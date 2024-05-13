Wooden boardwalk with railing leads through moss-covered rocky landscape in coniferous forest.
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Waldviertel
Bosques naturales, turberas elevadas, ríos y estanques

El Waldviertel fascina por su naturaleza virgen, casi mística: Paisajes con colinas onduladas, bosques, campos, formaciones rocosas y masas de agua.

El Waldviertel, en el norte de Baja Austria, destaca por sus paisajes naturales vírgenes: bosques, páramos y más de 1.400 estanques. Es ideal para actividades al aire libre como senderismo, ciclismo, equitación y golf. Además, castillos medievales, palacios históricos y eventos culturales enriquecen la experiencia. No te pierdas las impresionantes "Piedras Bamboleantes".

Información rápida sobre el Waldviertel
Ubicación:en el norte de Baja Austria
Gema oculta:Piedras movedizas
Parques naturales:7
Parque nacional:Thayatal
Estanques:1.4

En lo alto del sinuoso valle del Thayatal, por el que fluye el intacto Thaya, se encuentra uno de los miradores más bellos del Waldviertel: el llamado Hennerausblick. Desde allí, la ciudad y el castillo medieval de Castillo de Hardegg medieval de Hardegg.

Tarjeta de la Baja Austria entrada gratuita a unos 350 destinos de excursión.

El Waldviertel desde todas las perspectivas

Lo más destacado

Parque Nacional de Thayatal

Castillo renacentista de Rosenburg: viva la historia

Senderismo al Wackelstein: un monumento natural

Parque Natural del Páramo de Heidenreichstein

Abadía de Zwettl: viaje en el tiempo hasta la Edad Media

Sole Felsen Bad Gmünd

Esquí de fondo: suave invierno en el Waldviertel

Vacaciones de verano en la región de los embalses

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Bosques del Waldviertel

Actividades en el Waldviertel

Cultura de posada en el Waldviertel

Delicias elaboradas con semillas de amapola de la región

En julio, la amapola gris del Waldviertel florece, tiñendo los campos de intensos tonos rojos y rosas. Sus semillas, dulces y ligeramente ácidas, se muelen o prensan para obtener aceite. Los chefs las valoran por su sabor suave y a nuez, usándolas en una variedad de preparaciones dulces: rellenos de bolas de masa, strudels, pasteles o enrolladas en pasta.

En esta región, las semillas de amapola son las deliciosas protagonistas:

  1. Mohnwirt Neuwiesinger

  2. Posada Zum Goldenen Löwen

Recetas

Gegrillte Steinpilze mit salsa verde

"Gegrillte Steinpilze mit salsa verde" es un plato de setas porcinas asadas con salsa verde de hierbas frescas y aceite de oliva.

Gegrillte Steinpilze mit salsa verde

Waldviertler Mohnnudeln

"Waldviertler Mohnnudeln" son ñoquis de papa cubiertos con semillas de amapola y azúcar, un dulce típico de la región de Waldviertel.

Waldviertler Mohnnudeln

Alojamientos únicos

Bärenhof Kolm: Escapadas culinarias en el Waldviertel

Schlosshotel Rosenau: El romántico castillo de vacaciones

Loisium: Vino y Spa Hotel Langenlois

Donde florece la diversidad

El "Arca de Noé" y la biodiversidad de las semillas

Fundada en 1989, la asociación ARCHE NOAH es una iniciativa de jardineros, agricultores y periodistas. Su objetivo es preservar las semillas como base de la alimentación. Al fin y al cabo, la diversidad de las plantas cultivadas se ha reducido en un 75% desde 1900. Por eso ARCHE NOAH se ha comprometido a preservar miles de variedades de plantas en peligro y a devolverlas a los jardines y al mercado, con el apoyo de más de 17.000 miembros. El cultivo tradicional y la producción de semillas se han incluido incluso en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de Austria Patrimonio Cultural Inmaterial de Austria patrimonio Cultural Inmaterial de Austria.

El encantador jardín muestra la variedad de especies vegetales regionales, históricas y raras y ofrece visitas guiadas por el jardín.

El Arca de Noé

Preguntas frecuentes

El Waldviertel, en la Baja Austria, es conocido por su naturaleza virgen y su diversidad paisajística. Ideal para los amantes de la naturaleza y las familias, esta región, la más septentrional de Austria, es un refugio perfecto del calor urbano en verano.

Con sus densos bosques, prados, campos, arroyos, ríos y estanques, el Waldviertel ofrece un sinfín de experiencias al aire libre como senderismo, ciclismo, equitación y golf. Sus paisajes de brezales, turberas elevadas y las misteriosas "Wackelsteine" son imperdibles. Gracias a su ubicación en una meseta de granito, disfrutarás de días cálidos y noches frescas en verano.

El Waldviertel ofrece numerosas rutas de senderismo, destacando el desfiladero de Ysperklamm, donde el Gran Ysper fluye entre impresionantes acantilados y cascadas, rodeado de senderos y puentes seguros. También hay actividades al aire libre para familias y aventureros.

El ciclismo en la región combina deporte y naturaleza en rutas diversas que atraviesan prados y bosques:

  • El Carril bici de los monasterios conecta los tres monasterios y abadías de Geras, Pernegg y Altenburg. Una excursión de un día con aspectos culturales destacados y un paisaje variado.

  • La ruta ciclista Kamp-Thaya-March es una de las rutas ciclistas más bellas de Austria y recorre más de 400 kilómetros a lo largo de los ríos Kamp, Thaya y March, con tramos fáciles y otros difíciles.

  • La ruta del Telón de Acero lleva a 200 kilómetros por el Waldviertel y el Weinviertel, a lo largo del antiguo Telón de Acero.

El Waldviertel está situado en la región más noroccidental de la Baja Austria. El Danubio forma la frontera sur, mientras que la frontera estatal con la República Checa se encuentra al norte.

Algunos de los lugares más bellos conocidos por sus especialidades culturales, naturales y culinarias:

  • Zwettl: Famoso por su historia monástica y el pintoresco paisaje a orillas del río Kamp.

  • Gmünd: Tiene importancia histórica y está cerca de varias reservas naturales.

  • Raabs an der Thaya: Conocida por su belleza paisajística y sus actividades al aire libre a lo largo del río Thaya.

  • Hardegg: la ciudad más pequeña de Austria ofrece mucha historia y bosques a su alrededor.

  • Drosendorf: Ofrece una muralla medieval bien conservada y acceso al idílico valle del Thaya.

  • Heidenreichstein: Famoso por su castillo y su páramo natural.

  • Litschau: La ciudad más septentrional de Austria, con amplias rutas de senderismo.

  • Gars am Kamp: Conocida por su clima curativo y sus ruinas históricas.

  • Grafenegg: El centro es el castillo de Grafenegg, con elementos culturales como el futurista escenario al aire libre en el parque ajardinado y la moderna sala de conciertos.

Las piedras mecedoras del Waldviertel han cautivado a los visitantes durante siglos como curiosas maravillas naturales. Estas piedras, que descansan sobre superficies pequeñas, pueden ser fácilmente movidas. Su origen se remonta a millones de años, cuando el Waldviertel era una alta cordillera en Europa Central. La erosión desgastó las montañas, rompiendo la roca granítica en bloques rectangulares. Con el tiempo, estos bloques emergieron a la superficie, donde el agua y la meteorización redondearon sus bordes. Aunque la formación exacta sigue siendo un misterio, las piedras bamboleantes siguen siendo un enigma rodeado de leyendas y explicaciones místicas.

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