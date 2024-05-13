El Bodensee
Un lugar de ensueño
Introduction
En el extremo más occidental de Austria se encuentra la región del Bodensee en Vorarlberg, un lugar especial donde confluyen Austria, Alemania y Suiza. Los une el majestuoso Bodensee, un mar interior europeo con un destacado brillo cultural.
El valle del Rin, que se extiende desde Hohenweiler hasta Nenzing, alberga a más de dos tercios de la población de Vorarlberg y constituye el corazón de la región. Las ciudades destacan por su carácter único: Bregenz con su famoso festival a orillas del lago, Dornbirn con un aire innovador, Hohenems con un rico legado cultural, y Feldkirch con su encanto medieval.
La naturaleza que rodea la región se transforma de manera impresionante con el paso de las estaciones y ofrece un escenario sin límites para todo tipo de actividades. Entre el Bodensee y las cumbres montañosas surgen espacios para el disfrute, el movimiento y el encuentro, siempre acompañados por la sensación de vivir el presente. Arquitectura y diseño, música y arte, gastronomía y convivencia se fusionan en un estilo de vida que despliega una ligereza muy particular entre la orilla del lago y el mundo alpino.
Deporte sobre ruedas: 260 km en bici alrededor del Bodensee
Gastronomía en el Bodensee
Taberna Hörnlingen en Rankweil
Quien visita Rankweil descubre aquí un concepto gastronómico versátil que combina tradición e innovación.
Restaurante Mangold en Lochau
El restaurante gourmet familiar, conocido por su alta cocina y ambiente elegante.
Hotel-Restaurante Schönblick en Eichenberg
A los huéspedes se les ofrece aquí una impresionante vista panorámica del lago de Constanza y de los Alpes circundantes.
Las ciudades más bellas del Lago de Constanza-Vorarlberg
Alojamientos especiales en el Lago de Constanza
El delta del Rin
Donde el Rin Alpino desemboca en el lago de Constanza se extiende la reserva natural del delta del Rin, una de las zonas húmedas más importantes de Europa Central. Cañas, bosques de ribera y orillas de guijarros ofrecen hábitat a más de 330 especies de aves, anfibios raros y castores. Protegida desde 1976, el paisaje cambia constantemente por los sedimentos del Rin y los niveles del agua. Senderos, observación de aves y zonas de baño como Rohrspitz invitan a disfrutar de la naturaleza conscientemente.