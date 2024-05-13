Las regiones más bonitas de Austria
Junto al agua, en la montaña, en la ciudad o en la naturaleza, para relajarse o en plena acción
Sean cuales sean las vacaciones de tus sueños, en Austria encontrarás una variedad de paisajes, culturas y experiencias que te sorprenderán. Cada región tiene su propio carácter y encanto, lo que hace que encontrar tu lugar favorito sea pan comido.
Si te apasionan los lagos y las montañas por igual, Salzkammergut, Altaussee y Traunsee te encantarán. ¿Prefieres el estilo de vida alpino? Entonces Ötztal, Stubaital y Wilder Kaiser son para ti. En el sur de Estiria, podrás disfrutar de la combinación perfecta de vino y naturaleza, mientras que la región de Wachau, a orillas del Danubio, te cautivará con sus pueblos históricos. Además, Steyr destaca con su encantador casco antiguo, y Bad Gastein mezcla a la perfección el estilo urbano con el toque mágico de los Alpes.
Regiones junto al agua
Bad Ischl
Encantadora ciudad balneario en Salzkammergut, ideal para pasear por el Kaiserpark y visitar la Kaiservilla.
Altaussee
Región idílica junto al lago Altaussee, perfecta para senderismo, paseos en barco y relajarte entre montañas. ¡Un paseo alrededor del lago y el alma sonríe!
Traunsee-Almtal
Uno de los lagos más hermosos de Austria, rodeado de majestuosas montañas. Ideal para senderismo, natación, vistas increíbles y deliciosas especialidades de pescado.
Regiones de los Alpes
Regiones de colinas y bosques
Mühlviertel
Una región tranquila y virgen con colinas onduladas, bosques y pueblos encantadores. Perfecta para practicar senderismo y ciclismo en plena naturaleza.
Regiones en paisajes culturales
Regiones con ambiente urbano
Villach
Animada ciudad de Carintia, ideal para cultura, naturaleza, excursiones y actividades en familia.
Steyr
Pequeña Ciudad Histórica con 1000 años de historia, casco antiguo encantador y paisaje junto al río: cultura y naturaleza en perfecta armonía.
Bad Gastein
Ciudad balneario clásica en el valle de Gastein, famosa por sus aguas termales, excursiones y deportes de invierno.