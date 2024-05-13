La ecología se une al arte: el artista y arquitecto vienés abrió nuevos caminos con formas orgánicas y visiones medioambientales.

Friedensreich Hundertwasser fue artista, arquitecto y activista medioambiental. Su extraordinario sentido del color y la forma se hizo notar muy pronto. A pesar de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el joven dibujaba y pintaba paisajes de cuento con ricos colores, magníficos bosques y mundos paradisíacos. Tras estudiar brevemente en la Academia de Viena, en la década de 1950 desarrolló su estilo inconfundible: formas orgánicas, colores vivos y la espiral como motivo central. A partir de los años 70, se dedicó cada vez más a la arquitectura, creando más de 40 edificios en todo el mundo y abogando por los tejados verdes, los "inquilinos árbol" y un método de construcción cercano a la naturaleza.

Hundertwasser veía el arte como una filosofía de vida

Para él, la sostenibilidad no era una moda, sino un principio de vida: el propio artista vivía con bastante modestia, utilizaba energías renovables y desarrolló conceptos de reciclaje alternativos según los principios de la sostenibilidad antes de que se convirtiera en una moda. Plantó unos 100.000 árboles en sus viajes, utilizó agua y energía solar en sus retiros, instaló retretes de humus y biotopos. Diseñó numerosos carteles en apoyo de organizaciones como Greenpeace y la Sociedad Jacques Cousteau. Hundertwasser elaboraba muchos de sus colores según sus propias recetas y se preocupaba fundamentalmente por el lugar del hombre en el ciclo de la naturaleza, hasta su muerte en 2000, donde encontró su última morada bajo un árbol en Nueva Zelanda según sus propios deseos.