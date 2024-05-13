White wooden pier with pavilion on Lake Wörthersee, calm water and cloudy sky in the background.
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El Bodensee
Un lugar de ensueño

Donde se encuentran cuatro países y el resplandeciente Bodensee da forma al paisaje, se despliega una región de asombrosa belleza y diversidad cultural.

En el extremo más occidental de Austria se encuentra la región del Bodensee en Vorarlberg, un lugar especial donde confluyen Austria, Alemania y Suiza. Los une el majestuoso Bodensee, un mar interior europeo con un destacado brillo cultural.

El valle del Rin, que se extiende desde Hohenweiler hasta Nenzing, alberga a más de dos tercios de la población de Vorarlberg y constituye el corazón de la región. Las ciudades destacan por su carácter único: Bregenz con su famoso festival a orillas del lago, Dornbirn con un aire innovador, Hohenems con un rico legado cultural, y Feldkirch con su encanto medieval.

La naturaleza que rodea la región se transforma de manera impresionante con el paso de las estaciones y ofrece un escenario sin límites para todo tipo de actividades. Entre el Bodensee y las cumbres montañosas surgen espacios para el disfrute, el movimiento y el encuentro, siempre acompañados por la sensación de vivir el presente. Arquitectura y diseño, música y arte, gastronomía y convivencia se fusionan en un estilo de vida que despliega una ligereza muy particular entre la orilla del lago y el mundo alpino.

El Bodensee en cifras y datos
Tamaño:536 m²
Volumen de agua:48,4 km³
Longitud de la costa:273 km
Profundidad máxima: Obersee 254 m, Untersee 40 m
Profundidad de la bahía de Bregenz:60 m
Mejor época para visitar
Durante todo el año
Ideal para
Families, Couples y Friends

Los puntos destacados alrededor del Bodensee

Deporte sobre ruedas: 260 km en bici alrededor del Bodensee

Ruta ciclista del Bodensee

Gastronomía en el Bodensee

Taberna Hörnlingen en Rankweil

Quien visita Rankweil descubre aquí un concepto gastronómico versátil que combina tradición e innovación.

Taberna Hörnlingen

Restaurante Mangold en Lochau

El restaurante gourmet familiar, conocido por su alta cocina y ambiente elegante.

Restaurante Mangold

Hotel-Restaurante Schönblick en Eichenberg

A los huéspedes se les ofrece aquí una impresionante vista panorámica del lago de Constanza y de los Alpes circundantes.

Hotel-Restaurante Schönblick

Restaurante Guth en Lauterach

La mejor dirección para los gourmets destaca por un paquete completo de cocina excepcional, servicio atento y un ambiente con estilo.

Restaurante Guth

Las ciudades más bellas del Lago de Constanza-Vorarlberg

Bregenz

Dornbirn

Feldkirch

Hohenems

Alojamientos especiales en el Lago de Constanza

Hotel Fritsch am Berg en Lochau

Harry’s Home Dornbirn

Hotel JUFA en Bregenz

Hotel junto al lago en Hard

Hotel JUFA en Laterns

Info climática

El delta del Rin

Donde el Rin Alpino desemboca en el lago de Constanza se extiende la reserva natural del delta del Rin, una de las zonas húmedas más importantes de Europa Central. Cañas, bosques de ribera y orillas de guijarros ofrecen hábitat a más de 330 especies de aves, anfibios raros y castores. Protegida desde 1976, el paisaje cambia constantemente por los sedimentos del Rin y los niveles del agua. Senderos, observación de aves y zonas de baño como Rohrspitz invitan a disfrutar de la naturaleza conscientemente.

Reserva natural delta del Rin

FAQs

La región del Lago de Constanza-Vorarlberg combina una naturaleza impresionante con una diversidad urbana. Situada directamente junto al lago, cautiva con suaves colinas, ciudades encantadoras como Bregenz, Dornbirn y Feldkirch, así como una rica oferta cultural, incluyendo los mundialmente famosos Festivales de Bregenz. Numerosas rutas para bicicletas y senderismo atraviesan paisajes variados, mientras que el lago atrae con deportes acuáticos y zonas de baño. Gastronómicamente, la región destaca por su cocina regional y arquitectura de primera clase.

La región del Lago de Constanza-Vorarlberg ofrece una mezcla perfecta de naturaleza, cultura y gastronomía.

En el agua: vela, surf o un baño relajante — el lago invita a experiencias variadas.

Senderismo y ciclismo: rutas panorámicas atraviesan colinas, zonas de ribera y bordean el lago.

Vivir la cultura: los Festivales de Bregenz, museos como inatura Dornbirn o el casco antiguo medieval de Feldkirch fascinan a los amantes de la cultura.

Descubrir el placer: la cocina regional se une a la arquitectura moderna, en tabernas tradicionales o restaurantes con estilo.

Bregenz combina arte, naturaleza y lago: los famosos Festivales de Bregenz fascinan con escenarios espectaculares, mientras que el Pfänder ofrece una vista magnífica sobre el lago de Constanza.

Dornbirn destaca por su vida urbana y experiencias en la naturaleza — desde exposiciones interactivas en el museo inatura hasta la impresionante garganta Rappenloch, que invita a hacer senderismo.

Feldkirch impresiona con su ambiente medieval, calles estrechas y la imponente Schattenburg, que domina la ciudad y ofrece interesantes perspectivas históricas.

Hohenems cuenta historias del pasado y presente: el espléndido palacio renacentista y el Museo Judío reflejan la diversidad cultural de la ciudad.

La región se puede descubrir de manera especialmente inteligente con la tarjeta de ocio Bodensee-Vorarlberg. Sirve como entrada para los mejores lugares turísticos, como billete para autobuses y trenes, y ofrece descuentos.

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