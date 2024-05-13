Two hikers on a mountain ridge, green alpine meadows and snow-capped peaks in the background.
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Saalbach Hinterglemm en la region de Salzburgo
Aventura al aire libre y vacaciones familiares durante todo el año: Skicircus, rutas de MTB y estilo de vida alpino

Desafíos de MTB y senderismo en verano, Skicircus relajado en invierno: Saalbach Hinterglemm combina naturaleza y aventura.

Ya sea que conquisten las pistas en invierno o disfruten del senderismo y el MTB en verano, Saalbach Hinterglemm en la región de Salzburgo es un destino relajado y versátil. Durante todo el año, es el lugar ideal para quienes buscan variedad, naturaleza y espíritu outdoor.

En invierno, el protagonista es el Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, con más de 270 kilómetros de pistas, un paraíso para esquiadores y snowboarders. Cuando la nieve se retira, el verano toma el control: infinitos senderos de MTB, la legendaria Big-5 Bike Challenge, rutas de senderismo para todos los niveles y aventuras como el parque de cuerdas del Baumzipfelweg llenan los días de emoción.

Pero Saalbach Hinterglemm no es solo acción: con la Joker Card, hay muchas ventajas —desde viajes gratuitos en teleférico hasta entradas a diferentes atracciones—. Familias y amantes del placer disfrutan por igual de la cocina local, el ambiente de montaña y momentos de bienestar. Además, gracias a la iniciativa “Green Road”, el destino demuestra que unas vacaciones activas en los Alpes pueden ir de la mano con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.

Información rápida sobre Saalbach Hinterglemm
Lage:Im Pinzgau (SalzburgerLand) in den Kitzbüheler Alpen
Altura:1.003 m
Habitantes:ca. 2.900 (Año 2025)
Teleféricos:6
Pistas de esquí:270 km
Rutas en bicicleta:400 km
Rutas de senderismo:400 km
La montaña más alta2.249 metros sobre el nivel del mar (Hochkogel)
Cómo llegar
Eventos

Con la JOKER CARD hay actividades gratuitas y descuentos.

Saalbach Hinterglemm desde todas las perspectivas

Lo más destacado

Big-5-Bike Challenge: 5 montañas, 6 teleféricos en un día

Sendero circular con el "puente Golden Gate de los Alpes"

Parque de aprendizaje de ciclismo

Saalbach Hiking: 64 kilómetros, 3.800 metros de altitud

Trail running: 100 km, todos los niveles

Pastos y refugios alpinos

Tobogán en el Reiterkogel: velocidad de día y de noche

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Actividades en Saalbach Hinterglemm

Despeja la pista en el Skicircus!

Esquí en Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Sol, nieve polvo y pistas impecables: con 270 kilómetros de pistas, el Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn es una de las mayores zonas de esquí de Austria.

Con 70 teleféricos, parques de nieve, pistas nocturnas y rutas de freestyle, ofrece una gran variedad para esquiadores y snowboarders. Además, el Skicircus tiene una amplia oferta de actividades para familias, con diversión garantizada para los más pequeños, los minicarreros y los jóvenes carvers.

Skicircus Saalbach Hinterglemm
La mayor región ciclista de Austria

Ciclismo de montaña en Saalbach Hinterglemm

Subir en bicicleta por la montaña y disfrutar del impresionante panorama alpino: la región de Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn satisface todas las expectativas del mountain biking. Con más de 70 km de líneas y senderos, así como nueve teleféricos en siete montañas, es la región de bicicletas más grande de Austria. Los ciclistas de ruta también pueden disfrutar de una red de 400 km de caminos.

Otra característica destacada es el cercano Bikepark Leogang. Aquí, la oferta va desde senderos de montaña naturales hasta espectaculares pistas de freeride. El Riders Playground, con una superficie de 10.000 m², es uno de los mayores bikeparks para principiantes de Europa, donde niños y adultos pueden practicar de forma segura y enfrentarse a nuevos desafíos.

Bicicleta de montaña

Acontecimientos destacados

Recetas

Grießnockerlsuppe

La Grießnockerlsuppe es una sopa austriaca de caldo claro con albóndigas de sémola, hechas de sémola, huevos y mantequilla, cocidas hasta esponjar.

Grießnockerlsuppe

Forellenfilet mit Waldpilzen

"Forellenfilet mit Waldpilzen" es un plato austriaco de filete de trucha con setas de bosque, que resalta los sabores naturales de sus ingredientes.

Forellenfilet mit Waldpilzen

Wurzelfleisch vom Bluntau-Saibling

"Wurzelfleisch vom Bluntau-Saibling" es un plato austriaco de pescado Bluntau-Saibling con verduras de raíz hervidas, apreciado por su simplicidad y sabores naturales.

Wurzelfleisch vom Bluntau-Saibling

Pinzgauer Schotten

El Pinzgauer Schotten es una tarta salada de Pinzgau, Austria, hecha de masa de hojaldre o pan y rellena de carne picada y cebollas.

Pinzgauer Schotten

Salzburger Nockerl

Consiste en un soufflé ligero y esponjoso, hecho con una masa similar a la de los merengues, horneado hasta dorarse.

Salzburger Nockerl

Alojamientos únicos

Apartamentos Adler Resort

Hotel Hasenauer

Gnererationenhotel Ellmauhof

Designhotel Wiesergut

Hotel VAYA Post

Hotel familiar y de jardín Theresia

JUFA Alpenhotel Saalbach

El camino verde

Sostenibilidad en Saalbach Hinterglemm

Saalbach Hinterglemm se compromete activamente con la sostenibilidad, adoptando un enfoque transparente sobre los desafíos y las acciones tomadas. Se enfoca en aspectos ecológicos, sociales y económicos, con la "Vía Verde" marcando el camino hacia el futuro, paso a paso, con responsabilidad hacia las personas y la naturaleza.

La región trabaja constantemente para hacer sus infraestructuras, suministro energético, movilidad y gestión de residuos más sostenibles, con el objetivo de desarrollar el espacio de manera consciente y responsable

Proyectos de sostenibilidad

Preguntas frecuentes

La región de Saalbach Hinterglemm se encuentra en SalzburgerLand, enclavada en el valle de Glemmtal, en los Alpes de Kitzbühel. Los pueblos se encuentran a una altitud de 1.002 metros sobre el nivel del mar.

Las montañas de Saalbach Hinterglemm, que alcanzan los 2.249 metros (Hochkogel), hacen de la región un destino ideal para deportes de invierno y senderismo. Su combinación de deporte, naturaleza, entretenimiento y hospitalidad la convierte en un lugar versátil para unas vacaciones en cualquier estación.

En invierno, el Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, con más de 270 kilómetros de pistas, modernos remontes y opciones para todos los niveles, es una de las mayores zonas de esquí de Austria.

En verano, la región se transforma en un paraíso para el ciclismo y el senderismo, con 400 kilómetros de rutas de cada uno. El "Big-5-Bike Challenge" es un reto destacado para los ciclistas más exigentes.

Para las familias, Saalbach Hinterglemm ofrece programas especiales para niños, senderos temáticos y parques de aventuras.

La región de Saalbach Hinterglemm ofrece una amplia variedad de actividades para todas las estaciones.

En invierno:

  • Esquí y snowboard: El Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn tiene 270 kilómetros de pistas y 9 remontes.

  • Esquí de fondo: Varios senderos atraviesan paisajes invernales.

  • Senderismo con raquetas de nieve: Excursiones guiadas o exploraciones por la naturaleza alpina.

  • Trineo: Pistas iluminadas para disfrutar en familia.

En verano:

  • Senderismo: Más de 400 kilómetros de rutas, desde paseos sencillos hasta recorridos por las cumbres.

  • Bicicleta de montaña: Numerosos senderos, parques para bicicletas y el famoso "Big-5-Bike Challenge".

  • Actividades familiares: Senderos temáticos, circuito de cuerdas altas y el sendero sobre árboles para grandes y pequeños.

  • Parapente: Vuela en tándem y disfruta de vistas espectaculares de los Alpes.

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