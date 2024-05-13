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CoolCation: Lugares más bonitos para refrescarse en Austria

Wooden dock on a calm mountain lake, village and forested mountain with mist reflected in water
Alpes frescos y lagos cristalinos en Austria.

Las temperaturas de verano están subiendo. Mientras algunos lo celebran, otros buscan alternativas frescas para sus vacaciones. Y "fresco" es literal: experiencias refrescantes junto al agua, descanso en las frescas regiones alpinas, una escapada a una cueva glaciar o actividades al aire libre sin sudar.

A primera vista, está claro: Austria es el destino perfecto para unas vacaciones frescas, o como lo llaman, "CoolCation". Casi se podría decir que esta tendencia de viaje nació aquí, en la tierra de lagos cristalinos y cascadas, altas montañas y praderas alpinas, bosques y campos que refrescan el alma. Aquí sentirás la brisa en tu rostro y tu corazón se llenará de alegría en medio de paisajes naturales impresionantes.

Consejos para CoolCation: mantén la cabeza fría

Parque de aventuras Hög en Serfaus-Fiss-Ladis

Alta Austria: planes para los días de calor

Excursión en Bregenzerwald: aire puro y naturaleza.

Lugares frescos en Carintia: entre lago y montaña.

Garganta del Gragger y cascada Cascade: siente el agua

Baño en el río: refréscate en los ríos más puros de Europa.

Eisriesenwelt: sensación estival bajo cero

Mina de sal: Bajo la montaña entre 8 y 12 grados Celsius

Fuentes de Hellbrunn: cultura y diversión acuática.

Palacio de hielo: paddle surf en lago glaciar.

Beneficios de CoolCation

Las temperaturas frescas alivian la circulación, la naturaleza "verde" y "azul" favorece la relajación y puede tener un efecto positivo en la reducción del estrés y el bienestar mental.

Bienestar para el cuerpo y la mente

Las temperaturas frescas alivian la circulación, la naturaleza "verde" y "azul" favorece la relajación y puede tener un efecto positivo en la reducción del estrés y el bienestar mental.

Aire puro de montaña

Las regiones frescas situadas a mayor altitud suelen tener una calidad del aire especialmente buena, lejos del smog y del calor urbano.

Actividades de aventura

Remar de pie en un lago glaciar, nadar en un río y muchas otras opciones refrescantes al aire libre hacen que las CoolCation sean especialmente variadas.

Un sueño reparador

El aire fresco de la montaña contribuye a un sueño reparador y a una relajación profunda.

Viajar despacio

Experiencias menos agitadas y más conscientes Las experiencias en la naturaleza invitan a tomarse su tiempo y sumergirse en el entorno.

Experiencias en la naturaleza en paisajes acuáticos

Glaciares, lagos de montaña y cascadas ofrecen experiencias espectaculares en plena naturaleza.

Menos plagas de insectos

Temperaturas más frescas suelen significar menos mosquitos y otros insectos molestos: un agradable efecto secundario para los aficionados a las actividades al aire libre.

CoolCation en la montaña

En la alta montaña, en los glaciares y en los miradores

Cuando el calor del verano aprieta, Austria te lleva naturalmente a las montañas. Una brisa fresca y vistas impresionantes despejan la mente. Ya sea caminando por los senderos señalizados o tomando el teleférico, el verano se siente ligero y fresco en las alturas alpinas.

Experiencias refrescantes en la montaña

Carretera alpina del Großglockner: en coche a 2.369 metros.

Wildspitze: en el Glacier Express hasta la cima.

Miradores: Montañas y lagos a sus pies

Piz Buin: ascenso al techo de Vorarlberg.

Zell am See-Kaprun: excursión en el Schmittenhöhe.

CoolCation en lagos de baño y alpinos

Aguas cristalinas, bosques y praderas

Cuando el azul profundo se encuentra con el verde refrescante: los lagos de Austria son conocidos por sus aguas cristalinas, rodeadas de bosques y praderas. Aquí, nadar, remar y relajarse es lo habitual. Si te gustan las montañas, puedes refrescarte en uno de los lagos alpinos, incluso si solo es sumergiendo los pies en sus aguas heladas.

Lagos de baño limpios y lagos alpinos de Austria

Lago de Fuschl: sumérjase en el azul turquesa

Lago Wörthersee: grandeza del sur

Mondsee e Irrsee: puerta de entrada al Salzkammergut

Lago Weissensee: una maravilla de la naturaleza

Tappenkarsee: lago alpino entre rocas.

Lagos de baño: refrescarse en playas de baño naturales

Prebersee: baño refrescante en un lago alpino.

Lago Gosau: lagos de montaña en una reserva natural

Achensee: refrescarse entre montañas

Formarinsee: sumérgete en las alturas.

Attersee: montaña, lago y cultura

CoolCation en lugares frescos a gran altitud

Regiones de los Alpes

Los Alpes austriacos ofrecen refugios entre 1.000 y 1.600 metros, con especialidades refrescantes para una CoolCation: bosques, lagos alpinos, pastos de montaña, aire glaciar, arroyos y cuevas de hielo.

Las regiones alpinas más bellas a partir de 1.000 metros

Serfaus-Fiss-Ladis: Wolfsee a 1.400 metros de altitud

Lungau: bosques, más de 60 lagos de montaña y pastos alpinos

Turracher Höhe: Alpes, bosques y lagos.

Galtür: Alta montaña con aire glaciar y lagos de montaña

Tannheimer Tal: Alto valle con reserva natural de frío

Seefeld: Mundos de agua en el altiplano

Ramsau am Dachstein: Glaciar Dachstein con cuevas de hielo

Rauris Valley: Valle de manantiales con piscinas naturales

Alojamiento en lo alto del valle

Vacaciones en un refugio alpino

Unas vacaciones alpinas en el aire puro de la montaña y con el cielo lleno de estrellas. Rústico o lujoso, el refugio se convierte en un retiro.

Buscar refugios alpinos
CoolCation con una actitud ante la vida como la de entonces

Vacaciones frescas de verano entre lago, montaña y comodidad

Escapar del calor de la ciudad, sumergirse en la fresca naturaleza, recargar energías y disfrutar en familia… El "retiro estival" es casi una tradición en Austria: una mezcla de vacaciones relajantes entre lagos, montañas y naturaleza, ligereza y la típica actitud austriaca ante la vida. Un baño en el agua, un picnic junto al lago, una excursión por los pastos alpinos, tiempo con los seres queridos... todo esto hace que el retiro estival sea tan especial.

Los lugares más bonitos de veraneo

Kamptal: nostalgia en la casa de baños

Wolfgangsee: desaceleración en azul aguamarina

Ausseerland: verdes paisajes de montaña, lagos frescos

Salzkammergut: la cuna de las vacaciones de verano

CoolCation en las ciudades de Austria

Frío en la ciudad

En verano, las ciudades pueden volverse calurosas, pero en Austria hay muchas que ofrecen frescor gracias a su ubicación o a su diseño. Las zonas acuáticas refrescan, los parques y árboles crean un clima agradable, e incluso hay olas para surfear. Las brisas frescas en las alturas y el diseño urbano inteligente ofrecen espacios para relajarse y disfrutar de un verano soleado y cómodo en la ciudad.

Ciudades con el factor CoolCation

Klagenfurt: Bañarse a orillas del lago Wörthersee

Viena: "islas de frescor" en la metrópolis cultural

Salzburgo: refrescate en la ciudad de los festivales.

Innsbruck: en los Alpes en 20 minutos

Bregenz: respira hondo en el Pfänder y el lago Constanza

Protección del clima

CoolCation: ocio con responsabilidad

CoolCation no solo es viajar a lugares más frescos, sino también una opción consciente para unas vacaciones sostenibles. La naturaleza es la protagonista, con actividades al aire libre como senderismo, ciclismo o piragüismo que cuidan el medio ambiente, mientras que la menor necesidad de aire acondicionado reduce la huella de carbono.

Más información sobre viajes sostenibles aquí:

Coolcation al estilo de Alta Austria

Alta Austria recupera el espíritu de la Sommerfrische, las tradicionales vacaciones estivales en plena naturaleza. Entre lagos cristalinos, aire fresco de montaña, bosques frondosos y senderos a la sombra, la región invita a desconectar del calor y disfrutar del verano a un ritmo más pausado. Desde el Salzkammergut hasta el Parque Nacional Kalkalpen, aquí la naturaleza, el bienestar y la gastronomía regional se unen para vivir una auténtica Coolcation.

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