El valle de Wachau
Viñedos, albaricoques en flor y el Danubio como tabla de salvación
Introduction
En el Wachau, el Danubio fluye entre viñedos centenarios empinados y combina naturaleza espectacular con historia - no es de extrañar que sea Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El famoso Albaricoque de Wachau y los viñedos en terrazas que producen Riesling y Grüner Veltliner son símbolos de la región.
El tiempo parece pasar más despacio en Wachau. Una visita a la taberna del vino con especialidades caseras, auténticos vinos de alta gama y vistas al Danubio: es todo lo que necesitas para vivir aquí un día inolvidable. Lugares de interés cultural como las ruinas de un castillo, la Abadía de Melk y lugares como Dürnstein y Weißenkirchen crean una atmósfera de tranquilidad y atemporalidad.
El Wachau fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2000. Su paisaje cultural único se creó mediante una armoniosa combinación de naturaleza y siglos de cultivo humano.
El Wachau desde todas las perspectivas
Lo más destacado
Datos interesantes sobre el albaricoque de Wachau
El albaricoque de Wachau es tan excepcional que está protegido como marca por derecho propio. Tiene una forma regordeta, sabe dulce y jugoso y posee un sabor característico que se aprecia especialmente en las mermeladas y licores que se elaboran con él, así como en las esponjosas albóndigas de albaricoque. El hecho de que prospere tan bien en el Wachau se debe al clima, al suelo y a siglos de cultivo. La floración de los árboles es un espectáculo natural: los capullos se abren y revelan sus fragantes flores blancas como la nieve, transformando todo el Wachau en un mar de blanco.
Las mejores condiciones para los buenos vinos
El clima suave cerca del Danubio, las laderas soleadas, las noches frescas y los suelos de rocas primarias convierten al Wachau en un lugar ideal para la viticultura. Aquí, los vinos blancos prosperan, especialmente el Veltliner y el Riesling, que se cultivan en paisajes como el 1000-Eimerberg y los viñedos de Domäne Wachau. Estos vinos son conocidos y apreciados más allá de las fronteras de Austria. Los viticultores se sienten especialmente orgullosos de tres marcas exclusivas de la región: Steinfeder, Federspiel y Smaragd. Para degustarlos, puedes visitar tabernas y vinotecas. El otoño en Wachau, cuando el sol baña los viñedos con luz dorada, es especialmente encantador, realzando tanto el paisaje como el vino en tu copa.
Acontecimientos destacados
Albaricoques en flor en Wachau
En primavera, Wachau alcanza su máximo esplendor: una experiencia inolvidable.
Celebración del solsticio Wachau-Nibelungengau-Kremstal
Fuegos artificiales y miles de luces reflejadas en el Danubio: El solsticio se celebra de forma especial, incluso desde un barco.
Festival Glatt & Verkehrt
El festival anual combina música folclórica con influencias modernas en lugares únicos como bodegas, ruinas de castillos e iglesias.
Primavera del Vino de Wachau
Las regiones vinícolas celebran el vino con catas y un programa cultural.
Alojamientos únicos
¿En qué consiste el proyecto LIFE en Wachau?
Hace más de 100 años, se construyeron defensas longitudinales y caminos de sirga en el Wachau, lo que resultó en la pérdida de bancos de grava y riberas poco profundas, esenciales para muchas especies de peces y aves acuáticas del Danubio. Gracias al proyecto LIFE, la renaturalización ha revitalizado el río, ofreciendo a peces y aves más refugios, mientras que ciclistas y excursionistas ahora disfrutan de un paisaje danubiano más intacto.