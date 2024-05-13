Person running along the shore of a mountain lake at sunrise, reflection in water, mountain range in background.
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Obertauern en la región de Salzburgo
Paraíso del senderismo y aventuras de esquí en los Alpes

En Obertauern, Salzburgo, los amantes de la naturaleza disfrutan plenamente de montañas, senderos y pistas de esquí.

Un lugar donde el invierno llega de forma fiable de noviembre a mayo: eso es Obertauern. Con su altitud segura para la nieve, el pueblo de SalzbugerLand se transforma en una bola de nieve hecha realidad. Más de 100 kilómetros de pistas, modernos remontes e incluso una zona separada para los más pequeños: en el parque de esquí familiar Bibo Bär se convertirán principiantes los principiantes se convierten en auténticos expertos que se aventuran en la legendaria Gamsleiten 2, ¡una de las pistas más empinadas de Europa!

Pero Obertauern es mucho más que magia invernal. El paisaje de ensueño se disfruta mejor en verano en una ruta en bicicleta o en senderismo experiencia. Obertauern ofrece una red bien desarrollada de senderos y caminos, a través de exuberantes paisajes verdes y junto a brillantes lagos de montaña. Cuando llega la hora del descanso, el acogedor refugio de montaña es justo lo que necesita.

Cada estación en Obertauern promete sus propias aventuras. Es un lugar que te da la bienvenida.

Información rápida sobre Obertauern
Ubicación:En el sureste de SalzburgerLand
Altitud:1.630 m
Habitantes: en el interior aprox. 200 (a partir de 2024)
Instalaciones de teleférico y ascensor 26
Montaña más alta:Weißeck (2.711 m)
Llegada
Eventos

La tarjeta SalzburgerLand ofrece una amplia gama de actividades de ocio con entrada gratuita a más de 190 atracciones en toda la provincia. La LungauCard ofrece ahorros adicionales en la región de Obertauern.

Obertauern en todas las perspectivas

Lo más destacado

Cascada Johannes: agua se precipita 60 metros

Ruta en moto 99: ruta de ensueño sin peaje

Stoneman Taurista: 147 kilómetros de aventura

Deportes de invierno: aquí el invierno está en casa

Tauernrunde: 100 kilómetros de pistas en flujo

Actividades en Obertauern

Deportes de invierno en Obertauern

El invierno se vive al máximo en Obertauern. ¿Esquiar hasta abril? Sin problema. Con 26 modernos remontes, tendrás acceso directo a la montaña y a las pistas más cercanas.

Para refrescarse en el columpio de la tarde, diríjete a las acogedoras acogedoras cabañas de esquí. Los más valientes pueden aventurarse en el Gamsleiten 2, una de las pistas más empinadas de Europa, con 45°. Todos aquellos que estén aprenden a esquiar reciben el apoyo de la mascota local Bobby y sus programas de esquí para niños.

¿Y al final de la jornada de esquí? Pues la legendaria milla après-ski - celebrar juntos, bailar, ¡simplemente disfrutar!

Acontecimientos destacados

Los Beatles en Obertauern

En marzo de 1965 ocurrió algo único en Obertauern: los Beatles, la banda más famosa del mundo en ese momento, llegaron al tranquilo pueblo alpino para rodar escenas de su película Help!. Su visita atrajo atención internacional y dejó huellas que aún se sienten hoy. Tres monumentos en el lugar recuerdan a los célebres visitantes.

Alojamientos únicos

Hotel Enzian: solo adultos, ski-in ski-out

Kesselspitze Hotel & Chalet: junto a la pista

Valamar Obertauern Hotel: cerca de los remontes, 4 estrellas

Protección del clima

Cómo combinar el clima y las vacaciones de invierno?

  • elegir estaciones de esquí sostenibles

  • reservar hoteles con certificación ambiental

  • pasar las vacaciones de invierno en una granja ecológica

  • planificar el viaje en tren

  • usar movilidad sostenible en la estación de esquí

  • alquilar equipo de esquí con estándares ecológicos

  • ¡mantenerse en las pistas (por el bien de la naturaleza)!

  • disfrutar de productos regionales, de temporada y ecológicos

  • probar actividades de “slow winter”

Vacaciones de invierno sostenibles

Preguntas frecuentes

Obertauern es un destino turístico muy popular en la provincia austriaca de SalzburgerLand, ubicado en el Radstädter Tauern, y abarca los municipios de Untertauern y Tweng. Situado a una altitud de entre 1.640 y 2.526 metros, es famoso por sus pistas siempre cubiertas de nieve y su variada oferta de actividades de ocio.

Obertauern es considerada una estación segura para la nieve por tres razones:

  1. Ubicación geográfica: Situada en el extremo norte de los Alpes, Obertauern recibe más nieve que otras áreas de la región.

  2. Altitud: Con altitudes entre 1.640 y 2.526 metros, es la estación de deportes de invierno más alta de SalzburgerLand.

  3. Topografía: Su terreno, en forma de cuenca o "cuenco de nieve", favorece la acumulación de nieve, garantizando condiciones ideales.

Actividades de invierno:

  1. Esquí y snowboard: Obertauern ofrece más de 100 kilómetros de pistas. Está considerada una de las estaciones de esquí más nevadas de Austria.

  2. Esquí de fondo: cinco pistas de esquí de fondo con longitudes de 6 a 23 kilómetros comienzan directamente en el pueblo.

  3. Raquetas de nieve y senderismo invernal: las excursiones guiadas con raquetas de nieve ofrecen la oportunidad de explorar el paisaje invernal lejos de las pistas.

  4. Trineo: la pista de trineo del Gnadenalm tiene 1,5 km de longitud y se ilumina por la noche.

  5. Paseos en trineo tirado por caballos: paseo en carruaje por un paisaje nevado.

  6. Actividades de verano:

  7. Senderismo: Obertauern ofrece numerosas rutas de senderismo para todos los niveles de dificultad, incluidas excursiones a los impresionantes lagos y cascadas de montaña.

  8. Bicicleta de montaña: con varios senderos y rutas, Obertauern es un destino popular para los ciclistas de montaña.

  9. Rafting: los aventureros pueden reservar excursiones guiadas para explorar las aguas circundantes.

  10. Golf: Hay varios campos de golf en las cercanías, que ofrecen una experiencia de juego única en un entorno pintoresco.

  11. Natación: lagos de baño como Krummschnabelsee y Grünwaldsee impresionan con sus vistas a las montañas.

La temporada de esquí en Obertauern suele comenzar a finales de noviembre y dura hasta principios de mayo.

Sí, Obertauern es un destino ideal para familias. En invierno, encanta con amplias pistas, escuelas de esquí y el parque Bibo Bear. En verano, ofrece caminatas fáciles, lagos de montaña y experiencias en la naturaleza.

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