Tras las huellas del talento múltiple nacido en Raiding, que pasó a la historia como compositor, virtuoso, escritor, sacerdote y director de orquesta.

Nacido en Raiding, Burgenland –entonces parte del Reino de Hungría– como hijo de un músico al servicio del príncipe Esterházy, Franz Liszt recibió apoyo desde muy joven. A los nueve años ya actuaba en público, y a los doce estudiaba con Carl Czerny y Antonio Salieri en Viena. Poco después, fue celebrado en París como “le petit Litz”, un niño prodigio con una presencia escénica extraordinaria.

Liszt se convirtió en una superestrella del siglo XIX. Su estilo expresivo, carisma y maestría técnica transformaron los conciertos modernos. Como compositor, fue un pionero: con poemas sinfónicos, estudios virtuosos, música sacra y obras orquestales, exploró continuamente los límites del arte musical. Su creatividad se refleja en más de 800 obras, como las Rapsodias húngaras, el Concierto para piano n.º 1, y sinfonías inspiradas en la literatura como la Fausto o la Dante, además de un amplio repertorio sacro en su etapa final.

Liszt fue también un hombre culto, multilingüe y profundamente espiritual. Leía filosofía, mantenía correspondencia con escritores como Victor Hugo, George Sand y Heinrich Heine, y consideró varias veces convertirse en sacerdote. En 1865 asumió el título de abate, vistiendo de negro y dedicándose a la música religiosa, como la Misa de coronación húngara.

Su vida transcurrió entre Viena, París, Ginebra, Weimar, Roma y Budapest. Además de su música, su vida personal fue intensa: marcada por romances, escándalos, viajes, enfermedades, rupturas y grandes amistades.

Franz Liszt murió en 1886 en Bayreuth de una neumonía. Dejó mucho más que un legado musical: fue una figura excepcional como artista, pensador y ser humano. Un visionario que no solo revolucionó el piano, sino que sigue influyendo en la vida musical europea hasta hoy.