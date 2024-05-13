Pöchlarn como “regreso permanente”

Pöchlarn como “regreso permanente” / El lugar de nacimiento en la región del Danubio

Oskar Kokoschka mantuvo a lo largo de su vida un fuerte vínculo con su ciudad natal, Pöchlarn. Bernadette Reinhold, directora del Centro Oskar Kokoschka en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena y reconocida experta en su obra, afirma: “Él hacía referencia constantemente a Pöchlarn en muchas de sus historias y relatos. La creación del centro de documentación en la casa de sus padres fue para él un ‘regreso permanente’”.

El Danubio fue siempre un lugar central para este ciudadano del mundo, explica Reinhold – ya viviera en Londres, viajara por Oriente Medio o trabajara junto al lago de Ginebra: “Haber nacido junto a un río, donde todo está en constante movimiento y los diferentes influjos llegan arrastrados por la corriente, fue algo muy importante para él.” En la década de 1950, Kokoschka fue nombrado ciudadano de honor.