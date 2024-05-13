Como si su constructor quisiera acercarse al cielo: la Abadía de Melk es la joya del Wachau. Todo es esplendor y la visita, una experiencia.

Muy por encima del Danubio se alza un milagro dorado del arte barroco: la Abadía de Melk, no solo un monumento histórico, sino un vibrante centro cultural desde hace casi mil años. Desde 1089, monjes benedictinos viven aquí, preservan tradiciones y al mismo tiempo crean cosas nuevas.

¿Qué hace tan especial a Melk? La perfecta fusión entre arquitectura deslumbrante y espiritualidad viva. La obra maestra de Jakob Prandtauer combina una majestuosa iglesia abacial, una de las bibliotecas históricas más valiosas de Europa y fastuosos salones en un conjunto armonioso.

El esplendor barroco atrae no solo a amantes de la arquitectura: arte, música y naturaleza se unen en Melk en una simbiosis única. En verano, los jardines de la abadía se transforman en oasis verdes y en escenario de instalaciones y esculturas de artistas contemporáneos. El pabellón barroco del jardín, antaño lugar de estudio, abre hoy sus puertas a todos los que deseen dejarse llevar por la belleza del lugar.

En el interior, la biblioteca abacial fascina con más de 100.000 volúmenes valiosos, techos artísticamente pintados y un aire de eternidad. El Salón del Mármol es un ejemplo sobresaliente del arte barroco representativo, con impresionantes frescos en el techo y pintura ilusoria magistral.

Visitar Melk es un viaje en el tiempo a través de la historia de Austria, en el corazón de la pintoresca región de Wachau, Patrimonio Mundial de la UNESCO – una experiencia que toca todos los sentidos y deja una impresión duradera.