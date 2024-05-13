El "Arca de Noé" y la biodiversidad de las semillas

Fundada en 1989, la asociación ARCHE NOAH es una iniciativa de jardineros, agricultores y periodistas. Su objetivo es preservar las semillas como base de la alimentación. Al fin y al cabo, la diversidad de las plantas cultivadas se ha reducido en un 75% desde 1900. Por eso ARCHE NOAH se ha comprometido a preservar miles de variedades de plantas en peligro y a devolverlas a los jardines y al mercado, con el apoyo de más de 17.000 miembros. El cultivo tradicional y la producción de semillas se han incluido incluso en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de Austria Patrimonio Cultural Inmaterial de Austria patrimonio Cultural Inmaterial de Austria.

El encantador jardín muestra la variedad de especies vegetales regionales, históricas y raras y ofrece visitas guiadas por el jardín.