Donde se encuentran cuatro países y el resplandeciente Bodensee da forma al paisaje, se despliega una región de asombrosa belleza y diversidad cultural.

En el extremo más occidental de Austria se encuentra la región del Bodensee en Vorarlberg, un lugar especial donde confluyen Austria, Alemania y Suiza. Los une el majestuoso Bodensee, un mar interior europeo con un destacado brillo cultural.

El valle del Rin, que se extiende desde Hohenweiler hasta Nenzing, alberga a más de dos tercios de la población de Vorarlberg y constituye el corazón de la región. Las ciudades destacan por su carácter único: Bregenz con su famoso festival a orillas del lago, Dornbirn con un aire innovador, Hohenems con un rico legado cultural, y Feldkirch con su encanto medieval.

La naturaleza que rodea la región se transforma de manera impresionante con el paso de las estaciones y ofrece un escenario sin límites para todo tipo de actividades. Entre el Bodensee y las cumbres montañosas surgen espacios para el disfrute, el movimiento y el encuentro, siempre acompañados por la sensación de vivir el presente. Arquitectura y diseño, música y arte, gastronomía y convivencia se fusionan en un estilo de vida que despliega una ligereza muy particular entre la orilla del lago y el mundo alpino.