de transporte Salzkammergut-Shuttle Ausseerland, que conecta estaciones de tren, centros urbanos y destinos de senderismo y excursiones. Además, hay taxis disponibles.

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