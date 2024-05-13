Egon Schiele
Pintor del expresionismo
Introduction
El primer motivo favorito de Egon fueron los trenes. Hijo de un jefe de estación, creció rodeado de trenes y locomotoras, lo que influyó en su arte desde muy joven. La familia vivía en el piso superior de la estación de tren de Tulln, lo que le permitía observar los trenes desde la ventana. Pasaba horas dibujándolos y desde pequeño, dibujar y pintar eran sus actividades favoritas.
A los 12 años ingresó en el gimnasio de Klosterneuburg. Allí tuvo la suerte de encontrarse con el profesor de dibujo Ludwig Karl Strauch, quien reconoció y apoyó su talento artístico. Klosterneuburg tenía en esa época una escena artística muy activa, y gracias a Strauch, Schiele pudo adentrarse en un nuevo mundo y establecer contactos con otros artistas. Durante su estancia en Klosterneuburg, de 1902 a 1906, decidió definitivamente que quería convertirse en pintor.
A los 16 años se trasladó a Viena para estudiar en la Academia de Bellas Artes. Sin embargo, pronto se desilusionó con la enseñanza conservadora, y su profesor, Christian Griepenkerl, tampoco se mostró entusiasmado con él. Tras tres años, Schiele abandonó la academia y fundó con algunos compañeros el grupo artístico "Neukunstgruppe".
En Viena tuvo algunos de los encuentros más importantes de su vida: conoció a su ídolo Gustav Klimt, a su novia y musa Wally Neuzil, y a su futura esposa Edith Harms.
Egon Schiele murió en 1918 en Viena, a los 28 años, víctima de la gripe española. Dejó tras de sí una rica obra gráfica.
Sus pinturas y grabados alcanzan hoy precios récord en subastas internacionales:
27,6 millones de euros fue el precio más alto alcanzado por una obra de Schiele en una subasta de Sotheby’s en Londres. No se trataba de uno de sus famosos desnudos, sino de un paisaje.
Egon Schiele aus allen Perspektiven
Paisajes rurales y urbanos
Egon Schiele nació en 1890 en Tulln an der Donau, en medio de una pintoresca región con viñedos, cúpulas bulbosas y monasterios barrocos. Sin embargo, esa idílica imagen apenas se refleja en su obra.
En cambio, muchas de sus paisajes transmiten melancolía e incluso oscuridad. Tal vez en ellos procesaba la temprana muerte de su padre o buscaba romper deliberadamente con la pintura tradicional. A menudo representaba filas estrechas de casas, callejones angostos, orillas de ríos o bosques – vacíos, silenciosos, a veces mórbidos. Estas escenas aportan una profundidad especial a su obra: su clara decisión de pintar o bien una figura o bien un paisaje las hace únicas.
Retratos y figuras
Sus representaciones del cuerpo están a menudo pintadas con colores vivos, de forma generosa y aisladas sobre un fondo neutro. Muchas veces de estilo esquemático, Schiele se centraba en los contornos.
La Viena de la modernidad vivía un cambio cultural, alejándose de la moral burguesa hacia la liberación de las restricciones sociales. En ese contexto, Sigmund Freud escribió sus Tres ensayos sobre teoría sexual y Schiele desarrolló su particular estilo expresionista. Con sus representaciones de la sexualidad, se convirtió en uno de los artistas más provocadores de su época. En 1912, el diario Neue Presse escribió: “Sus extravíos están entre lo más repugnante que se ha visto en Viena”. Las figuras grotescas y los desnudos –tanto masculinos como femeninos– escandalizaban. Pero Schiele creía firmemente en su arte: “También la obra erótica tiene santidad”.
Ciudad pequeña y naturaleza
A lo largo de su vida, Egon Schiele eligió en varias ocasiones vivir en pequeñas ciudades: primero en Krumau y luego en Neulengbach, en el Bosque Vienés (Baja Austria).
El Bosque Vienés es, hoy como entonces, una región de suaves colinas, laderas boscosas y pequeños pueblos rodeados de naturaleza, pero aún cerca de Viena. Esta cercanía y calidad de vida seguramente convencieron a Schiele. Allí se retiró para disfrutar del entorno natural y trabajar en paz, lejos del bullicio de la gran ciudad. Durante este periodo surgieron obras importantes como Los ermitaños, Paisaje de cuervos o Mujer en duelo, así como numerosos paisajes expresivos y retratos de árboles, como Árbol de otoño con aire agitado.
Tras las huellas de Egon SchieleQuien hoy sube al tren en la estación Franz-Josefs de Viena y toma la ruta hacia la región de Wachau, puede ver pasar la tierra natal de Schiele y hacer una parada en Tulln para visitar su casa natal y el Museo Schiele.
Museo Leopold
El Museo Leopold, en el MuseumsQuartier, alberga la mayor colección del mundo de Egon Schiele, con 42 pinturas, 184 acuarelas, dibujos y grabados.
Museo Belvedere
En 1907, Gustav Klimt se convirtió en mentor de Egon Schiele, y entre ambos surgió una estrecha amistad. Es especialmente interesante ver sus obras en el Belvedere.
Museo Egon Schiele
El museo en su ciudad natal, Tulln, está dedicado a su vida. Muy cerca, el Camino Egon Schiele lleva a lugares importantes de su infancia.
Casa natal de Egon Schiele
Hoy se puede visitar el apartamento de la estación de tren. Las habitaciones reconstruidas ofrecen una visión de la infancia de Schiele.
Arte que perdura
2 lugares que marcaron a Egon Schiele – y que hoy siguen vivos:
Stein an der Donau, cerca de Krems: Egon Schiele viajó varias veces a la región de Wachau, y allí realizó varios estudios de Stein an der Donau.
Abadía de Klosterneuburg: Entre 1906 y 1908 creó varios estudios al óleo inspirados en motivos de Klosterneuburg, como la carpintería de la abadía en 1907.