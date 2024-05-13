La mezcla de lagos y montañas tiene un efecto mágico en el cuerpo, la mente y el alma. Sentir este estilo de vida alpino y la conexión con la naturaleza es único.

Descubre lagos y montañas y olvídate del día a día

En Austria la gente suele elegir el ritmo de la naturaleza. El proverbial estilo de vida alpino es aquí una tradición, porque los austríacos siempre han amado sus lagos y montañas. En la mayoría de las regiones, esta pasión es una parte indisociable del ocio. La magnificencia que la naturaleza ha creado y que los austríacos cuidan con tanto esmero se puede descubrir por medio de numerosas actividades: excursiones, senderos alpinos, vías ferratas seguras y largas rutas para bicicletas de montaña. ¡Las montañas de Austria son un sueño! Los Alpes atraviesan el país: gigantescas cadenas montañosas que se alternan con valles, bosques y praderas, pastos alpinos y lagos de montaña de aguas cristalinas. En medio de estos paisajes se alinean pueblos y ciudades que confieren a las diferentes regiones un carácter propio y una rica cultura estrechamente ligada al entorno alpino.

Sumérgete en el reino del agua de Austria

En Austria, las montañas y el agua van de la mano. Puedes descubrir este precioso elemento con arroyos de montaña, imponentes ríos, lagos para bañarse y estruendosas cascadas. Agua clara y pura, porque en Austria el agua procede de manantiales y aguas subterráneas, una riqueza en la que el país se baña literalmente, ya que está considerado como uno de los países con mayor abundancia de agua del mundo.