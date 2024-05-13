La voz romántica de Schubert se vive hoy en Viena, en verano, en lugares históricos, con obras llenas de emoción y belleza.

Franz Schubert era un auténtico vienés: chico de ciudad, espíritu libre, genio. Nacido el 31 de enero de 1797 en Himmelpfortgrund, un suburbio de Viena, pasó casi toda su vida en Viena. Allí creó un nuevo lenguaje musical que no sólo expresaba sentimientos, sino que los hacía audibles.

Escribió sus primeras obras siendo un adolescente. Escribió más de 600 canciones, siete sinfonías completas, música de cámara, obras para piano, música coral y óperas. A menudo trabajó en circunstancias desfavorables: sin trabajo fijo, con poco dinero y mala salud. Y sin embargo, la música fue el motor de su vida, como dijo en una ocasión: "No he nacido más que para componer"

Schubert escuchaba con atención y encontraba poesía en lo cotidiano. En canciones como "La Trucha, "Der Erlkönig" o en el sombrío ciclo "Winterreise" dio voz a lo más íntimo: inquietante, claro, intemporal. Su célebre "Su famosa "Sinfonía inacabada", como muchas de sus obras, no se descubrió hasta después de su muerte. Y eso es significativo: Schubert se adelantó a su tiempo.

Mientras otros compositores aspiraban a hacer carrera en la corte, Franz Schubert cultivaba estrechas amistades. Organizaba reuniones musicales íntimas en salones y posadas, que más tarde se conocerían como "Schubertiadas". Viena fue siempre su centro creativo. Aquí escribió, rió y sufrió.

Sólo después de su muerte, en noviembre de 1828 -tenía sólo 31 años-, Schubert fue reconocido internacionalmente. Compositores como Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy y Franz Liszt descubrieron y difundieron su música. Hoy se le considera uno de los compositores más importantes de principios del Romanticismo y ejerció una influencia significativa en el desarrollo de la música clásica.

Su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de Viena. Y sin embargo, el corazón de su música está ahí mismo: en una actitud ante la vida entre la melancolía, la ligereza y la serena grandeza.