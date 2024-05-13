Wilder Kaiser en Tirol
Vacaciones en la naturaleza y aventuras de montaña en los Alpes de Kitzbühel
Introduction
El imponente Wilder Kaiser se eleva majestuoso sobre el paisaje con sus picos impresionantes. Al sur, limitado por las suaves colinas de los Alpes de Kitzbühel, se extiende en su interior un área protegida de más de 100 km². Un refugio de biodiversidad que ofrece un hábitat intacto a especies alpinas como el águila real, el lirón gris o la gamuza.
La región Wilder Kaiser no solo satisface a los amantes de la naturaleza: en verano, rutas de ciclismo de montaña junto a ríos caudalosos y aventuras de escalada en empinadas paredes rocosas garantizan emoción y deporte. En invierno, más de 275 km de pistas conforman una estación de esquí de cinco estrellas de primer nivel. Delicias como el tradicional Kaiserschmarren deleitan el paladar durante todo el año: frente al macizo del Kaiser, cualquiera se siente como un rey o una reina.
La Tarjeta Wilder Kaiser GuestCard se entrega gratuitamente a la llegada al alojamiento reservado y es válida durante toda la estancia. Con ella podrá descubrir la región del Wilder Kaiser alrededor de los pueblos de Ellmau, Going, Scheffau y Söll a un precio razonable.
La región Wilder Kaiser desde todas las perspectivas
Lo más destacado
Actividades en la región del Wilder Kaiser
Visitas guiadas
Acontecimientos destacados
Recetas
Tiroler Knödel
Los "Tiroler Knödel" son bolas de pan tirolesas, a menudo rellenas de tocino o queso, servidas con salsas, ideales para el frío.
Kaspressknödel
Los "Kaspressknödel" son albóndigas austriacas de pan y queso, típicas del Tirol, que se fríen y se sirven con ensalada de col o salsa de arándanos.
Alojamientos únicos
Sostenibilidad en la región del Wilder Kaiser
Imponentes picos y sostenibilidad en acción: en Wilder Kaiser, ambos son una prioridad. Quienes vacacionan aquí disfrutan de la hospitalidad tirolesa más moderna: los viajeros en tren son acompañados personalmente a su alojamiento y se ofrecen e-bikes para explorar con comodidad. Mientras el agua cristalina de las montañas genera electricidad limpia, los anfitriones deleitan a sus huéspedes con deliciosos productos bio de la región.
Lo mejor de todo: este majestuoso paisaje está abierto para todos. Gracias a senderos y facilidades accesibles, jóvenes y mayores, familias y personas con movilidad reducida pueden enamorarse por igual de la naturaleza del Wilder Kaiser.