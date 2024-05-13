Viñedos, pueblos históricos y una cálida cultura de tabernas de vino: el Wachau, Patrimonio de la Humanidad, es uno de los valles fluviales más bellos de Europa.

En el Wachau, el Danubio fluye entre viñedos centenarios empinados y combina naturaleza espectacular con historia - no es de extrañar que sea Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El famoso Albaricoque de Wachau y los viñedos en terrazas que producen Riesling y Grüner Veltliner son símbolos de la región.

El tiempo parece pasar más despacio en Wachau. Una visita a la taberna del vino con especialidades caseras, auténticos vinos de alta gama y vistas al Danubio: es todo lo que necesitas para vivir aquí un día inolvidable. Lugares de interés cultural como las ruinas de un castillo, la Abadía de Melk y lugares como Dürnstein y Weißenkirchen crean una atmósfera de tranquilidad y atemporalidad.