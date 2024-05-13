Las regiones más bonitas de Austria

Vacaciones junto a lagos cristalinos o en los Alpes, originales, tradicionales, culinarias o con un toque urbano. ¿Qué le apetece en las regiones de Austria?

Sean cuales sean las vacaciones de tus sueños, en Austria encontrarás una variedad de paisajes, culturas y experiencias que te sorprenderán. Cada región tiene su propio carácter y encanto, lo que hace que encontrar tu lugar favorito sea pan comido.

Si te apasionan los lagos y las montañas por igual, Salzkammergut, Altaussee y Traunsee te encantarán. ¿Prefieres el estilo de vida alpino? Entonces Ötztal, Stubaital y Wilder Kaiser son para ti. En el sur de Estiria, podrás disfrutar de la combinación perfecta de vino y naturaleza, mientras que la región de Wachau, a orillas del Danubio, te cautivará con sus pueblos históricos. Además, Steyr destaca con su encantador casco antiguo, y Bad Gastein mezcla a la perfección el estilo urbano con el toque mágico de los Alpes.