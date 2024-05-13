Abadía de Melk
Pan de oro, estuco y mármol.
Introduction
Muy por encima del Danubio se alza un milagro dorado del arte barroco: la Abadía de Melk, no solo un monumento histórico, sino un vibrante centro cultural desde hace casi mil años. Desde 1089, monjes benedictinos viven aquí, preservan tradiciones y al mismo tiempo crean cosas nuevas.
¿Qué hace tan especial a Melk? La perfecta fusión entre arquitectura deslumbrante y espiritualidad viva. La obra maestra de Jakob Prandtauer combina una majestuosa iglesia abacial, una de las bibliotecas históricas más valiosas de Europa y fastuosos salones en un conjunto armonioso.
El esplendor barroco atrae no solo a amantes de la arquitectura: arte, música y naturaleza se unen en Melk en una simbiosis única. En verano, los jardines de la abadía se transforman en oasis verdes y en escenario de instalaciones y esculturas de artistas contemporáneos. El pabellón barroco del jardín, antaño lugar de estudio, abre hoy sus puertas a todos los que deseen dejarse llevar por la belleza del lugar.
En el interior, la biblioteca abacial fascina con más de 100.000 volúmenes valiosos, techos artísticamente pintados y un aire de eternidad. El Salón del Mármol es un ejemplo sobresaliente del arte barroco representativo, con impresionantes frescos en el techo y pintura ilusoria magistral.
Visitar Melk es un viaje en el tiempo a través de la historia de Austria, en el corazón de la pintoresca región de Wachau, Patrimonio Mundial de la UNESCO – una experiencia que toca todos los sentidos y deja una impresión duradera.
Stift Melk in allen Perspektiven
Lugares de interés en la Abadía de Melk
Iglesia abacial: suntuoso templo de los benedictinos
La iglesia abacial es el punto culminante del monasterio barroco y simboliza claramente la orientación hacia Dios.
Museo: una mirada al pasado
El museo de la abadía se encuentra en las antiguas habitaciones imperiales. Bajo el título "Del ayer al hoy", se presenta la historia y la actualidad de la abadía.
Parque de la abadía: un hermoso jardín
El parque único es una fusión de arquitectura, naturaleza y espiritualidad. El pabellón barroco del jardín, con frescos exóticos, deja a cualquiera maravillado.
La Abadía de Melk, ayer y hoy
El monasterio benedictino fue fundado en 1089 por el margrave Leopoldo II, en el lugar donde anteriormente se alzaba un castillo de los Babenberg. En el siglo XV fue el punto de partida de la importante reforma monástica de Melk. El actual y esplendoroso edificio barroco se construyó entre 1702 y 1746 bajo la dirección del arquitecto Jakob Prandtauer y fue completado tras su muerte por Josef Munggenast. El complejo incluye iglesia, biblioteca y el Salón del Mármol. El monasterio activo alberga además uno de los institutos de secundaria más antiguos de Austria y recibe anualmente a más de 500.000 visitantes.
Los benedictinos de Melk
Desde el año 1089 existe en la Abadía de Melk una comunidad de monjes benedictinos. Actualmente, el convento cuenta con 22 monjes. Algunos viven en el monasterio y otros en las parroquias pertenecientes a la abadía. En cada lugar, procuran cumplir con las tareas que se les asignaron ya hace siglos.
Eventos en la Abadía de Melk
Jornadas Internacionales del Barroco
El renombrado festival está dedicado a la música barroca. Se celebra tradicionalmente en Pentecostés y utiliza los impresionantes espacios de la abadía como escenario.
Festival de verano de Melk
El Festival de Verano se celebra en el Kolomanihof de la Abadía de Melk, un impresionante patio interior del monasterio. El programa variado incluye también teatro infantil.
Sostenibilidad social y ecológica
La protección del patrimonio sirve para conservar y utilizar de forma duradera edificios históricos. Su mantenimiento y restauración —incluidos castillos, palacios y monumentos— ahorra recursos como materiales de construcción y evita la impermeabilización del suelo mediante nuevas edificaciones.Así, la conservación de valiosos edificios históricos contribuye, por un lado, a la protección del clima y, por otro, a la preservación de la artesanía tradicional. Porque los antiguos materiales y técnicas de construcción requieren conocimientos y habilidades ancestrales. La accesibilidad y la inclusión en las experiencias artísticas y culturales fortalecen la sostenibilidad social y fomentan la convivencia respetuosa.