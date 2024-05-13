En Obertauern, Salzburgo, los amantes de la naturaleza disfrutan plenamente de montañas, senderos y pistas de esquí.

Un lugar donde el invierno llega de forma fiable de noviembre a mayo: eso es Obertauern. Con su altitud segura para la nieve, el pueblo de SalzbugerLand se transforma en una bola de nieve hecha realidad. Más de 100 kilómetros de pistas, modernos remontes e incluso una zona separada para los más pequeños: en el parque de esquí familiar Bibo Bär se convertirán principiantes los principiantes se convierten en auténticos expertos que se aventuran en la legendaria Gamsleiten 2, ¡una de las pistas más empinadas de Europa!

Pero Obertauern es mucho más que magia invernal. El paisaje de ensueño se disfruta mejor en verano en una ruta en bicicleta o en senderismo experiencia. Obertauern ofrece una red bien desarrollada de senderos y caminos, a través de exuberantes paisajes verdes y junto a brillantes lagos de montaña. Cuando llega la hora del descanso, el acogedor refugio de montaña es justo lo que necesita.

Cada estación en Obertauern promete sus propias aventuras. Es un lugar que te da la bienvenida.