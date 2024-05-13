Bad Ischl
La capital secreta del Salzkammergut
Introduction
No es simplemente un destino que se visita: es una forma de vida, enraizada en la época imperial y abierta al presente. Aquí, donde el emperador Francisco José pasaba sus veranos, aún hoy se respira una ligereza que emociona. Entre majestuosa arquitectura, parques en flor y el suave murmullo del río Traun, el Salzkammergut muestra su faceta más culta.
Los conciertos de opereta en el histórico Kongresshaus mantienen viva la herencia musical, mientras que exposiciones en las antiguas caballerizas imperiales ofrecen perspectivas contemporáneas. La unión de tradición y vanguardia define el carácter urbano de Bad Ischl y la convierte en un centro cultural con fuerza propia.
Pero Bad Ischl no es solo escenario, también es movimiento. La montaña Katrin invita con senderos panorámicos, silencio alpino y vistas inolvidables del Salzkammergut. Quienes buscan actividad física pueden explorar la naturaleza en su forma más pura por rutas de senderismo y ciclismo de montaña alrededor de la ciudad.
La Villa Imperial habla de historia con personalidad: residencia de verano, refugio y escenario de política mundial en pequeño formato. A ello se suman construcciones del Biedermeier, fachadas modernistas, callejones sinuosos y plazas para quedarse un rato.
Bad Ischl demuestra cuánta fuerza puede tener un lugar que no necesita alzar la voz para dejar huella. Es un lugar para quienes buscan lo auténtico y saben apreciar la belleza en los detalles.
Bad Ischl in allen Perspektiven
Lugares de excursión en Bad Ischl
Café-Confitería Zauner
¿Ganas de melange y pastelería? Desde 1832, el antiguo repostero de la corte imperial y real es considerado la mejor dirección en Bad Ischl.
Montaña local Katrin
En 15 minutos, el teleférico de cuatro plazas lleva a los visitantes a la idílica Katrin-Alm, en la reserva natural.
Eurotherme
Un lugar lleno de tranquilidad, desaceleración y bienestar. En el corazón de la hermosa región de Salzkammergut. Con un panorama impresionante y un ambiente imperial.
Destacados de arquitectura en Bad Ischl
Villa imperial
En Bad Ischl, el emperador conoció a su Sisi, se comprometió con ella en el mismo lugar y recibió la villa como regalo de compromiso.
Villa Lehár
Franz Lehár escribió en la villa junto al río Traun las operetas «El zarévich», «Paganini» y «La tierra de la sonrisa».
Villa Seilern
Elise, condesa imperial de Seilern-Aspang, celebraba aquí su corte. Invitados como Alexander Girardi y Johann Strauss se encargaban del entretenimiento.
Trinkhalle (Pabellón de bebidas)
Antes un lugar de salud. Hoy un lugar para la cultura. Consejo: El mercado artesanal en Adviento es un punto destacado.
Arquitectura en Bad Ischl
La arquitectura en Bad Ischl está marcada por una mezcla de construcciones históricas, arquitectura alpina tradicional e influencias de diferentes épocas. La ciudad junto al río Traun es algo así como la cuna de las vacaciones de verano (Sommerfrische). Porque el emperador Francisco José I y la emperatriz Sisi fueron seguidos por muchos imitadores en sus vacaciones: primero la alta nobleza, luego ricos barones industriales y, finalmente, la burguesía.
Se construyeron hoteles, cafeterías, casinos y paseos donde la alta sociedad austriaca y espectadores de toda Europa se congregaban. Pero también muchos artistas como Anton Bruckner, Johannes Brahms y Franz Lehár descubrieron el encanto del descanso veraniego en el campo. Los turistas eventualmente mandaron construir villas fabulosas. Estas edificaciones aún hoy marcan el paisaje urbano.
Actividades en y alrededor de Bad Ischl
Cómo Bad Ischl se convirtió en ciudad imperial
Con el emperador empezó todo. Sus padres habían permanecido sin hijos durante mucho tiempo, hasta que viajaron a Ischl para hacer cura, a bañarse en el agua salina curativa. Poco después nació Franz Joseph, y como llevaba a Ischl casi en la sangre, pasó aquí 83 de sus 86 veranos.
Y por supuesto, un emperador nunca viajaba solo. Cuanto más tiempo reinaba Franz Joseph, mayor era el número de personas que lo acompañaban en la escapada de verano. A partir de cierto momento, casi toda Viena emprendía el camino en verano. “Para mí, en Ischl siempre es como si las montañas alrededor fueran solo una especie de decoración, puesta en la Ringstraße de Viena”, afirmó el satírico Karl Kraus. Así, el pequeño Ischl hacía tiempo que se había convertido en un balneario imperial.
El hogar en la tierra amada
Parece que el emperador amaba Bad Ischl sobre todo por su entorno. Quizás por eso salía temprano de la ciudad, porque lo que más le gustaba era estar en las montañas y disfrutar de las horas en las que —por fin— nadie le reclamaba nada. Que en las paredes de la villa imperial todavía hoy cuelguen más de mil trofeos de caza tiene menos que ver con su afición por la caza, y más con la sensación de libertad que cada excursión de caza significaba para él.
La villa imperial en Bad Ischl es un edificio que en muchos otros países se consideraría un palacio. El mobiliario es sorprendentemente acogedor, da la impresión de que los habitantes de las habitaciones se habrían ido de excursión temprano por la mañana y volverían en breve. También el escritorio en el despacho parece indicar que alguien estuvo trabajando en él hasta la noche anterior. Aquí escribió el emperador el manifiesto “¡A mis pueblos!”, con el que le declaró la guerra a Serbia, guerra que acabaría convirtiéndose en una catástrofe europea.
Eventos destacados
Todas los eventos de un vistazo
La ciudad imperial ofrece programa completo durante todo el año: desde operetas, música de balneario y conciertos de jazz, hasta cabaret, se ofrece mucha variedad.
Días del emperador
En Bad Ischl, el emperador sigue estando presente en todas partes. Alrededor del cumpleaños del emperador Franz Joseph I se celebran numerosas festividades.