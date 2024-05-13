Las regiones más bonitas de Austria
Junto al agua, en la montaña, en la ciudad o en la naturaleza, para relajarse o en plena acción

Vacaciones junto a lagos cristalinos o en los Alpes, originales, tradicionales, culinarias o con un toque urbano. ¿Qué le apetece en las regiones de Austria?

Sean cuales sean las vacaciones de tus sueños, en Austria encontrarás una variedad de paisajes, culturas y experiencias que te sorprenderán. Cada región tiene su propio carácter y encanto, lo que hace que encontrar tu lugar favorito sea pan comido.

Si te apasionan los lagos y las montañas por igual, Salzkammergut, Altaussee y Traunsee te encantarán. ¿Prefieres el estilo de vida alpino? Entonces Ötztal, Stubaital y Wilder Kaiser son para ti. En el sur de Estiria, podrás disfrutar de la combinación perfecta de vino y naturaleza, mientras que la región de Wachau, a orillas del Danubio, te cautivará con sus pueblos históricos. Además, Steyr destaca con su encantador casco antiguo, y Bad Gastein mezcla a la perfección el estilo urbano con el toque mágico de los Alpes.

Regiones junto al agua

Lagos, ríos y paisajes culturales

Bad Ischl

Encantadora ciudad balneario en Salzkammergut, ideal para pasear por el Kaiserpark y visitar la Kaiservilla.

Vacaciones en Bad Ischl

Altaussee

Región idílica junto al lago Altaussee, perfecta para senderismo, paseos en barco y relajarte entre montañas. ¡Un paseo alrededor del lago y el alma sonríe!

Vacaciones en Altaussee

Traunsee-Almtal

Uno de los lagos más hermosos de Austria, rodeado de majestuosas montañas. Ideal para senderismo, natación, vistas increíbles y deliciosas especialidades de pescado.

Vacaciones en el lago Traunsee

Regiones de los Alpes

Montañas, mundos de cumbres y actividades

Kitzbühel

Regiones de colinas y bosques

Paz y naturaleza virgen

Mühlviertel

Una región tranquila y virgen con colinas onduladas, bosques y pueblos encantadores. Perfecta para practicar senderismo y ciclismo en plena naturaleza.

Vacaciones en el Mühlviertel

Bosques de Viena

Reserva de la Biosfera de la UNESCO, con senderos, monasterios, viñedos y ocio. Donde la cultura se encuentra con la naturaleza.

Vacaciones en los Bosques de Viena

Regiones en paisajes culturales

Tradición, artesanía y naturaleza

Regiones con ambiente urbano

Cultura, diversidad y naturaleza

Villach

Animada ciudad de Carintia, ideal para cultura, naturaleza, excursiones y actividades en familia.

Vacaciones en Villach

Steyr

Pequeña Ciudad Histórica con 1000 años de historia, casco antiguo encantador y paisaje junto al río: cultura y naturaleza en perfecta armonía.

Vacaciones en Steyr

Bad Gastein

Ciudad balneario clásica en el valle de Gastein, famosa por sus aguas termales, excursiones y deportes de invierno.

Vacaciones en Bad Gastein

Zell am See-Kaprun

Sofisticado balneario en el lago Zell, rodeado por los Alpes. Ideal para senderismo, natación y paseos en barco en verano, y estación de esquí en invierno.

Vacaciones en Zell am See-Kaprun

Regiones culinarias

Placer, vino y hospitalidad

