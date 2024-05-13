Franz Schubert
Maestro de la melancolía
Introduction
Franz Schubert era un auténtico vienés: chico de ciudad, espíritu libre, genio. Nacido el 31 de enero de 1797 en Himmelpfortgrund, un suburbio de Viena, pasó casi toda su vida en Viena. Allí creó un nuevo lenguaje musical que no sólo expresaba sentimientos, sino que los hacía audibles.
Escribió sus primeras obras siendo un adolescente. Escribió más de 600 canciones, siete sinfonías completas, música de cámara, obras para piano, música coral y óperas. A menudo trabajó en circunstancias desfavorables: sin trabajo fijo, con poco dinero y mala salud. Y sin embargo, la música fue el motor de su vida, como dijo en una ocasión: "No he nacido más que para componer"
Schubert escuchaba con atención y encontraba poesía en lo cotidiano. En canciones como "La Trucha, "Der Erlkönig" o en el sombrío ciclo "Winterreise" dio voz a lo más íntimo: inquietante, claro, intemporal. Su célebre "Su famosa "Sinfonía inacabada", como muchas de sus obras, no se descubrió hasta después de su muerte. Y eso es significativo: Schubert se adelantó a su tiempo.
Mientras otros compositores aspiraban a hacer carrera en la corte, Franz Schubert cultivaba estrechas amistades. Organizaba reuniones musicales íntimas en salones y posadas, que más tarde se conocerían como "Schubertiadas". Viena fue siempre su centro creativo. Aquí escribió, rió y sufrió.
Sólo después de su muerte, en noviembre de 1828 -tenía sólo 31 años-, Schubert fue reconocido internacionalmente. Compositores como Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy y Franz Liszt descubrieron y difundieron su música. Hoy se le considera uno de los compositores más importantes de principios del Romanticismo y ejerció una influencia significativa en el desarrollo de la música clásica.
Su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de Viena. Y sin embargo, el corazón de su música está ahí mismo: en una actitud ante la vida entre la melancolía, la ligereza y la serena grandeza.
Apenas famoso en vida, Franz Schubert sólo fue célebre póstumamente. La enfermedad, la pobreza y la falta de estrenos le frenaron. Sólo compositores como Schumann y Mendelssohn inmortalizaron su música.
Franz Schubert en todas las perspectivas
Tras las huellas de Schubert en VienaFranz Schubert era algo más que un compositor vienés: era un habitante de la ciudad con un agudo sentido de la poesía, el sonido y la sociedad. Viena era su hogar, su hábitat, su musa. Encontró la inspiración entre cafés, salas de conciertos y salones.
Augarten
En 1824, Schubert tocó "Al ruiseñor" en la Sala Augarten. Una placa conmemorativa y una serie de porcelana dedicada a él se exhiben en el Museo de Porcelana.
Casa natal de Schubert
Aquí empezó todo: Schubert nació en una pequeña cocina del Museo Casa Natal de Schubert. Retratos y objetos personales dan vida a su mundo.
Iglesia de Schubert en Lichtental
Schubert fue bautizado aquí, cantó en el coro y tocó el órgano, que aún puede verse. Hoy se celebran aquí conciertos y un festival anual.
Biblioteca del Ayuntamiento de Viena
La mayor colección de este tipo incluye cientos de primeras impresiones de sus obras y documentos personales que narran la vida, obra y legado de Schubert.
Colección de instrumentos musicales antiguos
El piano cuadrado de Schubert refleja cómo se creaba música en el salón de casa, siendo el instrumento ideal para las acogedoras Schubertiades con sus amigos.
Monumento a Schubert en el parque de la ciudad
Schubert está en el parque de la ciudad, tranquilo y absorto, en contraste con el dorado monumento a Johann Strauss.
Cementerio Central de Viena
Entre Beethoven y Strauss, Schubert descansa hoy en una arboleda en honor de los grandes compositores: un lugar tranquilo donde la historia de la música se hace tangible.
El apartamento de Schubert donde murió
Franz Schubert murió a los 31 años en casa de su hermano. Un mechón de pelo, un piano y "Die Taubenpost" muestran la cercanía entre la muerte y su música.
Placa conmemorativa
A los 11 años, fue enviado al Konvikt como niño del coro, donde Antonio Salieri, rival de Mozart, reconoció su talento.
Por el barrio Schubert de Viena
Si quiere seguir el sonido de Franz Schubert, el mejor lugar para empezar es aquí: en el distrito 9, donde empezó todo. El Schubertviertel, alrededor de la Nußdorfer Straße, es más que un barrio residencial: es un lugar lleno de historia, música y vida cotidiana vienesa.
Franz Schubert nació en una casa con una pequeña cocina en 1797. Hoy, la casa donde nació es un museo que cuenta la historia de su infancia y sus primeras composiciones, con estaciones de audio, retratos originales y sus famosos anteojos. Unos pasos más allá, el Himmelpfortstiege invita a cambiar de perspectiva: adoquines, mercado, ambiente Grätzl ("Grätzl" es barrio en vienés).
El corazón del barrio es la Sobieskiplatz, un lugar discreto, casi olvidado, pero que dice mucho: sobre barrios, sobre la historia de la ciudad, sobre la Viena que forjó Franz Schubert.
Entre los edificios antiguos y el ritmo de la vida cotidiana, se crea una sensación de vida muy especial: tranquila, encantadora, auténtica. Hay varios bancos y una fuente burbujeante, así que es fácil imaginar cómo paseaban Schubert y sus amigos por la plaza hace doscientos años, sentados y observando a la gente. Y cualquiera que se siente, mire o pasee por aquí se da cuenta rápidamente de que Schubert no es sólo un nombre en este barrio: aquí sigue resonando.
Tras las huellas de Schubert en Austria
Castillo de Steyregg
"La tercera canción de Ellen", "Ave María", inspirada en "La dama del lago" de Scott, fue interpretada en el castillo de la condesa Weissenwolff y dedicada a ella.
Gmunden
En la punta del lago Traun se encuentra Gmunden, donde Schubert y su amigo Michael Vogl pasaron unas semanas en 1825.
Schubertiade
Franz Schubert ofrecía conciertos íntimos en su casa. Hoy, la Schubertiade es el evento más importante en su honor.
Linz
Aquí se formó el primer círculo de amigos de Schubert, quienes organizaban reuniones literarias y filosóficas, que luego se conocieron como Schubertiades.
Abadía de Kremsmünster
Schubert visitó el monasterio en dos ocasiones, donde hizo música con el padre Heinrich Hassak. Allí se conservan copias de canciones, primeras grabaciones y autógrafos.
Abadía de San Florián
Las obras de Schubert se interpretaban a menudo en este monasterio, ya que su amigo y libretista Johann Mayrhofer formaba parte de la comunidad.
Mausoleo de Haydn
en 1828, Franz Schubert viajó a Eisenstadt con su hermano Ferdinand para visitar el lugar de enterramiento del "padre de la sinfonía clásica" Joseph Haydn.
La Stalzerhaus
El "Quinteto de la trucha" fue compuesto aquí, reflejando a Schubert en sus vacaciones de verano en el campo, tras vivir en la ciudad.
Escuchar a Schubert Conciertos y festivales
Schubertiade(s)
Schubert fue bastante pobre la mayor parte del tiempo. Vivía con amigos y no tuvo su propio piano durante mucho tiempo. Tocaba para sus amigos, y a menudo para ellos. A lo largo de su vida, su público estuvo formado principalmente por un estrecho círculo de compañeros que se reunían regularmente para asistir a conciertos privados en su casa. Estas veladas musicales pronto se convirtieron en un privilegio social: la primera Schubertiade tuvo lugar en el piso vienés de la familia Schober en 1821. Por tímido que fuera Schubert en público, más sociable era entre amigos. La gente bailaba, cantaba, jugaba a las charadas, bebía y leía poesía mientras Schubert se sentaba al piano y tocaba sus últimas obras. Sin embargo, probablemente no era un juerguista.
Este espíritu se mantiene hoy en día, por ejemplo en el Festival Schubertiade de Vorarlberg, que se celebró por primera vez en 1976 en el palacio de Hohenems. El objetivo era dar a Schubert un lugar en la historia de la música. Hoy en día, la Schubertiade de Hohenems y Schwarzenberg es el mayor festival de este tipo. En ningún otro lugar se celebran tantos recitales con los mejores intérpretes de lied de Schubert y los recién llegados a este nivel en tan poco tiempo. No obstante, el objetivo es preservar el carácter íntimo del festival y concentrarse en actuaciones musicales de la máxima calidad.
¿Sabías que ...
Cuenta la leyenda que Schubert llevaba gafas incluso mientras dormía para poder anotar sus ideas nada más despertarse. Aunque murió a los 31 años, Schubert escribió casi 1.000 obras.
Con más de 600 canciones, demostró ser con diferencia el compositor más creativo de la historia de la música en lo que a bellas melodías se refiere. Transformó poemas en música, como la obra de Goethe El rey Erl y Gretchen en la rueca. Estas canciones tienen un poderoso trasfondo de misterio, luz y oscuridad que nunca antes se había escuchado.
Hoy en día, Franz Schubert está considerado una figura clave de la música clásica y romántica. Tras su muerte en 1829, sus amigos le dedicaron una tumba con una inscripción del poeta Franz Grillparzer: "El arte de la música enterró aquí una rica posesión; pero aún más bellas son las esperanzas"
Se dice que una noche Schubert compuso la nueva canción "La trucha" cuando alguien del público dijo que le recordaba a la Obertura Coriolano de Beethoven. Schubert quiso entonces romper la partitura. Afortunadamente, le convencieron para que no destruyera la que hoy es una de sus canciones más famosas.
¿Era Schubert homosexual? "Durante la vida de Schubert, la bisexualidad era algo común. No era ni inusual ni algo a lo que nadie prestara atención. No se identificaba como homosexual o heterosexual, simplemente era sexual" (Leon Botstein, director de orquesta y musicólogo estadounidense)
Citas de y sobre Franz Schubert:
"No vine al mundo más que para componer" (Franz Schubert)
"Mozart y Beethoven llegan al cielo, Schubert viene de allí" (Oskar Werner, actor austriaco)
Franz Liszt describió a Schubert como "el músico más poético que jamás haya existido"
"Lo más difícil en música es escribir una gran melodía. Y Schubert fue uno de los mejores melodistas de todos los tiempos" (Leon Botstein, director de orquesta y musicólogo estadounidense)