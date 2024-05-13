Friedensreich Hundertwasser
La utopía del color
Introduction
Friedensreich Hundertwasser fue artista, arquitecto y activista medioambiental. Su extraordinario sentido del color y la forma se hizo notar muy pronto. A pesar de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el joven dibujaba y pintaba paisajes de cuento con ricos colores, magníficos bosques y mundos paradisíacos. Tras estudiar brevemente en la Academia de Viena, en la década de 1950 desarrolló su estilo inconfundible: formas orgánicas, colores vivos y la espiral como motivo central. A partir de los años 70, se dedicó cada vez más a la arquitectura, creando más de 40 edificios en todo el mundo y abogando por los tejados verdes, los "inquilinos árbol" y un método de construcción cercano a la naturaleza.
Hundertwasser veía el arte como una filosofía de vida
Para él, la sostenibilidad no era una moda, sino un principio de vida: el propio artista vivía con bastante modestia, utilizaba energías renovables y desarrolló conceptos de reciclaje alternativos según los principios de la sostenibilidad antes de que se convirtiera en una moda. Plantó unos 100.000 árboles en sus viajes, utilizó agua y energía solar en sus retiros, instaló retretes de humus y biotopos. Diseñó numerosos carteles en apoyo de organizaciones como Greenpeace y la Sociedad Jacques Cousteau. Hundertwasser elaboraba muchos de sus colores según sus propias recetas y se preocupaba fundamentalmente por el lugar del hombre en el ciclo de la naturaleza, hasta su muerte en 2000, donde encontró su última morada bajo un árbol en Nueva Zelanda según sus propios deseos.
El KUNST HAUS WIEN está considerado el primer "Museo Verde" de Austria.
Las obras de Hundertwasser de un vistazo
Tras las huellas de Friedensreich Hundertwasser
Área de servicio de la autopista Bad Fischau
Colores, formas y elementos naturales transformaron un edificio existente en una obra de arte total llena de carácter e historia: un lugar único en el viaje.
Fuente Hundertwasser en Zell am See
El agua del lago fluye a través de una armoniosa interacción de colores y movimiento. Las columnas de colores simbólicos representan los nueve estados federados.
Fuente de Hundertwasser en Linz
El agua fluye en un ciclo constante, recibida y transmitida por una mano abierta. Formas fluidas y espirales hablan de armonía y cambio creativo.
Rogner Bad Blumau
La villa termal Rogner Bad Blumau está considerada uno de los proyectos más exitosos del ecoartista.
CASA DEL ARTE DE VIENA
Con formas distintivas, exuberante vegetación y exposiciones inspiradoras, este museo combina arte, conciencia medioambiental y nuevas perspectivas.
Iglesia de Santa Bárbara en Bärnbach
La iglesia de los años 50 fue remodelada de forma imaginativa por el artista. La iglesia también incluyen símbolos de seis religiones mundiales no cristianas.
Casa Hundertwasser
El artista veía el proyecto de viviendas como "una especie de escultura" y realizó en 1985 uno de los edificios sociales más insólitos del mundo.
Barco "Regentag" - Tulln
Su barco "Regentag" está amarrado en el puerto de Tulln an der Donau desde 2004, fue catalogado como monumento histórico en 2015 y se renovó ampliamente a partir de 2018.
Central de calefacción urbana de Spittelau
Hundertwasser se consideraba a sí mismo un "médico de la arquitectura" y no temía mejorar los edificios antiestéticos.
El artista y su visión de la "arquitectura humana"
La arquitectura sobria y sencilla de la posguerra era abominable para el artista, sensible a los sentidos. Encontró inspiración en la arquitectura curva y colorista del catalán Antoni Gaudí, pero también en el autodidacta francés Facteur Cheval. Hundertwasser estaba convencido de que la línea recta, el ángulo recto, el suelo plano y la estéril regularidad de las ventanas eran elementos que no correspondían a la naturaleza del hombre y que, de hecho, le enfermaban.
Según Hundertwasser, los edificios son la tercera piel de una persona, después de la epidermis y la ropa. En consecuencia, las personas deberían poder influir individualmente en el diseño de sus hogares.
El primer "Museo Verde" de Austria
¿Arboles que crecen por las ventanas? ¿Una fachada alegremente desenfadada? ¿Un bosque de verdad y colmenas en el tejado? ¿Un interior sin esquinas ni bordes y un patio interior maravillosamente verde? Creado en 1991, el Museo Hundertwasser - CASA DEL ARTE DE VIENA le invita a disfrutar del arte. El sueño de Hundertwasser de un oasis en la gran ciudad se ha hecho realidad. Siguiendo el espíritu del artista, se reutilizó un edificio existente, una fábrica de muebles abandonada perteneciente a la empresa Thonet.
Gracias a sus esfuerzos por actuar de forma sostenible tanto en su programa de exposiciones como en sus operaciones, la institución cultural fue galardonada con la etiqueta ecológica austriaca en 2018. La CASA DEL ARTE DE VIENA es así el primer "Museo Verde" del país y continúa el examen crítico de Hundertwasser sobre el papel del ser humano en el ciclo de la naturaleza de una forma orientada al futuro.
140.000 abejas vuelan hacia Hundertwasser
Zumba en lo alto de los tejados de Viena: Dos colonias de abejas con unas 140.000 abejas melíferas viven en el tejado ajardinado de KUNST HAUS WIEN. Esta iniciativa es una continuación directa de la visión ecológica de Friedensreich Hundertwasser, que siempre vio la naturaleza y la arquitectura como una sola cosa. La fachada verde, el tejado ajardinado y más de 260 especies vegetales diferentes proporcionan a las abejas un hábitat ideal. Árboles frutales como manzanos, perales y nogales, así como tilos, proporcionan alimento, mientras que la vegetación del museo refuerza la biodiversidad de la ciudad.
El apicultor Thomas Zelenka cuida de las abejas, que producen unos 80 kilos de miel ecológica al año. Además de miel, en la tienda del museo se pueden adquirir productos apícolas como velas y bálsamos labiales. Como primer "Museo Verde" de Viena, KUNST HAUS WIEN es una continuación coherente de las ideas de Hundertwasser: un ejemplo vivo de naturaleza urbana sostenible y protección medioambiental en la práctica.