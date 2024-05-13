La cuna del esquí alpino

Así empezó todo: en la década de 1880, un ingeniero noruego se deslizó sobre la nieve con dos tablas para construir el túnel del Arlberg, sentando así las bases de una tradición pionera en los deportes de invierno.

St. Anton abre a los visitantes las puertas de un patrimonio vivo: no solo se desciende por las pistas, sino que se recorre la historia del esquí. La combinación de la experiencia alpina y la profundidad histórica es lo que hace que unas vacaciones de esquí aquí sean tan especiales.

Un punto de interés especial: el Museo del Esquí y del Patrimonio de St. Anton, en la Villa Trier. En varias salas de exposición se presentan los inicios del esquí alpino, el desarrollo de la región, la construcción del ferrocarril y del túnel, así como la historia cultural. Una visita al museo promete a los visitantes una visión esclarecedora, especialmente después de un día en las pistas.