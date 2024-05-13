Historical painting: young man with glasses and dark neckcloth, sitting on chair, grey frock coat.
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Franz Schubert
Maestro de la melancolía

La voz romántica de Schubert se vive hoy en Viena, en verano, en lugares históricos, con obras llenas de emoción y belleza.

Franz Schubert era un auténtico vienés: chico de ciudad, espíritu libre, genio. Nacido el 31 de enero de 1797 en Himmelpfortgrund, un suburbio de Viena, pasó casi toda su vida en Viena. Allí creó un nuevo lenguaje musical que no sólo expresaba sentimientos, sino que los hacía audibles.

Escribió sus primeras obras siendo un adolescente. Escribió más de 600 canciones, siete sinfonías completas, música de cámara, obras para piano, música coral y óperas. A menudo trabajó en circunstancias desfavorables: sin trabajo fijo, con poco dinero y mala salud. Y sin embargo, la música fue el motor de su vida, como dijo en una ocasión: "No he nacido más que para componer"

Schubert escuchaba con atención y encontraba poesía en lo cotidiano. En canciones como "La Trucha, "Der Erlkönig" o en el sombrío ciclo "Winterreise" dio voz a lo más íntimo: inquietante, claro, intemporal. Su célebre "Su famosa "Sinfonía inacabada", como muchas de sus obras, no se descubrió hasta después de su muerte. Y eso es significativo: Schubert se adelantó a su tiempo.

Mientras otros compositores aspiraban a hacer carrera en la corte, Franz Schubert cultivaba estrechas amistades. Organizaba reuniones musicales íntimas en salones y posadas, que más tarde se conocerían como "Schubertiadas". Viena fue siempre su centro creativo. Aquí escribió, rió y sufrió.

Sólo después de su muerte, en noviembre de 1828 -tenía sólo 31 años-, Schubert fue reconocido internacionalmente. Compositores como Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy y Franz Liszt descubrieron y difundieron su música. Hoy se le considera uno de los compositores más importantes de principios del Romanticismo y ejerció una influencia significativa en el desarrollo de la música clásica.

Su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de Viena. Y sin embargo, el corazón de su música está ahí mismo: en una actitud ante la vida entre la melancolía, la ligereza y la serena grandeza.

Franz Schubert
nació31. Enero de 1797, Himmelpfortgrund (hoy) en Viena
falleció19. Noviembre de 1828, Wieden en Viena
Apodo:"Schwammerl" (pequeña seta) - Schubert sólo medía 1,56 metros y complexión redondeada
Legado:La melodía y la armonía en más de 600 canciones
Conocido por:Die Winterreise, Ave Maria, Der Erlkönig, Quinteto de truchas, Die schöne Müllerin

Apenas famoso en vida, Franz Schubert sólo fue célebre póstumamente. La enfermedad, la pobreza y la falta de estrenos le frenaron. Sólo compositores como Schumann y Mendelssohn inmortalizaron su música.

Franz Schubert en todas las perspectivas

Tras las huellas de Schubert en Viena

Franz Schubert era algo más que un compositor vienés: era un habitante de la ciudad con un agudo sentido de la poesía, el sonido y la sociedad. Viena era su hogar, su hábitat, su musa. Encontró la inspiración entre cafés, salas de conciertos y salones.

Augarten

En 1824, Schubert tocó "Al ruiseñor" en la Sala Augarten. Una placa conmemorativa y una serie de porcelana dedicada a él se exhiben en el Museo de Porcelana.

Obere Augartenstraße, 1020 Viena

Casa natal de Schubert

Aquí empezó todo: Schubert nació en una pequeña cocina del Museo Casa Natal de Schubert. Retratos y objetos personales dan vida a su mundo.

Nußdorfer Straße 54, 1090 Viena

Iglesia de Schubert en Lichtental

Schubert fue bautizado aquí, cantó en el coro y tocó el órgano, que aún puede verse. Hoy se celebran aquí conciertos y un festival anual.

Marktgasse 40, 1090 Viena

Biblioteca del Ayuntamiento de Viena

La mayor colección de este tipo incluye cientos de primeras impresiones de sus obras y documentos personales que narran la vida, obra y legado de Schubert.

Felderstraße 1, 1010 Viena

Colección de instrumentos musicales antiguos

El piano cuadrado de Schubert refleja cómo se creaba música en el salón de casa, siendo el instrumento ideal para las acogedoras Schubertiades con sus amigos.

Heldenplatz, 1010 Viena

Monumento a Schubert en el parque de la ciudad

Schubert está en el parque de la ciudad, tranquilo y absorto, en contraste con el dorado monumento a Johann Strauss.

Parkring, 1010 Viena

Cementerio Central de Viena

Entre Beethoven y Strauss, Schubert descansa hoy en una arboleda en honor de los grandes compositores: un lugar tranquilo donde la historia de la música se hace tangible.

Simmeringer Hauptstr 234, 110 Viena

El apartamento de Schubert donde murió

Franz Schubert murió a los 31 años en casa de su hermano. Un mechón de pelo, un piano y "Die Taubenpost" muestran la cercanía entre la muerte y su música.

Kettenbrückengasse 6, 1040 Viena

Placa conmemorativa

A los 11 años, fue enviado al Konvikt como niño del coro, donde Antonio Salieri, rival de Mozart, reconoció su talento.

Plaza Dr. Ignaz Seipel, 1010 Viena

Parque Währing Schubert

Schubert fue enterrado en el antiguo cementerio, codo con codo con Beethoven. Su lápida original recuerda hasta hoy su legado musical.

Teschnergasse 31, 1180 Viena
Un barrio musical

Por el barrio Schubert de Viena

Si quiere seguir el sonido de Franz Schubert, el mejor lugar para empezar es aquí: en el distrito 9, donde empezó todo. El Schubertviertel, alrededor de la Nußdorfer Straße, es más que un barrio residencial: es un lugar lleno de historia, música y vida cotidiana vienesa.

Franz Schubert nació en una casa con una pequeña cocina en 1797. Hoy, la casa donde nació es un museo que cuenta la historia de su infancia y sus primeras composiciones, con estaciones de audio, retratos originales y sus famosos anteojos. Unos pasos más allá, el Himmelpfortstiege invita a cambiar de perspectiva: adoquines, mercado, ambiente Grätzl ("Grätzl" es barrio en vienés).

El corazón del barrio es la Sobieskiplatz, un lugar discreto, casi olvidado, pero que dice mucho: sobre barrios, sobre la historia de la ciudad, sobre la Viena que forjó Franz Schubert.

Entre los edificios antiguos y el ritmo de la vida cotidiana, se crea una sensación de vida muy especial: tranquila, encantadora, auténtica. Hay varios bancos y una fuente burbujeante, así que es fácil imaginar cómo paseaban Schubert y sus amigos por la plaza hace doscientos años, sentados y observando a la gente. Y cualquiera que se siente, mire o pasee por aquí se da cuenta rápidamente de que Schubert no es sólo un nombre en este barrio: aquí sigue resonando.

El barrio de Schubert

Tras las huellas de Schubert en Austria

Castillo de Steyregg

"La tercera canción de Ellen", "Ave María", inspirada en "La dama del lago" de Scott, fue interpretada en el castillo de la condesa Weissenwolff y dedicada a ella.

Schlossberg 1, 4221 Steyregg

Gmunden

En la punta del lago Traun se encuentra Gmunden, donde Schubert y su amigo Michael Vogl pasaron unas semanas en 1825.

Gmunden

Schubertiade

Franz Schubert ofrecía conciertos íntimos en su casa. Hoy, la Schubertiade es el evento más importante en su honor.

Hohenems y Schwarzenberg

Linz

Aquí se formó el primer círculo de amigos de Schubert, quienes organizaban reuniones literarias y filosóficas, que luego se conocieron como Schubertiades.

Linz

Abadía de Kremsmünster

Schubert visitó el monasterio en dos ocasiones, donde hizo música con el padre Heinrich Hassak. Allí se conservan copias de canciones, primeras grabaciones y autógrafos.

Abadía 1, 4550 Kremsmünster

Abadía de San Florián

Las obras de Schubert se interpretaban a menudo en este monasterio, ya que su amigo y libretista Johann Mayrhofer formaba parte de la comunidad.

Stiftstraße 1, 4490 St. Florian

Mausoleo de Haydn

en 1828, Franz Schubert viajó a Eisenstadt con su hermano Ferdinand para visitar el lugar de enterramiento del "padre de la sinfonía clásica" Joseph Haydn.

Joseph-Haydn-Pl. 1, 7000 Eisenstadt

La Stalzerhaus

El "Quinteto de la trucha" fue compuesto aquí, reflejando a Schubert en sus vacaciones de verano en el campo, tras vivir en la ciudad.

Stadtplatz 34, 4400 Steyr

Graz

en 1827, Schubert visitó a la familia Pachler, en cuya casa se estrenó su "Erlkönig". Con él de vuelta a Viena: el "Grazer Walzer" y el "Grazer Galopp".

Herrengasse 28, Graz

Escuchar a Schubert Conciertos y festivales

Schubertiade

Conciertos en el MuTh

Conciertos en el Konzerthaus de Viena

Schubertiades en el castillo de Atzenbrugg

Conciertos de verano y otoño Schubertkirche

Conciertos de la Abadía de Kremsmünster

Semanas de Festivales de Gmunden

Fiestas musicales

Schubertiade(s)

Schubert fue bastante pobre la mayor parte del tiempo. Vivía con amigos y no tuvo su propio piano durante mucho tiempo. Tocaba para sus amigos, y a menudo para ellos. A lo largo de su vida, su público estuvo formado principalmente por un estrecho círculo de compañeros que se reunían regularmente para asistir a conciertos privados en su casa. Estas veladas musicales pronto se convirtieron en un privilegio social: la primera Schubertiade tuvo lugar en el piso vienés de la familia Schober en 1821. Por tímido que fuera Schubert en público, más sociable era entre amigos. La gente bailaba, cantaba, jugaba a las charadas, bebía y leía poesía mientras Schubert se sentaba al piano y tocaba sus últimas obras. Sin embargo, probablemente no era un juerguista.

Este espíritu se mantiene hoy en día, por ejemplo en el Festival Schubertiade de Vorarlberg, que se celebró por primera vez en 1976 en el palacio de Hohenems. El objetivo era dar a Schubert un lugar en la historia de la música. Hoy en día, la Schubertiade de Hohenems y Schwarzenberg es el mayor festival de este tipo. En ningún otro lugar se celebran tantos recitales con los mejores intérpretes de lied de Schubert y los recién llegados a este nivel en tan poco tiempo. No obstante, el objetivo es preservar el carácter íntimo del festival y concentrarse en actuaciones musicales de la máxima calidad.

Schubertiade

¿Sabías que ...

Cuenta la leyenda que Schubert llevaba gafas incluso mientras dormía para poder anotar sus ideas nada más despertarse. Aunque murió a los 31 años, Schubert escribió casi 1.000 obras.

Con más de 600 canciones, demostró ser con diferencia el compositor más creativo de la historia de la música en lo que a bellas melodías se refiere. Transformó poemas en música, como la obra de Goethe El rey Erl y Gretchen en la rueca. Estas canciones tienen un poderoso trasfondo de misterio, luz y oscuridad que nunca antes se había escuchado.

Hoy en día, Franz Schubert está considerado una figura clave de la música clásica y romántica. Tras su muerte en 1829, sus amigos le dedicaron una tumba con una inscripción del poeta Franz Grillparzer: "El arte de la música enterró aquí una rica posesión; pero aún más bellas son las esperanzas"

Se dice que una noche Schubert compuso la nueva canción "La trucha" cuando alguien del público dijo que le recordaba a la Obertura Coriolano de Beethoven. Schubert quiso entonces romper la partitura. Afortunadamente, le convencieron para que no destruyera la que hoy es una de sus canciones más famosas.

¿Era Schubert homosexual? "Durante la vida de Schubert, la bisexualidad era algo común. No era ni inusual ni algo a lo que nadie prestara atención. No se identificaba como homosexual o heterosexual, simplemente era sexual" (Leon Botstein, director de orquesta y musicólogo estadounidense)

Citas de y sobre Franz Schubert:

  • "No vine al mundo más que para componer" (Franz Schubert)

  • "Mozart y Beethoven llegan al cielo, Schubert viene de allí" (Oskar Werner, actor austriaco)

  • Franz Liszt describió a Schubert como "el músico más poético que jamás haya existido"

  • "Lo más difícil en música es escribir una gran melodía. Y Schubert fue uno de los mejores melodistas de todos los tiempos" (Leon Botstein, director de orquesta y musicólogo estadounidense)

Preguntas frecuentes

Franz Schubert vivió entre 1797 y 1828. Nació en Viena el 31 de enero de 1797 y murió allí el 19 de noviembre de 1828, con sólo 31 años.

Franz Schubert está enterrado en una tumba de honor en el Cementerio Central de Viena (grupo 32 A, número 28), muy cerca de Beethoven y Johann Strauss.

Originalmente fue enterrado en el cementerio local de Währing antes de que sus restos mortales fueran trasladados en 1888.

Franz Schubert creó una impresionante variedad de composiciones que le convirtieron en uno de los compositores más importantes del Romanticismo. Entre sus obras más importantes se encuentran:

  • Ciclos de canciones: Winterreise y Die schöne Müllerin - ambos cuentan historias poéticas de anhelo, soledad y amor insatisfecho.

  • Sinfonías: La inacabada (nº 8 en si menor) y La grande (nº 9 en do mayor), consideradas obras maestras de la música orquestal romántica.

  • Música para piano: los Impromptus y las sonatas tardías para piano, como la D 960, muestran su profundidad lírica y su sensibilidad emocional.

  • Música de cámara: el Quinteto de truchas y el cuarteto de cuerda La muerte y la doncella siguen siendo clásicos muy interpretados en la actualidad.

  • Canciones individuales: con obras como Der Erlkönig y Ave Maria, Schubert demostró su extraordinaria capacidad para transformar la literatura en música.

  • Obras escénicas: Su música incidental para Rosamunde y la ópera Alfonso y Estrella también demuestran su versatilidad en el campo dramático.

Estas obras ponen de manifiesto la gran capacidad de Franz Schubert para traducir las emociones en música, a veces con ternura e intimidad, a veces con pasión y dramatismo.

Franz Schubert compuso más de 600 canciones en sus 15 años de carrera. La cifra exacta varía ligeramente según la fuente, pero en general supera las 630 canciones. Esto le convierte en uno de los compositores de canciones más prolíficos de la historia de la música.

Además de lieder, la obra de Schubert incluye música coral sacra y profana, siete sinfonías completas y cinco inacabadas, oberturas, obras escénicas, música para piano y música de cámara. Sin embargo, el número exacto de sus obras es difícil de determinar debido a composiciones posiblemente perdidas o por descubrir.

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