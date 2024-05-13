Saalbach Hinterglemm en la region de Salzburgo
Aventura al aire libre y vacaciones familiares durante todo el año: Skicircus, rutas de MTB y estilo de vida alpino
Introduction
Ya sea que conquisten las pistas en invierno o disfruten del senderismo y el MTB en verano, Saalbach Hinterglemm en la región de Salzburgo es un destino relajado y versátil. Durante todo el año, es el lugar ideal para quienes buscan variedad, naturaleza y espíritu outdoor.
En invierno, el protagonista es el Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, con más de 270 kilómetros de pistas, un paraíso para esquiadores y snowboarders. Cuando la nieve se retira, el verano toma el control: infinitos senderos de MTB, la legendaria Big-5 Bike Challenge, rutas de senderismo para todos los niveles y aventuras como el parque de cuerdas del Baumzipfelweg llenan los días de emoción.
Pero Saalbach Hinterglemm no es solo acción: con la Joker Card, hay muchas ventajas —desde viajes gratuitos en teleférico hasta entradas a diferentes atracciones—. Familias y amantes del placer disfrutan por igual de la cocina local, el ambiente de montaña y momentos de bienestar. Además, gracias a la iniciativa “Green Road”, el destino demuestra que unas vacaciones activas en los Alpes pueden ir de la mano con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.
Saalbach Hinterglemm desde todas las perspectivas
Lo más destacado
Esquí en Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Sol, nieve polvo y pistas impecables: con 270 kilómetros de pistas, el Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn es una de las mayores zonas de esquí de Austria.
Con 70 teleféricos, parques de nieve, pistas nocturnas y rutas de freestyle, ofrece una gran variedad para esquiadores y snowboarders. Además, el Skicircus tiene una amplia oferta de actividades para familias, con diversión garantizada para los más pequeños, los minicarreros y los jóvenes carvers.
Ciclismo de montaña en Saalbach Hinterglemm
Subir en bicicleta por la montaña y disfrutar del impresionante panorama alpino: la región de Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn satisface todas las expectativas del mountain biking. Con más de 70 km de líneas y senderos, así como nueve teleféricos en siete montañas, es la región de bicicletas más grande de Austria. Los ciclistas de ruta también pueden disfrutar de una red de 400 km de caminos.
Otra característica destacada es el cercano Bikepark Leogang. Aquí, la oferta va desde senderos de montaña naturales hasta espectaculares pistas de freeride. El Riders Playground, con una superficie de 10.000 m², es uno de los mayores bikeparks para principiantes de Europa, donde niños y adultos pueden practicar de forma segura y enfrentarse a nuevos desafíos.
Acontecimientos destacados
Recetas
Grießnockerlsuppe
La Grießnockerlsuppe es una sopa austriaca de caldo claro con albóndigas de sémola, hechas de sémola, huevos y mantequilla, cocidas hasta esponjar.
Forellenfilet mit Waldpilzen
"Forellenfilet mit Waldpilzen" es un plato austriaco de filete de trucha con setas de bosque, que resalta los sabores naturales de sus ingredientes.
Wurzelfleisch vom Bluntau-Saibling
"Wurzelfleisch vom Bluntau-Saibling" es un plato austriaco de pescado Bluntau-Saibling con verduras de raíz hervidas, apreciado por su simplicidad y sabores naturales.
Pinzgauer Schotten
El Pinzgauer Schotten es una tarta salada de Pinzgau, Austria, hecha de masa de hojaldre o pan y rellena de carne picada y cebollas.
Alojamientos únicos
Sostenibilidad en Saalbach Hinterglemm
Saalbach Hinterglemm se compromete activamente con la sostenibilidad, adoptando un enfoque transparente sobre los desafíos y las acciones tomadas. Se enfoca en aspectos ecológicos, sociales y económicos, con la "Vía Verde" marcando el camino hacia el futuro, paso a paso, con responsabilidad hacia las personas y la naturaleza.
La región trabaja constantemente para hacer sus infraestructuras, suministro energético, movilidad y gestión de residuos más sostenibles, con el objetivo de desarrollar el espacio de manera consciente y responsable