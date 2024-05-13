Desafíos de MTB y senderismo en verano, Skicircus relajado en invierno: Saalbach Hinterglemm combina naturaleza y aventura.

Ya sea que conquisten las pistas en invierno o disfruten del senderismo y el MTB en verano, Saalbach Hinterglemm en la región de Salzburgo es un destino relajado y versátil. Durante todo el año, es el lugar ideal para quienes buscan variedad, naturaleza y espíritu outdoor.

En invierno, el protagonista es el Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, con más de 270 kilómetros de pistas, un paraíso para esquiadores y snowboarders. Cuando la nieve se retira, el verano toma el control: infinitos senderos de MTB, la legendaria Big-5 Bike Challenge, rutas de senderismo para todos los niveles y aventuras como el parque de cuerdas del Baumzipfelweg llenan los días de emoción.

Pero Saalbach Hinterglemm no es solo acción: con la Joker Card, hay muchas ventajas —desde viajes gratuitos en teleférico hasta entradas a diferentes atracciones—. Familias y amantes del placer disfrutan por igual de la cocina local, el ambiente de montaña y momentos de bienestar. Además, gracias a la iniciativa “Green Road”, el destino demuestra que unas vacaciones activas en los Alpes pueden ir de la mano con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.