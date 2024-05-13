Egon Schiele es famoso por sus retratos y figuras peculiares, aunque sus paisajes reciben cada vez más reconocimiento artístico.

El primer motivo favorito de Egon fueron los trenes. Hijo de un jefe de estación, creció rodeado de trenes y locomotoras, lo que influyó en su arte desde muy joven. La familia vivía en el piso superior de la estación de tren de Tulln, lo que le permitía observar los trenes desde la ventana. Pasaba horas dibujándolos y desde pequeño, dibujar y pintar eran sus actividades favoritas.

A los 12 años ingresó en el gimnasio de Klosterneuburg. Allí tuvo la suerte de encontrarse con el profesor de dibujo Ludwig Karl Strauch, quien reconoció y apoyó su talento artístico. Klosterneuburg tenía en esa época una escena artística muy activa, y gracias a Strauch, Schiele pudo adentrarse en un nuevo mundo y establecer contactos con otros artistas. Durante su estancia en Klosterneuburg, de 1902 a 1906, decidió definitivamente que quería convertirse en pintor.

A los 16 años se trasladó a Viena para estudiar en la Academia de Bellas Artes. Sin embargo, pronto se desilusionó con la enseñanza conservadora, y su profesor, Christian Griepenkerl, tampoco se mostró entusiasmado con él. Tras tres años, Schiele abandonó la academia y fundó con algunos compañeros el grupo artístico "Neukunstgruppe".

En Viena tuvo algunos de los encuentros más importantes de su vida: conoció a su ídolo Gustav Klimt, a su novia y musa Wally Neuzil, y a su futura esposa Edith Harms.

Egon Schiele murió en 1918 en Viena, a los 28 años, víctima de la gripe española. Dejó tras de sí una rica obra gráfica.