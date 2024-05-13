Three hikers on a ridge path with green meadow, dramatic rock faces and blue sky in background.
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Wilder Kaiser en Tirol
Vacaciones en la naturaleza y aventuras de montaña en los Alpes de Kitzbühel

Cumbres imponentes, bosques frondosos y aguas cristalinas: la región Wilder Kaiser en Tirol es un paraíso para los amantes de la naturaleza.

El imponente Wilder Kaiser se eleva majestuoso sobre el paisaje con sus picos impresionantes. Al sur, limitado por las suaves colinas de los Alpes de Kitzbühel, se extiende en su interior un área protegida de más de 100 km². Un refugio de biodiversidad que ofrece un hábitat intacto a especies alpinas como el águila real, el lirón gris o la gamuza.

La región Wilder Kaiser no solo satisface a los amantes de la naturaleza: en verano, rutas de ciclismo de montaña junto a ríos caudalosos y aventuras de escalada en empinadas paredes rocosas garantizan emoción y deporte. En invierno, más de 275 km de pistas conforman una estación de esquí de cinco estrellas de primer nivel. Delicias como el tradicional Kaiserschmarren deleitan el paladar durante todo el año: frente al macizo del Kaiser, cualquiera se siente como un rey o una reina.

Información rápida sobre la región de Wilder Kaiser
Ubicación:en el estado de Tirol
Altitud 2.344 m sobre el nivel del mar
Habitantes:aproximadamente 2.000 (año 2025)
Rutas de senderismo:274 rutas
Pistas de esquí275 km
Refugios de esquí 80
Montaña más alta:Ellmauer Halt (2.344 m)
Llegada
Eventos

La Tarjeta Wilder Kaiser GuestCard se entrega gratuitamente a la llegada al alojamiento reservado y es válida durante toda la estancia. Con ella podrá descubrir la región del Wilder Kaiser alrededor de los pueblos de Ellmau, Going, Scheffau y Söll a un precio razonable.

La región Wilder Kaiser desde todas las perspectivas

Lo más destacado

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Reserva natural del Wilder Kaiser

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El área de esquí SkiWelt Wilder Kaiser

Subir a la montaña en cualquier época del año

Actividades en la región del Wilder Kaiser

Visitas guiadas

Rutas: excursiones y tours guiados en verano

Tours de invierno guiados: recorrer el paisaje con un guía

Tour Kaiserkrone: 60 km y 4.000 m de desnivel

Acontecimientos destacados

Recetas

Tiroler Knödel

Los "Tiroler Knödel" son bolas de pan tirolesas, a menudo rellenas de tocino o queso, servidas con salsas, ideales para el frío.

Tiroler Knödel

Kaspressknödel

Los "Kaspressknödel" son albóndigas austriacas de pan y queso, típicas del Tirol, que se fríen y se sirven con ensalada de col o salsa de arándanos.

Kaspressknödel

Brezensuppe

La "Brezensuppe" es una sopa austriaca hecha con pretzels. Es un plato reconfortante, ideal para días fríos, que se puede disfrutar como entrada o plato principal.

Brezensuppe

Alojamientos únicos

Bio-Hotel Stanglwirt en Going

Hotel & Premium Chalets - Hochfilzer en Söll

Hotel Kaiserblick en Ellmau: hotel 4 estrellas superior

Kaiserlodge en Scheffau:alojamiento en apartamentos y suites

Kaiserhof en Ellmau

Naturaleza para todos

Sostenibilidad en la región del Wilder Kaiser

Imponentes picos y sostenibilidad en acción: en Wilder Kaiser, ambos son una prioridad. Quienes vacacionan aquí disfrutan de la hospitalidad tirolesa más moderna: los viajeros en tren son acompañados personalmente a su alojamiento y se ofrecen e-bikes para explorar con comodidad. Mientras el agua cristalina de las montañas genera electricidad limpia, los anfitriones deleitan a sus huéspedes con deliciosos productos bio de la región.

Lo mejor de todo: este majestuoso paisaje está abierto para todos. Gracias a senderos y facilidades accesibles, jóvenes y mayores, familias y personas con movilidad reducida pueden enamorarse por igual de la naturaleza del Wilder Kaiser.

AccesibilidadMovilidad en el lugar

Preguntas frecuentes

El Wilder Kaiser combina naturaleza y turismo sostenible, con actividades todo el año como senderismo, escalada y esquí.

  • Ellmau mantiene su encanto tradicional mientras suma atracciones modernas como el KaiserBad y el Mundo Mágico de Ellmi para familias.

  • Scheffau, tranquilo y rodeado de naturaleza, ofrece rutas de senderismo y es la puerta a la reserva natural de las Montañas Kaiser.

  • Söll mezcla tradiciones locales con modernidad en el Agua de las Brujas, y es un punto clave para excursionistas y amantes del invierno.

El Wilder Kaiser, al este del Tirol y a solo una hora de Innsbruck, Salzburgo y Múnich, se extiende entre Kufstein y St. Johann in Tirol. La región incluye los destinos turísticos de Ellmau, Going, Scheffau y Söll, situados al pie de sus majestuosos picos. Esta cadena montañosa, famosa por su belleza, ofrece infinitas opciones para el senderismo, el esquí y otras actividades al aire libre.

El Wilder Kaiser, un imponente macizo en los Alpes tiroleses, fascina durante todo el año. En verano, senderos atraviesan prados alpinos y llevan a lagos cristalinos como el Hintersteiner See. Las familias disfrutan del Mundo Mágico de Ellmi y el Agua de las Brujas, mientras los aventureros escalan paredes rocosas o surcan el cielo en parapente.

En invierno, la región se convierte en un paraíso para el esquí y el snowboard en SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, con 270 kilómetros de pistas. También hay opciones tranquilas como senderismo con raquetas, caminatas invernales o curling tradicional. La experiencia se completa con la deliciosa cocina tirolesa en cabañas alpinas, destacando el desayuno alpino con vistas panorámicas.

El Wilder Kaiser es el escenario de la famosa serie "Der Bergdoktor". Los pueblos de Ellmau, Going, Scheffau y Söll acogen icónicos lugares de rodaje, como la granja de la familia Gruber, la consulta del médico, la posada Wilder Kaiser y el lago Hintersteiner See.

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