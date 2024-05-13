Alpes frescos y lagos cristalinos en Austria.

Las temperaturas de verano están subiendo. Mientras algunos lo celebran, otros buscan alternativas frescas para sus vacaciones. Y "fresco" es literal: experiencias refrescantes junto al agua, descanso en las frescas regiones alpinas, una escapada a una cueva glaciar o actividades al aire libre sin sudar.

A primera vista, está claro: Austria es el destino perfecto para unas vacaciones frescas, o como lo llaman, "CoolCation". Casi se podría decir que esta tendencia de viaje nació aquí, en la tierra de lagos cristalinos y cascadas, altas montañas y praderas alpinas, bosques y campos que refrescan el alma. Aquí sentirás la brisa en tu rostro y tu corazón se llenará de alegría en medio de paisajes naturales impresionantes.