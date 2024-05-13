El Arlberg
El espíritu alpino entre cumbres nevadas y verdes valles de alta montaña
Introduction
En el Arlberg se siente la fuerza de los elementos: interminables campos de nieve que en invierno se funden para formar una de las estaciones de esquí más legendarias de Europa, y un paisaje estival que florece con un verde intenso, rocas frescas y aguas cristalinas. De hecho, el Arlberg no es una sola cima, sino un puerto de montaña que une el Tirol y Vorarlberg, y con ello dos mundos alpinos. Entre St. Anton, Lech y Zürs, los visitantes disfrutan de esta diversidad en su forma más pura: pistas perfectamente preparadas, senderos solitarios de altura, una cultura montañesa ancestral y una gastronomía que combina naturaleza y placer. Ya sea esquiando, a pie o con la vista despejada, aquí el mundo alpino se muestra en su faceta más auténtica y hermosa. Quien no haya estado aquí, no conoce los Alpes.
La tarjeta de verano de St. Anton ofrece numerosas ventajas y se puede obtener de forma gratuita en el alojamiento.
La tarjeta Lech Card es gratuita para los huéspedes de hasta 14 años.
La región de Arlberg desde todas las perspectivas
Lo más destacado
La cuna del esquí alpino
Así empezó todo: en la década de 1880, un ingeniero noruego se deslizó sobre la nieve con dos tablas para construir el túnel del Arlberg, sentando así las bases de una tradición pionera en los deportes de invierno.
St. Anton abre a los visitantes las puertas de un patrimonio vivo: no solo se desciende por las pistas, sino que se recorre la historia del esquí. La combinación de la experiencia alpina y la profundidad histórica es lo que hace que unas vacaciones de esquí aquí sean tan especiales.
Un punto de interés especial: el Museo del Esquí y del Patrimonio de St. Anton, en la Villa Trier. En varias salas de exposición se presentan los inicios del esquí alpino, el desarrollo de la región, la construcción del ferrocarril y del túnel, así como la historia cultural. Una visita al museo promete a los visitantes una visión esclarecedora, especialmente después de un día en las pistas.
Lech Zürs, pueblo gastronómico de renombre mundial
Quien pasa sus vacaciones en Lech Zürs no solo disfruta de las pistas y las vistas panorámicas, sino también de una gastronomía de primer nivel que en pocos lugares se concentra de forma tan intensa. Y es que aquí se encuentra la mayor densidad mundial de restaurantes galardonados por habitante. Las delicias culinarias de primer nivel se perciben en cada plato: el arte culinario más refinado se une a la autenticidad alpina, y la cocina internacional se fusiona con los ingredientes regionales.
Además, la variedad es única: desde los clásicos de las cabañas rústicas hasta los templos gastronómicos galardonados en múltiples ocasiones, cada plato cuenta una historia de tradición, innovación y sabor.
Acontecimientos destacados
Alojamientos únicos
Parte de un movimiento sostenible
La sostenibilidad es desde hace tiempo un compromiso real en Arlberg, y los huéspedes se benefician directamente de ello. En St. Anton se han renaturalizado los estanques Egger Weiher para preservar un hábitat ecológico. La nieve artificial sin productos químicos y el cuidado respetuoso de las pistas minimizan el impacto medioambiental. En Lech Zürs, una pequeña central hidroeléctrica propia genera entre el 10 y el 15 % de la electricidad in situ, en combinación con centrales de calefacción de biomasa y la creación de valor regional. Se reduce el tráfico en la localidad: Oberlech es una zona libre de tráfico y se fomenta la movilidad eléctrica y el transporte público.
Para los huéspedes, esto significa: aire puro, naturaleza intacta, comida local con carácter... y la satisfacción de vivir una experiencia positiva durante las vacaciones.