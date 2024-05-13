Ruins of Aggstein castle on forested rocks above the Danube in Wachau, hills in morning light.
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El valle de Wachau
Viñedos, albaricoques en flor y el Danubio como tabla de salvación

Viñedos, pueblos históricos y una cálida cultura de tabernas de vino: el Wachau, Patrimonio de la Humanidad, es uno de los valles fluviales más bellos de Europa.

En el Wachau, el Danubio fluye entre viñedos centenarios empinados y combina naturaleza espectacular con historia - no es de extrañar que sea Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El famoso Albaricoque de Wachau y los viñedos en terrazas que producen Riesling y Grüner Veltliner son símbolos de la región.

El tiempo parece pasar más despacio en Wachau. Una visita a la taberna del vino con especialidades caseras, auténticos vinos de alta gama y vistas al Danubio: es todo lo que necesitas para vivir aquí un día inolvidable. Lugares de interés cultural como las ruinas de un castillo, la Abadía de Melk y lugares como Dürnstein y Weißenkirchen crean una atmósfera de tranquilidad y atemporalidad.

Información rápida sobre el Wachau
Localización:aprox. 1 hora en tren desde Viena
Superficie de viñedo:aprox. 1.400 hectáreas
Viticultores: en el interioraprox. 650
Pueblos:Melk, Spitz an der Donau, Dürnstein, Weißenkirchen in der Wachau, Krems an der Donau
Altitud 200 m

El Wachau fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2000. Su paisaje cultural único se creó mediante una armoniosa combinación de naturaleza y siglos de cultivo humano.

Baja Austria CARD: Entrada gratuita a unos 350 destinos de excursión.

El Wachau desde todas las perspectivas

Lo más destacado

Dürnstein: ruinas, abadía y un pintoresco pueblo

Abadía de Melk: el magnífico edificio barroco

Weissenkirchen: La mayor comunidad vinícola de Wachau

Krems, a orillas del Danubio

Cultura y tabernas del vino

Paseo en barco: forma más acogedora de descubrir el Wachau

Abadía benedictina de Göttweig: edificio monástico

Ruta ciclista del Danubio: A lo largo del Danubio

Albaricoque en flor: una atracción en primavera

Actividades en Wachau

Pequeña fruta dulce

Datos interesantes sobre el albaricoque de Wachau

El albaricoque de Wachau es tan excepcional que está protegido como marca por derecho propio. Tiene una forma regordeta, sabe dulce y jugoso y posee un sabor característico que se aprecia especialmente en las mermeladas y licores que se elaboran con él, así como en las esponjosas albóndigas de albaricoque. El hecho de que prospere tan bien en el Wachau se debe al clima, al suelo y a siglos de cultivo. La floración de los árboles es un espectáculo natural: los capullos se abren y revelan sus fragantes flores blancas como la nieve, transformando todo el Wachau en un mar de blanco.

Albaricoque de Wachau
Región vinícola de Wachau

Las mejores condiciones para los buenos vinos

El clima suave cerca del Danubio, las laderas soleadas, las noches frescas y los suelos de rocas primarias convierten al Wachau en un lugar ideal para la viticultura. Aquí, los vinos blancos prosperan, especialmente el Veltliner y el Riesling, que se cultivan en paisajes como el 1000-Eimerberg y los viñedos de Domäne Wachau. Estos vinos son conocidos y apreciados más allá de las fronteras de Austria. Los viticultores se sienten especialmente orgullosos de tres marcas exclusivas de la región: Steinfeder, Federspiel y Smaragd. Para degustarlos, puedes visitar tabernas y vinotecas. El otoño en Wachau, cuando el sol baña los viñedos con luz dorada, es especialmente encantador, realzando tanto el paisaje como el vino en tu copa.

Dominio de Wachau

Acontecimientos destacados

Albaricoques en flor en Wachau

En primavera, Wachau alcanza su máximo esplendor: una experiencia inolvidable.

Albaricoques en flor en Wachau

Celebración del solsticio Wachau-Nibelungengau-Kremstal

Fuegos artificiales y miles de luces reflejadas en el Danubio: El solsticio se celebra de forma especial, incluso desde un barco.

Celebración del solsticio

Terrazas vinícolas musicales

Una combinación sin igual de música, vino y naturaleza.

Terrazas musicales del vino

Festival Glatt & Verkehrt

El festival anual combina música folclórica con influencias modernas en lugares únicos como bodegas, ruinas de castillos e iglesias.

Festival Glatt & Verkehrt

Primavera del Vino de Wachau

Las regiones vinícolas celebran el vino con catas y un programa cultural.

Primavera del Vino de Wachau

Maratón de Wachau

Un espectáculo para todos aquellos que quieran correr por el Wachau o simplemente mirar.

Maratón de Wachau

Alojamientos únicos

Steigenberger Hotel & Spa Krems

Hotel Schloss Dürnstein

Bodega Holzapfel

Protección del clima

¿En qué consiste el proyecto LIFE en Wachau?

Hace más de 100 años, se construyeron defensas longitudinales y caminos de sirga en el Wachau, lo que resultó en la pérdida de bancos de grava y riberas poco profundas, esenciales para muchas especies de peces y aves acuáticas del Danubio. Gracias al proyecto LIFE, la renaturalización ha revitalizado el río, ofreciendo a peces y aves más refugios, mientras que ciclistas y excursionistas ahora disfrutan de un paisaje danubiano más intacto.

Proyecto LIFE Wachau

Preguntas frecuentes

Lugares que merece la pena ver en el Wachau son:

  • Melk: famosa por la abadía barroca de Melk, uno de los monasterios más impresionantes de Europa.

  • Spitz a orillas del Danubio: encantador pueblo vinícola, famoso por el Tausendeimerberg, un viñedo con empinadas terrazas.

  • Dürnstein: famosa por las ruinas de Dürnstein, donde Ricardo Corazón de León fue encarcelado en la Edad Media. La ciudad es un popular destino turístico con pintorescas callejuelas.

  • Weißenkirchen, en Wachau: centro de la viticultura en el Wachau, rodeado de viñedos en terrazas e iglesias históricas.

  • Krems, en el Danubio: una de las ciudades más antiguas de Austria con una animada escena cultural, que incluye museos y festivales.

Los pueblos y ciudades de Wachau son famosos por sus tesoros culturales, como las ruinas de castillos medievales, los centros barrocos... y la escena cultural contemporánea: destacan el Fiesta del Danubio de Krems, el Festival Glatt & Verkehrt de Spitz, los Juegos de Veranode Melk o la Galería de Arte de Krems.

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