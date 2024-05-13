Lagos y montañas de Austria
Un poder mágico para el cuerpo, la mente y el alma
Descubre lagos y montañas y olvídate del día a día
En Austria la gente suele elegir el ritmo de la naturaleza. El proverbial estilo de vida alpino es aquí una tradición, porque los austríacos siempre han amado sus lagos y montañas. En la mayoría de las regiones, esta pasión es una parte indisociable del ocio. La magnificencia que la naturaleza ha creado y que los austríacos cuidan con tanto esmero se puede descubrir por medio de numerosas actividades: excursiones, senderos alpinos, vías ferratas seguras y largas rutas para bicicletas de montaña. ¡Las montañas de Austria son un sueño! Los Alpes atraviesan el país: gigantescas cadenas montañosas que se alternan con valles, bosques y praderas, pastos alpinos y lagos de montaña de aguas cristalinas. En medio de estos paisajes se alinean pueblos y ciudades que confieren a las diferentes regiones un carácter propio y una rica cultura estrechamente ligada al entorno alpino.
Sumérgete en el reino del agua de Austria
En Austria, las montañas y el agua van de la mano. Puedes descubrir este precioso elemento con arroyos de montaña, imponentes ríos, lagos para bañarse y estruendosas cascadas. Agua clara y pura, porque en Austria el agua procede de manantiales y aguas subterráneas, una riqueza en la que el país se baña literalmente, ya que está considerado como uno de los países con mayor abundancia de agua del mundo.
Vacaciones en la montaña y el lago
¿En qué lugares es palpable el estilo de vida alpino?
¿Por qué nos atraen las montañas?
"Caminar, moverse, escalar una montaña y volver a descender, es como establecer un paralelismo con la vida", afirma alguien que lo sabe muy bien: Peter Habeler, alpinista austríaco pionero del alpinismo extremo. Y realmente conocemos esa sensación: el ejercicio en la naturaleza nos aporta serenidad y felicidad. La naturaleza nos relaja, estimula la circulación y libera la mente.
Brilla el sol, sopla una agradable brisa y los gigantes alpinos se erigen con su imponente esplendor. Al principio de la excursión, la atención se centra quizás en las conversaciones o en los propios pensamientos, luego cada vez más en el camino y, finalmente, en la naturaleza. De repente, el día a día queda lejos y el aquí y ahora son lo más importante. Las montañas tienen un efecto mágico; allí encontramos honestidad, autenticidad y un lugar donde todo simplemente es, sin necesidad de buscarlo activamente.
Austria, el jardín alpino
Ocho países alpinos comparten las montañas más altas de Europa, que se extienden sobre 200 000 km² como una enorme masa rocosa. Austria tiene la mayor parte de los Alpes, un 29 %, y en el medio hay numerosos refugios alpinos en los que hacer una parada.
Praderas alpinas: espacios vitales llenos de energía
Praderas alpinas sostenibles para todos
La agricultura alpina en Austria, con su tradición centenaria, beneficia a personas, animales y biodiversidad. Un "baño en las praderas alpinas" te revitaliza y alegra.
Me encanta estar al aire libre en la naturaleza para exponerme a los elementos y encontrar la paz interior. De repente vuelves a ver las cosas sencillas y bonitas.Guido Unterwurzacher, Guía de montaña tirolés y escalador extremo
Ocho magníficos lagos de montaña para bañarse en los Alpes
Lago Tappenkarsee en el grupo montañoso Radstädter Tauern
Unas escarpadas paredes rocosas son el telón de fondo del lago Tappenkarsee, uno de los lagos de montaña más grandes de los Alpes orientales.
Lago Weissensee en los Alpes de Gailtal
Cristalino, verde esmeralda y tan tranquilo que no puedes evitar relajarte.
Lago Altaussee en el grupo montañoso Totes Gerbirge
Al pie del Loser, de 1837 m.s.n.m., se encuentra uno de los lagos más pintorescos de la región de Salzkammergut.
Lago Traunsee en el Parque Nacional Kalkalpen
La región de Traunsee-Almtal es la región más grande de Salzkammergut y es conocida por sus numerosas actividades.
Lago Attersee en las montañas Höllengebirge
Los deportes acuáticos son la pasión de la región de Attersee-Attergau, en Salzkammergut.
Lago Zellersee en los Alpes esquistosos tiroleses
Imponentes cimas enmarcan el cristalino lago Zellersee, donde hay numerosas zonas de baño habilitadas.
Lago Grundlsee en la región de Salzkammergut
Ubicado en el grupo montañoso Totes Gerbirge, el lago Grundlsee es uno de los lagos para bañarse más populares de los Alpes.
Seis excursiones a los lagos de montaña más bonitos
Lagos Gosauseen en la Alta Austria
Dos pintorescos lagos de montaña entre el glaciar del Dachstein y la cadena montañosa Gosaukamm son el punto de partida y el destino de una idílica excursión.
Lago Formarinsee en Vorarlberg
Esta ruta de senderismo en el Steinernen Meer, una impresionante meseta alpina, conduce por debajo del Formaletsch hasta el refugio Freiburger Hütte y el lago de montaña.
Lago Seebensee en el Tirol
Este sencillo recorrido es especialmente idóneo para excursionistas tranquilos y familias, y va desde Ehrwald hasta el cristalino lago Seebensee.
Lago Prebersee en la región de Salzburgo
Lago pantanoso alpino a 1514 m.s.n.m., rodeado por un sendero didáctico que recorre el páramo. La excursión desde el aparcamiento dura aproximadamente 45 minutos.
Lago Duisitzkarsee en Estiria
Este lago de montaña se encuentra a 1665 m.s.n.m. y es una de las joyas naturales de los Tauern de Schladming, que enmarcan el lago con sus cimas.
Estados federados de Austria con montañas y lagos
Carintia: belleza natural en el sur
Imponentes paisajes montañosos, 200 lagos de baño, una naturaleza pintoresca y besada por el sol del sur – ¡en Carintia brilla la alegría de vivir!
Tirol: la felicidad vive en las montañas
El exclusivo estilo de vida alpino no solo promete ligereza, sino que también se puede sentir y vivir en las magníficas montañas del Tirol.
Vorarlberg: escenario alpino al aire libre
En el estado más occidental de Austria hay un paraíso de glaciares, lagos y praderas alpinas. La gente le da a la región su toque final al más puro estilo artístico.
Estiria: todos los colores de la naturaleza
Praderas, bosques, viñedos, lagos e incluso glaciares: Estiria, el "corazón verde de Austria", sorprende por su variada naturaleza.
¿Cómo protegemos las montañas?
Llévate a casa todo lo que te traigas a la montaña y deséchalo: pañuelos, envases, botellas, etc.
¡Sigue siempre las rutas señalizadas! De este modo no interferiremos en la fauna ni en la flora.
¡Trata la fauna con cuidado! Observa las vacas, las ovejas y los animales salvajes desde lejos.
Utiliza la excelente red de trenes regionales y autobuses locales.
Elige refugios que apuesten por la sostenibilidad y la protección del medioambiente.
¡Haz que tus hijos se entusiasmen por la naturaleza! Si los más pequeños la conocen, también la apreciarán.
Protege la biodiversidad: los rangers de los parques nacionales te enseñarán cómo hacerlo.