Melk Abbey perched on a rock above the Danube, ship at the shore, trees in foreground, blue sky.
  1. Inicio
  2. Los destinos más bonitos de Austria
  3. Lugares de interés de Austria
  4. Abadía de Melk

Abadía de Melk
Pan de oro, estuco y mármol.

Como si su constructor quisiera acercarse al cielo: la Abadía de Melk es la joya del Wachau. Todo es esplendor y la visita, una experiencia.

Muy por encima del Danubio se alza un milagro dorado del arte barroco: la Abadía de Melk, no solo un monumento histórico, sino un vibrante centro cultural desde hace casi mil años. Desde 1089, monjes benedictinos viven aquí, preservan tradiciones y al mismo tiempo crean cosas nuevas.

¿Qué hace tan especial a Melk? La perfecta fusión entre arquitectura deslumbrante y espiritualidad viva. La obra maestra de Jakob Prandtauer combina una majestuosa iglesia abacial, una de las bibliotecas históricas más valiosas de Europa y fastuosos salones en un conjunto armonioso.

El esplendor barroco atrae no solo a amantes de la arquitectura: arte, música y naturaleza se unen en Melk en una simbiosis única. En verano, los jardines de la abadía se transforman en oasis verdes y en escenario de instalaciones y esculturas de artistas contemporáneos. El pabellón barroco del jardín, antaño lugar de estudio, abre hoy sus puertas a todos los que deseen dejarse llevar por la belleza del lugar.

En el interior, la biblioteca abacial fascina con más de 100.000 volúmenes valiosos, techos artísticamente pintados y un aire de eternidad. El Salón del Mármol es un ejemplo sobresaliente del arte barroco representativo, con impresionantes frescos en el techo y pintura ilusoria magistral.

Visitar Melk es un viaje en el tiempo a través de la historia de Austria, en el corazón de la pintoresca región de Wachau, Patrimonio Mundial de la UNESCO – una experiencia que toca todos los sentidos y deja una impresión duradera.

Hechos sobre la Abadía de Melk
Ubicación:en el Wachau, en la orilla derecha del Danubio
Nombre:Abadía de Melk, oficialmente Abtei Melk o Abadía Benedictina de Melk
Construida por:Jakob Prandtauer
Estilo arquitectónico:Barroco
Período de construcción:1702 – 1746
Horarios de apertura y visitas guiadas
Llegada
Billete Wachau ÖBB
Restaurante

Stift Melk in allen Perspektiven

Lugares de interés en la Abadía de Melk

Iglesia abacial: suntuoso templo de los benedictinos

La iglesia abacial es el punto culminante del monasterio barroco y simboliza claramente la orientación hacia Dios.

Stiftskirche

Museo: una mirada al pasado

El museo de la abadía se encuentra en las antiguas habitaciones imperiales. Bajo el título "Del ayer al hoy", se presenta la historia y la actualidad de la abadía.

Museo

Parque de la abadía: un hermoso jardín

El parque único es una fusión de arquitectura, naturaleza y espiritualidad. El pabellón barroco del jardín, con frescos exóticos, deja a cualquiera maravillado.

Parque de la abadía

Exposiciones: perspectivas culturales

La Abadía de Melk ofrece espacio para el arte y la cultura contemporáneos, y apuesta por numerosas exposiciones temporales de artistas reconocidos internacionalmente.

Exposiciones
Breve lección de historia

La Abadía de Melk, ayer y hoy

El monasterio benedictino fue fundado en 1089 por el margrave Leopoldo II, en el lugar donde anteriormente se alzaba un castillo de los Babenberg. En el siglo XV fue el punto de partida de la importante reforma monástica de Melk. El actual y esplendoroso edificio barroco se construyó entre 1702 y 1746 bajo la dirección del arquitecto Jakob Prandtauer y fue completado tras su muerte por Josef Munggenast. El complejo incluye iglesia, biblioteca y el Salón del Mármol. El monasterio activo alberga además uno de los institutos de secundaria más antiguos de Austria y recibe anualmente a más de 500.000 visitantes.

Quién vive en la abadía

Los benedictinos de Melk

Desde el año 1089 existe en la Abadía de Melk una comunidad de monjes benedictinos. Actualmente, el convento cuenta con 22 monjes. Algunos viven en el monasterio y otros en las parroquias pertenecientes a la abadía. En cada lugar, procuran cumplir con las tareas que se les asignaron ya hace siglos.

Monjes benedictinos Abadía de Melk

Eventos en la Abadía de Melk

Jornadas Internacionales del Barroco

5/6/2025 – 9/6/2025
Stift Melk

El renombrado festival está dedicado a la música barroca. Se celebra tradicionalmente en Pentecostés y utiliza los impresionantes espacios de la abadía como escenario.

Jornadas Internacionales Barroco

Festival de verano de Melk

18/6/2025 – 16/8/2025
Stift Melk

El Festival de Verano se celebra en el Kolomanihof de la Abadía de Melk, un impresionante patio interior del monasterio. El programa variado incluye también teatro infantil.

Festival de verano de Melk

Todos los eventos en la Abadía de Melk

Conciertos, exposiciones y vernissages: el programa cultural de la Abadía de Melk no podría ser más variado. Aquí puedes consultar las fechas.

Todos los eventos - Abadía de Melk
Información protección del clima

Sostenibilidad social y ecológica

La protección del patrimonio sirve para conservar y utilizar de forma duradera edificios históricos. Su mantenimiento y restauración —incluidos castillos, palacios y monumentos— ahorra recursos como materiales de construcción y evita la impermeabilización del suelo mediante nuevas edificaciones.Así, la conservación de valiosos edificios históricos contribuye, por un lado, a la protección del clima y, por otro, a la preservación de la artesanía tradicional. Porque los antiguos materiales y técnicas de construcción requieren conocimientos y habilidades ancestrales. La accesibilidad y la inclusión en las experiencias artísticas y culturales fortalecen la sostenibilidad social y fomentan la convivencia respetuosa.

Barrierefreier UrlaubNachhaltig reisen

Preguntas y respuestas

La visita guiada clásica en la abadía dura 50 minutos.

Un pequeño consejo: reserva más tiempo para visitar también el hermoso parque y el pueblo de Melk. La región de Wachau es un lugar precioso con muchas opciones para excursiones y lugares donde detenerse a comer o descansar.

Visita guiada a la Abadía de Melk

  • 1.365 ventanas, 497 salas y una superficie de tejado de 2,2 hectáreas.

  • La biblioteca alberga 100.000 libros, de los cuales 1.800 son manuscritos.

La visita a la abadía es en gran medida accesible para personas con movilidad reducida. Sin embargo, no todas las áreas del recorrido pueden ser accedidas directamente sin barreras. Estas zonas pueden ser alcanzadas con la ayuda del personal por parte de personas con dificultades para caminar o en silla de ruedas. Por favor, dirígete a la taquilla, donde estarán encantados de ayudarte.

Desde 1089, los monjes viven y actúan en la Abadía de Melk según la regla de San Benito. En la biblioteca del monasterio se conserva el ejemplar de dicha regla que los monjes trajeron de su monasterio de origen. Se trata de un manuscrito con aproximadamente 1000 años de antigüedad.

Esto también podría interesaros

Descubre lo mejor de Austria

Suscríbete a nuestro boletín y recibe información exclusiva:

  • Consejos para tus próximas vacaciones

  • Novedades culinarias y recetas

  • Calendario de eventos con los mejores acontecimientos

  • Ofertas de viaje actuales y promociones especiales