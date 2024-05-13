Obertauern en la región de Salzburgo
Paraíso del senderismo y aventuras de esquí en los Alpes
Introduction
Un lugar donde el invierno llega de forma fiable de noviembre a mayo: eso es Obertauern. Con su altitud segura para la nieve, el pueblo de SalzbugerLand se transforma en una bola de nieve hecha realidad. Más de 100 kilómetros de pistas, modernos remontes e incluso una zona separada para los más pequeños: en el parque de esquí familiar Bibo Bär se convertirán principiantes los principiantes se convierten en auténticos expertos que se aventuran en la legendaria Gamsleiten 2, ¡una de las pistas más empinadas de Europa!
Pero Obertauern es mucho más que magia invernal. El paisaje de ensueño se disfruta mejor en verano en una ruta en bicicleta o en senderismo experiencia. Obertauern ofrece una red bien desarrollada de senderos y caminos, a través de exuberantes paisajes verdes y junto a brillantes lagos de montaña. Cuando llega la hora del descanso, el acogedor refugio de montaña es justo lo que necesita.
Cada estación en Obertauern promete sus propias aventuras. Es un lugar que te da la bienvenida.
La tarjeta SalzburgerLand ofrece una amplia gama de actividades de ocio con entrada gratuita a más de 190 atracciones en toda la provincia. La LungauCard ofrece ahorros adicionales en la región de Obertauern.
Obertauern en todas las perspectivas
Lo más destacado
Deportes de invierno en Obertauern
El invierno se vive al máximo en Obertauern. ¿Esquiar hasta abril? Sin problema. Con 26 modernos remontes, tendrás acceso directo a la montaña y a las pistas más cercanas.
Para refrescarse en el columpio de la tarde, diríjete a las acogedoras acogedoras cabañas de esquí. Los más valientes pueden aventurarse en el Gamsleiten 2, una de las pistas más empinadas de Europa, con 45°. Todos aquellos que estén aprenden a esquiar reciben el apoyo de la mascota local Bobby y sus programas de esquí para niños.
¿Y al final de la jornada de esquí? Pues la legendaria milla après-ski - celebrar juntos, bailar, ¡simplemente disfrutar!
Acontecimientos destacados
Los Beatles en Obertauern
En marzo de 1965 ocurrió algo único en Obertauern: los Beatles, la banda más famosa del mundo en ese momento, llegaron al tranquilo pueblo alpino para rodar escenas de su película Help!. Su visita atrajo atención internacional y dejó huellas que aún se sienten hoy. Tres monumentos en el lugar recuerdan a los célebres visitantes.
Alojamientos únicos
Cómo combinar el clima y las vacaciones de invierno?
elegir estaciones de esquí sostenibles
reservar hoteles con certificación ambiental
pasar las vacaciones de invierno en una granja ecológica
planificar el viaje en tren
usar movilidad sostenible en la estación de esquí
alquilar equipo de esquí con estándares ecológicos
¡mantenerse en las pistas (por el bien de la naturaleza)!
disfrutar de productos regionales, de temporada y ecológicos
probar actividades de “slow winter”