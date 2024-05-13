Waldviertel
Bosques naturales, turberas elevadas, ríos y estanques
Introduction
El Waldviertel, en el norte de Baja Austria, destaca por sus paisajes naturales vírgenes: bosques, páramos y más de 1.400 estanques. Es ideal para actividades al aire libre como senderismo, ciclismo, equitación y golf. Además, castillos medievales, palacios históricos y eventos culturales enriquecen la experiencia. No te pierdas las impresionantes "Piedras Bamboleantes".
En lo alto del sinuoso valle del Thayatal, por el que fluye el intacto Thaya, se encuentra uno de los miradores más bellos del Waldviertel: el llamado Hennerausblick. Desde allí, la ciudad y el castillo medieval de Castillo de Hardegg medieval de Hardegg.
El Waldviertel desde todas las perspectivas
Lo más destacado
Delicias elaboradas con semillas de amapola de la región
En julio, la amapola gris del Waldviertel florece, tiñendo los campos de intensos tonos rojos y rosas. Sus semillas, dulces y ligeramente ácidas, se muelen o prensan para obtener aceite. Los chefs las valoran por su sabor suave y a nuez, usándolas en una variedad de preparaciones dulces: rellenos de bolas de masa, strudels, pasteles o enrolladas en pasta.
En esta región, las semillas de amapola son las deliciosas protagonistas:
Recetas
Gegrillte Steinpilze mit salsa verde
"Gegrillte Steinpilze mit salsa verde" es un plato de setas porcinas asadas con salsa verde de hierbas frescas y aceite de oliva.
Waldviertler Mohnnudeln
"Waldviertler Mohnnudeln" son ñoquis de papa cubiertos con semillas de amapola y azúcar, un dulce típico de la región de Waldviertel.
Alojamientos únicos
El "Arca de Noé" y la biodiversidad de las semillas
Fundada en 1989, la asociación ARCHE NOAH es una iniciativa de jardineros, agricultores y periodistas. Su objetivo es preservar las semillas como base de la alimentación. Al fin y al cabo, la diversidad de las plantas cultivadas se ha reducido en un 75% desde 1900. Por eso ARCHE NOAH se ha comprometido a preservar miles de variedades de plantas en peligro y a devolverlas a los jardines y al mercado, con el apoyo de más de 17.000 miembros. El cultivo tradicional y la producción de semillas se han incluido incluso en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de Austria Patrimonio Cultural Inmaterial de Austria patrimonio Cultural Inmaterial de Austria.
El encantador jardín muestra la variedad de especies vegetales regionales, históricas y raras y ofrece visitas guiadas por el jardín.