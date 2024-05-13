Johann Strauss
El Johann Strauss Audio Walk de la aplicación ivie te cuenta dónde vivió y actuó la estrella de la música
El Johann Strauss Audio Walk de la app ivie te guía por los lugares clave de la vida de esta estrella de la música, desde donde vivió hasta donde se casó. Además, podrás escuchar sus composiciones más famosas, como El Danubio Azul, un símbolo de Viena. Johann Strauss, conocido como el "rey del vals", sigue siendo una superestrella global, y en 2025 Viena celebrará su bicentenario.
1. Casa de Johann Strauss
En esta vivienda, ubicada en la planta noble de un prestigioso edificio en Praterstraße, Johann Strauss hijo (1825-1899) compuso en 1867 su famoso vals El bello Danubio azul, considerado el himno no oficial de Austria. Este elegante lugar reflejaba el alto estatus de Strauss en el auge de su carrera. Las salas originales de su residencia son hoy un lugar conmemorativo con una exposición dedicada al rey del vals.
Strauss vivió allí desde 1863 hasta la década de 1870 con su primera esposa, Jetty, ex cantante de ópera, llevando una vida tranquila centrada en su trabajo. Entre sus pasatiempos favoritos estaban el tarot, el billar y dibujar caricaturas.
2. Estatua de Johann Strauss
En el centro del Stadtpark de Viena se encuentra la famosa estatua dorada de Johann Strauss, obra de Edmund Hellmer y erigida en 1921. Este monumento, símbolo de Viena como Ciudad de la Música, muestra al compositor como un rey del vals tocando el violín. Aunque parece completamente dorada, la figura es de bronce recubierta de oro. La estatua se alza sobre una base con inscripción, acompañada por un elegante arco de mármol decorado con motivos florales.
3. La Casa de la Música
La Casa de la Música en Viena, ubicada en el histórico palacio del archiduque Carlos, ofrece una experiencia única e interactiva en el mundo de la música. Este innovador museo invita a explorar fenómenos acústicos y sumergirse en mundos sonoros reales y virtuales. Aquí, Viena celebra su legado como Ciudad de la Música, desde los grandes compositores como Strauss y Mozart hasta los avances en música digital y realidad virtual.
En sus cuatro plantas, abiertas diariamente hasta las 22:00, los visitantes pueden ver, sentir y crear música. Destacan experiencias como Sonotopia Lap & Universe, una inmersión en la realidad virtual, y diversas instalaciones interactivas que hacen de la música un viaje fascinante.
4. Musikverein
El Musikverein es un símbolo del clasicismo y un ícono de Viena como Ciudad de la Música. Inaugurado en 1870 por Theophil Hansen cerca de la Ringstraße, su estilo recuerda a un templo clásico con columnas y frontones.
La Gran Sala, o Sala Dorada, destaca por su diseño único y acústica incomparable, convirtiéndola en un lugar legendario. Aquí se celebra cada año el famoso Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, seguido por millones de personas. El Musikverein ofrece conciertos de primer nivel durante todo el año, con orquestas y artistas internacionales.
5. Iglesia de San Carlos
La imponente cúpula verde de la Iglesia de San Carlos, obra maestra del barroco y símbolo de Viena, domina la Karlsplatz. Construida por Johann Bernhard Fischer von Erlach y terminada en 1739, fue encargada por el Emperador Carlos VI en agradecimiento tras una epidemia de peste. Dedicada a san Carlos Borromeo, las columnas de 47 metros narran su vida y obra.
Su interior destaca por mármol rojizo y dorado, frescos de Johannes Michael Rottmayr y un altar de Fischer von Erlach. Desde la terraza se tienen vistas espectaculares. En el Museo Borromeo se exhiben tesoros religiosos, incluido el traje de viaje del santo. La iglesia acoge conciertos y eventos como el Popfest y mercados de Adviento.
6. MusikTheater an der Wien
El MusikTheater an der Wien se especializa en teatro musical y ópera, desde el Barroco hasta la actualidad, con producciones contemporáneas. Es el único teatro de ópera germanoparlante que sigue el sistema stagione, ofreciendo estrenos, conciertos y nuevos formatos regularmente.
Este teatro, junto con la Ópera Nacional de Viena y la Volksoper, es uno de los tres escenarios operísticos más importantes de Viena. Su programación destaca por obras vinculadas a la historia musical de la ciudad, además de piezas contemporáneas y barrocas.
7. Ópera Nacional de Viena
La Ópera Nacional de Viena, una de las mejores del mundo, ofrece un variado programa de óperas y ballets de altísima calidad, con grandes producciones y artistas destacados. Durante la temporada, presenta unas 50 obras, interpretadas también por el Ballet Nacional de Viena, con una programación diferente cada día.
La opereta El murciélago de Johann Strauss se representa tradicionalmente en Nochevieja, con actuaciones especiales como la de Michael Niavarani en el papel de Frosch, preludio del Año Strauss 2025. Las entradas son muy demandadas y conviene adquirirlas con antelación.
8. Discoteca-Club Volksgarten
La discoteca Volksgarten, en el casco histórico de Viena, es un club emblemático desde 1822. Originalmente un hall de columnas, se transformó en club nocturno tras la II Guerra Mundial. Conserva su estilo de los años 50 en el Wintergarten, con palmeras y muebles originales. Tras una renovación, se añadieron elementos modernos como chapa iluminada. Ofrece fiestas con DJ internacionales y música variada, siendo un referente de la vida nocturna vienesa.
9. Novedad: House of Strauss
La House of Strauss, inaugurada el 25 de octubre de 2023 en el revitalizado Casino Zögernitz, rinde homenaje al rey del vals, Johann Strauss hijo. Este museo, ubicado en el lugar donde Strauss actuó en la histórica Sala Strauss, explora su vida y música, y también alberga el Instituto de Investigación de Strauss. Además, el Casino Kulinarium, dirigido por el chef Stefan Glantschnig, ofrece experiencias gastronómicas únicas.
Johann Strauss, símbolo de Viena, es reconocido mundialmente por su Vals del Danubio, pieza central del Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. Otros lugares dedicados a él incluyen su estatua dorada en el Stadtpark, su casa en la Praterstraße y su tumba honorífica en el Cementerio Central.
10. Tumba de Johann Strauss
Johann Strauss hijo (1825-1899), compositor del famoso vals El Danubio azul, considerado el himno no oficial de Austria, descansa en el Cementerio Central de Viena. Fue enterrado allí el 8 de octubre de 1899 en una tumba honorífica, rodeado de otras grandes figuras de la música. Cerca de su tumba reposan los restos de Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms y su propio padre, Johann Strauss padre.