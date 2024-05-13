Lagos y montañas de Austria
Un poder mágico para el cuerpo, la mente y el alma

La mezcla de lagos y montañas tiene un efecto mágico en el cuerpo, la mente y el alma. Sentir este estilo de vida alpino y la conexión con la naturaleza es único.

Descubre lagos y montañas y olvídate del día a día

En Austria la gente suele elegir el ritmo de la naturaleza. El proverbial estilo de vida alpino es aquí una tradición, porque los austríacos siempre han amado sus lagos y montañas. En la mayoría de las regiones, esta pasión es una parte indisociable del ocio. La magnificencia que la naturaleza ha creado y que los austríacos cuidan con tanto esmero se puede descubrir por medio de numerosas actividades: excursiones, senderos alpinos, vías ferratas seguras y largas rutas para bicicletas de montaña. ¡Las montañas de Austria son un sueño! Los Alpes atraviesan el país: gigantescas cadenas montañosas que se alternan con valles, bosques y praderas, pastos alpinos y lagos de montaña de aguas cristalinas. En medio de estos paisajes se alinean pueblos y ciudades que confieren a las diferentes regiones un carácter propio y una rica cultura estrechamente ligada al entorno alpino.

Sumérgete en el reino del agua de Austria

En Austria, las montañas y el agua van de la mano. Puedes descubrir este precioso elemento con arroyos de montaña, imponentes ríos, lagos para bañarse y estruendosas cascadas. Agua clara y pura, porque en Austria el agua procede de manantiales y aguas subterráneas, una riqueza en la que el país se baña literalmente, ya que está considerado como uno de los países con mayor abundancia de agua del mundo.

Vacaciones en la montaña y el lago

Vacaciones junto al agua

Vacaciones junto al agua

¿En qué lugares es palpable el estilo de vida alpino?

Senderismo de larga distancia

Senderismo alpino

Escalada

Vacaciones en praderas alpinas

¿Por qué nos atraen las montañas?

La felicidad de moverse en plena naturaleza

"Caminar, moverse, escalar una montaña y volver a descender, es como establecer un paralelismo con la vida", afirma alguien que lo sabe muy bien: Peter Habeler, alpinista austríaco pionero del alpinismo extremo. Y realmente conocemos esa sensación: el ejercicio en la naturaleza nos aporta serenidad y felicidad. La naturaleza nos relaja, estimula la circulación y libera la mente.

Brilla el sol, sopla una agradable brisa y los gigantes alpinos se erigen con su imponente esplendor. Al principio de la excursión, la atención se centra quizás en las conversaciones o en los propios pensamientos, luego cada vez más en el camino y, finalmente, en la naturaleza. De repente, el día a día queda lejos y el aquí y ahora son lo más importante. Las montañas tienen un efecto mágico; allí encontramos honestidad, autenticidad y un lugar donde todo simplemente es, sin necesidad de buscarlo activamente.

Austria, el jardín alpino

El país de las montañas (altas) y las praderas alpinas

Ocho países alpinos comparten las montañas más altas de Europa, que se extienden sobre 200 000 km² como una enorme masa rocosa. Austria tiene la mayor parte de los Alpes, un 29 %, y en el medio hay numerosos refugios alpinos en los que hacer una parada.

Praderas alpinas: espacios vitales llenos de energía

La agricultura alpina goza de una tradición centenaria en Austria, de la que se benefician las personas, los animales y la biodiversidad. Un "baño en las praderas alpinas" te hace literalmente feliz y te devuelve la vitalidad.

La agricultura alpina en Austria, con su tradición centenaria, beneficia a personas, animales y biodiversidad. Un "baño en las praderas alpinas" te revitaliza y alegra.

Baño alpino

Parada en los praderas alpinas

Parada en los praderas alpinas

Me encanta estar al aire libre en la naturaleza para exponerme a los elementos y encontrar la paz interior. De repente vuelves a ver las cosas sencillas y bonitas.

Guido UnterwurzacherGuía de montaña tirolés y escalador extremo

Ocho magníficos lagos de montaña para bañarse en los Alpes

Lago Tappenkarsee en el grupo montañoso Radstädter Tauern

Unas escarpadas paredes rocosas son el telón de fondo del lago Tappenkarsee, uno de los lagos de montaña más grandes de los Alpes orientales.

Lago Tappenkarsee

Lago Weissensee en los Alpes de Gailtal

Cristalino, verde esmeralda y tan tranquilo que no puedes evitar relajarte.

Lago Weissensee

Lago Altaussee en el grupo montañoso Totes Gerbirge

Al pie del Loser, de 1837 m.s.n.m., se encuentra uno de los lagos más pintorescos de la región de Salzkammergut.

Lago Altausseer See

Lago Traunsee en el Parque Nacional Kalkalpen

La región de Traunsee-Almtal es la región más grande de Salzkammergut y es conocida por sus numerosas actividades.

Lago Traunsee

Lago Attersee en las montañas Höllengebirge

Los deportes acuáticos son la pasión de la región de Attersee-Attergau, en Salzkammergut.

Lago Attersee

Lago Zellersee en los Alpes esquistosos tiroleses

Imponentes cimas enmarcan el cristalino lago Zellersee, donde hay numerosas zonas de baño habilitadas.

Lgo Zellersee

Lago Grundlsee en la región de Salzkammergut

Ubicado en el grupo montañoso Totes Gerbirge, el lago Grundlsee es uno de los lagos para bañarse más populares de los Alpes.

Lago Grundlsee

Lago Achensee en las montañas de Karwendel y Rofangebirge

Este lago de montaña, creado por enormes glaciares, se encuentra entre las montañas de Karwendel y los Alpes de Brandenberg.

Lago Achensee

Seis excursiones a los lagos de montaña más bonitos

Lagos Gosauseen en la Alta Austria

Dos pintorescos lagos de montaña entre el glaciar del Dachstein y la cadena montañosa Gosaukamm son el punto de partida y el destino de una idílica excursión.

Rutas Gosauseen

Lago Formarinsee en Vorarlberg

Esta ruta de senderismo en el Steinernen Meer, una impresionante meseta alpina, conduce por debajo del Formaletsch hasta el refugio Freiburger Hütte y el lago de montaña.

Ruta Formarinsee

Lago Seebensee en el Tirol

Este sencillo recorrido es especialmente idóneo para excursionistas tranquilos y familias, y va desde Ehrwald hasta el cristalino lago Seebensee.

Ruta Seebensee

Lago Prebersee en la región de Salzburgo

Lago pantanoso alpino a 1514 m.s.n.m., rodeado por un sendero didáctico que recorre el páramo. La excursión desde el aparcamiento dura aproximadamente 45 minutos.

Ruta Prebersee

Lago Duisitzkarsee en Estiria

Este lago de montaña se encuentra a 1665 m.s.n.m. y es una de las joyas naturales de los Tauern de Schladming, que enmarcan el lago con sus cimas.

Ruta Duisitzkarsee

Lago Grüner See en Estiria

Su cuenca se llena de agua de deshielo en primavera. Durante tan solo unos meses el lago aparece mágicamente en medio de un paisaje boscoso y montañoso.

Ruta Grüner See

Estados federados de Austria con montañas y lagos

El cuidado de la pureza del agua ocupa un lugar destacado en la lista de concienciación y responsabilidad medioambiental de Austria. Unas medidas sostenibles mantienen las aguas limpias: el 88 % de las zonas de baño austríacas están calificadas como "excelentes".

Carintia: belleza natural en el sur

Imponentes paisajes montañosos, 200 lagos de baño, una naturaleza pintoresca y besada por el sol del sur – ¡en Carintia brilla la alegría de vivir!

Carintia

Tirol: la felicidad vive en las montañas

El exclusivo estilo de vida alpino no solo promete ligereza, sino que también se puede sentir y vivir en las magníficas montañas del Tirol.

Tirol

Vorarlberg: escenario alpino al aire libre

En el estado más occidental de Austria hay un paraíso de glaciares, lagos y praderas alpinas. La gente le da a la región su toque final al más puro estilo artístico.

Vorarlberg

Estiria: todos los colores de la naturaleza

Praderas, bosques, viñedos, lagos e incluso glaciares: Estiria, el "corazón verde de Austria", sorprende por su variada naturaleza.

Estiria

Salzburgo: ciudad, campo y montaña a lo grande

Lagos de aguas cristalinas en la región prealpina, praderas alpinas, bosques y montañas ennoblecen la región de Salzburgo con su belleza.

Salzburgo

¿Cómo protegemos las montañas?

Recomendaciones para la protección del medioambiente

  • Llévate a casa todo lo que te traigas a la montaña y deséchalo: pañuelos, envases, botellas, etc.

  • ¡Sigue siempre las rutas señalizadas! De este modo no interferiremos en la fauna ni en la flora.

  • ¡Trata la fauna con cuidado! Observa las vacas, las ovejas y los animales salvajes desde lejos.

  • Utiliza la excelente red de trenes regionales y autobuses locales.

  • Elige refugios que apuesten por la sostenibilidad y la protección del medioambiente.

  • ¡Haz que tus hijos se entusiasmen por la naturaleza! Si los más pequeños la conocen, también la apreciarán. 

  • Protege la biodiversidad: los rangers de los parques nacionales te enseñarán cómo hacerlo.

